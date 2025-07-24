Bitget 與 KOL 合作推動東南亞區塊鏈及 AI 發展

吉隆坡，馬來西亞, July 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司Bitget 與印度加密領域思想領袖 Pushpendra Singh 合作，支持東南亞一場充滿里程碑意義的區塊鏈與 AI 峰會，進一步深化其作為去中心化技術生態系統全球推動者的角色。

此峰會由 Consortium of Indian Industries in Malaysia (CIIM) 協辦， 匯集來自印度、南亞、中東、新加坡、中國等地的建設者、投資者及領袖人物，奠定馬來西亞作為區塊鏈與 AI 合作的新興區域樞紐。 活動包括主題演講、專題討論及互動環節，旨在促進創新及負責任地運用 Web3 技術。

Bitget 南亞區主管 Jyotsna Hirdyani 表示：「由 Pushpendra 等知名印度 KOL 在馬來西亞主導區塊鏈與 AI 峰會，彰顯業界的全球版圖及合作本質。 Bitget 的使命，正是為各地發展這些生態系統賦予支持並擴大規模。」

Bitget KOL Pushpendra Singh 在區塊鏈與 AI 峰會登場亮相

Pushpendra 表達了相似見解，強調馬來西亞作為科技與旅遊新興首選地，適合舉辦全球多元活動。 他分享道：「此活動不僅聚焦 Web3，還致力凝聚多元聲音於共同願景之下。 馬來西亞正迅速成為創新與機遇交匯的樞紐，我們很榮幸能協助推動發展。」

此合作體現 Bitget 持續在新興加密貨幣社群推動包容發展、教育普及和基層領導力培育。 隨著區塊鏈及 AI 不斷融合，Bitget 致力逐步透過平台、工具及合作，為每個地區、每位建設者及每場峰會提供支援，推動行業向前邁進。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 不斷推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64aba109-89d5-46a4-a8b1-ccef7eb91ad5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/695b5285-5250-427c-9886-20d016670456