Volatus Aerospace lance le programme de drones de transport lourd Condor XL

TORONTO, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQX : TAKOF) (Francfort : ABB), un chef de file canadien en matière de renseignement aérien et de solutions de fret, est heureux d'annoncer le lancement de son programme de drones de transport lourd Condor XL. S'appuyant sur des décennies d'expérience dans l'exploitation d'hélicoptères, des capacités avioniques internes et un accent renouvelé sur la formation spécifique aux giravions, l'entreprise lance une plateforme de nouvelle génération conçue pour répondre à la demande mondiale de solutions de drones autonomes et lourds.

Le calendrier de ce programme s'aligne étroitement sur les récentes allocutions publiques du premier ministre Mark Carney, au nom du gouvernement canadien, soulignant un engagement national à l'égard de l'augmentation des dépenses de défense et du développement des capacités de fabrication souveraine. Volatus croit que le programme Condor XL appuie directement ces ambitions, représentant un investissement stratégique dans l'innovation aérospatiale nationale, les technologies à double usage et la résilience des infrastructures essentielles. Développée à l'origine par Drone Delivery Canada (DDC), la plateforme Condor présentait un fort potentiel pour la logistique à distance et les opérations à long rayon d'action. Le Volatus Condor XL peut transporter jusqu'à 180 kg et parcourir jusqu'à 200 km.





Selon le rapport de marché de Lucintel, le marché mondial des drones de levage lourd devrait atteindre environ 1,4 milliard de dollars d'ici 2030 avec un TCAC de 13,4% de 2024 à 2030. Les principaux moteurs de ce marché sont la demande croissante de logistique aérienne, l'adoption croissante de ce drone dans des secteurs tels que la construction et les infrastructures, et l'utilisation croissante de cette technologie dans les opérations de recherche et de sauvetage.

« Nous sommes fiers de lancer le programme Condor XL en tant que solution unique au Canada pour relever un défi logistique mondial », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Grâce à notre équipe interne de pilotes d'hélicoptère, d'ingénieurs avioniques et d'experts en sécurité des vols expérimentés, nous sommes bien placés pour mettre cette plateforme sur le marché. En fusionnant l'expertise de l'aviation traditionnelle avec des systèmes sans pilote avancés, nous sommes à l'origine de la prochaine vague d'innovation dans le domaine de l'aérospatiale. »

L'initiative Condor XL renforce le leadership de Volatus Aerospace en matière de logistique de drones de prochaine génération, contribuant ainsi à l'état de préparation de la défense et à l'autonomie industrielle du Canada. Les essais en vol devraient commencer cet automne, et les déploiements opérationnels sont prévus pour 2026. Le programme Condor XL est une pierre angulaire de la stratégie plus large de Volatus visant à fournir des solutions de drones autonomes de transport lourd qui améliorent la résilience nationale, soutiennent la souveraineté de l'Arctique et modernisent les chaînes d'approvisionnement canadiennes.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées dans le domaine de l'aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, les soins de santé, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes importants connus et inconnus.

Greg Colacitti, chef de l'exploitation

greg.colacitti@volatusaerospace.com

+1 833-865-2887

www.volatusaerospace.com

