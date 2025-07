Le CN annonce la nomination de Janet Drysdale au poste de cheffe des Affaires commerciales par intérim

MONTRÉAL, 21 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que Janet Drysdale occupera le poste de cheffe des Affaires commerciales sur une base intérimaire; elle entrera en fonction dès aujourd’hui, à la suite du départ de Rémi G. Lalonde.

Janet a occupé divers postes au sein des Ventes et Marketing au cours de la première décennie de sa carrière de près de 30 ans au CN. Leader chevronnée et polyvalente, Janet possède une vaste expérience plurifonctionnelle à titre de cadre dirigeante au CN en Relations avec les investisseurs, aux Finances, au Développement corporatif, au Développement des affaires, au Développement durable et, plus récemment, à titre de cheffe Relations avec les intervenants.



« Je suis très heureuse que Janet dirige notre équipe commerciale pendant cette période critique. Sa solide expérience dans les domaines de la vente et du marketing, sa rigueur et sa volonté d’obtenir des résultats seront des atouts pour mener cette équipe. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle afin d’accélérer l’exécution de notre croissance, a déclaré Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN. Je remercie Rémi pour ses contributions au CN. »

Le poste de chef des Affaires commerciales est un poste de direction essentiel qui assure la supervision de l’équipe solide et chevronnée du CN, responsable des ventes et du marketing. La nomination d’une personne à ce poste est une priorité.

Notice biographique

Janet siège en tant qu’administratrice indépendante au conseil d’administration de Rumo S.A., le plus important chemin de fer de marchandises du Brésil. Elle est présidente du conseil d’administration de l’Association des chemins de fer du Canada et siège au conseil d’administration du Conseil des affaires canadiennes-américaines.

Madame Drysdale est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de l’Université Queen’s et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill. Elle est également titulaire de la désignation Global Competent Boards (GCB.D).

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.