Châtillon, France, le 22 juillet (22 :30 CEST) 2025

DBV Technologies annonce la nomination de James Briggs au poste de Directeur des Ressources Humaines

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT— CUSIP: 23306J309), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui la nomination de James Briggs au poste de Directeur des Ressources Humaines, succédant à Caroline Daniere. Dirigeant expérimenté dans le domaine des ressources humaines, James Briggs pilotera les initiatives clés qui accompagneront la transition de DBV, actuellement une société de biotechnologie en phase de développement, vers une potentielle société commerciale. M. Briggs rapportera à Daniel Tassé, Directeur Général, et sera membre du Comité exécutif.

« Je tiens à remercier Caroline pour son leadership exceptionnel et à lui exprimer ma sincère gratitude pour les équipes qu'elle a constituées et la culture qu'elle a instaurée », a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. « . Tout comme Caroline, James possède une capacité rare pour repérer les talents et une aptitude à identifier les profils compétents et orientés solutions. Son expérience reconnue dans la création de valeur pour l'entreprise grâce à une stratégie de gestion des talents et à la transformation organisationnelle sera précieuse alors que nous développons nos activités et nous préparons à une commercialisation potentielle. »

Plus récemment, M. Briggs a occupé le poste d'associé chez East Bay Human Capital, un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans la stratégie en matière de capital humain, la gestion du changement et la conception organisationnelle. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur général chez MNG Health, où il a mené à bien le redressement et la vente de cette entreprise spécialisée dans les technologies de la santé. Il a également occupé le poste de directeur des ressources humaines dans plusieurs organisations, notamment Ciox Health et Ikaria Inc.

«DBV est à une étape charnière de son développement, alors que nous nous préparons à passer de la phase de développement clinique à la mise en place de l'infrastructure et des capacités nécessaires à notre réussite commerciale », a déclaré James Briggs. « Je suis ravi de rejoindre cette équipe de direction talentueuse et de contribuer à renforcer les fondations organisationnelles qui permettront à notre entreprise de remplir sa mission : offrir des traitements qui changent la vie des patients qui en ont le plus besoin. »

M. Briggs est titulaire d’un master en Relations Humaines et d'une licence en communication de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Il est certifié Senior Professional in Human Resources (SPHR) et Six Sigma Green Belt.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : DBVT— CUSIP : 23306J101).

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com

