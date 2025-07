TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE SOITEC

Bernin (Grenoble), France, le 22 juillet 2025 – Soitec (Euronext Paris) a tenu son Assemblée Générale annuelle, ce jour, sous la présidence de Frédéric Lissalde.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les comptes sociaux et consolidés de la Société de l’exercice 2024-2025 ainsi que l’affectation du résultat ;

le renouvellement des mandats d’administrateur de Bpifrance Participations, de CEA Investissement et du Fonds Stratégique de Participations pour une durée de trois ans ;

les éléments de rémunération des mandataires sociaux versés ou attribués au titre de l’exercice 2024-2025 ;

les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2025-2026 ;

diverses autorisations et délégations financières au Conseil d’administration ; et

plusieurs modifications statutaires.

La 27e résolution relative à la modification de l’article des statuts définissant les seuils au-delà desquels les actionnaires sont tenus de déclarer à la Société leur détention d’actions, du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, a été votée à 60,15 % et, par conséquent, n’a pas été adoptée.

Compte tenu du non-renouvellement du mandat d’administrateur de Kai Seikku, le Conseil d'administration de Soitec est désormais composé de 13 membres, dont 45 % sont des femmes et 64 % sont indépendants (sans compter les administrateurs représentant les salariés).

Kai Seikku est remplacé au Comité de la Durabilité par Françoise Chombar.

La présentation faite lors de l'Assemblée Générale et le résultat détaillé des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société ( www.soitec.com ) dans la rubrique Investisseurs – Actionnaires & Analystes - Assemblées Générales. Le compte-rendu de la réunion sera mis à disposition prochainement dans la même section du site Internet de la Société.

*****

*****

