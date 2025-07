Communiqué de presse



Eviden conçoit pour le Fonds européen de la défense, la plateforme technologique du défi AtLaS sur le traitement des technologies du langage humain

Sélectionnée par la Commission européenne, Eviden fournira une plateforme d’intégration d’applications ainsi que sa solution innovante de traitement du langage humain

Paris, France – 22 juillet 2025 – Eviden, la branche du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l'IA, annonce aujourd'hui avoir été retenue par la Commission européenne afin de fournir la plateforme technique permettant d'héberger et d'intégrer les applications développées par neuf organisations, sélectionnées pour constituer le consortium AtLaS du HLTP Challenge. Ce projet, l'un des quatre projets nominés, est lancé et financé par le Fonds européen de la défense. Eviden fournira également BARTENDER, son propre logiciel innovant de traitement du langage naturel dans des centaines de langues.

Le projet AtLaS a pour objet de faire avancer la technologie du langage humain (Human Language Technology - HLT) dans le domaine de la défense, en combinant l'intelligence artificielle (IA) et le traitement du langage naturel (Natural Language Processing - NLP) pour gérer les données multilingues de faible qualité. AtLaS vise le développement de systèmes résilients de gestion du bruit en plusieurs langues, en tirant parti de formations et de technologies avancées telles que le débruitage. Ce défi est l’opportunité pour les membres du consortium d'améliorer la communication de défense et la collecte de renseignement, et de créer des systèmes modulables pour constituer une bibliothèque européenne de technologies linguistiques.

Bernard Payer, Directeur, Systèmes Critiques de Mission, Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés sur le défi HLTP par la Commission européenne et de pouvoir mettre en œuvre notre expertise en intégration de systèmes et en traitement du langage humain au sein d'un consortium d'entreprises industrielles. Ceci est d'autant plus important que le HLTP est un outil essentiel d’identification des menaces et de recueil d’informations pouvant être exploitées à des fins de défense. »

AtLaS évalue les solutions de traitement automatique du langage (Automatic Language Processing - ALP) fournies par différents partenaires européens du secteur de la défense. Il répond aux contraintes spécifiques des cadres opérationnels de ces solutions, telles que le traitement de différents dialectes et langues dans des contextes dégradés et variés incluant des environnements bruyants, les théâtres d'opération et les communications.

Le projet AtLaS est financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés dans ce communiqué de presse restent toutefois ceux de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou du Fonds européen de la défense. Ni l'Union européenne ni l'autorité qui les octroie ne peuvent en être tenues responsables.

À propos du Fonds européen de la défense

Le Fonds européen de la défense soutient les entreprises des États membres dans l'élaboration de projets de défense compétitifs et collaboratifs qui fourniront des technologies et des équipements de défense innovants et interopérables. Il soutient et conseille les participants tout au long du cycle de recherche et développement.

