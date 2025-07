L’Édition SHEIN MTL : une expérience immersive éphémère sur trois étages arrive à Montréal

MONTRÉAL, 22 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été, la destination mode mondiale SHEIN revient à Montréal pour une troisième année consécutive avec l’Édition SHEIN MTL, une expérience éphémère sur trois étages qui donne vie à son univers numérique. À partir du 30 juillet, l’événement immersif présentera la plus grande vitrine de Boutiques Tendance de SHEIN jamais vue au Québec, avec une sélection raffinée de ses sous-marques et de ses collections lifestyle.

Pensée spécialement pour les consommateurs québécois, l’expérience éphémère met de l’avant les univers de la mode, de la beauté, de la maison et des accessoires, montrant ainsi l’évolution de SHEIN vers une marque de style de vie à part entière. Des coupes raffinées et des tissus légers pour l’été aux vêtements de sport haute performance et aux produits de beauté, l’expérience met en lumière plusieurs Boutiques Tendance, dont MOTF (articles essentiels haut de gamme), Glowmode (vêtements de sport performants), SHEGLAM (beauté et soins de la peau), MUSERA (mode féminine audacieuse), SUMWON (mode masculine contemporaine), CIRELLE (maison), et bien d’autres encore.

Le concept est conçu pour permettre aux acheteurs de découvrir la diversité, la qualité et le style que SHEIN offre aujourd’hui dans toutes ses catégories. « Les boutiques éphémères nous donnent l’occasion de montrer que SHEIN, c’est bien plus que ce que vous voyez sur votre écran », explique Shirley Yuan, directrice du marketing chez SHEIN Canada. « Les consommateurs montréalais pourront explorer certaines de nos collections les plus prestigieuses – des essentiels de garde-robe haut de gamme aux collections soignées pour la maison et la beauté – tout en retrouvant l’accessibilité et la diversité qui font notre réputation. L’objectif est de montrer tout ce que la marque peut offrir à mesure que nous renforçons notre présence au Canada. »

Fidèle à la formule SHEIN, l’Édition MTL reflète l’énergie unique de Montréal – une ville où s’expriment style audacieux, esprit créatif et passion pour la mode. Grâce à des installations photo maximalistes et une mise en scène visuelle soigneusement pensée, l’espace capte l’essence de l’une des capitales de la mode les plus influentes du Canada.

« La communauté montréalaise continue de répondre présente avec une énergie et un soutien extraordinaires », poursuit Shirley Yuan « Cette boutique éphémère est une façon de dire merci et une occasion de renforcer notre lien avec notre communauté, avec une expérience en personne aussi captivante que locale. Nous sommes très heureux de revenir à Montréal. »

SHEIN offrira également des avantages exclusifs en boutique tout au long de l’expérience. Les clients pourront profiter d’un rabais croissant selon le total des achats, avec des économies allant jusqu’à 30 %. Ils recevront aussi des cadeaux exclusifs avec achat, jusqu’à épuisement des stocks. En prime, les 100 premiers clients qui partagent chaque jour une publication publique de la boutique éphémère sur Instagram ou TikTok recevront un sac fourre-tout en édition limitée à l’effigie de Montréal – un souvenir unique de l’événement.

Visitez la boutique éphémère #SHEINxmtl pour découvrir les toutes dernières collections, vivre une expérience de magasinage immersive et profiter d’offres exclusives en boutique.

LIEU :

1420, rue Stanley, Montréal (Québec)

QUAND :

Du 30 juillet au 3 août et du 8 au 10 août

HEURES :

Du lundi au samedi : De 10 h à 21 h

Dimanche : De 11 h à 20 h

MÉDIAS SOCIAUX :

