Nanterre, le 21 juillet 2025

VINCI remporte trois contrats de construction en Australie

Construction de la section sud du Coomera Connector à Gold Coast (Queensland)

Rénovation d’une route et construction d’un pont à Moreton Bay (Queensland)

Conception-construction de l’extension de l’autoroute M5 Ouest à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud)

Contrats d’une valeur totale de 431 millions d'euros (773 millions de dollars australiens)

Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, a remporté trois contrats de construction d'une valeur totale de 431 millions d'euros (773 millions de dollars australiens).

Dans la ville de Gold Coast, Seymour Whyte réalisera, pour le compte du Queensland Department of Transport and Main Roads, la construction d’une section de 4,4 km du projet Coomera Connector Stage 1 Sud. Ce nouveau corridor permettra d’améliorer la connectivité entre Logan City et la Gold Coast, en offrant une alternative cruciale à l'autoroute M1 Pacific Motorway, de réduire les congestions du trafic et de soutenir la croissance démographique. Les travaux, d’une valeur de 229 millions d'euros (410 millions de dollars australiens) comprennent également d’importants terrassements, des excavations de terrains rocheux, des actions d'amélioration des sols, la construction de trois ponts - dont un pont de 300 mètres de long sur la rivière Nerang -, de nouveaux échangeurs et des barrières antibruit.

Dans la ville de Moreton Bay, dans le cadre d’un contrat pour le compte du City of Moreton Bay Council dans le Queensland, Seymour Whyte se chargera de rénover une route de 1,1 km et de construire un nouveau pont résistant aux inondations, d'une longueur de 212 mètres, au-dessus de la rivière North Pine. Situés à 30 km au nord de Brisbane, les travaux, d'une valeur de 48 millions d'euros (86 millions de dollars australiens) commenceront en 2025 et seront achevés en 2027. Ils comprennent la construction de murs de soutènement, d’un nouveau carrefour avec feux de signalisation, de barrières antibruit ainsi que la rénovation des réseaux d’eau usée et d’eau potable.

À Sydney, Seymour Whyte s’est vu attribuer un contrat de conception et de construction d’une valeur de 154 millions d’euros (277 millions de dollars australiens) par Transport for New South Wales pour le projet d’amélioration de la circulation de l’autoroute M5 Ouest. Les travaux de construction devraient débuter en 2026. Le projet comprend la modernisation d’un tronçon routier de 1,3 km, la construction d’un nouveau pont à trois voies, d’une liaison améliorée entre l’avenue de Moorebank et l’autoroute M5 et d’une voie de sortie à deux voies entre l’autoroute M5 et l’autoroute Hume. Cette amélioration de l’un des principaux axes de transport vers le sud-ouest de Sydney vise à offrir un réseau routier plus fiable et plus sûr, afin de soutenir la croissance économique et résidentielle de l’ouest de Sydney, tout en renforçant la connectivité pour les piétons et les cyclistes.

Il convient de rappeler que le groupe VINCI a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires total de près de 1,4 milliard d’euros en Australie dont 1,2 milliard d’euros pour VINCI Construction, 114 millions d’euros pour VINCI Energies et 114 millions d’euros pour Cobra IS.

