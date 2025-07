AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES DE 510,6 M€ AU 1er SEMESTRE 2025

Champfromier, jeudi 24 juillet 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 510,6 M€ AU 1er SEMESTRE 2025

Baisse du CA de -3,4 %

Trésorerie nette de 149,3 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, au premier semestre 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 510,6 M€, en recul de -3,4 % par rapport au premier semestre 2024, en publié et à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2025)

En M€ - non audité 2025 2024 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 255,6 263,5 -3,0 % -4,0 % 2ème trimestre 255,0 265,3 -3,9 % -2,7 % 1er semestre 510,6 528,8 -3,4 % -3,4 %

(1) À périmètre et taux de change constants

RECUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU SECOND TRIMESTRE

Au cours du second trimestre 2025, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 255,0 M€, comparable à celui du trimestre précédent, mais en baisse par rapport au second trimestre 2024, de -3,9 % en publié et de -2,7 % à périmètre et taux de change constants, après un impact de change défavorable de -3,1 M€ portant sur le dollar américain. Sur l’ensemble du premier semestre, l’impact de change est en revanche non significatif.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL

Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :

Emea (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 349,9 M€ (-0,4 %)

Amérique : 144,1 M€ (-10,1 %)

Asie : 16,6 M€ (-3,4 %)





Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions atteint 497,5 M€ au premier semestre, en baisse de -1,2 %. Les lignes de produits Dépollution (+15,1 %), Carburant (+3,6 %) et Refroidissement (+1,9 %) sont favorablement orientées, alors que les autres activités principales s’affichent en baisse, notamment Air (-22,6 %) et Mécanismes (-3,9 %). L’activité Outillage enregistre un chiffre d’affaires de 8,1 M€ sur la période.

TRÉSORERIE NETTE DE 149,3 M€

Avec une enveloppe d’investissements engagés de 17,5 M€ au premier semestre et avant décaissement du dividende, la trésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives se monte à 149,3 M€ au 30 juin 2025.

Par ailleurs, dans le cadre de ses relations de partenariat fournisseur avec Holding Enricau, dont le Groupe est co-actionnaire, AKWEL a procédé le 24 juillet 2025 au rachat auprès de Bionnassay Real Estate de 100% de trois bâtiments industriels situés à Thyez et Ayse en Haute-Savoie, pour un montant de 15,9 M€, dettes financières incluses. Ces actifs immobiliers ont vocation à être cédés à court terme.

PERSPECTIVES 2025

Au regard des évolutions d’activité enregistrées sur les deux premiers trimestres de l’exercice, AKWEL confirme anticiper une baisse de son chiffre d’affaires en 2025, mais dans une proportion moins importante que lors de l’année 2024.

REPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le report de l’assemblée générale au 30 septembre 2025 au plus tard a été autorisé par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse. Les travaux d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes 2024 étant toujours en cours, AKWEL tiendra informé le marché du nouveau calendrier dans les meilleurs délais. Le paiement du dividende relatif à l’exercice 2024 sera postérieur à la tenue de l’assemblée générale.

Prochain communiqué : Résultats du premier semestre 2025, le 18 septembre 2025, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 600 collaborateurs dans le monde.

Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

ACTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@actus.fr – Tél. : +33 1 53 65 68 68

Pièce jointe