Rapala VMC Oyj:n puolivuosikatsaus H1 2025: Myynti ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti

RAPALA VMC OYJ, puolivuosikatsaus, 23.7.2025 klo 15.00 EEST

Tammi–kesäkuu (H1) lyhyesti:

Liikevaihto oli 125,5 MEUR, 4 % yli viime vuoden tason (120,5). Vertailukelpoisten valuuttakurssien mukainen liikevaihto kasvoi 5 %.

Liikevoitto oli 9,1 MEUR (11,2).

Vertailukelpoinen liikevoitto* oli 8,6 MEUR (6,2).

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,02 EUR (0,07).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,2 MEUR (18,2).

Vaihto-omaisuus oli 82,2 MEUR (84,7).

Lähiajan näkymät: Konserni odottaa koko vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoiton* kasvavan vuodesta 2024.

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Toimitusjohtaja Cyrille Viellard: ”Rahavirtafokuksen siivittämänä ja vahvojen brändiemme avulla tiimimme onnistuivat kasvattamaan myyntiä ja kannattavuutta kansainvälisen kaupan epävakaassa toimintaympäristössä. Saavutukset perustuivat tuoteinnovaatioihin, vahvaan asiakaspalveluun ja markkinointiin.

Rahavirta säilyy edelleen tärkeimpänä prioriteettina. Ilman käyttöpääoman vaikutusta operatiivinen Rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 11,0 MEUR (5,7).

Yhdysvaltojen vastavuoroiset tullit ovat aiheuttaneet häiriöitä toimitusketjussa, varastojen kasvua ja edellyttäneet sisäistä tullityöryhmäämme kehittämään ratkaisuja vaikutusten minimoimiseksi. Vaikka vaikutuksia on onnistuttu osin lieventämään, niillä on vaikutus myyntikatteisiin, sillä asiakkaille on siirretty vain osa kustannuksista.

Strategian toimeenpano vahvojen brändikohtaisten organisaatioiden rakentamiseksi etenee. Keskeisillä brändeillä on omat johtoryhmänsä, joilla on selkeät suorituskykymittarit ja vastuu pitkän aikavälin strategisesta suunnasta. Brändikeskeisyys vahvistaa tiimien vastuullisuutta, mahdollistaa tarkemman markkinasegmentoinnin ja lisää kuluttajalähtöisyyttä, mikä puolestaan tukee pitkän aikavälin arvonluontia.

Vuoden toiselle puoliskolle suhtaudumme varovaisen optimistisesti: Pohjois-Amerikassa talvikalastuksen ennakkotilaukset ovat vahvemmat, mutta tullien vaikutukset kuluttajakysyntään ja katteisiin aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Vallitsevassa markkinatilanteessa vahvistamme kuitenkin ohjeistuksemme, eli tulemme parantamaan vertailukelpoista liikevoittoa vuoteen 2024 verrattuna.

Tunnusluvut

H1 H1 Muutos FY MEUR 2025 2024 % 2024 Liikevaihto 125,5 120,5 4 % 220,9 Liikevoitto 9,1 11,2 -19 % 8,6 % liikevaihdosta 7,3 % 9,3% 3,9% Vertailukelpoinen liikevoitto * 8,6 6,2 39 % 6,2 % liikevaihdosta 6,9% 5,1% 2,8% Liiketoiminnan nettorahavirta 6,2 18,2 -66 % 23,4 Nettovelkaantumisaste % 39,2 % 36,9% 39,8% Tulos per osake, EUR 0,02 0,07 -71 % -0,07

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Rapala-konserni esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Markkinaympäristö

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimintaympäristö vaihteli merkittävästi alueittain. Pohjois-Amerikan markkina säilyi vahvana vakaana pysyneen vähittäiskaupan ja kuluttajakysynnän ansiosta. Sen sijaan Euroopan ja Aasian markkinoihin vaikutti lisääntynyt epävarmuus ja heikko taloudellinen näkyvyys, mikä johtui ensisijaisesti maailmanlaajuisista kauppakiistoista. Markkinahäiriöiden vaikutukset korostuivat erityisesti toisella vuosineljänneksellä.

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu 2025

Konsernin liikevaihto kasvoi 4 % edellisvuodesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi orgaanisesti 5 % vertailukaudesta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 12 % vertailukaudesta raportoiduin valuuttakurssein mitattuna ja 14 % vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Suotuisat sääolosuhteet syksyllä 2024 sekä poikkeuksellisen vahva talvikalastuskausi 2024/2025 mahdollistivat jälleenmyyjien varastojen purkamisen vuoden loppuun mennessä. Tämä tuki vahvaa talvikalastustuotteiden täydennysmyyntiä alkuvuodesta ja loi edellytykset vahvalle kevään ennakkotilauskannalle. Myynnin kasvua tuki myös uuden 13 Fishing -tuotevalikoiman onnistunut lanseeraus, CrushCity-pehmytuistien jatkunut vahva kysyntä sekä kaikkien keskeisten brändien hyvä kehitys.

Pohjoismaat

Myynti Pohjoismaiden markkinalla laski 4 % vertailukaudesta raportoiduin ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Vuosi käynnistyi heikoissa lumiolosuhteissa, mikä johti poikkeuksellisen alhaiseen talviurheiluvälineiden täydennysmyyntiin ja vaikutti merkittävästi alueen kokonaismyyntiin. Positiivista oli, että kalastusliiketoiminnan organisaatiomuutokset alkoivat tuottaa tulosta ja mahdollistivat vahvan operatiivisen suorituskyvyn. Tuotteiden saatavuus pysyi hyvänä, ja myynti kasvoi valtaosassa keskeisistä brändeistä. Kesäkausi alkoi kuitenkin tavanomaista myöhemmin, mikä heijastui täydennysmyyntiin raportointijakson loppupuolella.

Muu Eurooppa

Muun Euroopan myynti laski 6 % vertailukaudesta raportoiduin ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna.

Edelliseltä kaudelta jääneet jälleenmyyjien varastot vaikuttivat alueen myyntiin. Vuosi alkoi myönteisesti, mutta vauhti hidastui merkittävästi raportointijakson puolivälin jälkeen. Kuluttaja-aktiivisuus pysyi vaimeana, ja jälleenmyyjät säilyivät varovaina täydennystilauksissaan. Säilytimme painopisteemme ydinbrändeissä, ja kohokohtana Okuma-tuotemerkki jatkoi kasvupolkuaan.

Muu maailma

Raportoiduin valuuttakurssein mitattuna myynti muun maailman markkinalla säilyi edellisvuoden tasolla. Vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna myynti kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Aasian markkinoiden myynti laski globaalien kauppakiistojen heikentäessä kuluttajaluottamusta ja aiheuttaessa valuuttakurssien vaihtelua. Kilpailukenttä muuttui samanaikaisesti, kun aasialaiset kalastusvälinevalmistajat lisäsivät investointejaan kotimarkkinoilleen, vahvistaen asemaansa paikallisina kilpailijoina. Latinalaisen Amerikan markkinat kehittyivät puolestaan myönteisesti. Talouden elpyminen ja valuuttakurssien vakaus tärkeimmillä markkinoilla vahvistivat kuluttajaluottamusta ja tukivat tuontihyödykkeiden myyntiä.

Ulkoinen liikevaihto alueittain



H1 H1 Muutos Vertailukelpoinen FY MEUR 2025 2024 % muutos % 2024 Pohjois-Amerikka 69,0 61,4 12 % 14 % 111,9 Pohjoismaat 12,9 13,5 -4 % -4 % 25,8 Muu Eurooppa 31,6 33,5 -6 % -6 % 58,4 Muu maailma 12,1 12,1 0 % 5 % 24,8 Yhteensä 125,5 120,5 4 % 5 % 220,9



Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Vertailukelpoinen (ilman realisoitumattomia operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) liikevoitto kasvoi 2,4 MEUR edellisestä vuodesta. Raportoitu liikevoitto laski 2,1 MEUR vertailuvuodesta ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli positiivinen 0,5 MEUR (5,0) vaikutus raportoituun liikevoittoon.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 6,9 % (5,1) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Parantuneen kannattavuuden taustalla oli korkeampi liikevaihto talvi- ja avovesikalastusmarkkinoilla. Tulleilla oli negatiivinen vaikutus kustannuspohjaan, mutta kokonaisuutena kannattavuus vahvistui rakenteellisesti matalamman liiketoiminnan kulutason myötä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon raportoitu liikevoittomarginaali oli 7,3 % (9,3). Raportoituun liikevoittoon sisältyi operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten realisoitumattomia markkina-arvostuksia, joiden vaikutus oli 0,6 MEUR (-0,2). Muut raportoituun liikevoittoon sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,2 MEUR (5,0). Tämä erä sisältää Suomessa sijaitsevan kiinteistön myyntivoiton sekä ei-kassavirtavaikutteisen muuntoerotappion liittyen tuotantotoiminnan sulkemiseen Venäjällä. Vertailukauden tuotto liittyy Kanadan-jakelukeskuksen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyyn.

Kokonaisrahoituskulut (netto) olivat 4,9 MEUR (4,3) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Korko- ja muut rahoituskulut (netto) olivat 3,5 MEUR (4,5) ja rahoituserien valuuttakurssitappiot (netto) olivat 1,3 MEUR (+0,2).

Nettotulos laski 2,5 MEUR ollen 2,2 MEUR (4,7) ja osakekohtainen tulos oli 0,02 EUR (0,07).

Tunnusluvut



H1 H1 Muutos FY MEUR 2025 2024 % 2024 Liikevaihto 125,5 120,5 4 % 220,9 Liikevoitto /-tappio 9,1 11,2 -19 % 8,6 Vertailukelpoinen liikevoitto * 8,6 6,2 39 % 6,2 Tilikauden voitto / tappio 2,2 4,7 -53 % 0,4

*Ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät olennaiset uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumiset, liiketoimintahankinnoista ja -luovutuksista syntyvät tuotot ja kulut, vakuutuskorvaukset sekä muut ei-operatiiviset erät.

Vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma

H1 H1 Muutos FY MEUR 2025 2024 % 2024 Liikevoitto/-tappio 9,1 11,2 -19 % 8,6 Operatiivisten valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset -0,6 0,2

0,7 Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 0,2 -5,2

-3,1 Vertailukelpoinen liikevoitto 8,6 6,2 39% 6,2

Yksityiskohtaisempi vertailukelpoisen liikevoiton siltalaskelma sekä tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty tiedotteen taulukko-osassa.

Taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta laski edellisvuodesta ja oli 6,2 MEUR (18,2). Käyttöpääoman muutoksella oli 4,8 MEUR negatiivinen (positiivinen 12,5) vaikutus rahavirtaan. Ilman käyttöpääoman vaikutusta liiketoiminnan nettorahavirta parani edellisvuodesta ja oli 11,0 MEUR (5,7), mikä heijastaa jatkuvaa keskittymistä rahavirran tuottamiseen ja operatiiviseen tehokkuuteen.

Vuoden 2025 kesäkuun lopussa varaston arvo oli 82,2 MEUR (84,7). Varastovarauksen muutos nosti varastoarvoa 0,2 MEUR. Valuuttakurssien muutokset laskivat varastoarvoa 3,3 MEUR. Orgaanisesti varastoarvo kasvoi 0,5 MEUR. Varastorakenne on terveempi ja sisältää aiempaa suuremman osuuden talvikalastustuotteita, vastauksena vahvempaan tilauskantaan tulevalle talvikaudelle.

Investointien nettorahavirta oli 0,7 MEUR (positiivinen 5,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,8 MEUR (2,7) ja käyttöomaisuusmyynnit 1,1 MEUR (8,7). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja uusien tuotteiden kehitykseen. Myynteihin sisältyy Suomessa sijaitsevan kiinteistön myynnistä saadut tuotot. Vertailukauden myynteihin sisältyy Kanadan-jakelukeskuksen myynti- ja takaisinvuokrausjärjestely.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Käyttämättömät sitovat pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 38,0 MEUR. Yritystodistusohjelman liikkeeseen lasketut yritystodistukset olivat 14,0 MEUR (15,0) kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste nousi ja omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta.

Konsernin rahoitussopimus 106 miljoonan euron vakuudellisten term ja revolving credit -lainojen jälleenrahoituksesta sisältää taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka koskevat käytettävissä olevaa likviditeettiä (vähintään 22,5 MEUR), 12 kuukauden rullaavaa EBITDA:a (vähintään 10 MEUR), nettovelan suhdetta konsolidoituun omaan pääomaan (enintään 100 %), ja nettovelan suhdetta EBITDA:an (nettovelkaantumisaste). Nettovelkaantumisastetta koskeva kovenanttitaso on 3,80. Kovenantit testataan säännöllisesti joko neljännesvuosittain tai jokaisen kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kovenanttiehtoja rikotaan, konsernin ja lainanantajien on neuvoteltava kovenanttirikkomuksen ratkaisemiseksi ja sovittava toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. Sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, jossa kovenanttirikkomus jää sopimatta, lainanantajilla on oikeus vaatia lainan ja kertyneiden korkojen kokonaista tai osittaista takaisinmaksua.

Testausajankohtina Q1/2025 ja Q2/2025 nettovelkaantumisaste oli 3,48 ja 2,91. Kovenanttien laskentaan sisältyy tavanomaisia oikaisuja, jotka liittyvät pääosin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin tai omaisuuserien myyntiin, mistä syystä laskenta voi poiketa raportoiduista luvuista muualla tässä tiedotteessa. Konserni täyttää tällä hetkellä kaikki taloudellisten kovenanttien vaatimukset ja odottaa täyttävänsä rahoittajiensa vaatimukset myös tulevaisuudessa. Konsernin kassatilanne on hyvä ja kassavarat olivat 25,4 MEUR kesäkuun 2025 lopussa.

Raportointikauden aikana konserni sopi rahoittajapankkien kanssa 106 miljoonan euron rahoitussopimuksen muutoksesta ja pidentämisestä kuudella kuukaudella. Rahoitussopimus erääntyy vuoden 2026 toisella vuosipuoliskolla, sisältäen mahdollisuuden kuuden kuukauden pidennykseen. Konserni valmistautuu jälleenrahoittamaan rahoitussopimuksensa sekä hybridilainansa seuraavien 12 kuukauden aikana.

Konsernin omaan pääomaan sisältyy marraskuussa 2023 liikkeeseen laskettu 30,0 MEUR:n hybridilaina. Kertyneet, mutta kirjaamattomat korot hybridilainasta olivat 2,2 MEUR.

Tunnusluvut



H1 H1 Muutos FY MEUR 2025 2024 % 2024 Liiketoiminnan nettorahavirta 6,2 18,2 -66 % 23,4 Korollinen nettovelka kauden lopussa 58,6 59,9 -2% 61,8 Nettovelkaantumisaste % 39,2 % 36,9 % 39,8% Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 52,3 % 52,6 % 53,0%

Tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytykset on esitetty taulukko-osassa.

Strategian toteuttaminen

Konsernin strateginen visio on nousta valikoiduissa kategorioissa maailmanlaajuisesti johtavaksi brändi- ja innovaatiokeskeiseksi urheilukalastusmarkkinoiden toimijaksi, luoden samalla poikkeuksellisia kokemuksia kalastajille ympäri maailmaa. Strategiaa tullaan päivittämään syksyllä 2025 osana strategiaprosessia. Suunnitelmaa mukautetaan markkinaympäristön muutoksia vastaavaksi ja päivitetään kattamaan kausi 2026–2028.

Painopisteenä säilyy taseen vahvistaminen sekä omien brändien, erityisesti lippulaivabrändi Rapalan, jatkuva myynnin kasvu. Muutos kohti bränditaloa jatkuu rakentamalla ja kehittämällä brändi- ja markkinakeskeistä organisaatiota. Huippuluokan toimitusvarmuudella varustettu bränditalo varmistaa asemamme jälleenmyyjien ja verkkokauppakumppaneiden ensisijaisena valintana. Valmistuksen ja hankinnan huippuosaaminen pysyy toimintamme perustana ja vahvistaa yhteistyötämme avaintoimittajien kanssa. Kestävä kehitys säilyy keskeisenä kulmakivenä kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteen saavuttamiseksi vuosien 2025–2027 strategiajaksolle määriteltiin seuraavat keskeiset pilarit:

RAPALA VMC EXCELLENCE -LIIKETOIMINTAMALLI – Sitoudumme yhdenmukaistamaan maailmanlaajuisia toimintojamme tavalla, joka parantaa läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa maailmanlaajuisesti tehokkaat operaatiot. Tärkeimpien johtamisprosessien yhdistäminen on avain markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Keskeistä on yrittäjähenkisyyden säilyttäminen samalla kun keskitytään brändiarvoon ja vahvaan liiketoimintavastuuseen. Tavoiteorientoitunut organisaatio ja vakiintuneet prosessit mahdollistavat 1451 tiimin jäsenen tehokkaan innovoinnin, valmistuksen, hankinnan ja markkinoinnin.

KASVU JA KASSAVIRTA – Maksimoimme ainutlaatuisten vahvuuksiemme, kuten brändien, myyntiverkoston, jälleenmyyjäkumppanuuksien, tuotekehityksen ja valmistuksen, hyödyntämisen. Laajennamme Rapala-brändiä uusiin kategorioihin ja hyödynnämme jakelusynergioita uusimmilla brändeillämme (Okuma ja 13 Fishing). Olemme entistä vahvempia siellä, missä olemme jo vahvoja.

VALMISTUKSEN KILPAILUEDUN TURVAAMINEN – Jatkamme Pärnun-tuotantolaitoksen tehostamista ja tuottavuuden parantamista viime vuosien tuotannonsiirtojen jälkeen. Tavoitteenamme on varmistaa globaali kilpailukyky jatkuvilla tuottavuusparannuksilla ja kapasiteetin maksimaalisella hyödyntämisellä.

KESKITTYMINEN TOIMITUSKETJUN ERINOMAISUUTEEN – Yli kolmannes liikevaihdostamme tulee yhteistyökumppaneidemme valmistuksesta, mikä on keskeinen strateginen vahvuus. Nämä pitkäaikaiset kumppanit tarjoavat luotettavan ulkoistetun valmistusalustan, joka mahdollistaa tehokkaan skaalaamisen, joustavuuden lisäämisen ja kestävän kasvun. Heidän asiantuntemuksensa on keskeinen tekijä menestyksessämme. Jatkamme toiminnanohjausjärjestelmien yhtenäistämistä ja hankintasuunnittelutyökalun (Anaplan) laajentamista sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Tämä mahdollistaa nopeamman käyttöpääoman kierron ja ajantasaiset toimitukset, mikä maksimoi myyntimahdollisuudet.

GLOBAALIN MYYNTIVERKOSTON YLLÄPITÄMINEN – Laajennettu myyntiverkostomme erottaa meidät kilpailijoista. Lyhyellä aikavälillä keskitymme operatiiviseen tehokkuuteen ja yrittäjähenkisyyden palauttamiseen.

PORTFOLIOHALLINTA – Jatkamme brändisalkun aktiivista yhtenäistämistä. Keskitymme Rapala-lippulaivabrändiin ja arvioimme liiketoiminnan suorituskykyä brändimyynnin perusteella.

Tuotekehitys

Rapalan CrushCity-pehmytviehemallisto kasvaa ja niittää menestystä myös lanseerausta seuraavana vuotenaan. Jacob Wheelerin ja Dustin Connellin turnausvoitot vuonna 2024 ovat nostaneet vuoden 2025 uutuusmallin, CrushCity Mooch Minnow:n, kuluvan vuoden myyntimenestykseksi. Tämä herkkäuintinen TPE-materiaalista valmistettuä viehe toimii erinomaisesti eteenpäin liveluotainkalastuksess. Uudet lanseeraukset, kuten CrushCity Curl Euroopassa sekä CrushCity The Jerk ja Heavy Hitter Australiassa on myös otettu vastaan erittäin hyvin.

Vuosi 2025 on merkittävä myös Rapala-vaappujen osalta. Uusi, jännittävä pintaviehelanseeraus sai lisävoimaa Jacob Wheelerin kilpailumenestyksestä. Precision Xtreme Jowler 127 on tekninen pintaviehe, joka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Jacob Wheelerin kanssa. Sekä alan toimijat että kuluttajat ovat ottaneet tämän vieheen innostuneesti vastaan, ja se on nopeasti osoittautunut kaupalliseksi menestykseksi.

Muita tärkeitä uutuusvieheitä ovat muun muassa Gold Miner 30 – vankkarakenteinen mutta yksityiskohdiltaan hiottu ja tekninen vetouisteluviehe walleye- ja kuhamarkkinoille. Tämä vetouistelun työjuhta vastaa kuluttajien toiveisiin: Rapalan kalastavaksi todettu uintiliike yhdistettynä syvällä uivaan ja kestävään rakenteeseen.

Lisäksi Rapala otti merkittävän askeleen merikalastukseen lanseeraamalla huippuluokan vetouisteluvieheen, Sardan. Tämä raskaan sarjan vetoviehe on suunniteltu erityisesti suurta tonnikalaa tavoitteleville uistelijoille, jotka arvostavat tinkimätöntä laatua ja viehettä, joka kestää jopa 14 solmun vetonopeuden.

ICAST 2024 -messujen sarjavoittaja, Sufix Revolve-kuitusiima, on ollut USA:n merkittävä tuotelanseeraus vuonna 2025. Lanseerauksessa olivat vahvana tukena sekä itsenäiset jälleenmyyjät että suuret ketjut. Innovatiivinen siima on optimoitu finesse-kalastustekniikoille. Sen äärimmäisen ohut rakenne mahdollistaa pitkät heitot ja vähentää tuulisolmuja. Tuotekehitystiimi teki tiivistä yhteistyötä Jacob Wheelerin kanssa Revolve-siiman parissa, ja se on ollut käytössä kaikissa hänen avokeloissaan tämän kauden turnauksissa.

Rapala VMC:n tuotekehitysputki on vahva ja strategisesti linjassa tuleville kolmelle vuodelle. Keskeisten jälleenmyyjäkumppaneiden palaute vahvistaa, että uudet tuotejulkaisumme ovat alan kiinnostavimpia. Brändimme jatkavat vahvaa kehitystä, ja maailmanluokan markkinointipanostusten tukemina uusimmat lanseerauksemme saavuttavat vahvoja läpimyyntilukuja. Näin varmistamme, että ydinasiakkaamme voivat jatkossakin nauttia onnistuneista ja innovatiivisista kalastuskokemuksista tuotteidemme parissa.

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 1 424 (1 345) vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 1 451 (1 358).

Hallitus nimitti 17.12.2024 Cyrille Viellardin Rapala VMC Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 7.3.2025 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja Lars Ollberg jatkoi tehtävässään 6.3.2025 saakka, jonka jälkeen hän jäi eläkkeelle palveltuaan yhtiötä yli 45 vuoden ajan erilaisissa tehtävissä.

Raportointikauden aikana konserni jatkoi organisaation vakauttamista uuden toimitusjohtajan johdolla, aiempien vuosien organisaatiomuutosten jälkeen. Samalla edistettiin globaalien toimintamallien yhdenmukaistamista ja läpinäkyvyyden parantamista, mikä mahdollistaa entistä yhtenäisemmän ja tehokkaamman toiminnan eri markkinoilla.

Lähiajan näkymät ja riskit

Uskomme, että päivitetty strategiamme tuo lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. Jatkamme investointeja kasvuun ja tehokkuuteen vahvistaaksemme asemaamme yhtenä kalastusvälinemarkkinoiden johtavista yrityksistä.

Pohjois-Amerikan kuluttajakysyntä on pysynyt vahvana huolimatta kansainvälisen kauppaympäristön kasvavasta epävarmuudesta. Toimenpiteemme tullivaikutusten lieventämiseksi myyntiin ja kannattavuuteen ovat tähän mennessä olleet onnistuneita. Tullitilanteen jatkuminen kuitenkin heikentää näkyvyyttä ja luo edelleen haasteita myynnin kasvattamisessa ja kannattavuuden ylläpitämisessä.

Euroopan markkinoilla kulutuskysyntä on hidastunut taloudellisten ja poliittisten kehityskulkujen seurauksena, minkä odotetaan johtavan alhaisempaan täydennysmyyntiin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Parantuneen operatiivisen tehokkuutemme ja rakenteellisesti matalamman kulupohjan odotetaan osittain kompensoivan mahdollisen myynnin laskun vaikutuksia.

Talvikauden 2025/2026 ennakkotilaukset Pohjois-Amerikassa ovat edenneet odotusten mukaisesti. Pohjoismaissa talvikalastusmarkkinan odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Ohjeistuksemme heijastaa nykyisiä markkinaolosuhteita, ja siihen voivat vaikuttaa mahdolliset kauppaan liittyvät häiriöt, kuten tullimaksut ja sääntelymuutokset, jotka voivat vaikuttaa kysyntään ja kustannusrakenteisiin.

Näin ollen konserni odottaa koko vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoiton (ilman realisoitumattomien operatiivisia eriä suojaavien valuuttajohdannaisten markkina-arvostuksia ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) kasvavan vuodesta 2024.

Lyhyen ajan riskit ja epävarmuustekijät sekä liiketoiminnan kausiluonteisuus on kuvattu tarkemmin tämän katsauksen lopussa.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen ja Alexander Rosenlew, Pascal Lebard ja Johan Berg. Erillinen pörssitiedote varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on julkaistu, ja päivitetyt tiedot hallituksen valtuutuksista ja muista päätöksistä varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat myös saatavilla yhtiön nettisivuilla.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025 ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Helsingissä 23.7.2025

Rapala VMC Oyj:n hallitus

Liite