Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 21 July 2025

Share buyback programme – week 29

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 144,500 1,364.94 197,233,343 14 July 2025 4,000 1,417.46 5,669,840 15 July 2025 4,000 1,418.38 5,673,520 16 July 2025 4,000 1,428.51 5,714,040 17 July 2025 4,000 1,425.34 5,701,360 18 July 2025 4,100 1,405.60 5,762,960 Total under the share buyback programme 164,600 1,371.54 225,755,063 Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706 Total bought back 578,800 1,253.88 725,743,769

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

578,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.28 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time - CET 9 1402 XCSE 20250714 9:00:07.608000 19 1406 XCSE 20250714 9:04:55.715000 20 1405 XCSE 20250714 9:07:02.828000 19 1407 XCSE 20250714 9:10:30.245000 19 1408 XCSE 20250714 9:14:43.031000 10 1407 XCSE 20250714 9:16:30.719000 20 1404 XCSE 20250714 9:24:05.102000 10 1403 XCSE 20250714 9:28:02.996000 9 1403 XCSE 20250714 9:28:02.996000 20 1403 XCSE 20250714 9:28:03.016000 20 1405 XCSE 20250714 9:35:22.544000 7 1406 XCSE 20250714 9:42:11.725000 6 1406 XCSE 20250714 9:42:11.725000 20 1405 XCSE 20250714 9:42:16.208000 19 1405 XCSE 20250714 9:42:25.990000 29 1409 XCSE 20250714 9:56:44.311000 29 1408 XCSE 20250714 9:58:38.119000 28 1409 XCSE 20250714 9:59:48.104000 20 1408 XCSE 20250714 10:00:59.778000 28 1410 XCSE 20250714 10:09:04.213000 29 1412 XCSE 20250714 10:23:18.129000 10 1412 XCSE 20250714 10:23:18.129000 9 1412 XCSE 20250714 10:23:18.129000 12 1412 XCSE 20250714 10:23:18.197000 8 1414 XCSE 20250714 10:29:40.610000 7 1414 XCSE 20250714 10:29:43.997000 10 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 9 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 9 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 9 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 9 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 27 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 10 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 18 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 18 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 18 1413 XCSE 20250714 10:37:36.585000 10 1413 XCSE 20250714 10:39:36.488000 10 1412 XCSE 20250714 10:40:48.096000 37 1412 XCSE 20250714 11:07:28.099000 37 1415 XCSE 20250714 11:07:30.048000 29 1414 XCSE 20250714 11:07:41.815000 7 1416 XCSE 20250714 11:22:54.020000 6 1416 XCSE 20250714 11:22:54.020000 6 1416 XCSE 20250714 11:22:54.022000 6 1416 XCSE 20250714 11:22:54.022000 8 1416 XCSE 20250714 11:22:54.025000 5 1416 XCSE 20250714 11:22:54.025000 7 1417 XCSE 20250714 11:24:34.043000 4 1417 XCSE 20250714 11:24:34.043000 29 1416 XCSE 20250714 11:26:22.149000 29 1415 XCSE 20250714 11:31:29.484000 29 1415 XCSE 20250714 11:31:29.486000 19 1415 XCSE 20250714 11:34:32.404000 19 1418 XCSE 20250714 12:04:39.936000 57 1417 XCSE 20250714 12:04:39.989000 46 1417 XCSE 20250714 12:17:22.110000 9 1417 XCSE 20250714 12:17:22.110000 37 1417 XCSE 20250714 12:18:22.543000 11 1417 XCSE 20250714 12:20:53.605000 4 1417 XCSE 20250714 12:21:30.554000 4 1417 XCSE 20250714 12:21:30.554000 11 1417 XCSE 20250714 12:21:30.554000 6 1417 XCSE 20250714 12:31:19.465000 4 1417 XCSE 20250714 12:31:19.465000 1 1417 XCSE 20250714 12:34:04.690000 19 1417 XCSE 20250714 12:34:04.690000 20 1416 XCSE 20250714 12:36:18.101000 9 1416 XCSE 20250714 12:36:18.101000 10 1416 XCSE 20250714 12:36:18.101000 3 1417 XCSE 20250714 12:40:09.371000 34 1417 XCSE 20250714 12:40:09.371000 21 1418 XCSE 20250714 12:47:01.735000 17 1418 XCSE 20250714 12:47:01.735000 39 1418 XCSE 20250714 12:47:01.750000 30 1417 XCSE 20250714 12:47:02.036000 10 1417 XCSE 20250714 12:47:12.936000 10 1417 XCSE 20250714 13:07:50.375000 10 1417 XCSE 20250714 13:07:50.375000 10 1417 XCSE 20250714 13:07:50.375000 29 1416 XCSE 20250714 13:08:10.322000 19 1417 XCSE 20250714 13:10:37.471000 10 1417 XCSE 20250714 13:13:06.687000 2 1416 XCSE 20250714 13:13:43.780000 29 1416 XCSE 20250714 13:19:49.531000 19 1416 XCSE 20250714 13:19:50.552000 19 1416 XCSE 20250714 13:20:43.353000 10 1417 XCSE 20250714 13:43:46.615000 10 1417 XCSE 20250714 13:44:59.868000 10 1417 XCSE 20250714 13:45:01.752000 10 1417 XCSE 20250714 13:45:01.753000 20 1415 XCSE 20250714 13:45:12.888000 10 1416 XCSE 20250714 13:46:42.326000 9 1416 XCSE 20250714 13:46:42.326000 3 1418 XCSE 20250714 13:59:38.544000 7 1418 XCSE 20250714 13:59:38.544000 10 1417 XCSE 20250714 14:01:42.096000 10 1416 XCSE 20250714 14:17:33.632000 9 1416 XCSE 20250714 14:17:33.632000 9 1416 XCSE 20250714 14:17:33.632000 9 1416 XCSE 20250714 14:17:33.632000 39 1416 XCSE 20250714 14:19:56.103000 9 1416 XCSE 20250714 14:19:56.103000 28 1416 XCSE 20250714 14:30:05.305000 7 1417 XCSE 20250714 14:30:05.328000 11 1417 XCSE 20250714 14:30:05.328000 7 1417 XCSE 20250714 14:30:05.328000 6 1417 XCSE 20250714 14:30:05.328000 7 1417 XCSE 20250714 14:30:05.328000 10 1417 XCSE 20250714 14:30:10.038000 1 1417 XCSE 20250714 14:30:10.038000 6 1417 XCSE 20250714 14:30:26.365000 4 1417 XCSE 20250714 14:30:26.365000 2 1417 XCSE 20250714 14:30:45.543000 1 1417 XCSE 20250714 14:30:45.543000 7 1417 XCSE 20250714 14:30:45.543000 1 1417 XCSE 20250714 14:31:02.544000 8 1417 XCSE 20250714 14:31:02.544000 19 1416 XCSE 20250714 14:32:10.193000 5 1417 XCSE 20250714 14:38:55.213000 7 1417 XCSE 20250714 14:38:55.213000 1 1417 XCSE 20250714 14:38:55.213000 1 1417 XCSE 20250714 14:38:55.213000 28 1416 XCSE 20250714 14:45:16.990000 30 1416 XCSE 20250714 14:45:17.007000 28 1416 XCSE 20250714 14:45:17.019000 28 1415 XCSE 20250714 14:45:27.001000 5 1416 XCSE 20250714 15:06:35.993000 8 1416 XCSE 20250714 15:06:35.993000 5 1416 XCSE 20250714 15:07:19.543000 2 1416 XCSE 20250714 15:07:19.543000 37 1416 XCSE 20250714 15:07:45.994000 20 1416 XCSE 20250714 15:09:53.561000 20 1416 XCSE 20250714 15:09:53.578000 6 1417 XCSE 20250714 15:26:03.338000 4 1417 XCSE 20250714 15:26:03.338000 10 1417 XCSE 20250714 15:29:06.543000 20 1415 XCSE 20250714 15:29:20.099000 9 1415 XCSE 20250714 15:29:20.099000 10 1415 XCSE 20250714 15:29:20.099000 9 1415 XCSE 20250714 15:29:20.099000 49 1417 XCSE 20250714 15:34:37.334000 28 1417 XCSE 20250714 15:37:14.619000 2 1419 XCSE 20250714 15:44:35.642000 2 1419 XCSE 20250714 15:44:35.642000 24 1419 XCSE 20250714 15:44:35.642000 7 1419 XCSE 20250714 15:44:35.642000 2 1419 XCSE 20250714 15:44:35.642000 5 1419 XCSE 20250714 15:45:01.616000 5 1419 XCSE 20250714 15:45:01.616000 10 1419 XCSE 20250714 15:45:42.718000 20 1419 XCSE 20250714 15:53:11.839000 40 1419 XCSE 20250714 15:57:04.444000 29 1419 XCSE 20250714 15:57:59.124000 19 1419 XCSE 20250714 16:03:48.924000 69 1419 XCSE 20250714 16:09:28.184000 23 1418 XCSE 20250714 16:14:00.557000 3 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 7 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 11 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 12 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 1 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 1 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 10 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 10 1420 XCSE 20250714 16:16:56.064523 9 1420 XCSE 20250714 16:16:56.085003 29 1420 XCSE 20250714 16:16:56.085449 200 1420 XCSE 20250714 16:17:02.572941 307 1421 XCSE 20250714 16:26:53.679835 10 1421 XCSE 20250714 16:27:05.543726 6 1421 XCSE 20250714 16:27:05.543726 7 1421 XCSE 20250714 16:27:05.543726 1 1421 XCSE 20250714 16:27:05.543726 30 1422 XCSE 20250714 16:27:44.781957 8 1422 XCSE 20250714 16:27:44.781957 7 1422 XCSE 20250714 16:27:44.781957 73 1422 XCSE 20250714 16:27:44.782005 458 1422 XCSE 20250714 16:27:44.782019 43 1422 XCSE 20250714 16:27:52.212097 192 1422 XCSE 20250714 16:27:52.212134 61 1422 XCSE 20250714 16:27:52.212139 139 1422 XCSE 20250714 16:27:52.212159 9 1423 XCSE 20250715 9:04:00.400000 9 1423 XCSE 20250715 9:04:00.400000 19 1425 XCSE 20250715 9:21:04.467000 19 1424 XCSE 20250715 9:21:23.940000 13 1424 XCSE 20250715 9:21:23.956000 3 1424 XCSE 20250715 9:21:23.956000 13 1424 XCSE 20250715 9:21:23.962000 1 1424 XCSE 20250715 9:21:23.962000 3 1424 XCSE 20250715 9:23:21.014000 2 1424 XCSE 20250715 9:23:21.014000 5 1424 XCSE 20250715 9:23:21.014000 20 1421 XCSE 20250715 9:25:12.098000 3 1420 XCSE 20250715 9:26:08.495000 6 1423 XCSE 20250715 9:33:52.254000 6 1423 XCSE 20250715 9:33:54.638000 16 1423 XCSE 20250715 9:37:44.131000 6 1423 XCSE 20250715 9:37:44.131000 20 1422 XCSE 20250715 9:37:44.146000 15 1423 XCSE 20250715 9:46:13.244000 6 1423 XCSE 20250715 9:46:13.244000 10 1423 XCSE 20250715 9:48:17.741000 19 1422 XCSE 20250715 9:48:45.099000 19 1422 XCSE 20250715 9:48:45.105000 1 1424 XCSE 20250715 9:51:18.205000 1 1424 XCSE 20250715 9:51:18.205000 17 1424 XCSE 20250715 9:51:18.205000 1 1424 XCSE 20250715 9:51:18.206000 20 1426 XCSE 20250715 10:07:43.885000 12 1426 XCSE 20250715 10:07:43.885000 28 1425 XCSE 20250715 10:08:19.069000 19 1424 XCSE 20250715 10:18:42.682000 17 1424 XCSE 20250715 10:18:42.698000 10 1425 XCSE 20250715 10:22:31.101000 10 1425 XCSE 20250715 10:22:31.101000 5 1426 XCSE 20250715 10:31:56.075000 10 1425 XCSE 20250715 10:33:51.500000 9 1425 XCSE 20250715 10:33:51.500000 12 1425 XCSE 20250715 10:33:51.513000 19 1424 XCSE 20250715 10:38:27.523000 10 1424 XCSE 20250715 10:38:27.523000 29 1423 XCSE 20250715 10:38:27.656000 29 1423 XCSE 20250715 10:38:27.787000 26 1424 XCSE 20250715 10:39:39.839000 2 1424 XCSE 20250715 10:42:38.098000 17 1424 XCSE 20250715 10:42:38.098000 10 1425 XCSE 20250715 10:51:40.068000 9 1425 XCSE 20250715 10:51:40.068000 9 1425 XCSE 20250715 10:51:40.068000 9 1425 XCSE 20250715 10:51:40.068000 7 1429 XCSE 20250715 10:57:49.222000 12 1429 XCSE 20250715 10:57:49.223000 10 1429 XCSE 20250715 10:58:04.080000 37 1426 XCSE 20250715 10:58:11.193000 28 1426 XCSE 20250715 11:01:16.005000 19 1425 XCSE 20250715 11:02:02.180000 50 1422 XCSE 20250715 11:03:41.555241 2 1422 XCSE 20250715 11:05:31.527976 3 1425 XCSE 20250715 11:19:46.792000 27 1425 XCSE 20250715 11:19:46.792000 18 1425 XCSE 20250715 11:19:46.792000 1 1425 XCSE 20250715 11:21:35.077000 9 1425 XCSE 20250715 11:21:35.077000 28 1424 XCSE 20250715 11:22:34.486000 14 1424 XCSE 20250715 11:23:18.078000 10 1423 XCSE 20250715 11:26:40.467000 10 1423 XCSE 20250715 11:26:40.469000 10 1423 XCSE 20250715 11:26:40.470000 38 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 10 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 9 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 9 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 10 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 9 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 10 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 19 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099000 448 1422 XCSE 20250715 11:33:33.099010 9 1420 XCSE 20250715 11:33:34.782000 10 1419 XCSE 20250715 11:34:48.057000 10 1419 XCSE 20250715 11:34:48.057000 10 1419 XCSE 20250715 11:34:48.057000 9 1419 XCSE 20250715 11:34:48.057000 10 1419 XCSE 20250715 11:34:48.057000 10 1419 XCSE 20250715 11:34:48.057000 10 1417 XCSE 20250715 11:34:48.190000 10 1418 XCSE 20250715 11:37:42.975000 9 1418 XCSE 20250715 11:37:42.975000 9 1418 XCSE 20250715 11:37:42.975000 30 1417 XCSE 20250715 11:37:45.541000 5 1415 XCSE 20250715 11:39:27.487000 10 1416 XCSE 20250715 11:45:40.865000 8 1417 XCSE 20250715 11:59:58.765000 7 1419 XCSE 20250715 12:08:31.070000 3 1419 XCSE 20250715 12:08:31.070000 10 1419 XCSE 20250715 12:08:34.109000 2 1421 XCSE 20250715 12:32:11.997000 9 1421 XCSE 20250715 12:32:12.017000 2 1421 XCSE 20250715 12:32:27.944000 24 1421 XCSE 20250715 12:33:24.064000 3 1421 XCSE 20250715 12:33:24.064000 14 1422 XCSE 20250715 12:36:39.121000 1 1422 XCSE 20250715 12:36:39.121000 19 1420 XCSE 20250715 12:37:55.824000 137 1419 XCSE 20250715 12:37:56.105000 4 1418 XCSE 20250715 12:38:27.064000 4 1417 XCSE 20250715 13:22:00.509000 4 1417 XCSE 20250715 13:22:00.509000 4 1417 XCSE 20250715 13:22:00.529000 64 1418 XCSE 20250715 13:30:41.081000 16 1417 XCSE 20250715 13:43:04.254000 9 1417 XCSE 20250715 13:43:04.254000 9 1417 XCSE 20250715 13:43:04.254000 3 1417 XCSE 20250715 13:43:04.254000 9 1417 XCSE 20250715 13:43:04.254000 9 1417 XCSE 20250715 13:43:04.254000 28 1416 XCSE 20250715 13:54:33.974000 9 1416 XCSE 20250715 13:54:33.974000 30 1416 XCSE 20250715 13:55:12.349000 28 1416 XCSE 20250715 13:55:13.109000 10 1420 XCSE 20250715 14:11:40.539000 10 1420 XCSE 20250715 14:13:34.077000 10 1420 XCSE 20250715 14:13:41.683000 10 1420 XCSE 20250715 14:13:49.077000 10 1420 XCSE 20250715 14:13:56.079000 10 1420 XCSE 20250715 14:14:02.468000 10 1420 XCSE 20250715 14:14:10.077000 11 1420 XCSE 20250715 14:14:16.490000 11 1420 XCSE 20250715 14:14:24.079000 10 1420 XCSE 20250715 14:14:30.491000 10 1420 XCSE 20250715 14:14:39.078000 10 1420 XCSE 20250715 14:14:53.079000 10 1421 XCSE 20250715 14:15:03.369000 139 1420 XCSE 20250715 14:15:06.314000 10 1419 XCSE 20250715 14:15:19.186000 9 1419 XCSE 20250715 14:15:19.186000 19 1419 XCSE 20250715 14:22:18.726000 10 1419 XCSE 20250715 14:27:19.241000 10 1419 XCSE 20250715 14:31:24.258000 10 1419 XCSE 20250715 14:31:24.262000 10 1418 XCSE 20250715 14:50:24.948000 5 1418 XCSE 20250715 14:50:24.948000 4 1418 XCSE 20250715 14:50:24.948000 9 1418 XCSE 20250715 14:50:24.948000 9 1418 XCSE 20250715 14:50:24.948000 10 1418 XCSE 20250715 14:50:24.948000 6 1419 XCSE 20250715 15:03:14.077000 4 1419 XCSE 20250715 15:03:14.077000 1 1419 XCSE 20250715 15:06:20.078000 9 1419 XCSE 20250715 15:06:20.078000 7 1419 XCSE 20250715 15:10:09.077000 3 1419 XCSE 20250715 15:10:09.077000 10 1419 XCSE 20250715 15:14:44.047000 7 1418 XCSE 20250715 15:15:23.611000 6 1418 XCSE 20250715 15:15:23.611000 2 1418 XCSE 20250715 15:22:42.580000 14 1418 XCSE 20250715 15:22:42.580000 4 1418 XCSE 20250715 15:22:42.580000 9 1418 XCSE 20250715 15:22:42.580000 29 1418 XCSE 20250715 15:22:42.596000 3 1417 XCSE 20250715 15:25:15.139000 26 1417 XCSE 20250715 15:25:15.139000 19 1416 XCSE 20250715 15:26:14.176000 19 1415 XCSE 20250715 15:36:14.163000 9 1415 XCSE 20250715 15:36:14.163000 9 1415 XCSE 20250715 15:36:14.163000 9 1415 XCSE 20250715 15:36:14.163000 10 1414 XCSE 20250715 15:39:47.119000 1 1414 XCSE 20250715 15:40:40.244000 17 1414 XCSE 20250715 15:40:40.250000 1 1414 XCSE 20250715 15:40:40.250000 1 1414 XCSE 20250715 15:40:40.252000 18 1414 XCSE 20250715 15:40:40.252000 19 1413 XCSE 20250715 15:41:16.539000 9 1413 XCSE 20250715 15:41:16.539000 44 1414 XCSE 20250715 15:48:22.499000 15 1414 XCSE 20250715 15:48:36.201000 24 1414 XCSE 20250715 15:48:36.201000 19 1413 XCSE 20250715 15:54:12.832000 9 1413 XCSE 20250715 15:54:12.832000 9 1413 XCSE 20250715 15:54:12.832000 200 1412 XCSE 20250715 15:55:28.510008 9 1415 XCSE 20250715 15:56:59.043000 47 1415 XCSE 20250715 15:56:59.043000 37 1414 XCSE 20250715 16:07:34.216000 21 1413 XCSE 20250715 16:07:36.850000 7 1413 XCSE 20250715 16:09:17.093000 21 1413 XCSE 20250715 16:09:17.093000 2 1413 XCSE 20250715 16:16:29.969872 12 1413 XCSE 20250715 16:16:29.969872 360 1413 XCSE 20250715 16:16:29.969959 236 1413 XCSE 20250715 16:16:29.970000 201 1413 XCSE 20250715 16:16:29.970005 9 1413 XCSE 20250716 9:00:12.738000 9 1414 XCSE 20250716 9:04:45.420000 16 1414 XCSE 20250716 9:05:32.613000 9 1414 XCSE 20250716 9:05:32.613000 27 1415 XCSE 20250716 9:10:14.444000 26 1421 XCSE 20250716 9:18:24.105000 9 1425 XCSE 20250716 9:24:54.792000 4 1425 XCSE 20250716 9:26:36.793000 5 1425 XCSE 20250716 9:26:36.793000 26 1423 XCSE 20250716 9:29:02.939000 12 1425 XCSE 20250716 9:29:02.939000 18 1423 XCSE 20250716 9:29:02.956000 9 1423 XCSE 20250716 9:29:02.960000 10 1425 XCSE 20250716 9:54:54.181000 27 1425 XCSE 20250716 9:54:54.181000 15 1425 XCSE 20250716 9:55:00.509000 13 1425 XCSE 20250716 9:55:00.509000 9 1425 XCSE 20250716 9:55:00.509000 3 1426 XCSE 20250716 9:56:38.388000 9 1426 XCSE 20250716 9:56:38.388000 3 1426 XCSE 20250716 9:56:38.388000 8 1425 XCSE 20250716 9:58:15.792000 1 1425 XCSE 20250716 9:58:15.792000 1 1425 XCSE 20250716 10:00:04.576000 2 1425 XCSE 20250716 10:00:04.576000 8 1426 XCSE 20250716 10:02:37.414000 8 1426 XCSE 20250716 10:02:37.421000 27 1424 XCSE 20250716 10:03:28.203000 10 1428 XCSE 20250716 10:08:03.433000 9 1428 XCSE 20250716 10:09:13.794000 9 1428 XCSE 20250716 10:10:58.873000 2 1428 XCSE 20250716 10:12:47.792000 7 1428 XCSE 20250716 10:12:47.792000 33 1426 XCSE 20250716 10:12:59.644000 26 1426 XCSE 20250716 10:13:46.317000 33 1428 XCSE 20250716 10:25:01.118000 33 1428 XCSE 20250716 10:25:01.120000 25 1427 XCSE 20250716 10:26:40.352000 13 1425 XCSE 20250716 10:26:46.944000 13 1432 XCSE 20250716 10:47:07.724000 10 1432 XCSE 20250716 10:47:07.724000 6 1432 XCSE 20250716 10:48:43.792000 1 1433 XCSE 20250716 10:50:07.958000 8 1433 XCSE 20250716 10:50:07.958000 41 1432 XCSE 20250716 10:50:59.793000 9 1431 XCSE 20250716 10:50:59.829000 24 1431 XCSE 20250716 10:50:59.829000 25 1429 XCSE 20250716 10:53:20.462000 8 1429 XCSE 20250716 10:53:20.462000 25 1428 XCSE 20250716 10:53:54.046000 17 1428 XCSE 20250716 10:54:03.210000 9 1427 XCSE 20250716 10:59:56.100000 1 1427 XCSE 20250716 11:06:16.143000 8 1427 XCSE 20250716 11:06:16.143000 8 1427 XCSE 20250716 11:06:16.143000 8 1427 XCSE 20250716 11:06:16.143000 33 1427 XCSE 20250716 11:10:55.224000 33 1427 XCSE 20250716 11:20:48.058000 25 1426 XCSE 20250716 11:21:11.098000 8 1426 XCSE 20250716 11:21:11.098000 26 1428 XCSE 20250716 11:27:42.772000 26 1428 XCSE 20250716 11:30:20.096000 1 1428 XCSE 20250716 11:30:20.096000 8 1428 XCSE 20250716 11:30:20.096000 19 1428 XCSE 20250716 11:30:29.408000 25 1427 XCSE 20250716 11:35:10.386000 25 1427 XCSE 20250716 11:35:10.406000 9 1426 XCSE 20250716 11:35:56.571000 8 1426 XCSE 20250716 11:35:56.571000 26 1427 XCSE 20250716 12:00:40.632000 9 1427 XCSE 20250716 12:00:40.632000 35 1426 XCSE 20250716 12:00:40.657000 35 1426 XCSE 20250716 12:04:25.176000 6 1431 XCSE 20250716 12:26:55.793000 4 1431 XCSE 20250716 12:29:49.792000 5 1431 XCSE 20250716 12:29:49.792000 9 1431 XCSE 20250716 12:32:42.792000 1 1431 XCSE 20250716 12:35:09.791000 1 1431 XCSE 20250716 12:35:09.791000 12 1431 XCSE 20250716 12:36:44.903000 2 1431 XCSE 20250716 12:38:58.792000 50 1430 XCSE 20250716 12:46:56.104000 8 1430 XCSE 20250716 12:46:56.104000 33 1429 XCSE 20250716 12:51:42.569000 43 1429 XCSE 20250716 12:55:55.905000 3 1430 XCSE 20250716 13:11:42.537000 1 1430 XCSE 20250716 13:11:42.537000 5 1430 XCSE 20250716 13:11:42.537000 18 1430 XCSE 20250716 13:11:48.146000 9 1430 XCSE 20250716 13:11:48.146000 8 1430 XCSE 20250716 13:12:51.513000 20 1432 XCSE 20250716 13:25:41.685000 10 1432 XCSE 20250716 13:25:41.685000 14 1432 XCSE 20250716 13:25:41.685000 1 1432 XCSE 20250716 13:26:36.795000 52 1432 XCSE 20250716 13:26:36.795000 44 1432 XCSE 20250716 13:31:02.407000 34 1431 XCSE 20250716 13:31:04.175000 17 1430 XCSE 20250716 13:42:41.222000 17 1429 XCSE 20250716 13:43:42.060000 17 1429 XCSE 20250716 13:43:42.078000 17 1429 XCSE 20250716 13:43:42.081000 9 1431 XCSE 20250716 13:57:56.036000 10 1431 XCSE 20250716 13:57:56.057000 9 1432 XCSE 20250716 13:58:09.793000 4 1432 XCSE 20250716 13:58:23.793000 5 1432 XCSE 20250716 13:58:23.793000 9 1432 XCSE 20250716 13:58:38.793000 6 1432 XCSE 20250716 13:58:53.793000 8 1432 XCSE 20250716 13:59:20.793000 1 1432 XCSE 20250716 13:59:20.793000 1 1431 XCSE 20250716 13:59:22.171000 43 1431 XCSE 20250716 13:59:22.171000 33 1430 XCSE 20250716 14:01:03.088000 32 1431 XCSE 20250716 14:21:34.070000 1 1431 XCSE 20250716 14:21:34.070000 33 1431 XCSE 20250716 14:21:39.061000 2 1432 XCSE 20250716 14:28:47.792000 1 1432 XCSE 20250716 14:28:47.792000 1 1432 XCSE 20250716 14:28:47.792000 1 1432 XCSE 20250716 14:31:54.423000 9 1432 XCSE 20250716 14:33:42.970000 14 1432 XCSE 20250716 14:36:10.665000 57 1431 XCSE 20250716 14:36:17.444000 40 1431 XCSE 20250716 14:36:17.480000 11 1431 XCSE 20250716 14:36:17.480000 34 1431 XCSE 20250716 14:38:53.271000 33 1430 XCSE 20250716 14:43:16.111000 25 1430 XCSE 20250716 14:50:39.408000 8 1430 XCSE 20250716 14:50:39.408000 8 1430 XCSE 20250716 14:50:39.408000 24 1430 XCSE 20250716 14:52:17.382000 1 1430 XCSE 20250716 14:52:17.382000 17 1430 XCSE 20250716 14:56:05.296000 17 1429 XCSE 20250716 15:00:05.075000 8 1429 XCSE 20250716 15:00:05.075000 8 1429 XCSE 20250716 15:00:05.075000 9 1429 XCSE 20250716 15:00:05.075000 33 1428 XCSE 20250716 15:07:12.499000 8 1428 XCSE 20250716 15:07:12.499000 8 1428 XCSE 20250716 15:07:12.499000 43 1427 XCSE 20250716 15:07:13.555000 34 1427 XCSE 20250716 15:11:21.039000 9 1426 XCSE 20250716 15:30:09.822000 8 1426 XCSE 20250716 15:30:09.822000 8 1426 XCSE 20250716 15:30:09.822000 8 1426 XCSE 20250716 15:30:09.822000 9 1425 XCSE 20250716 15:30:15.711000 1 1426 XCSE 20250716 15:40:52.358000 17 1426 XCSE 20250716 15:41:14.686000 18 1425 XCSE 20250716 15:47:37.919000 8 1425 XCSE 20250716 15:47:37.919000 9 1425 XCSE 20250716 15:47:37.919000 8 1425 XCSE 20250716 15:47:37.919000 15 1426 XCSE 20250716 15:48:58.654000 38 1426 XCSE 20250716 15:48:58.654000 9 1427 XCSE 20250716 15:49:59.014000 12 1428 XCSE 20250716 15:54:57.532000 2 1428 XCSE 20250716 15:54:57.532000 1 1428 XCSE 20250716 15:56:38.792000 8 1428 XCSE 20250716 15:56:38.792000 180 1428 XCSE 20250716 15:59:16.195411 238 1428 XCSE 20250716 15:59:16.214634 22 1430 XCSE 20250716 15:59:34.800000 15 1430 XCSE 20250716 15:59:34.800000 58 1429 XCSE 20250716 16:01:27.513000 59 1428 XCSE 20250716 16:02:04.062000 82 1428 XCSE 20250716 16:02:04.062364 41 1429 XCSE 20250716 16:07:25.100000 33 1430 XCSE 20250716 16:08:38.172000 170 1430 XCSE 20250716 16:16:12.682826 480 1430 XCSE 20250716 16:16:12.682853 114 1430 XCSE 20250716 16:16:12.682869 106 1430 XCSE 20250716 16:16:12.682875 8 1428 XCSE 20250717 9:01:38.907000 8 1428 XCSE 20250717 9:01:38.907000 5 1428 XCSE 20250717 9:07:00.040000 4 1428 XCSE 20250717 9:07:00.040000 25 1426 XCSE 20250717 9:08:40.115000 17 1425 XCSE 20250717 9:09:55.294000 26 1425 XCSE 20250717 9:22:34.229000 25 1429 XCSE 20250717 9:28:02.938000 25 1428 XCSE 20250717 9:31:42.604000 9 1428 XCSE 20250717 9:35:36.192000 1 1428 XCSE 20250717 9:37:41.192000 8 1428 XCSE 20250717 9:37:41.192000 25 1428 XCSE 20250717 9:42:36.116000 6 1429 XCSE 20250717 9:45:18.390000 1 1429 XCSE 20250717 9:45:18.390000 17 1428 XCSE 20250717 9:48:00.498000 17 1427 XCSE 20250717 9:53:55.748000 8 1427 XCSE 20250717 9:53:55.866000 7 1427 XCSE 20250717 9:53:55.866000 1 1428 XCSE 20250717 9:55:28.875000 17 1427 XCSE 20250717 9:57:40.120000 11 1429 XCSE 20250717 9:57:40.270000 4 1429 XCSE 20250717 9:58:14.192000 1 1429 XCSE 20250717 10:01:44.595000 1 1429 XCSE 20250717 10:02:15.366000 19 1429 XCSE 20250717 10:02:15.386000 17 1426 XCSE 20250717 10:02:19.316000 9 1426 XCSE 20250717 10:02:19.316000 7 1428 XCSE 20250717 10:07:46.453000 1 1428 XCSE 20250717 10:07:46.453000 4 1429 XCSE 20250717 10:18:29.699000 8 1429 XCSE 20250717 10:18:29.699000 17 1428 XCSE 20250717 10:24:15.195000 17 1428 XCSE 20250717 10:24:15.196000 17 1427 XCSE 20250717 10:29:01.139000 17 1427 XCSE 20250717 10:29:01.142000 17 1426 XCSE 20250717 10:31:40.113000 39 1426 XCSE 20250717 10:33:10.369000 18 1424 XCSE 20250717 10:33:36.138000 9 1426 XCSE 20250717 10:38:21.188000 9 1426 XCSE 20250717 10:39:18.363000 9 1426 XCSE 20250717 10:41:29.194000 17 1425 XCSE 20250717 10:41:29.229000 8 1425 XCSE 20250717 10:41:29.229000 25 1424 XCSE 20250717 10:41:29.248000 17 1424 XCSE 20250717 10:48:11.355000 18 1425 XCSE 20250717 10:56:39.060000 1 1425 XCSE 20250717 10:56:39.060000 17 1424 XCSE 20250717 10:57:07.116000 17 1423 XCSE 20250717 10:59:21.334000 8 1423 XCSE 20250717 10:59:21.334000 25 1422 XCSE 20250717 11:02:02.587000 17 1421 XCSE 20250717 11:02:34.115000 9 1421 XCSE 20250717 11:02:34.115000 25 1421 XCSE 20250717 11:02:34.120000 17 1420 XCSE 20250717 11:06:15.814000 42 1421 XCSE 20250717 11:20:15.226000 41 1421 XCSE 20250717 11:20:29.939000 39 1421 XCSE 20250717 11:20:34.730000 8 1421 XCSE 20250717 11:20:34.730000 9 1424 XCSE 20250717 11:37:21.943000 9 1424 XCSE 20250717 11:38:28.361000 4 1424 XCSE 20250717 11:39:34.191000 5 1424 XCSE 20250717 11:39:34.191000 9 1424 XCSE 20250717 11:40:40.192000 9 1424 XCSE 20250717 11:41:47.193000 34 1423 XCSE 20250717 11:43:46.180000 7 1423 XCSE 20250717 11:44:46.191000 7 1423 XCSE 20250717 11:46:00.191000 2 1423 XCSE 20250717 11:46:00.191000 5 1423 XCSE 20250717 11:48:15.877000 4 1423 XCSE 20250717 11:48:15.877000 7 1423 XCSE 20250717 11:50:32.117000 9 1423 XCSE 20250717 11:51:50.195000 5 1423 XCSE 20250717 11:54:13.197000 4 1423 XCSE 20250717 11:54:13.197000 17 1421 XCSE 20250717 11:58:08.255000 8 1421 XCSE 20250717 11:58:08.255000 8 1421 XCSE 20250717 11:58:08.255000 8 1421 XCSE 20250717 11:58:08.255000 8 1421 XCSE 20250717 11:58:08.255000 1 1421 XCSE 20250717 12:14:01.167000 16 1421 XCSE 20250717 12:14:01.167000 8 1421 XCSE 20250717 12:14:01.167000 31 1421 XCSE 20250717 12:14:01.182000 57 1420 XCSE 20250717 12:14:05.408000 126 1420 XCSE 20250717 12:14:05.408240 81 1420 XCSE 20250717 12:14:05.408260 191 1420 XCSE 20250717 12:14:05.408271 102 1420 XCSE 20250717 12:14:05.408277 25 1421 XCSE 20250717 12:16:14.951000 10 1422 XCSE 20250717 12:22:13.675000 7 1422 XCSE 20250717 12:22:13.675000 4 1422 XCSE 20250717 12:24:10.191000 11 1422 XCSE 20250717 12:33:45.974000 20 1422 XCSE 20250717 12:33:46.061000 1 1421 XCSE 20250717 12:51:13.018000 24 1421 XCSE 20250717 12:52:40.167000 8 1421 XCSE 20250717 12:52:40.167000 17 1421 XCSE 20250717 12:59:48.871000 1 1420 XCSE 20250717 13:03:05.176000 16 1420 XCSE 20250717 13:03:05.176000 41 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 8 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 8 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 8 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 9 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 16 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 16 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116000 440 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116669 16 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116712 44 1420 XCSE 20250717 13:26:22.116714 8 1423 XCSE 20250717 13:32:50.947000 28 1423 XCSE 20250717 13:32:50.947000 2 1423 XCSE 20250717 13:32:50.947000 2 1423 XCSE 20250717 13:35:32.739000 4 1423 XCSE 20250717 13:35:32.739000 26 1423 XCSE 20250717 13:36:21.175000 24 1423 XCSE 20250717 13:36:26.086000 24 1423 XCSE 20250717 13:36:30.462000 41 1423 XCSE 20250717 13:36:33.583000 25 1422 XCSE 20250717 13:43:48.449000 1 1422 XCSE 20250717 13:54:54.406000 26 1422 XCSE 20250717 13:54:54.412000 32 1422 XCSE 20250717 13:54:54.412000 18 1422 XCSE 20250717 14:01:44.497000 47 1427 XCSE 20250717 14:04:40.265000 4 1427 XCSE 20250717 14:04:40.284000 47 1427 XCSE 20250717 14:04:40.284000 20 1428 XCSE 20250717 14:05:39.664000 15 1428 XCSE 20250717 14:05:49.167000 1 1432 XCSE 20250717 14:27:39.445000 49 1432 XCSE 20250717 14:27:39.449000 14 1432 XCSE 20250717 14:27:45.765000 8 1433 XCSE 20250717 14:27:57.867000 68 1433 XCSE 20250717 14:27:57.867000 10 1433 XCSE 20250717 14:27:57.867000 9 1433 XCSE 20250717 14:28:13.365000 26 1432 XCSE 20250717 14:28:19.406000 13 1434 XCSE 20250717 14:30:36.637000 9 1434 XCSE 20250717 14:31:31.204000 13 1433 XCSE 20250717 14:41:32.197000 13 1433 XCSE 20250717 14:41:32.201000 33 1432 XCSE 20250717 14:41:44.049000 33 1432 XCSE 20250717 14:44:09.142000 26 1432 XCSE 20250717 14:48:55.830000 23 1432 XCSE 20250717 14:48:55.830000 26 1432 XCSE 20250717 14:56:58.212000 33 1433 XCSE 20250717 15:00:21.043000 101 1432 XCSE 20250717 15:06:55.857710 115 1432 XCSE 20250717 15:06:55.857735 107 1432 XCSE 20250717 15:06:55.857738 473 1432 XCSE 20250717 15:06:55.857754 8 1422 XCSE 20250718 9:00:27.182000 9 1420 XCSE 20250718 9:01:42.349000 9 1416 XCSE 20250718 9:02:16.665000 9 1404 XCSE 20250718 9:03:29.787000 9 1397 XCSE 20250718 9:05:44.932000 17 1414 XCSE 20250718 9:15:00.226000 18 1414 XCSE 20250718 9:18:47.238000 8 1414 XCSE 20250718 9:18:47.238000 17 1414 XCSE 20250718 9:18:47.261000 17 1412 XCSE 20250718 9:18:47.297000 17 1407 XCSE 20250718 9:24:14.644000 9 1404 XCSE 20250718 9:26:16.940000 18 1406 XCSE 20250718 9:29:21.223000 1 1407 XCSE 20250718 9:30:02.554000 14 1403 XCSE 20250718 9:30:30.045000 9 1409 XCSE 20250718 9:42:34.957000 9 1408 XCSE 20250718 9:42:36.368000 266 1405 XCSE 20250718 9:43:18.731124 34 1405 XCSE 20250718 9:43:18.731131 13 1405 XCSE 20250718 9:45:01.206000 18 1404 XCSE 20250718 9:45:01.208000 15 1408 XCSE 20250718 9:46:36.552000 3 1408 XCSE 20250718 9:46:36.552000 17 1408 XCSE 20250718 9:47:29.939000 18 1406 XCSE 20250718 9:47:55.520000 17 1404 XCSE 20250718 9:50:24.821000 9 1404 XCSE 20250718 9:50:24.821000 26 1403 XCSE 20250718 9:50:24.851000 33 1408 XCSE 20250718 9:59:39.282000 25 1407 XCSE 20250718 10:00:57.961000 18 1406 XCSE 20250718 10:01:51.111000 17 1406 XCSE 20250718 10:06:40.399000 9 1407 XCSE 20250718 10:08:06.361000 9 1405 XCSE 20250718 10:12:13.115000 9 1405 XCSE 20250718 10:12:13.115000 8 1405 XCSE 20250718 10:12:13.115000 26 1406 XCSE 20250718 10:12:48.498000 17 1410 XCSE 20250718 10:20:00.330000 17 1413 XCSE 20250718 10:22:17.163000 17 1411 XCSE 20250718 10:30:50.938000 8 1411 XCSE 20250718 10:30:50.938000 8 1411 XCSE 20250718 10:30:50.938000 8 1411 XCSE 20250718 10:30:50.938000 8 1411 XCSE 20250718 10:30:50.938000 36 1409 XCSE 20250718 10:31:18.379000 17 1408 XCSE 20250718 10:33:53.104000 9 1407 XCSE 20250718 10:36:38.145000 9 1407 XCSE 20250718 10:39:23.563000 9 1407 XCSE 20250718 10:39:23.565000 9 1407 XCSE 20250718 10:39:23.567000 9 1406 XCSE 20250718 10:39:23.615000 7 1406 XCSE 20250718 10:50:56.818000 20 1406 XCSE 20250718 10:50:56.818000 18 1405 XCSE 20250718 10:53:01.152000 17 1405 XCSE 20250718 10:53:01.162000 9 1403 XCSE 20250718 10:57:00.955000 9 1401 XCSE 20250718 11:00:13.391000 8 1401 XCSE 20250718 11:00:13.391000 17 1402 XCSE 20250718 11:06:31.109000 9 1402 XCSE 20250718 11:07:20.118000 1 1405 XCSE 20250718 11:17:46.080000 49 1404 XCSE 20250718 11:18:24.202000 3 1407 XCSE 20250718 11:26:37.094000 3 1407 XCSE 20250718 11:26:37.094000 3 1407 XCSE 20250718 11:26:37.094000 7 1407 XCSE 20250718 11:27:50.834000 2 1407 XCSE 20250718 11:27:50.834000 15 1408 XCSE 20250718 11:30:01.619000 6 1408 XCSE 20250718 11:30:01.619000 27 1406 XCSE 20250718 11:30:50.624000 8 1406 XCSE 20250718 11:30:50.624000 10 1408 XCSE 20250718 11:36:00.856000 10 1408 XCSE 20250718 11:36:35.482000 1 1407 XCSE 20250718 11:39:31.064000 17 1407 XCSE 20250718 11:39:31.064000 9 1407 XCSE 20250718 11:39:31.064000 25 1407 XCSE 20250718 11:39:31.076000 17 1406 XCSE 20250718 11:40:36.906000 9 1407 XCSE 20250718 11:45:56.940000 9 1407 XCSE 20250718 11:48:46.544000 10 1407 XCSE 20250718 11:52:35.315000 9 1406 XCSE 20250718 11:53:59.901000 18 1406 XCSE 20250718 11:57:14.934000 3 1406 XCSE 20250718 11:59:56.501000 1 1406 XCSE 20250718 11:59:59.935000 1 1406 XCSE 20250718 12:00:08.123000 13 1406 XCSE 20250718 12:00:08.126000 3 1406 XCSE 20250718 12:00:08.126000 1 1406 XCSE 20250718 12:00:08.126000 3 1406 XCSE 20250718 12:00:51.660000 6 1406 XCSE 20250718 12:00:51.660000 2 1406 XCSE 20250718 12:00:58.530000 2 1406 XCSE 20250718 12:00:58.530000 2 1406 XCSE 20250718 12:01:05.370000 2 1406 XCSE 20250718 12:01:34.515000 27 1406 XCSE 20250718 12:01:34.525000 9 1405 XCSE 20250718 12:01:37.997000 9 1406 XCSE 20250718 12:05:08.834000 5 1405 XCSE 20250718 12:05:51.516000 2 1405 XCSE 20250718 12:05:51.544000 10 1405 XCSE 20250718 12:06:02.425000 5 1405 XCSE 20250718 12:06:02.425000 2 1405 XCSE 20250718 12:06:02.425000 17 1404 XCSE 20250718 12:06:07.462000 17 1402 XCSE 20250718 12:06:52.110000 8 1402 XCSE 20250718 12:06:52.110000 9 1404 XCSE 20250718 12:15:00.681000 17 1404 XCSE 20250718 12:15:01.046000 9 1404 XCSE 20250718 12:17:03.240000 9 1404 XCSE 20250718 12:17:03.240000 1 1403 XCSE 20250718 12:19:03.772000 8 1403 XCSE 20250718 12:19:03.772000 9 1402 XCSE 20250718 12:27:06.893000 9 1401 XCSE 20250718 12:39:59.305000 9 1401 XCSE 20250718 12:39:59.305000 9 1401 XCSE 20250718 12:39:59.305000 30 1402 XCSE 20250718 12:39:59.306000 25 1400 XCSE 20250718 12:43:29.217000 8 1400 XCSE 20250718 12:43:29.217000 4 1400 XCSE 20250718 12:43:29.217000 22 1404 XCSE 20250718 12:54:53.841000 2 1404 XCSE 20250718 12:54:53.841000 11 1404 XCSE 20250718 12:54:53.854000 1 1404 XCSE 20250718 12:56:26.833000 18 1403 XCSE 20250718 12:57:01.111000 6 1403 XCSE 20250718 13:00:02.934000 17 1402 XCSE 20250718 13:00:10.357000 17 1403 XCSE 20250718 13:07:46.214000 11 1403 XCSE 20250718 13:20:10.354000 10 1403 XCSE 20250718 13:20:10.368000 13 1403 XCSE 20250718 13:20:10.410000 11 1403 XCSE 20250718 13:20:10.430000 10 1403 XCSE 20250718 13:20:10.440000 11 1403 XCSE 20250718 13:20:16.529000 2 1403 XCSE 20250718 13:20:48.833000 7 1403 XCSE 20250718 13:20:48.833000 27 1400 XCSE 20250718 13:21:32.200000 8 1400 XCSE 20250718 13:21:32.200000 25 1399 XCSE 20250718 13:26:46.850000 12 1400 XCSE 20250718 13:39:35.988000 11 1400 XCSE 20250718 13:39:35.998000 12 1401 XCSE 20250718 13:39:41.528000 3 1400 XCSE 20250718 13:40:07.355000 32 1400 XCSE 20250718 13:40:07.355000 34 1399 XCSE 20250718 13:40:07.393000 4 1399 XCSE 20250718 13:40:07.430000 33 1402 XCSE 20250718 13:45:06.127000 33 1402 XCSE 20250718 13:45:06.239000 9 1405 XCSE 20250718 13:52:45.819000 18 1405 XCSE 20250718 13:54:23.454000 3 1406 XCSE 20250718 13:58:10.636000 2 1406 XCSE 20250718 13:58:10.636000 8 1406 XCSE 20250718 13:58:10.636000 11 1406 XCSE 20250718 13:58:10.636000 2 1406 XCSE 20250718 13:58:10.636000 9 1406 XCSE 20250718 13:59:19.834000 35 1405 XCSE 20250718 13:59:26.298000 33 1405 XCSE 20250718 13:59:26.300000 25 1405 XCSE 20250718 13:59:26.309000 25 1405 XCSE 20250718 14:03:08.794000 9 1405 XCSE 20250718 14:03:08.794000 26 1404 XCSE 20250718 14:05:12.125000 25 1403 XCSE 20250718 14:10:16.433000 8 1403 XCSE 20250718 14:10:16.433000 8 1403 XCSE 20250718 14:10:16.433000 1 1404 XCSE 20250718 14:19:32.189000 8 1404 XCSE 20250718 14:19:32.189000 12 1405 XCSE 20250718 14:22:17.718000 3 1405 XCSE 20250718 14:22:17.718000 9 1405 XCSE 20250718 14:24:09.837000 26 1405 XCSE 20250718 14:30:00.108000 25 1405 XCSE 20250718 14:30:00.217000 25 1404 XCSE 20250718 14:30:38.255000 25 1403 XCSE 20250718 14:35:36.661000 9 1404 XCSE 20250718 14:41:21.833000 2 1404 XCSE 20250718 14:44:04.833000 7 1404 XCSE 20250718 14:44:04.833000 3 1404 XCSE 20250718 14:44:57.833000 6 1404 XCSE 20250718 14:44:57.833000 26 1402 XCSE 20250718 14:45:07.965000 9 1402 XCSE 20250718 14:45:07.965000 8 1402 XCSE 20250718 14:45:07.965000 9 1402 XCSE 20250718 14:45:07.965000 8 1402 XCSE 20250718 14:45:07.965000 9 1402 XCSE 20250718 14:45:07.965000 21 1403 XCSE 20250718 14:53:23.383000 31 1403 XCSE 20250718 14:53:23.383000 50 1403 XCSE 20250718 14:55:51.405000 1 1403 XCSE 20250718 14:56:21.003000 1 1403 XCSE 20250718 14:56:21.003000 12 1404 XCSE 20250718 14:58:14.528000 50 1403 XCSE 20250718 14:58:42.113000 3 1406 XCSE 20250718 15:05:56.011669 1 1406 XCSE 20250718 15:05:56.031145 1 1406 XCSE 20250718 15:05:56.031238 204 1407 XCSE 20250718 15:12:59.787348 250 1407 XCSE 20250718 15:12:59.787358 1 1407 XCSE 20250718 15:12:59.787373 71 1407 XCSE 20250718 15:12:59.787375 857 1407 XCSE 20250718 15:12:59.787389

Attachment