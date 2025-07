Sterkt driftsresultat, men lavere priser – refokusert strategi for fortsatt lønnsom vekst

(Oslo, 22. juli 2025) – Statkraft leverte sterkt driftsresultat i andre kvartal 2025, tross lavere priser, spesielt i de nordlige prisområdene i Norge og Sverige. Resultatet ble negativt påvirket av nedskrivninger, hovedsakelig på grunn av forventinger om lavere kraftpriser i enkelte regioner, samt valutaeffekter. Statkraft refokuserer for fortsatt lønnsom vekst.

Kraftproduksjonen i andre kvartal 2025 var 15,2 TWh (14,4), og produksjonen var rekordhøy med 36,9 TWh i første halvår 2025 (33,7 TWh).

Kraftprisene var 26,5 EUR/MWh i Norden i kvartalet, ned 8,8 EUR/MWh fra andre kvartal 2024. Den gjennomsnittlige prisen i Tyskland falt med 2,1 EUR/MWh fra andre kvartal 2024 til 69,8 EUR/MWh i kvartalet.

Netto driftsinntekter var 9,3 milliarder kroner i andre kvartal 2025, sammenlignet med 11,2 milliarder kroner i andre kvartal i fjor. Underliggende EBITDA var 4,5 milliarder kroner (6,5 milliarder kroner).

Statkraft hadde nedskrivninger på 6,3 milliarder kroner i andre kvartal, hovedsakelig forårsaket av lavere estimerte framtidige kraftpriser, spesielt i den nordlige delen av Norden, etter Statkrafts årlige oppdatering av de langsiktige prisprognosene. Dette inkluderte nedskrivninger på 2,5 milliarder kroner i svensk vindkraft og 0,5 milliarder kroner i norsk vindkraft.

Netto finansposter var -2,4 milliarder kroner (1,6 milliarder kroner), inkludert netto valutatap på 2,1 milliarder kroner, mens resultat før skatt ble -5,1 milliarder kroner (1,0 milliarder kroner) og resultat etter skatt var -6,5 milliarder kroner (-1,0 milliarder kroner).

Statkraft kunngjorde ytterligere planer om investeringer i norsk vannkraft, inkludert konsesjonssøknader for store effektoppgraderinger av vannkraftverkene Nore og Aura.

Det ble tatt endelige investeringsbeslutninger for to hybride solenergiprosjekter (203 MW) i tilknytning til vindkraftanleggene Jerusalém og Boqueirão i Brasil, og det 97 MW store Necton roterende stabilisatorprosjektet i Storbritannia.

Statkrafts hittil største solpark, den 450 MW store solparken Khidrat i India, kom i kommersiell drift.

Statkraft inngikk en rekke kraftkjøps- og kraftsalgsavtaler, inkludert de to første langsiktige kraftkjøpskontraktene for fornybar kraft i USA.

Statkraft signerte en avtale om å selge Enerfin-eiendelene i Colombia i kvartalet. I juli solgte Statkraft utviklingsaktivitetene i Kroatia.

Statkraft spisset strategien ytterligere og kunngjorde et mål om å redusere kompleksiteten og redusere kostnadene med rundt 2,9 milliarder kroner årlig innen 2027 sammenlignet med anslaget for 2025.





– Statkraft hadde høy kraftproduksjon og rekordhøy realisert prismargin som bidro til det gode driftsresultatet i kvartalet. Kraftprisene var lavere i Norden – spesielt i de nordlige prisområdene i Norge og Sverige. Forventning om lavere kraftpriser i disse områdene framover bidro til nedskrivninger på 3,0 milliarder kroner i vår svenske og norske landvindportefølje, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Refokusert strategi

Etter en periode med høye energipriser etter den russiske krigen mot Ukraina, har prisene nå falt. Utbyggingskostnaden per megawatt har økt innen flere teknologier, finansieringskostnadene er høyere, og den globale usikkerheten er ekstraordinært høy. Alt dette påvirker vår investeringskapasitet og kostnadsbase, samt påvirker investortilliten negativt. Det fører til forsinkelser av enkelte investeringsbeslutninger og av Statkrafts planlagte salg.

Etter at Birgitte Ringstad Vartdal tok over som konsernsjef i april 2024, varslet Statkraft at selskapet ville strømlinjeforme porteføljen og driften. Statkraft vil ha fokus på færre teknologier og markeder, og frigjøre investeringskapasitet for å bygge skala i kjerneaktiviteter og kjernemarkeder.

For å redusere antall markeder har Statkraft gjennomført salget av utviklingsvirksomheten i Kroatia og av Enerfin-eiendelene i USA. Det er også inngått avtale om salg Enerfin-eiendelene i Colombia. Salgsprosessene for sol- og vannkraftanlegg i India, solkraft og utviklingsaktiviteter i Nederland, og Enerfin-eiendeler i Canada fortsetter, i tillegg til vurderingen av investeringene innen sol, vind og batterier i Polen. Utviklingsaktivitetene i Portugal og Australia er stoppet.

For å redusere antall teknologier søker Statkraft nye eiere til fjernvarmevirksomheten, samt jobber med å få nye eiere inn i biodrivstoffselskapet Silva Green Fuel og ladeselskapet Mer. Disse prosessene pågår fortsatt.

I den årlige strategigjennomgangen i juni vedtok Statkraft en ny, refokusert strategi for å styrke kjernevirksomheten, optimalisere porteføljen og redusere kostnader og kompleksitet. Som følge av den nye strategien stopper selskapet utvikling av nye grønne hydrogenprosjekter og videre arbeid med nye havvindprosjekter, med unntak av utbyggingen av North Irish Sea Array (NISA)-prosjektet.

– Gitt dagens markedssituasjon og geopolitiske realiteter, kombinert med det høye investeringsnivået Statkraft har hatt, justerer vi våre strategiske ambisjoner. Ved å konsentrere oss om våre sterkeste konkurransefortrinn og prioritere investeringer i lønnsomme muligheter på kort sikt, kan vi fortsette vår vekst og verdiskaping, samtidig som vi bidrar betydelig til energisikkerhet og energiomstillingen, sier Birgitte Ringstad Vartdal.

Ved å fokusere på færre teknologier og land har Statkraft som mål å redusere kompleksiteten i selskapet og redusere kostnadene med rundt 2,9 milliarder kroner årlig innen 2027, en reduksjon på 15 prosent sammenlignet med anslaget for 2025. Driftskostnadene stabiliserte seg i første halvår 2025 og endte på samme nivå som første halvår 2024.

Statkrafts ambisjon er å investere 16-20 milliarder kroner per år de neste årene, med store effektoppgraderinger av vannkraften i Norge, samt vedlikehold av andre store vannkraftverk og nye vindkraftutbygginger på land i Norge og Sverige. I Europa og Sør-Amerika vil Statkraft fortsette å vokse innen sol, vind, batterier og nett-tjenester, men i lavere takt enn i den forrige strategien. Teknologier og prosjekter med kortere tid frem til kontantstrøm vil bli prioritert.

– Energimarkedene er preget av kontinuerlig endring, med høyere volatilitet og mer geopolitisk usikkerhet enn tidligere. Selv om dagens forhold er utfordrende for hele bransjen og alle virksomheter, vil energiomstillingen gå videre med fortsatte muligheter for lønnsom vekst, spesielt innen sol, landvind og batterier. Vi vil utnytte dette ved å redusere kompleksitet og kostnader. Endringene vi gjør vil dessverre inkludere overtallighet, og vi vil gjøre dét vi kan for å begrense usikkerheten og redusere de negative effektene på vår viktigste ressurs: Folkene våre, sier Birgitte Ringstad Vartdal.

Hun legger til: – Statkraft markerte nylig vårt 130-årsjubileum, og vi har gjennom årene levert solid verdiskaping til vår eier. Fram mot 2030 vil vi omstille Statkraft til et mer fokusert, konkurransedyktig og finansielt robust selskap for å sikre at vi blir et av de mest lønnsomme fornybarselskapene.

Priser, markedsutvikling og produksjon

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 26,5 EUR/MWh i andre kvartal 2025, ned 8,8 EUR/MWh fra andre kvartal 2024 og ned 19,5 EUR/MWh fra første kvartal 2025. De viktigste driverne bak endringene fra året før var økt vindkraftproduksjon og redusert nettoeksport fra Norden. Prisområdeforskjellene var høyere enn i samme periode i fjor, drevet av høyere priser i Sør-Norge og lavere priser i Nord-Norge og Sverige.

Den gjennomsnittlige basisprisen i det tyske markedet (EEX) var 69,8 EUR/MWh i kvartalet, ned 2,1 EUR/MWh fra samme kvartal i fjor, og ned 42,7 EUR/MWh siden første kvartal 2025. Kraftprisene falt hovedsakelig på grunn av økt solkapasitet og produksjon, til tross for stigende gasspriser i perioden. Det ble observert negative priser i timer med høy solkraftproduksjon.

Statkrafts produksjon var 15,2 TWh i andre kvartal 2025, 0,9 TWh høyere enn samme kvartal i 2024. Økningen skyldes i hovedsak høyere vannkraftproduksjon i Norge, samt nye vindparker i drift i Brasil og Spania. Samlet vindkraftproduksjon var 2,0 TWh i andre kvartal (1,6 TWh), mens vannkraftproduksjonen var 12,6 TWh (12,2 TWh).

Finansiell utvikling

Underliggende EBITDA var 4,5 milliarder kroner i andre kvartal (6,5 milliarder kroner), med fortsatt sterke resultater fra energidisponering og kraftproduksjon.

Norden bidro mest til resultatet med en underliggende EBITDA på 4,1 milliarder kroner (5,2 milliarder kroner). Nedgangen var drevet av lavere nordiske kraftpriser og høyere driftskostnader, delvis utliknet av økt produksjon fra norsk vannkraft.

Markets leverte en underliggende EBITDA på 0,4 milliarder kroner i kvartalet (1,1 milliarder kroner), da bidraget fra både Trading og Origination var lavere. Geopolitisk usikkerhet bidrar til mer utfordrende markedsforhold for begge virksomhetene. Endringer i kraftsystemer og reguleringer har skapt betydelige utfordringer, spesielt i intradag- og balansemarkedene.

Europa hadde en underliggende EBITDA på -0,3 milliarder kroner (-0,2 milliarder kroner), mens bidraget fra Internasjonal steg til 0,7 milliarder kroner (0,5 milliarder kroner), hovedsakelig på grunn av økt produksjonskapasitet etter at kjøpte og ferdigstilte eiendeler ble satt i drift.

Statkraft hadde nedskrivninger på 6,3 milliarder kroner i andre kvartal, hovedsakelig forårsaket av lavere kraftpriser, spesielt i den nordlige delen av Norden, etter Statkrafts oppdaterte langsiktige prisprognoser. Dette inkluderte 2,5 milliarder kroner i nedskrivninger i svensk vindkraft og 0,5 milliarder kroner i norsk vindkraft. Andre nedskrivninger inkluderte investeringer i batterilagrings-systemer i Storbritannia, joint venture-vannkraftverk i Chile og porteføljen i Corporate Development.

Inkludert nedskrivninger og negative netto finansposter, hovedsakelig som følge av svakere krone mot euro, rapporterte Statkraft et resultat før skatt på -5,1 milliarder kroner (1,1 milliarder kroner), og et resultat etter skatt på -6,5 milliarder kroner (-1,0 milliarder kroner).

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) for eiendeler i drift i Norden de siste tolv månedene, som hovedsakelig inneholder gamle og avskrevne vannkraftverk til lave bokførte verdier, falt til 22,9 prosent i andre kvartal (34,8 prosent), hovedsakelig på grunn av betydelig lavere kraftpriser. Avkastning på sysselsatt kapital for anlegg i drift i Europa og Internasjonalt var henholdsvis 5,2 (15,3) og 5,8 (6,5) prosent. Disse tallene inkluderer ikke poster som forretningsutviklingskostnader og eiendeler under utvikling. ROACE for Europa og internasjonalt er påvirket av mange nybygde og kjøpte eiendeler med høye bokførte verdier, sammenlignet med ROACE for Norden.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har rundt 7000 ansatte i mer enn 20 land.

