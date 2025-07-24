AKWEL: 2025 年上半年营业额达 5.106亿欧元

尚夫罗米耶，2025 年 7 月 24 日，星期四

2025 年上半年营业额达 5.106 亿欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2025 年上半年综合营业额达 5.106 亿欧元。

综合营业额（2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2025 2024 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1) 第一季度 255.6 263.5 -3.0 % -4.0 % 第二季度 255.0 265.3 -3.9 % -2.7 % 上半年 510.6 528.8 -3.4 % -3.4 %

(1) 在汇率不变基础上同比变化

2025 年第二季度，AKWEL 综合营业额达 2.55 亿欧元，与上一季度基本持平，但与 2024 年第二季度相比下降了 3.9%（以公布数据计算），在汇率不变基础上同比下降 2.7%。

产品与功能业务营业额在上半年达到 4.975 亿欧元，下滑了 1.2%。净化 (+15.1%)、燃料 (+3.6%) 和冷却 (+1.9%) 产品线的表现较为积极，而空气 (-22.6%) 和机械 (-3.9%) 业务则呈下降趋势

2025 年上半年，公司投资 1,750 万欧元，支付股息之前的合并净现金（剔除租赁负债影响后）为 1.493 亿欧元（截至 2025 年 6 月 30 日）。

根据上半财年的业务发展情况，AKWEL 预计 2025 年营业收入将有所下降，但与 2024 年相比降幅较小。

股东大会最晚推迟至 2025 年 9 月 30 日举行，已获得布雷斯地区布尔格商业法院批准。由于审计师仍在进行 2024 年账目的审计工作，AKWEL 将尽快向市场通报新的日程安排。2024 财年的股息支付将在股东大会后进行。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家/地区拥有 8,600 名员工。

Attachment