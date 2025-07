Groupe Colabor Inc. annonce faire l’objet d’un incident de cybersécurité

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 21 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (« Colabor » ou la « Société ») (TSX : CGL) annonce avoir identifié, le 20 juillet, un incident de cybersécurité qui a eu un impact sur ses systèmes internes de TI.

Dès la détection de l'incident, Colabor a pris des mesures pour protéger son réseau et ses données. La Société a notamment retenu des experts de premier plan en cybersécurité pour l’aider dans les efforts de confinement et de correction de l’incident, ainsi que pour mener une enquête approfondie afin d’en comprendre l’étendue et l'impact.

Comme l'enquête est en cours, Colabor ne connaît pas encore toute l’étendue, la nature et l'impact de l'incident, ni la mesure dans laquelle les données des clients, des fournisseurs ou des employés ont pu avoir été consultées. L'incident peut entraîner des perturbations jusqu'à ce que les systèmes concernés soient entièrement rétablis.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés, notamment poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Pascal Rodier

Avocat général et secrétaire corporatif

Groupe Colabor Inc.

Tél : 450-449-4911 poste 1312

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180





Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.