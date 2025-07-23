CertiK Skynet报告发布稳定币排行，USDT、USDC、PYUSD与RLUSD位列前茅

纽约, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的Web3安全公司CertiK，于今日发布《Skynet 2025年上半年稳定币全景报告》。报告围绕稳定币行业的市场表现、风险格局、监管进展与发展趋势，进行了系统梳理与深度分析。据报告排行榜显示，USDT、USDC、PYUSD与RLUSD在安全性、市场动态及合规适配方面表现突出，位列评分榜前列。

报告指出，稳定币正加速融入主流金融体系。2025年上半年，全球稳定币总供应量已突破2,500亿美元，月度结算量增长43%，达1.4万亿美元。同时，随着传统金融机构和大型企业的采纳力度加大，稳定币的战略地位持续上升。伴随监管政策逐步落地，合规与安全风险日益受到关注，市场格局也呈现出加速分化的趋势。

市场增长强劲，USDT、USDC、PYUSD与RLUSD领跑排行榜

报告显示，2025年上半年稳定币市场持续扩张，供应总量达2520亿美元，月度结算量增长43%。用户活跃度显著提升，持有地址总数突破1.2亿（截至2024年第三季度）。USDT依然是持有者最广泛的稳定币，地址数量超过580万个，约为USDC的2.6倍。

报告基于CertiK Skynet稳定币评分框架，从“运营韧性”“治理能力”“代码安全”等六大维度，对多种主流稳定币进行了系统评估。USDT、USDC、PYUSD与RLUSD在安全性、市场动态及合规适配方面表现突出，位列评分榜前列。其中，USDC凭借MiCA牌照及成功上市，市值跃升至610亿美元，成为增长最快的主流稳定币；而PayPal发行的PYUSD则通过集成Solana网络、推出持币奖励计划，在短期内实现市值翻倍；RLUSD凭借其在机构级应用场景中的安全性与可靠性，自上线以来始终保持零安全事件，成功确立了自身市场定位。

运营失误高发，RWA支持型与收益型稳定币引入新风险

2025上半年，稳定币行业面临的风险形态正发生显著转变。整体加密市场共发生344起安全事件，累计损失高达24.7亿美元，创历史新高。其中，以Bybit私钥泄露为代表的运营失误成为主要损失来源，单一事件损失高达15亿美元。相比传统智能合约漏洞，攻击者正逐步将目标转向中心化平台的运营基础设施。

报告同时警示，稳定币正成为部分黑客洗钱的主要工具，如TRON等网络因其手续费低、流动性强的特点成为首选。虽然此类交易在总体交易量中占比下降，但绝对金额仍达数百亿美元，带来极大的合规风险。2025年3月，Garantex交易所被取缔，正是监管加强此类合规审查的标志性事件。

监管落地重塑市场格局，稳定币加速融入主流金融体系

随着《STABLE法案》《GENIUS法案》在美国国会取得进展，以及欧盟MiCA法规全面落地，监管成为重塑稳定币格局的关键力量。合规压力促使市场分化加剧：拥有牌照与透明储备的机构级项目正在获得更高市场信任，而尚未完成合规的发行方则正逐步被主流交易平台边缘化。

此外，传统金融机构与大型企业也在上半年积极试点稳定币业务。法国兴业银行推出基于以太坊和Solana的美元稳定币“CoinVertible USD”，成为首家推出合规美元稳定币的大型银行；美国银行、桑坦德银行等机构也在推动相关项目开发，部分已进入监管审批阶段。

展望：稳定币的新一轮创新浪潮

展望下半年，报告预测RWA支持型与收益型稳定币将成为创新主线，在年底前有望占据超过3000亿美元市场中的8%至10%。RWA支持型稳定币通过锚定国债等链下资产，与当前全球主要经济体推进稳定币合规化的监管趋势高度契合；而收益型稳定币则以其“链上版货币基金”的属性，正在吸引寻求稳健收益的投资者群体，尤其受到机构投资者与高净值用户的关注。

但此类模型在带来全新应用价值的同时，也引入了更为复杂的对手方风险与策略性风险。对此，报告强调，严谨的风险管理、透明的运营机制，以及积极主动的合规姿态，将成为稳定币项目实现长期可持续发展的关键。

“Skynet稳定币评分框架”依托Skynet评分方法论，专为评估稳定币安全风险状况而构建，提供对稳定币稳定性与可信度的洞察，并最终生成可量化的安全评分，全面反映其整体安全态势。报告现已在CertiK微信公众号开放下载，更多稳定币安全评分及链上动态，可访问Skynet平台获取详尽信息。

报告全文： https://indd.adobe.com/view/bf1d9a93-151d-42e9-95b4-f037410eb736

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