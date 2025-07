Taiga Motors et Aqua superPower annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l’électrification au-delà des routes

Recharge simplifié grâce à un réseau mondial en expansion de 59 sites de recharge dans des marinas et sentiers populaires, permettant une recharge en aussi peu que 20 minutes pour les véhicules Taiga.

Infrastructure et solutions logicielles clés en main pour les flottes commerciales, éliminant des obstacles majeurs à l’électrification.

Économies d’échelle grâce au déploiement d’une plateforme de recharge unifiée — réduisant les coûts et accélérant l’accès pour tous les utilisateurs.









MONTRÉAL, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moteurs Taiga Inc. (Taiga), pionnier des sports motorisés électriques, et Aqua superPower, premier réseau mondial de recharge rapide pour le secteur nautique, annoncent un partenariat stratégique entre les deux entreprises.

Ce partenariat d’envergure unit les deux entreprises afin de concrétiser leur mission commune : accélérer l’électrification et permettre à un plus grand nombre de personnes de se déplacer, travailler et profiter d’aventures durables au-delà des routes.

Les clients de Taiga bénéficieront de solutions de recharge élargies : à domicile, à bord des yachts ou sur des sites d’opérations de flotte. Grâce à un portefeuille technologique allant des bornes de niveau 2 aux bornes rapides à courant continu pouvant atteindre 250 kW, chaque solution peut être adaptée à l’emplacement, à l’usage et à la flotte. Le réseau en pleine expansion d’Aqua superPower, qui compte déjà 59 sites en Amérique du Nord et en Europe, offrira une recharge rapide et sans tracas pour les véhicules Taiga ainsi que ceux d’autres fabricants.

« Une infrastructure efficacement déployable à grande échelle est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel de l’électrification. » a déclaré Sam Bruneau, PDG et co-fondateur de Taiga. « Grâce à l’expertise d’Aqua superPower, nous facilitons le passage à l’électrique pour les particuliers et les flottes — particulièrement dans les contextes d’utilisation à fort volume où l’impact environnemental est amplifié. »

Le partenariat crée des économies d’échelle en alignant la demande croissante en recharge des véhicules Taiga avec l’offre d’infrastructure et de logiciels d’Aqua superPower — réduisant ainsi les coûts de déploiement et accélérant l’expansion du réseau, tant pour les applications récréatives que commerciales.

« En alliant la demande et le déploiement, les deux entreprises surmontent le défi d’équilibrer ces deux leviers essentiels de l’électrification. » a ajouté Karen Gill, chef de l’exploitation d’Aqua superPower. « L’infrastructure doit souvent ouvrir la voie — mais ensemble, Taiga et Aqua font progresser les deux côtés de l’équation. »

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui mène l’électrification au-delà des routes grâce à une technologie de groupe motopropulseur révolutionnaire, des véhicules de sports motorisés et des motomarines électriques. Grâce à une approche intégrée verticalement, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour offrir des performances extrêmes à des prix compétitifs, facilitant ainsi la transition des véhicules thermiques vers l’électrique. Sa gamme actuelle comprend des motoneiges et des motomarines électriques, répondant à une demande croissante tant du côté récréatif que commercial, pour explorer la nature sans compromis. Pour plus d’informations, visitez www.taigamotors.com .

À propos d’Aqua superPower

Aqua superPower est le premier réseau mondial de bornes de recharge rapide conçues spécifiquement pour les environnements marins. Propulsé par sa plateforme infonuagique exclusive, Aqua assure un fonctionnement et une maintenance fiables du réseau, soutenus par des équipes spécialisées et un service à la clientèle offert en tout temps, offrant une expérience de recharge fluide aux exploitants et aux utilisateurs.

La gamme comprend des solutions de recharge en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC), permettant aux embarcations compatibles de se recharger rapidement et d’accroître leur autonomie. Aqua superPower a développé le premier superchargeur conçu et certifié pour les environnements marins, conforme à la norme IP65, aidant ainsi marinas, ports, exploitants commerciaux, constructeurs navals et fabricants de groupes motopropulseurs à accélérer la transition vers une propulsion propre. Pour en savoir plus, visitez www.aqua-superpower.com .

Contact presse:

Chloe Beaulieu

chloe.beaulieu@taigamotors.com

