Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

Charenton-le-Pont, le 24 juillet 2025

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025

Chiffre d’affaires de 86,6 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de -8,5%

Chiffre d’affaires de 44,4 M€ au 2ème trimestre, en baisse de -13,7%

Forte baisse en France et recul globalement plus modéré à l’International, impacté négativement par les Etats-Unis

En France, baisse significative du chiffre d’affaires, en retrait de -17,4 % sur le 1 er semestre 2025, suite aux négociations commerciales difficiles avec la Grande Distribution en début d’année, dans un marché des spiritueux toujours orienté à la baisse : Dégradation des ventes au 2 ème trimestre 2025 (-23,8 % par rapport au 2 ème trimestre 2024) en raison des pertes de distribution pour la marque William Peel chez un nombre restreint d’enseignes de la Grande Distribution ayant décidé de la déréférencer, et ce malgré l’impact positif des hausses de tarifs et les développements favorables avec la majorité des enseignes ayant choisi de poursuivre l’accompagnement de la marque. L’impact de ces déréférencements sur le chiffre d’affaires Groupe au 1 er semestre 2025 est estimé à -6,3% ; La part de marché de William Peel est en baisse très significative alors que la marque Marie Brizard bénéficie toujours d’une bonne dynamique ; Le secteur Hors Domicile enregistre des ventes en hausse de 12,6 % sur le 1 er semestre 2025, avec des croissances sur toutes les marques du portefeuille.



A l’international, le chiffre d’affaires est en repli de -1,3 % au 1 er semestre 2025 avec un net retrait au 2 ème trimestre (-5,6 %) et des évolutions très contrastées selon les zones : L’activité des Services Industriels maintient sa croissance en Espagne et en Lituanie mais enregistre un repli conjoncturel en Bulgarie en fin de trimestre ; Aux Etats-Unis, le second trimestre est en net recul, principalement en raison d’une réduction massive de stock décidée unilatéralement par notre importateur, conjuguée à une base de comparaison élevée en 2024 liée à des changements de distributeurs. L’impact de cette réduction de stock sur le chiffre d’affaires Groupe au 1 er semestre 2025 est estimé à -2,4% ; Les marchés export demeurent stables malgré une base de comparaison faible en 2024, certains marchés européens étant à la peine. A noter cependant un retour à la croissance au 2 ème trimestre de l’activité au Canada, une belle progression en Pologne mais la poursuite d’un recul des expéditions vers la zone Asie-Pacifique.



NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 1er semestre 2025, couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2025.

Chiffre d’Affaires du 1 er semestre 2025

En M€ S1 2024 Croissance organique Effet de Change S1 2025 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 42,5 -7,4 - 35,1 -17,4% -17,4% International 52,4 -0,7 -0,3 51,4 -1,3% -1,8% TOTAL GROUPE MBWS 94,9 -8,1 -0,0 86,6 -8,5% -8,8%

Chiffre d’Affaires du 2 ème trimestre 2025

En M€ T2



2024 Croissance organique Effet de Change T2



2025 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 23,0 -5,5 - 17 ,5 -23,8% -23,8% International 28,6 -1,6 -0,2 26,8 -5,6% -6,2% TOTAL GROUPE MBWS 51,6 -7,1 -0,2 44,4 -13,7% -14,1%

Cluster France

Dans un contexte persistant de ralentissement du marché des spiritueux en France, le chiffre d’affaires du cluster France ressort à 35,1 M€ au 1er semestre 2025, en baisse de -17,4% par rapport au 1er semestre 2024. La dégradation est plus marquée au deuxième trimestre compte tenu de négociations annuelles particulièrement difficiles en Grande Distribution, en raison principalement des augmentations de tarifs rendues nécessaires suite aux fortes hausses de coût supportées pour les liquides en fin de maturation ; la marque William Peel souffre de déréférencements subis chez certains distributeurs et de la perte de parts de marché en résultant. La majorité des enseignes a soutenu la démarche d’ajustements tarifaires de la Société, et celle-ci maintient un dialogue continu et constructif avec l’ensemble de ses clients, avec pour objectif de retourner à une situation normale de référencement de ses marques, et à des conditions commerciales équilibrées et acceptables.

Parmi les autres marques, Sobieski résiste plutôt bien malgré l’agressivité prix des concurrents dans la catégorie vodka, Marie Brizard est portée par les référencements de ses innovations. Le segment des Marques d’Agence a été pénalisé par des promotions qui ont été moins performantes au 1er semestre en raison d’une forte agressivité promotionnelle des concurrents.

A noter les bonnes performances sur le semestre de l’ensemble des marques du portefeuille pour le secteur Hors Domicile, qui sont toutefois loin de pouvoir couvrir la forte réduction des ventes en Grande Distribution.

Cluster International

Le chiffre d’affaires du Cluster International s’établit à 51,4 M€ au 1er semestre 2025, en diminution de -1,3% par rapport au 1er semestre 2024.

Les ventes du 2ème trimestre 2025 (26,8 M€) sont en baisse plus sensible de -5,6% par rapport au 2ème trimestre 2024, avec en particulier un impact négatif très significatif aux Etats-Unis lié à la réduction de stocks décidé par notre importateur.

L’activité de MBWS International (Export) enregistre un chiffre d’affaires en recul de -2,6 % au deuxième trimestre après un 1er trimestre positif, sur une base de comparaison au 1er semestre 2024 assez faible. Cela résulte notamment de :

- la baisse des ventes sur certains marchés significatifs, Italie, Allemagne, DOM-TOM et Afrique, non compensée par les bonnes performances en Belgique, UK et Maroc ;

- la croissance de l’activité en Pologne à +43,7% au 2ème trimestre, par rapport au contexte de diminution des stocks de notre importateur en 2024 ;

- la reprise de l’activité au Canada (+54,4 % sur le 2ème trimestre) permettant de retrouver le chemin d’une croissance modeste au 1er semestre 2025 ;

- la réduction significative des ventes pour la zone Asie (-22,1 % au 2ème trimestre), avec les marchés Corée et Japon en fort recul non compensé par la croissance en Australie et Taïwan.

L’Espagne enregistre une progression de ses ventes de +5,7% sur le 2ème trimestre 2025, portée par l’activité Marques Internationales Stratégiques en hausse significative par rapport à l’an dernier. Cette performance est à mettre en regard d’une politique de réduction importante des stocks de notre distributeur sur l’ensemble du 1er semestre 2024, ainsi qu’une reprise en 2025 de référencements perdus en 2024 en Grande Distribution.

Malgré des ventes quasi stables des Services Industriels au 2ème trimestre (impactés unitairement par une baisse des prix des matières premières refacturées), cette activité ressort en forte augmentation au 1er semestre (avec un chiffre d’affaires en progression de +13,7%) à la faveur de la bonne santé commerciale des marques concernées.

Au Danemark, le deuxième trimestre est à nouveau marqué par une baisse importante des ventes de

-24,0% par rapport à 2024 : ce recul s’explique principalement par l’arrêt d’un contrat de Marque d’Agence qui n’a pu être remplacé à court terme et l’arrêt des ventes à certains acteurs maritimes. A noter la bonne performance des marques de Cognac du Groupe.

Le secteur On-Trade est plus favorablement orienté grâce à de nouveaux référencements et à l’accélération des ventes en particulier sur les sirops Marie Brizard.

La Lituanie réalise au 2ème trimestre un chiffre d’affaires en amélioration de + 3,1% par rapport à 2024, porté par l’activité à l’export malgré une performance irrégulière en Ukraine, principal marché de cette zone, où la dévaluation de la monnaie locale a eu pour conséquence des plafonnements des capacités d’importations.

L’activité est en recul sur le marché domestique (structurellement en déclin) avec une intensité concurrentielle accrue, en particulier sur la catégorie des Scotch Whiskies. Le secteur de la distribution traditionnelle reste plutôt stable par rapport à 2024.

L’activité de Services Industriels est en forte progression sur le trimestre, à + 7,4% par rapport à 2024, grâce à des volumes de vente en croissance malgré les opérations de maintenance programmées qui ont nécessité un arrêt de production courant mai.

En Bulgarie, les ventes du 2ème trimestre 2025 affichent une baisse significative de -14,3 % avec un marché domestique en recul, en particulier pour les ventes des Marques Stratégiques Internationales et Flagship Locales (activité vins), à la suite de négociations commerciales annuelles tendues ; cela dégrade la performance globale, malgré des marchés exports mieux orientés, portés notamment par le partenariat de distribution de Marques d’Agence sur dix marchés des Balkans depuis le 1er janvier 2025.

L’activité de Services Industriels est en baisse sur le 2ème trimestre 2025, pénalisée en fin de trimestre de manière conjoncturelle par des difficultés d’approvisionnement de certains composants.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires affiche un recul de -57,5 % au 2ème trimestre (-54,2 % au semestre), dans un environnement d’instabilité règlementaire (hausse des tarifs douaniers) et avec une base de comparaison élevée liée aux approvisionnements importants opérés en 2024 par notre importateur, compte tenu du changement de certains distributeurs locaux.

En 2025, le recul s’explique donc principalement par la volonté de réduction massive des stocks, décidée par notre importateur, en particulier sur la marque Sobieski dont la dynamique commerciale est en ligne avec les performances du marché de la vodka avec des sorties de stocks distributeurs à

-2,8% sur le 1er semestre.

A noter une croissance significative de la marque Marie Brizard sur les deux premiers trimestres.

Au Brésil, les ventes du 2ème trimestre sont en recul de -7,0% par rapport à 2024, en raison de la réduction des niveaux de stocks en distribution, notamment dans la région de Rio de Janeiro, avec toutefois une meilleure tendance en fin de trimestre.

La baisse du trimestre est également liée à la faible production de Services Industriels.

Perspectives

Dans un contexte international morose, les performances négatives du chiffre d’affaires du 2ème trimestre reflètent les tensions persistantes sur le marché mondial des vins et spiritueux : effets défavorables des négociations commerciales tendues de début 2025 et poursuite de la réduction des stocks des distributeurs sur plusieurs marchés, en particulier aux Etats-Unis.

En cette année de transition, les mesures prises pour atténuer ces impacts et préserver au mieux la performance financière de nos activités tant en France que sur des marchés internationaux sont désormais entrées en phase opérationnelle. Elles concernent à la fois :

- des ajustements tarifaires pour compenser les hausses importantes du prix de revient des liquides en fin de maturation (Scotch Whisky principalement), sans lesquels la performance économique du Cluster France pourrait être plus significativement affectée ;

- la mise en place de mesures de protection de la rentabilité des opérations du Groupe par le renforcement de la maîtrise, voire le gel, de certaines dépenses, l’accélération des projets de productivité et des initiatives commerciales adaptées à effets positifs à court terme.

Le Groupe continue de déployer tous les efforts nécessaires et maintient un dialogue continu pour atténuer l’impact des tensions commerciales des derniers mois, notamment avec certaines enseignes de la Grande Distribution sur le marché français. L’objectif est de parvenir à une reprise d’activité bénéfique pour l’ensemble des acteurs concernés et à des conditions commerciales équilibrées et acceptables.

Parallèlement, le Groupe s’appuie sur l’ensemble des leviers stratégiques pour faire face à ces vents contraires, en particulier à travers la diversification de son offre via le développement des Services Industriels et de la distribution de Marques d’Agence, deux segments qui affichent des performances encourageantes et démontrent un réel potentiel de croissance.

La visibilité commerciale pour les prochains mois reste néanmoins incertaine et limitée, en raison notamment des risques liés aux possibles augmentations de droits de douane au second semestre 2025, et de leurs impacts sur les échanges internationaux qui pourraient peser sur la profitabilité globale du Groupe.

Calendrier financier

Résultats semestriels 2025 : 25 septembre 2025

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 : 23 octobre 2025





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40



Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez - Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

