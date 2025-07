Communiqué de presse

Paris, le 24 juillet 2025

74Software: Une dynamique soutenue qui conforte les objectifs de long terme

Chiffre d’affaires Groupe de 344,0 M€, en hausse organique de 6,5 % et de 6,2 % au total

Semestre solide pour les deux marques – Axway : +8,9 % à 160,8 M€ / SBS : +5,0 % à 184,2 M€

Nette amélioration de la marge opérationnelle, en hausse de 585 bps à 12,0 % du chiffre d'affaires (41,3 M€)

ARR en progression de 11,8 % chez Axway et de 10,9 % chez SBS, renforçant les revenus récurrents

Le Conseil d'Administration de 74Software, présidé par Pierre Pasquier, a arrêté ce jour les comptes du 1er semestre 2025, qui ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes1. En conséquence, 74Software annonce :

Principaux éléments du compte de résultat semestriel 1er Semestre 2025 1er Semestre 2024

Proforma

6M AXW + 6M SBS 1er Semestre 2024

Publié

Périmètre Axway M€ % du CA M€ % du CA M€ % du CA CHIFFRE D'AFFAIRES 344.0 323.9 148.7 MARGE BRUTE 228.1 66.3% 206.8 63.9% 104.7 70.5% RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 41.3 12.0% 19.9 6.1% 17.1 11.5% RÉSULTAT OPERATIONNEL 19.5 5.7% 2.6 0.8% 8.3 5.6% RÉSULTAT NET 5.8 1.7% -15.6 -4.8% 2.8 1.9% RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 0.20 € -0.54 € 0.13 €

Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :

« Les résultats du 1er semestre confirment notre excellent début d’année et illustrent à la fois la solidité de notre trajectoire stratégique et notre capacité à exécuter conformément à nos engagements. Comme indiqué dans notre publication du 1er trimestre, l’exécution rapide, notamment chez Axway, a permis d’anticiper une part significative de l’activité annuelle. Ainsi, nous réaffirmons avec confiance nos objectifs pour 2025, ainsi que nos ambitions à horizon 2027 et 2028. Axway s’impose désormais comme un acteur résolument tourné vers les modèles en souscription, tandis que SBS accélère le déploiement de ses plateformes bancaires modulaires et renforce son empreinte SaaS. Avec la montée en puissance des revenus récurrents et une allocation du capital rigoureuse, 74Software s’affirme comme un groupe plus structuré, résilient et tourné vers la création de valeur à long terme. »

Commentaires sur l’activité du 1er semestre 2025

74Software affiche une performance solide au 1er semestre, confirmant sa capacité à exécuter sa feuille de route stratégique et à tirer pleinement parti de l’intégration opérationnelle engagée depuis la finalisation de l’acquisition en septembre 2024. Les deux marques ont affiché une croissance soutenue de leur chiffre d’affaires, tandis que l’amélioration attendue de la rentabilité a confirmé la solidité du modèle du Groupe, portée à la fois par l’expertise d’Axway dans les logiciels d’infrastructure et par le leadership de SBS dans les logiciels bancaires.

Après un 1er trimestre particulièrement dynamique, le 2ème trimestre a permis au Groupe de consolider ses acquis, en maintenant une approche commerciale sélective et en poursuivant sa transition vers un modèle de revenus récurrents et extensibles. Axway a désormais mené à bien l’essentiel de sa transformation, tandis que SBS continue d’accélérer la sienne, en développant les déploiements SaaS et en rééquilibrant progressivement son mix en faveur des revenus produits. Parmi les faits marquants de la période :

Axway a réalisé un excellent 1 er semestre, avec une croissance régulière sur l’ensemble de ses lignes de produits. Près de 60 nouveaux clients ont été signés (+20 % sur un an), les nouveaux logos représentant environ un tiers des signatures du 2 ème trimestre. Les projets d’envergure ont gagné en traction, avec six contrats supérieurs à 1 M€ conclus au 2 ème trimestre. La demande pour les déploiements cloud s’est poursuivie : les offres managées par Axway ont représenté 40 % des signatures du trimestre, et 35 % sur l’ensemble du semestre. Cette dynamique s’est observée de manière homogène dans toutes les zones géographiques et secteurs.

a réalisé un excellent 1 semestre, avec une croissance régulière sur l’ensemble de ses lignes de produits. Près de 60 nouveaux clients ont été signés (+20 % sur un an), les nouveaux logos représentant environ un tiers des signatures du 2 trimestre. Les projets d’envergure ont gagné en traction, avec six contrats supérieurs à 1 M€ conclus au 2 trimestre. La demande pour les déploiements cloud s’est poursuivie : les offres managées par Axway ont représenté 40 % des signatures du trimestre, et 35 % sur l’ensemble du semestre. Cette dynamique s’est observée de manière homogène dans toutes les zones géographiques et secteurs. SBS a également enregistré de très bons résultats, avec des revenus produits représentant 75 % du chiffre d’affaires, contre 67 % au 1er semestre 2024 — une progression significative de la société dans sa transition vers un modèle recentré sur les activités logicielles. Toutes les lignes de produits ont contribué à la croissance, l’activité licences a été solide pour les plateformes intégrées, les composants bancaires et le financement, tandis que le développement des offres modulaires a été soutenu. À ce jour, plus de 230 contrats relatifs aux offres réglementaires en mode SaaS ont été conclus, témoignant d’une adoption croissante au sein de la base clients. La période a également été marquée par la conquête de nouveaux clients et par le premier déploiement en SaaS de la plateforme d’engagement digital en Europe. Deux nouvelles mises en production sont prévues au 3ème trimestre en Afrique, où la demande a été portée par les besoins en microfinance et en finance islamique. Les avancées de SBS ont par ailleurs été reconnues par plusieurs distinctions sectorielles saluant son leadership en matière de conformité, de paiements et de banque digitale.

Le Groupe entame le second semestre avec une visibilité renforcée, une exécution rigoureuse et un cap stratégique clairement défini. L’intégration des fonctions support entre Axway et SBS est désormais quasiment achevée, et les initiatives commerciales conjointes poursuivent leur déploiement de manière structurée dans plusieurs régions.

Commentaires sur la performance opérationnelle du 1er semestre 2025

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par marque du portefeuille S1 2025



S1 2024

Proforma



S1 2024

Retraité



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Périmètre Axway 160.8 148.7 147.6 8.1% 8.9% Périmètre SBS 184.2 175.2 175.4 5.1% 5.0% Consolidation -1.0 0.0 0.0 - - 74Software 344.0 323.9 323.0 6.2% 6.5%

Au 1er semestre 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 344,0 M€, en hausse de 6,5 % organiquement et de 6,2 % au total. La performance a été portée par les deux marques : Axway a généré 160,8 M€ de revenus (+8,9 % en organique), et SBS 184,2M€ (+5,0 % par rapport au S1 2024 proforma).

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par type S1 2025



S1 2024

Proforma



S1 2024

Retraité



Croissance

Totale



Croissance

Organique



M€ / % Produits logiciels 280.0 248.7 248.1 12.6% 12.9% Chiffre d'affaires Récurrent 258.0 229.3 228.7 12.5% 12.8% dont Maintenance & Support 91.5 96.2 96.0 -4.9% -4.7% dont Souscription Customer-managed 98.7 76.6 76.5 28.8% 29.0% dont Souscription Own-managed 67.8 56.5 56.2 20.0% 20.6% Licences 22.1 19.4 19.4 13.5% 13.7% Services 64.0 75.2 74.9 -14.9% -14.6% Chiffre d'affaires total 344.0 323.9 323.0 6.2% 6.5%

Au 1er semestre 2025, les revenus Produits ont atteint 280,0 M€, en croissance organique de 12,9 %, traduisant une exécution solide tant chez Axway que chez SBS. Le Groupe a continué de bénéficier d’une forte demande pour ses offres en souscription, avec des croissances supérieures à 20 % pour les modèles en gestion client comme en gestion propre. Comme anticipé, les revenus de maintenance ont reculé, tandis que les ventes de licences ont progressé mais restent limitées à 6,4 % du chiffre d’affaires total. Les revenus produits représentent désormais

81 % du chiffre d’affaires du Groupe (contre 77 % au S1 2024), et les revenus récurrents 75 % (contre 71 %), confirmant la transition réussie de 74Software vers un modèle centré sur les produits et les souscriptions.

Axway a généré 143,3 M€ de revenus produits, en croissance organique de 10,5 %. Cette performance repose quasi exclusivement sur les activités récurrentes, portées par une hausse de 29,5 % des souscriptions en gestion client et de 6,8 % des déploiements en gestion propre, témoignant d’une dynamique soutenue dans des environnements hybrides. Les revenus licences ont reculé de 34,9 %, conformément à la stratégie de sortie progressive engagée. La maintenance a diminué de 20,6 %, traduisant le basculement continu de la base clients vers les souscriptions. Les services, en léger retrait de 2,2 %, représentent désormais 11 % du chiffre d’affaires d’Axway.

SBS a enregistré 137,7 M€ de revenus produits, en croissance organique de 16,3 %, avec de solides performances sur l’ensemble des lignes. Les souscriptions en gestion propre ont progressé de 35,2 %, celles en gestion client de 25,5 %, et la maintenance de 4,2 %, soutenue par l’élargissement de la base installée. Les ventes de licences ont augmenté de 21,2 %, grâce à l’essor des solutions intégrées et de financement. Les revenus récurrents représentent désormais 64 % de l’activité SBS (contre 58 % au S1 2024), contre 25 % pour les services et 11 % pour les licences, illustrant la poursuite du repositionnement vers un modèle orienté produits.

Au niveau Groupe, les Services ont généré 64,0 M€ au 1er semestre, soit 18,6 % du chiffre d’affaires, en recul de

14,6 % par rapport à l’an dernier. Cette baisse reflète principalement l’évolution du modèle SBS, tandis que la contribution d’Axway est restée stable. Les différences de trajectoire entre les deux entités reflètent la nature de leurs modèles : cycles de mise en œuvre plus légers chez Axway, programmes de transformation bancaire plus complets chez SBS.

À fin juin 2025, l’ARR d’Axway s’établissait à 255,9 M€, en croissance organique de 11,8 % sur un an. SBS a également poursuivi sa progression avec un ARR de 233,3 M€, en hausse organique de 10,9 %. Ces performances solides confirment la pertinence du repositionnement stratégique des deux entités et renforcent la prévisibilité et la résilience du chiffre d’affaires du Groupe.

Commentaires sur la performance des lignes de produits au 1er semestre 2025

Axway, acteur reconnu dans les domaines de l’infrastructure applicative et des middlewares, a poursuivi sa dynamique positive au 1er semestre 2025. Toutes les lignes de produits ont contribué à la croissance, soutenues par une exécution commerciale solide et une demande accrue pour les solutions cloud :

Le MFT (Managed File Transfer) est resté un pilier de l’activité, malgré une normalisation attendue après une année 2024 exceptionnelle. L’érosion progressive des contrats de maintenance historiques a été largement compensée par la forte traction des déploiements managés, confirmant la pertinence durable de l’approche hybride d’Axway.

(Managed File Transfer) est resté un pilier de l’activité, malgré une normalisation attendue après une année 2024 exceptionnelle. L’érosion progressive des contrats de maintenance historiques a été largement compensée par la forte traction des déploiements managés, confirmant la pertinence durable de l’approche hybride d’Axway. L’activité B2B Integration a enregistré des gains robustes, portée par l’essor des offres managées et les premiers succès du cross-sell avec SBS. La ligne d’affaires a également progressé sur les revenus de souscription et de services.

a enregistré des gains robustes, portée par l’essor des offres managées et les premiers succès du cross-sell avec SBS. La ligne d’affaires a également progressé sur les revenus de souscription et de services. L’ API Management a connu une nette accélération, tirée par une forte exécution commerciale et une adoption croissante de ses modules d’intégration et d’engagement. L’extension Fusion a également contribué positivement, confortant le potentiel de la plateforme.

a connu une nette accélération, tirée par une forte exécution commerciale et une adoption croissante de ses modules d’intégration et d’engagement. L’extension Fusion a également contribué positivement, confortant le potentiel de la plateforme. Les Produits Spécialisés, dont le Financial Accounting Hub, ont maintenu une dynamique stable autour de cas d’usage ciblés en conformité et finance. De récentes signatures via des partenariats ont renforcé le positionnement d’Axway auprès de comptes stratégiques.

SBS, éditeur de référence dans les solutions logicielles pour la banque et le financement, a confirmé la solidité de son approche modulaire et ciblée, avec une performance soutenue sur l’ensemble de ses lignes, dans le prolongement de son repositionnement vers un modèle orienté produits.

Les produits de financement ont suivi une trajectoire stable, portée par une demande résiliente sur les marchés du financement automobile wholesale et du crédit hypothécaire au Royaume-Uni, malgré un allongement des cycles de décision dans certaines zones.

ont suivi une trajectoire stable, portée par une demande résiliente sur les marchés du financement automobile wholesale et du crédit hypothécaire au Royaume-Uni, malgré un allongement des cycles de décision dans certaines zones. Les solutions modulaires ont poursuivi leur montée en puissance, tirées par la dynamique des paiements instantanés et de la plateforme réglementaire. Le cross-sell auprès de la base intégrée s’est accéléré, confirmant l’attractivité croissante des architectures modulaires.

ont poursuivi leur montée en puissance, tirées par la dynamique des paiements instantanés et de la plateforme réglementaire. Le cross-sell auprès de la base intégrée s’est accéléré, confirmant l’attractivité croissante des architectures modulaires. Les plateformes intégrées ont délivré une performance solide, soutenue par une bonne fidélisation client et des évolutions fonctionnelles continues. Dans certaines zones, des composants modulaires viennent progressivement enrichir les systèmes existants, ouvrant la voie à des configurations plus composables. La solution phare de SBS en Afrique continue de très bien performer, avec l’acquisition de nouveaux clients et une montée en puissance auprès de la base installée.

Les composants bancaires ont également gagné en traction, notamment dans les domaines du paiement, du crédit et des cartes. La qualité des relations clients sur les comptes clés en France continue d’alimenter une dynamique positive en matière de ventes additionnelles.

Commentaires sur le résultat opérationnel d’activité du 1er semestre 2025

Résultat opérationnel d'activité - Groupe 1er Semestre 2025 1er Semestre 2024

Proforma Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 280.0 81.4% 248.7 76.8% + 31.3 + 461 Services 64.0 18.6% 75.2 23.2% - 11.2 - 461 Chiffre d'affaires total 344.0 323.9 + 20.1 Coût des ventes 115.9 117.1 - 1.2 MARGE BRUTE 228.1 66.3% 206.9 63.9% + 21.2 + 243 dont Marge brute des Produits 217.9 77.8% 191.7 77.0% + 26.2 + 75 dont Marge brute des Services 10.2 15.9% 15.2 20.2% - 5.0 - 422 Charges opérationnelles 186.8 54.3% 186.9 57.7% - 0.1 - 341 dont Frais de Recherche & Développement 93.2 27.1% 95.0 29.3% - 1.8 - 224 dont Frais Commerciaux 62.8 18.3% 62.3 19.2% + 0.5 - 96 dont Frais Généraux 30.8 8.9% 29.6 9.1% + 1.1 - 20 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 41.3 12.0% 19.9 6.1% + 21.4 + 585 Capitalisation nette de la R&D 8.4 2.4% 9.1 2.8% - 0.8 - 39 en % de la R&D brute 8.2% 8.8% -0.5%

Au 1er semestre 2025, le résultat opérationnel d’activité s’est élevé à 41,3 M€, soit une marge de 12,0 % du chiffre d’affaires, contre 6,1 % au 1er semestre 2024. Cette nette amélioration reflète la progression du taux de marge brute, portée par un mix de revenus plus favorable et une maîtrise rigoureuse des charges d’exploitation, avec des améliorations constatées sur l’ensemble des lignes de coûts.

Les marges brutes se sont renforcées — notamment chez Axway — portées par la forte dynamique des souscriptions en gestion client, génératrices de revenus initiaux élevés et à haute profitabilité.

Commentaires sur le résultat net du 1er semestre 2025

Résultat Net - Groupe 1er Semestre 2025 1er Semestre 2024

Proforma 1er Semestre 2024

Publié

Périmètre Axway M€ % du CA M€ % du CA M€ % du CA RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 41.3 12.0% 19.9 6.1% 17.1 11.5% Charges liées aux stocks options et assimilés -6.7 -2.4 -2.9 Amortissement des actifs incorporels affectés -6.2 -7.1 -1.7 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 28.4 8.3% 10.5 3.2% 12.5 8.4% Autres produits et charges opérationnels -8.9 -7.9 -4.1 RÉSULTAT OPERATIONNEL 19.5 5.7% 2.6 0.8% 8.3 5.6% Coût de l'endettement financier net -9.0 -8.9 -2.7 Autres produits et charges financiers -2.2 -2.0 -0.9 Charge d'impôt -2.5 -7.2 -2.0 RÉSULTAT 5.8 1.7% -15.6 -4.8% 2.8 1.9% Résultat de base par action 0.20 € -0.54 € 0.13 €

Le résultat opérationnel courant atteint 28,4 M€, soit 8,3 % du chiffre d’affaires, après prise en compte des amortissements d’actifs incorporels affectés et des charges liées aux stock-options et assimilés. Ce niveau marque une progression significative par rapport au résultat proforma du 1er semestre 2024, qui s’établissait à 10,5 M€.

Les charges liées aux stock-options et assimilés ont augmenté, en lien avec l’intégration de SBS dans le nouveau plan d’incitation long terme, la bonne performance du cours de l’action, et l’évolution des taux de charges sociales employeur en France. L’allocation du prix d’acquisition (PPA) liée à l’intégration de SBS est désormais finalisée. Les amortissements des actifs incorporels affectés ont été retraités sur une base proforma pour 2024, et devraient représenter entre 12 et 13 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2025.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels — incluant notamment les coûts de restructuration et éléments non récurrents pour un total de 8,9 M€ — le résultat opérationnel ressort à 19,5 M€, soit 5,7 % du chiffre d’affaires, contre 2,6 M€ (0,8 %) en base proforma sur le 1er semestre 2024.

Le résultat net semestriel s’établit à 5,8 M€, marquant un redressement significatif par rapport à la perte nette proforma de 15,6 M€ enregistrée un an plus tôt.

Le résultat net par action ressort à 0,20 €, contre une perte de 0,54 € par action au 1er semestre 2024 (proforma).

Situation financière au 30 juin 2025

74Software a enregistré des avancées significatives dans sa trajectoire de désendettement au 1er semestre 2025. Le flux de trésorerie disponible a été particulièrement solide, soutenue par la saisonnalité des encaissements liés aux renouvellements de contrats de maintenance et de souscription, ainsi que par la mise en place d’un programme d’affacturage sur certaines créances commerciales. Le flux de trésorerie disponible hors effet de levier a atteint 76,4 M€, permettant de rembourser 42 M€ de dette et de renforcer la trésorerie du Groupe.

La dette nette s’élève ainsi à 191,8 M€ (hors IFRS 16), correspondant à un levier de 1,83x et un gearing de 0,37x — atteignant dès la mi-année l’objectif annuel de maintenir un levier inférieur à 2,0x. Cette réduction de l’endettement devrait entraîner une baisse progressive des charges d’intérêt. Compte tenu de la saisonnalité des encaissements, le levier financier devrait rester inférieur à 2,0x d’ici la fin de l’exercice, sans amélioration significative supplémentaire attendue.

Les capitaux propres s’établissent à 512,8 M€ au 30 juin 2025.

Évolution des effectifs

Au 30 juin 2025, le Groupe comptait 4 679 collaborateurs en équivalents temps plein, contre 4 787 à fin décembre 2024. Cette baisse de 2,6 % traduit une gestion rigoureuse et continue des effectifs au sein d’Axway comme de SBS, en cohérence avec les priorités d’efficacité opérationnelle du Groupe.

Objectifs & Ambitions

Fort d’un 1er semestre solide, 74Software confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2025, portés par une bonne exécution et un niveau élevé de prises de commandes dès le début d’année. Le Groupe vise une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 2 % et 4 %, pour atteindre environ 700 M€, assortie d’une marge opérationnelle située entre 14 % et 16 %. Grâce à l’introduction du programme d’affacturage, le flux net de trésorerie disponible hors effet de levier est désormais attendu à un niveau d’au moins 10 % du chiffre d’affaires, avec un levier financier maintenu sous le seuil des 2,0x.

À moyen terme, 74Software réitère son ambition de dépasser les 750 M€ de chiffre d’affaires en 2027 avec une marge opérationnelle supérieure à 17 %, et d’atteindre environ 20 % à horizon 2028 — en ligne avec sa trajectoire vers un modèle de croissance rentable, scalable et centré sur les produits.



[ NOUVEL HORAIRE ] Aujourd’hui, jeudi 24 juillet 2025, 18h00 (CEST) :

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025 – CONFÉRENCE ANALYSTES VIRTUELLE

Veuillez noter que la réunion se tiendra en anglais.

Calendrier financier

Jeudi 30 octobre 2025, avant bourse : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

Jeudi 26 février 2026, après bourse : Publication des résultats annuels 2025

Glossaire et indicateurs alternatifs de performance

ARR Axway : Annual Recurring Revenue - Montants de facturation annuelle prévus pour tous les contrats de maintenance et de souscription actifs.

ARR SBS : Annual Recurring Revenue - Revenus récurrents mensuels pour le dernier mois de la période couverte par le rapport, multipliés par 12. Lorsque les contrats sont affectés par la saisonnalité ou par des éléments basés sur le volume contractuel, les 12 derniers mois de revenus sont agrégés pour déterminer l’ARR. Les recettes récurrentes attendues des contrats signés mais non encore actifs ne sont pas incluses dans l'ARR.

NPS : Net Promoter Score – Indicateur de satisfaction et de recommandation des clients pour une entreprise.

Croissance organique : Croissance du chiffre d'affaires entre la période considérée et la période précédente, retraitée des effets du périmètre de consolidation et des taux de change.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge sans impact sur les liquidités liée aux stock-options et assimilés, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Proforma : Les mesures pro forma supposent que l'acquisition de SBS a eu lieu au début de la période de référence respective.

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente, ajusté en fonction du périmètre de consolidation et des taux de change de l'année en cours.

Flux de trésorerie disponible sans effet de levier : Flux de trésorerie disponible avant éléments exceptionnels et avant charges d'intérêt nettes.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78 – cchouard@74software.com

Annexes (1/5)

Compte de Résultat - Groupe 1er Semestre 2025 1er Semestre 2024

Proforma 1er Semestre 2024

Périmètre Axway M€ % du CA M€ % du CA M€ % du CA CHIFFRE D'AFFAIRES 344.0 323.9 148.7 Coût des ventes -115.9 -117.1 -44.0 MARGE BRUTE 228.1 66.3% 206.9 63.9% 104.7 70.5% Charges opérationnelles -186.8 -186.9 -87.6 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 41.3 12.0% 19.9 6.1% 17.1 11.5% Charges liées aux stocks options et assimilés -6.7 -2.4 -2.9 Amortissement des actifs incorporels affectés -6.2 -7.1 -1.7 RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 28.4 8.3% 10.5 3.2% 12.5 8.4% Autres produits et charges opérationnels -8.9 -7.9 -4.1 RÉSULTAT OPERATIONNEL 19.5 5.7% 2.6 0.8% 8.3 5.6% Coût de l'endettement financier net -9.0 -8.9 -2.7 Autres produits et charges financiers -2.2 -2.0 -0.9 Charge d'impôt -2.5 -7.2 -2.0 RÉSULTAT NET 5.8 1.7% -15.6 -4.8% 2.8 1.9% Résultat de base par action 0.20 € -0.54 € 0.13 €





Bilan Simplifié en M€ S1 2025 Consolidé IFRS 2024

Publié Axway Variation en M€ S1 2025 Consolidé IFRS 2024

Publié Axway Variation Clients et comptes rattachés 246.7 293.5 - 46.8 Trésorerie et équivalents -57.8 -41.4 - 16.4 Autres actifs courants 123.3 101.9 + 21.4 Dette financière 249.6 291.8 - 42.2 Comptes fournisseurs -34.1 -28.7 - 5.4 Dette nette 191.8 250.4 - 58.6 Produits constatés d'avance -138.2 -88.6 - 49.6 Capitaux propres 512.8 532.4 - 19.6 Autres passifs courants -137.2 -158.0 + 20.8 CAPITAL EMPLOYÉ 704.6 782.8 - 78.2 Besoin en fonds de roulement 60.5 120.1 - 59.7 Actifs corporels 20.9 25.0 - 4.1 Ecarts d'acquisition 523.1 497.4 + 25.7 S1 2025 Consolidé IFRS







2024

Publié Axway







Variation







Autres actifs incorporels 132.1 192.3 - 60.2 Actifs immobilisés 676.1 714.7 - 38.6 Ratios Autres actifs 100.2 78.1 + 22.1 DSO (jours) 121 145 -24 Autres passifs courants -132.1 -130.1 - 2.0 Dette nette / Capital total 27.2% 32.0% - 4.8% Autres actifs - passifs -31.9 -52.0 + 20.1 Capitaux propres / Capital total 72.8% 68.0% + 4.8% ACTIFS INVESTIS 704.5 782.8 - 78.4





Flux de trésorerie S1 2025 S1 2024 Variation Axway

S1 2025 vs. S1 2024



in €m 74Software SBS Axway Périmètre Axway Flux de trésorerie d'exploitation 89.6 35.8 53.9 15.0 + 38.8 dont Variation du BFR 55.0 29.4 25.6 2.6 + 23.1 dont Autres flux de trésorerie d'exploitation 34.6 6.4 28.2 12.5 + 15.7 Flux de trésorerie d'investissement -14.2 -9.8 -4.4 -2.7 - 1.6 dont "PP&E" & autres -5.0 -0.6 -4.4 -2.7 - 1.7 dont R&D capitalisée -9.2 -9.2 0.0 0.0 0.0 Flux de trésorerie de financement -58.1 -14.6 -43.4 -12.6 - 30.8 dont Remboursement de la dette -42.0 0.0 -42.0 0.0 - 42.0 dont Autres flux de trésorerie de financement -16.1 -14.6 -1.4 -12.6 + 11.2 VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 16.2 11.1 5.1 -0.2 + 5.3 Flux de trésorerie disponible hors effet de levier 76.4 29.0 47.4 13.9 + 33.5 en % du chiffre d'affaires 22.2% 15.7% 29.5% 9.4% + 20.1%

Annexes (2/5)

Résultat opérationnel d'activité - Axway S1 2025

Axway S1 2024

Publié

Axway Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 143.3 89.1% 130.5 87.8% + 12.8 + 134 Services 17.5 10.9% 18.2 12.2% - 0.7 - 134 Chiffre d'affaires total 160.8 148.7 + 12.1 Coût des ventes 40.3 44.0 - 3.7 MARGE BRUTE 120.5 74.9% 104.7 70.4% + 15.8 + 451 dont Marge brute des Produits 119.3 83.2% 104.6 80.2% + 14.7 + 308 dont Marge brute des Services 1.2 7.0% 0.1 0.6% + 1.1 + 644 Charges opérationnelles 93.8 58.4% 87.6 58.9% + 6.2 - 58 dont Frais de Recherche & Développement 32.6 20.3% 31.2 21.0% + 1.4 - 69 dont Frais Commerciaux 43.0 26.8% 41.8 28.1% + 1.2 - 137 dont Frais Généraux 18.2 11.3% 14.6 9.8% + 3.6 + 148 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 26.7 16.6% 17.1 11.5% + 9.6 + 508





Résultat opérationnel d'activité - SBS S1 2025

SBS S1 2024

Proforma

SBS Variation M€ % du CA M€ % du CA M€ Points de base Produits logiciels 137.7 74.8% 118.2 67.5% + 19.5 + 729 Services 46.5 25.2% 57.0 32.5% - 10.5 - 729 Chiffre d'affaires total 184.2 175.2 + 8.9 Coût des ventes 76.6 73.1 + 3.5 MARGE BRUTE 107.6 58.4% 102.1 58.3% + 5.5 + 14 dont Marge brute des Produits 98.6 71.6% 87.1 73.6% + 11.5 - 202 dont Marge brute des Services 9.0 19.3% 15.1 26.4% - 6.1 - 710 Charges opérationnelles 93.0 50.5% 99.3 56.7% - 6.3 - 619 dont Frais de Recherche & Développement 60.6 32.9% 63.8 36.4% - 3.3 - 354 dont Frais Commerciaux 19.8 10.7% 20.5 11.7% - 0.7 - 93 dont Frais Généraux 12.6 6.8% 15.0 8.6% - 2.4 - 173 RÉSULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 14.6 7.9% 2.8 1.6% + 11.8 + 633





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par marque du portefeuille T1 2025



T2 2025



S1 2025



M€ Périmètre Axway 82.5 78.3 160.8 Périmètre SBS 88.3 95.8 184.2 Consolidation -0.4 -0.6 -1.0 74Software 170.4 173.5 344.0

Annexes (3/5)

Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type T1 2025



T2 2025



S1 2025



M€ / % Produits logiciels 139.1 141.0 280.0 Chiffre d'affaires Récurrent 129.5 128.4 258.0 dont Maintenance & Support 47.0 44.5 91.5 dont Souscription Customer-managed 48.6 50.1 98.7 dont Souscription Own-managed 34.0 33.8 67.8 Licences 9.5 12.5 22.1 Services 31.3 32.6 64.0 Total 170.4 173.6 344.0





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - Axway T1 2025



T2 2025



S1 2025



M€ / % Produits logiciels 73.4 69.8 143.3 Chiffre d'affaires Récurrent 72.1 69.5 141.6 dont Maintenance & Support 14.4 12.8 27.2 dont Souscription Customer-managed 43.7 43.2 87.0 dont Souscription Own-managed 13.9 13.4 27.4 Licences 1.3 0.4 1.7 Services 9.0 8.5 17.5 Total Axway 82.5 78.3 160.8





Répartition trimestrielle du chiffre d'affaires par type - SBS T1 2025



T2 2025



S1 2025



M€ / % Produits logiciels 66.0 71.7 137.7 Chiffre d'affaires Récurrent 57.9 59.5 117.3 dont Maintenance & Support 32.5 31.7 64.2 dont Souscription Customer-managed 4.9 6.9 11.7 dont Souscription Own-managed 20.5 20.9 41.4 Licences 8.2 12.2 20.4 Services 22.3 24.2 46.5 Total SBS 88.3 95.8 184.2

Annexes (4/5)

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par marque du portefeuille et par type S1 2025

Axway



S1 2025

SBS



S1 2025

Consolidation



S1 2025

74Software



M€ / % Produits logiciels 143.3 137.7 -1.0 280.0 Chiffre d'affaires Récurrent 141.6 117.3 -1.0 258.0 dont Maintenance & Support 27.2 64.2 0.0 91.5 dont Souscription Customer-managed 87.0 11.7 0.0 98.7 dont Souscription Own-managed 27.4 41.4 -1.0 67.8 Licences 1.7 20.4 0.0 22.1 Services 17.5 46.5 0.0 64.0 Chiffre d'affaires total 160.8 184.2 -1.0 344.0





Répartition du chiffre d'affaires semestriel par marque du portefeuille et par type S1 2024

Axway



S1 2024

Proforma SBS



S1 2024

Consolidation Proforma



S1 2024

Proforma 74Software



M€ / % Produits logiciels 130.5 118.2 0.0 248.7 Chiffre d'affaires Récurrent 127.9 101.4 0.0 229.3 dont Maintenance & Support 34.6 61.6 0.0 96.2 dont Souscription Customer-managed 67.3 9.3 0.0 76.6 dont Souscription Own-managed 25.9 30.5 0.0 56.5 Licences 2.6 16.8 0.0 19.4 Services 18.2 57.0 0.0 75.2 Chiffre d'affaires total 148.7 175.2 0.0 323.9





Répartition du chiffre d'affaires semestriel par région S1 2025



S1 2024

Proforma







S1 2024

Retraité







Croissance Totale







Croissance Organique M€ % du CA Europe 208.1 60.5% 203.0 203.2 2.5% 2.4% dont France 99.5 28.9% 99.7 99.7 -0.2% -0.2% dont UK 46.7 13.6% 44.8 45.0 4.3% 3.7% Amériques 73.3 21.3% 65.6 64.6 11.7% 13.5% Moyen Orient & Afrique 43.1 12.5% 39.3 39.3 9.7% 9.7% Asie & Pacifique 19.4 5.7% 15.9 15.8 22.0% 22.7% 74Software 344.0 323.9 323.0 6.2% 6.5%

Annexes (5/5)

Effectifs 30/06/2025 31/12/2024 Variation Europe 3.001 3.090 -89 Amériques 370 378 -8 Asie - Pacifique 869 882 -13 Moyen Orient - Afrique 439 437 2 TOTAL 4.679 4.787 -108





Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires semestriel M€ / % S1 2025 S1 2024 Croissance Chiffre d'affaires 344.0 148.7 + 131.4% Variations de change -0.9 Chiffre d'affaires à taux de change constants 344.0 147.7 + 132.8% Variations de périmètre +175.2 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 344.0 323.0 + 6.5%





Variation des taux de change Pour 1€ Taux Moyen

S1 2025 Taux Moyen

S1 2024 Variation Dollar US 1.093 1.081 - 1.1% Livre Sterling 0.842 0.855 + 1.5%





1 Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels consolidés résumés ont été effectuées.

