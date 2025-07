Aux agriculteurs de cinq provinces : Préparez-vous à la collecte automnale par AgriRÉCUP des pesticides agricoles périmés et des médicaments périmés destinés au bétail et aux chevaux

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À nouveau, cet automne, les agriculteurs de cinq provinces pourront éliminer de façon sécuritaire, les pesticides agricoles périmés et les médicaments périmés destinés au bétail et aux chevaux dans le cadre du programme de collecte d’AgriRÉCUP.

Ce programme est l’un des plus anciens d’AgriRÉCUP. Depuis plus de quinze ans, il aide les producteurs agricoles à protéger leurs terres et leurs communautés en veillant à ce que les pesticides et les médicaments inutilisés ou périmés soient gérés en toute sécurité.

Cette année, nous franchissons une étape importante. En effet, à Terre-Neuve-et-Labrador, les événements de collecte comprendront aussi celle des contenants vides de pesticides et de fertilisants (moins de 23 litres). Il s’agit d’une nouvelle solution pratique pour les agriculteurs de cette province.

Événements de collectes de produits périmés en 2025 :

Ontario : Du 15 au 26 septembre

Région de la rivière de la Paix (Alberta et Colombie-Britannique) : Du 6 au 10 octobre

Nord de l’Alberta : Du 6 au 10 octobre

Terre-Neuve-et-Labrador : Du 22 au 24 octobre

Manitoba : Du 27 au 31 octobre



Les matériaux acceptés sont les suivants :

Pesticides agricoles périmés (avec le numéro d’enregistrement de produit antiparasitaire)

Produits antiparasitaires commerciaux utilisés sur les terrains de golf ou les sites industriels

Médicaments pour le bétail et les chevaux (avec DIN, numéro de série, numéro de notification ou numéro d’enregistrement de produit antiparasitaire)



Le programme N’ACCEPTE PAS :

Semence traitée

Fertilisants, solutions de rinçage diluée, grandes quantités de produits non ouverts

Bidons pleins, non ouverts, d’adjuvant et de surfactant.

Aiguilles et objets tranchants, aliments médicamentés, contenants d’aérosol, désinfectants, déchets et médicaments des cliniques vétérinaires et étiquettes d’identification d’oreille

Pesticides, fertilisants, produits de santé animale (domestiques)

Tout autre déchet domestique dangereux.



« Les agriculteurs continuent de montrer leur engagement en faveur de la protection de l’environnement en participant au programme de collecte de produits périmés année après année », a déclaré Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « Il s’agit d’une solution fiable pour gérer en toute sécurité les matériaux qui s’accumulent au fil du temps. Ce programme offre la tranquillité d’esprit sachant que ces matériaux sont manipulés avec soin. »

Les membres de l’industrie de la protection des cultures et l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) financent le programme et AgriRÉCUP le gère.

« Les membres de l’ICSA sont très fiers de leur partenariat de longue date avec AgriRÉCUP. Ce programme important met en évidence l’engagement inébranlable de nos membres en faveur de la saine gestion de l’environnement. Veiller à ce que les médicaments pour bétail, non utiles ou périmés, soient collectés et éliminés en toute sécurité protège la santé des animaux, favorise la biosécurité à la ferme et contribue à la protection de notre environnement », a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA.

En 2022, lors de la dernière collecte organisée par AgriRÉCUP dans ces régions, 323 524 kg de pesticides périmés et 9 656 kg de médicaments périmés (pour bétail et chevaux) ont été récupérés.

Consulter les cartes et les détails à : https://agrirecup.ca/materiaux/pesticides-et-medicaments-pour-betail-non-desires-ou-perimes/

Au sujet d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.



