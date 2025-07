VALLOUREC AND VINCI IMMOBILIER ANNOUNCE THE SIGNING OF A SALE AGREEMENT FOR THE DÉVILLE-LÈS-ROUEN SITE

Communiqué de presse

VALLOUREC ET VINCI IMMOBILIER ANNONCENT LA SIGNATURE

D’UNE PROMESSE DE VENTE DU SITE DE DÉVILLE-LÈS-ROUEN

Meudon (France), le 22 juillet 2025 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure annonce avoir franchi une étape importante dans le processus de vente de son site de Déville-lès-Rouen (76). Vallourec et VINCI Immobilier ont ainsi signé vendredi 11 juillet 2025 une promesse de vente exclusive pour la cession de ce site.

Depuis 2023, le groupe Vallourec a mis en œuvre un important processus de dépollution et de réhabilitation de son site de Déville-lès-Rouen, respectant ainsi les engagements pris auprès des élus et des administrations. Il a ensuite fait le choix de lancer, en septembre 2024, un appel d’offres pour encadrer la cession de ce site. Après une phase de candidatures, très riche, Vallourec est entré, en mars 2025, en négociation exclusive avec VINCI Immobilier, dont le projet répondait le mieux aux attentes du Groupe et aux enjeux territoriaux portés par les élus locaux.

Depuis lors, VINCI Immobilier a pu affiner son projet et le présenter, non seulement au groupe Vallourec cédant son site, mais également aux acteurs institutionnels locaux soucieux du bon développement économique de la commune et de la métropole de Rouen. Le projet porté par VINCI Immobilier s’inscrit parfaitement dans l’histoire et le développement de ce site tout en répondant aux attentes des différentes parties prenantes.

Le projet de VINCI Immobilier répond à une démarche de revitalisation économique, transformant le site de Déville-lès-Rouen en pôle d’activité économique attractif pensé pour offrir des opportunités d’emplois diversifiées et des espaces adaptés aux besoins des entreprises locales. Il doit devenir un véritable moteur du développement économique et social. VINCI Immobilier y mettra à disposition des bâtiments clé en main pour des entreprises locales et des industriels, permettant la création à terme de 300 emplois.

Par ailleurs, en lien avec la commune et la Métropole Rouen Normandie, une partie des espaces de ce site sera renaturée et 25 % du site sera aménagé en espaces verts, en particulier autour de la rivière du Cailly, qui sera remise à ciel ouvert dans le cadre du projet. En complément, le linéaire de voies ferrées désaffecté sera proposé à la métropole pour constituer une partie de la future balade urbaine du Cailly.

Après cette signature, le groupe Vallourec et VINCI Immobilier vont poursuivre les étapes réglementaires nécessaires pour une cession définitive de ce site attendue en 2026.

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

A propos de VINCI Immobilier

Filiale du groupe VINCI, VINCI Immobilier est un ensemblier de l’immobilier exerçant trois activités complémentaires : la promotion, l’exploitation de résidences gérées (seniors OVELIA, étudiants STUDENT FACTORY et coliving BIKUBE) et les services immobiliers. Présent sur tout le territoire national, VINCI Immobilier est un acteur majeur de la promotion en immobilier résidentiel et en immobilier d’entreprise qui s’adresse aux particuliers et aux institutionnels. Grâce à son offre multi-produits et son expertise dans la réalisation de grands projets complexes, VINCI Immobilier accompagne également les collectivités locales dans leurs opérations d’aménagement et participe au développement, à la conception et à la transformation des zones urbaines. En tant que promoteur ensemblier, partenaire, créatif et citoyen, VINCI Immobilier s’engage à atteindre le ZAN avant 2030 et à réaliser 50 % de son chiffre d’affaires en 2030 en recyclage urbain. Fin connaisseur des singularités territoriales et des nouvelles attentes de ses parties prenantes, VINCI Immobilier réinvente son approche pour dessiner une ville plus inclusive, plus attractive et plus responsable.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com

Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com

Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29 romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74 nicolas.escoulan@taddeo.fr

Contact presse VINCI Immobilier :

Caroline MAUREY

Tél : +33 (0)6 69 95 06 88

caroline.maurey@vinci-immobilier.com

Pièce jointe