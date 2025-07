SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES

DU PREMIER TRIMESTRE DE SON EXERCICE 2026

Chiffre d’affaires du T1 2026 : 92 M€, en baisse organique 1 de 16% par rapport au T1 2025, ce qui constitue un résultat légèrement meilleur que la perspective financière communiquée au marché

Comme attendu, cette évolution du chiffre d’affaires reflète la poursuite de l’ajustement des stocks de RF-SOI chez les clients, la faiblesse du marché automobile et l’impact de l’arrêt programmé de la première génération d’Imager-SOI, partiellement compensés par une forte dynamique des ventes de Photonics-SOI

Le chiffre d’affaires du T2 2026 est attendu en croissance organique d’environ 50% par rapport au T1 2026





Bernin (Grenoble), France, le 22 juillet 2025 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour que le chiffre d’affaires consolidé non audité du premier trimestre de son exercice 2025-2026 (période close le 29 juin 2025) s’élève à 92 millions d’euros. Il est en baisse de 24% par rapport au chiffre d’affaires de 121 millions d’euros réalisé au premier trimestre de l’exercice 2025. Cette évolution résulte d’une baisse organique de 16%, d’un effet de change négatif de 5% et d’un effet périmètre2 négatif de 3% relatif à la cession des activités de Dolphin Design.

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec a déclaré : « Notre chiffre d’affaires du premier trimestre, en baisse organique de 16% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, est légèrement meilleur que la perspective financière communiquée au marché. Cette baisse inclut l’arrêt des substrats Imager-SOI. L’intelligence artificielle continue de soutenir la forte croissance de notre division Edge & Cloud AI. L’augmentation des besoins en puissance de calcul et en économie d’énergie, tant en périphérie que dans le Cloud, accélère l’adoption du FD-SOI pour l’lA en périphérie et celle du Photonics-SOI pour les centres de données. A l’inverse, l’ajustement des stocks de RF-SOI chez nos clients directs et la faiblesse actuelle du marché automobile continuent de peser sur notre chiffre d’affaires.

En nous projetant vers le deuxième trimestre de notre exercice, nous attendons une croissance organique de notre chiffre d’affaires par rapport au premier trimestre d’environ 50%. Cela s’explique par la poursuite du phénomène d’ajustement des stocks de RF-SOI dans les communications mobiles, par la faiblesse persistante de l’activité de la division Automobile & Industrie et par la forte croissance de notre division Edge & Cloud AI.

Dans un environnement économique à la fois volatil et incertain, nous restons centrés sur les facteurs que nous pouvons maîtriser pour préparer Soitec pour l’avenir. Nous élargissons notre exposition en termes de marchés finaux et de base de clients, afin de diversifier les fondations de l’entreprise. Parallèlement, nous accélérons l’expansion de notre portefeuille de produits – tant dans le domaine des substrats semi-conducteurs en silicium sur isolant que des substrats en matériaux composés, afin de servir un plus grand nombre d’applications. En même temps, nous construisons des écosystèmes solides qui favorisent l’adoption de nos produits, avec l’ambition de les établir comme de nouveaux standards de l’industrie. »

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2026

T1 2026 T1 2025 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et change constants Communications mobiles 43 48 -12% -7% Automobile & Industrie 5 26 -82% -81% Edge & Coud AI 44 46 -4% +13% Chiffre d’affaires 92 121 -24% -16%

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 43 millions d’euros au T1 2026, en repli organique de 7% par rapport au T1 2025.

Après un fort rebond au T4 2025 dû à la saisonnalité de l’activité, une nouvelle correction du niveau des stocks de RF-SOI chez les clients était attendue. Le niveau des ventes de substrats de RF-SOI est ainsi retombé à un niveau faible au T1 2026, inférieur à celui du T1 2025. Ceci reflète essentiellement une forte baisse des volumes de substrats de RF-SOI en 200mm par rapport aux volumes vendus au T1 2025. En revanche, portés par des volumes plus élevés, les revenus des ventes de substrats de RF-SOI en 300mm ont été supérieurs à ceux du T1 2025 malgré un effet mix / prix légèrement négatif.

Les ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF ont été stables par rapport au T1 2025, reflet d’une poursuite de la croissance des ventes aux clients américains de premier plan, et d’un ralentissement temporaire des ventes sur le marché asiatique. Le POI est en train de devenir le substrat de référence pour les filtres à ondes acoustiques de surface (SAW) les plus avancés, adopté de façon croissante par les plus grandes sociétés fabless à travers le monde.

Les ventes de substrats FD-SOI, la seule solution pour un système sur puce 5G à ondes millimétriques totalement intégré, ont été significativement supérieures à celles du T1 2025. L’adoption du FD-SOI progresse, avec des premiers design wins pour des systèmes sur puce Wi-Fi 7 destinés aux smartphones Android haut de gamme.

Automobile & Industrie

Dans un marché automobile qui demeure compliqué, le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 5 millions d’euros au T1 2026, en baisse organique de 81% par rapport T1 2025.

Comme attendu, la reconstitution des stocks de Power-SOI intervenue chez les clients au T4 2025 s’est faite au détriment des volumes du T1 2026, et continuera à avoir un impact au T2 2026. Dans le même temps, Soitec accompagne l’écosystème dans la transition des substrats Power-SOI de 200mm vers 300mm pour répondre à la demande croissante de systèmes de gestion de batteries (BMS).

Les ventes de substrats de FD-SOI automobiles ont été négligeables au T1 2026. La constitution d’un écosystème solide favorise néanmoins le renforcement de son adoption pour les systèmes analogiques/digitaux tels que les radars, les microcontrôleurs et la connectivité sans fil.

Concernant la technologie SmartSiCTM, la croissance plus lente du marché des véhicules électriques conjuguée à la durée plus longue des cycles de qualification, confirme le retard déjà mentionné du rythme de montée en puissance de la production.

Edge & Cloud AI

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a atteint 44 millions d’euros au T1 2026, en croissance organique de 13% par rapport au T1 2025, malgré l’arrêt programmé de la première génération de substrats d’Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D. Pour rappel, ceux-ci avaient enregistré des ventes de 25 millions de dollars au T1 2025. En données publiées, le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a reculé de 4% du fait de l’effet périmètre lié à la cession des activités de Dolphin Design et d’un effet de change négatif.

Les ventes de substrats Photonics-SOI ont enregistré une nouvelle bonne performance au T1 2026, avec un chiffre d’affaires nettement supérieur à celui du T1 2025. Alors que les capacités de calcul liées à l’intelligence artificielle augmentent, générant de la demande pour des centres de données plus rapides et plus efficaces, la technologie Photonics-SOI s’affirme comme la solution optimale pour des interconnexions optiques à haute vitesse et à haute bande passante, que ce soit pour des émetteurs-récepteurs optiques enfichables ou des systèmes optiques co-packagés (CPO). Soitec profite des importants investissements des acteurs de la Big Tech et de l’Intelligence Artificielle dans les infrastructures Cloud et est en train d’accélérer sa feuille de route Photonics-SOI auprès des leaders de l’Intelligence Artificielle.

Les ventes de substrats FD-SOI ont également été supérieures à celles du T1 2025. Grâce aux avantages qu’elle apporte en matière d’efficacité énergétique, de performances, de gestion thermique et de fiabilité, la technologie FD-SOI est un facteur clé pour les applications IoT basées sur l’IA, dans les domaines des biens de consommation, de la santé et de l’industrie.

Perspectives pour le 2ème trimestre de l’exercice 2026

Le chiffre d’affaires du T2 2026 est attendu en croissance organique d’environ 50% par rapport au T1 2026. L’impact de l’arrêt programmé des Imager-SOI sera moins prononcé qu’au T1 2026, les ventes d’Imager-SOI s’étant élevées à environ 7 millions de dollars au T2 2025.

Hors Imager-SOI, la division Edge & Cloud AI devrait conserver sa forte dynamique et son chiffre d’affaires devrait être en légère hausse par rapport au T1 2026. Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles restera faible, malgré un quasi-doublement par rapport au T1 2026, les clients continuant d'écouler leurs excédents de stocks de produits RF-SOI. Enfin, comme au T1 2026, les revenus de la division Automobile & Industrie devraient être en forte baisse par rapport au T2 2025.

Soitec confirme que ses investissements industriels sont attendus à environ 150 millions d’euros au cours de l’exercice 2026 contre 230 millions d’euros au cours de l’exercice 2025.

Faits marquants du 1er trimestre de l’exercice 2026

Soitec a émis avec succès un nouvel emprunt Schuldschein de 200 millions d’euros

Cet emprunt Schuldschein de 200 millions d’euros, émis à taux variable et d’une maturité moyenne de 4,1 ans, a été souscrit par des investisseurs européens de grande qualité.

L’emprunt est structuré en tranches de 3, 4, 5 et 7 ans, 72% du montant émis étant répartis entre les échéances de 4 et 5 ans. Les 100 millions d’euros initialement prévus ont été significativement sursouscrits, reflétant l’intérêt et la confiance des investisseurs dans le profil financier de Soitec et sa stratégie, malgré la volatilité de l’environnement.

Le produit de l’emprunt sera utilisé pour refinancer une partie des obligations convertibles de 325 millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2025 et pour les besoins généraux de l’entreprise. Au travers de cette opération, Soitec gère de façon active son profil de dette et en étend la maturité moyenne.

Soitec et PSMC collaborent sur une technologie TLT ultra-mince pour l'empilement 3D à l'échelle nanométrique

Le 3 juin 2025, Soitec a annoncé une collaboration stratégique avec Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC). Dans le cadre de cette collaboration, Soitec fournira à PSMC des substrats de 300 mm, compatibles avec le Transistor Layer Transfer (TLT), démontrant ainsi la possibilité d'empilement au niveau du wafer de puces en 3D. Il s'agit de la première annonce publique concernant la technologie TLT de Soitec.

Cette technologie ouvre la voie à une nouvelle génération de semi-conducteurs qui permettent de développer des puces plus puissantes, plus compactes et moins énergivores, pour des applications potentielles allant des smartphones, tablettes et appareils dotés d'intelligence artificielle aux systèmes de conduite autonome.

Le CEA-Leti et Soitec annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la sécurité des circuits intégrés grâce à la technologie FD-SOI

Le 18 juin 2025, le CEA-Leti et Soitec ont annoncé un partenariat stratégique visant à renforcer la cybersécurité des circuits intégrés (IC) grâce à l’utilisation novatrice de la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator). Cette collaboration vise à faire du FD-SOI une plateforme de référence pour l’électronique sécurisée, en tirant parti de sa résistance intrinsèque aux attaques physiques, et en l’amplifiant.

Au cœur de cette initiative se trouve une démarche conjointe visant à valider de façon expérimentale les atouts sécuritaires du FD-SOI et à les renforcer — au niveau du substrat lui-même et jusqu’à la conception des circuits. Le projet vise à produire des données concrètes et des démonstrations pratiques ainsi qu’à fournir une feuille de route indicative pour répondre aux exigences croissantes en matière de cybersécurité dans des marchés critiques tels que l’automobile, l’IoT industriel et les infrastructures sécurisées.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2026 et les résultats semestriels 2026 seront publiés le 19 novembre 2025, après bourse.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web et suivez-nous sur LinkedIn et X

Chiffres d’affaires consolidés par trimestre

Chiffres d’affaires trimestriels T1

2025 T2

2025 T3

2025 T4

2025 T1

2026 (en millions d’euros) Communications mobiles 48 124 154 220 43 Automobile & Industrie 26 33 25 45 5 Edge & Cloud AI 46 61 47 63 44 Chiffre d’affaires 121 217 226 327 92





Évolution T1 2026 /

T1 2025 (vs. année précédente) Var.

publiée Var.

organique1 Communications mobiles -12% -7% Automobile & Industrie -82% -81% Edge & Cloud AI -4% +13% Chiffre d’affaires -24% -16%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable :



Au T1 2026 il y a un effet périmètre négatif lié aux cessions des activités mixed signal IP de Dolphin Design (finalisée le 31 octobre 2024) et des activités ASIC de Dolphin Design (finalisée le 30 décembre 2024).







1 A périmètre et taux de change constants

2 L’effet périmètre correspond à la cession des activités mixed-signal IP de Dolphin Design (finalisée le 31 octobre 2024) et celle des activités ASIC de Dolphin Design (finalisée le 30 décembre 2024)

