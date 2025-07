Midland annonce un placement privé d’actions accréditives avec investissement stratégique de Centerra Gold

MONTRÉAL, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer qu'elle a mis en place un placement privé sans intermédiaire (« Placement Accréditif ») pour un produit brut de 5 058 750 $ par l’émission de 10 650 000 actions accréditives de bienfaisance de la Société (chacune, une « Action Accréditive ») à un prix de 0,475 $ par Action Accréditive. Chaque Action Accréditive se qualifiera d’« action accréditive » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’Impôt »).

Midland a également l’intention de réaliser un placement privé sans intermédiaire auprès d’investisseurs institutionnels pour un produit brut supplémentaire d'environ 1 050 000 $ (« Placement Concomitant » et, avec le Placement Accréditif, le « Placement ») par l’émission de 3 181 818 actions ordinaires de la Société (chacune, une « Action ») au prix de 0,33 $ par Action.

Centerra Gold Inc. (« Centerra ») (TSX : CG) (NYSE : CGAU) devrait participer au Placement en tant qu’investisseur stratégique et, à la clôture, détiendra 9,9 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Le président et chef de la direction de Midland, Gino Roger, a déclaré ce qui suit : « Ce placement procurera à Midland suffisamment de fonds pour assurer l’avancement et le développement de nos projets d’exploration aurifères détenus à 100 % en Abitibi, à la Baie-James et au nord du Québec. Nous sommes ravis d’accueillir Centerra comme l’un de nos nouveaux actionnaires ».

Le produit brut du Placement Accréditif sera affecté aux « frais d'exploration au Canada » admissibles à titre de « dépenses minières accréditives », au sens de la Loi de l'Impôt (les « Dépenses Admissibles »). Les Dépenses Admissibles seront engagées au plus tard le 31 décembre 2026 et seront renoncées aux souscripteurs avec une date d'effet au plus tard le 31 décembre 2025, pour un montant total au moins égal au produit brut tiré de l'émission des Actions Accréditives.

Des crédits d’impôt remboursables de 22,5 % sur les projets aurifères devraient être récupérés sur les Dépenses Admissibles engagées par la Société.

La clôture du Placement est prévue vers le 25 juillet 2025, sous réserve de certaines conditions, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et la signature d’une convention sur les droits de l’investisseur avec Centerra (la « CDI »). En vertu de la CDI et sous réserve de certaines conditions, Centerra bénéficiera de certains droits, notamment celui de participer à de futures émissions d’actions afin de maintenir sa participation dans la Société. Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture, en conformité avec la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de Centerra

Centerra Gold Inc. est une société minière canadienne spécialisée dans l’exploitation, le développement, l’exploration et l’acquisition de gisements d’or et de cuivre en Amérique du Nord, en Turquie et sur d’autres marchés à travers le monde. Centerra possède et exploite la mine de Mount Milligan en Colombie-Britannique, au Canada, ainsi que la mine d’Öksüt en Turquie. Elle détient également des actifs d’exploration et de développement, et gère une unité commerciale de molybdène au Canada et aux États-Unis.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prévisions concernant le montant et l’utilisation des fonds levés dans le cadre du Placement, la clôture ainsi que la date de clôture du Placement, la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.