Sisäpiiritieto: Nokia alentaa koko vuoden 2025 liikevoiton näkymiään valuuttakurssien vuoksi

Nokia alentaa näkymiään vertailukelpoisen liikevoiton osalta 1,6–2,1 miljardiin euroon. Aikaisempi näkymä oli 1,9–2,4 miljardia euroa.

Näkymien alentaminen on seurausta Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä ja tariffien vaikutuksista.

Nokia julkaisee alustavia lukuja vuoden 2025 toiselta neljännekseltä: liikevaihto oli noin 4,55 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 0,3 miljardia euroa.





Espoo – Nokia ilmoitti tänään päivittävänsä taloudellisia näkymiään vuodelle 2025. Nokian varsinainen liiketoiminta suoriutui odotusten mukaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Nokia arvioi kuitenkin tarpeelliseksi alentaa näkymiä liikevoiton osalta ottaen huomioon ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen esiin nousseet yhtiöstä riippumattomat epävarmuustekijät liittyen valuuttakursseihin ja tariffeihin. Yhtiö alentaa näkymiään vertailukelpoisen liikevoiton osalta 1,6–2,1 miljardiin euroon (aiemmin 1,9–2,4 miljardia euroa). Nokia säilyttää ennallaan näkymänsä vapaasta kassavirrasta ja arvioi sen olevan 50–80 % vertailukelpoisesta liikevoitosta. Nokian nyt antamat näkymät perustuvat 1 EUR = 1,17 dollarin vaihtosuhteeseen. Tammikuussa käytetty vaihtosuhde oli 1,04.



Sen jälkeen kun Nokia antoi taloudelliset näkymänsä tammikuussa vuodelle 2025, kaksi Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tekijää on vaikuttanut vuoden 2025 näkymiin. Näistä merkittävin liittyy valuuttakurssien vaihteluihin (erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikkenemiseen). Valuuttakurssien vaikutuksella arvioidaan olevan 230 miljoonan euron negatiivinen vaikutus (tästä vaikutuksesta 140 miljoonaa euroa on operatiivista ja 90 miljoonaa euroa on valuuttakurssien vaihteluista johtuvaa venture fund -sijoitusten arvostuksen negatiivista muutosta, jolla ei ole kassavaikutusta). Tämän lisäksi tariffeihin liittyvien negatiivisten vaikutusten koko vuoden liikevoittoon arvioidaan olevan 50–80 miljoonaa euroa.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2025

Päivitetty Aikaisempi (julkaistu 30.1.2025) Vertailukelpoinen liikevoitto1 1,6–2,1 miljardia euroa 1,9–2,4 miljardia euroa Vapaa kassavirta suhteutettuna vertailukelpoiseen liikevoittoon 50–80% 50–80%

1 Näkymät loppuvuodelle perustuvat 1 EUR = 1,17 dollarin vaihtosuhteeseen.



Perustuen alustaviin lukuihin Nokia odottaa toiselta vuosineljännekseltä noin 4,55 miljardin euron liikevaihtoa sekä 300 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa. Vuosineljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikutti 50 miljoonan euron pääasiassa valuuttakursseihin liittyvä venture fund -sijoitusten arvostuksen negatiivinen muutos.



Nokia julkaisee vuoden 2025 toisen neljänneksen tuloksensa ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksensa torstaina 24.7.2025.



Nokia järjestää 24.7.2025 klo 11.30 sijoittajapuhelun, jossa kerrotaan toisen neljänneksen tuloksesta sekä liiketoimintanäkymistä.



Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.



B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.



Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

