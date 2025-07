25 ans d’espoir pour la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques

Les dons recueillis lors du tournoi de golf annuel de Bunzl Canada approchent les 2 M$ en 2025





BURLINGTON, Ontario, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a récemment tenu son 25e tournoi annuel de golf Ripple of Hope au profit du Centre de recherche sur les tumeurs cérébrales Arthur & Sonia Labatt de l’Hôpital pour enfants malades (SickKids) de Toronto.

Le 8 juillet, Bunzl Canada, ses partenaires fournisseurs et ses clients se sont une fois de plus réunis au club de golf Greystone à Milton, en Ontario, pour cet événement annuel très attendu. Le thème de cette année – fièrement canadien – s’est illustré par des tenues rouges et blanches portées avec enthousiasme et un menu mettant à l’honneur les saveurs du pays. Les participants ont profité d’une journée de golf tout en recueillant des fonds et en sensibilisant le public aux initiatives de recherche avancée sur les tumeurs cérébrales pédiatriques de SickKids Toronto.

Le tournoi de cette année a marqué une étape importante, non seulement par sa longévité, mais aussi par son impact grandissant. Grâce au soutien des bénévoles, des employés, des partenaires fournisseurs et des clients issus de tous les secteurs d’activité, Bunzl Canada a maintenant recueilli un montant total de 1,93 million de dollars depuis la création du tournoi. Cette année encore, les dons ont dépassé 135 000 $.

Reconnu comme le plus grand centre mondial dédié à la recherche sur les tumeurs cérébrales, le centre de SickKids, dirigé par le Dr James Rutka et son équipe, a réalisé des avancées majeures dans le traitement des tumeurs cérébrales infantiles. Parmi celles-ci figurent les ultrasons focalisés guidés par IRM, une technique novatrice permettant aux cliniciens de contourner la barrière hémato-encéphalique afin d’administrer un traitement directement aux tumeurs cérébrales agressives, telles que le gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG), de manière moins invasive.

Depuis le dernier tournoi, le Dr Rutka et son équipe ont accompli d’importants progrès dans la compréhension des tumeurs cérébrales pédiatriques. Ils ont notamment découvert que ce que l’on croyait être une seule maladie, le médulloblastome, se compose en réalité de quatre sous-types distincts. Cette avancée a révolutionné l’approche thérapeutique, en permettant le développement de traitements ciblés pour chaque sous-type, ouvrant ainsi la voie à des traitements plus précis et efficaces, et offrant un nouvel espoir aux patients et à leurs familles.

« Un type de médulloblastome nécessite un traitement spécifique, qui peut inclure la radiothérapie et la chimiothérapie, tandis qu’un autre peut être traité uniquement par chimiothérapie », explique le Dr Rutka. « Nous savons également que les jeunes enfants atteints de médulloblastome ne sont généralement pas admissibles à la radiothérapie, mais cette sous-classification nous indique précisément quels médicaments de chimiothérapie seront les plus efficaces selon le sous-type de médulloblastome. »

Regarder la vidéo : Ripple of Hope : 25 ans de soutien à la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques

« Avant 1950, un enfant atteint de médulloblastome n’avait aucune chance de survie. C’était essentiellement une condamnation à mort », rappelle le Dr Rutka. « Progressivement, le taux de survie est passé à environ 70 %. Aujourd’hui, grâce à la découverte des quatre types différents de médulloblastome, nous pouvons offrir à certains enfants un taux de survie de 80 à 90 %, selon leur profil. Nous guérissons désormais plus d’enfants atteints de médulloblastome que jamais auparavant. »

« Je travaille en étroite collaboration avec Bunzl depuis 25 ans », poursuit le Dr Rutka. « C’est une entreprise formidable avec laquelle collaborer. Elle est vraiment incroyable, et je tiens à la remercier sincèrement pour tout ce qu’elle a fait pour soutenir le tournoi de golf caritatif. »

« Célébrer le 25e anniversaire du tournoi de golf Ripple of Hope est un moment significatif pour nous tous chez Bunzl Canada », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Approcher les 2 millions de dollars en dons reflète l’incroyable générosité et le dévouement de nos précieux clients, partenaires fournisseurs et employés. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont soutenu cette cause au fil des ans, ainsi qu’au Dr Rutka et à son équipe de SickKids pour le travail révolutionnaire qu’ils continuent d’accomplir. »

