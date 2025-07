Michelin : Dans un contexte erratique, Michelin délivre au premier semestre un résultat opérationnel des secteurs de 1,5 milliard € soutenu par un puissant effet prix-mix, et maintient ses ambitions pour l’année 2025.

Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2025 – 17h45

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Dans un contexte erratique pénalisant les marchés et les devises, Michelin délivre au premier semestre un résultat opérationnel des secteurs de 1,5 milliard € soutenu par

un puissant effet prix-mix. Le Groupe maintient ses ambitions pour l’année 2025.

Les résultats du Groupe au premier semestre reflètent la baisse des volumes liée aux activités de Première monte, mais bénéficient d’un puissant effet prix-mix.

Les ventes totalisent 13,0 milliards €, en baisse de 3,4% dont un effet devise défavorable de 1,5% lié à l’appréciation de l’euro, et qui s’est intensifié au deuxième trimestre (-3,6%).

Les volumes de pneus se replient de 6,1 %, essentiellement liés aux activités de Première monte sur des marchés encore largement déprimés notamment en Poids Lourd, Agricole et Infrastructure. Au Remplacement, sur des marchés sell-out confirmant leur stabilité structurelle, les volumes de ventes sont proches de 2024 (-1%).

L’évolution des marchés sell-in sur le semestre est largement perturbée par de nombreux flux d’import intercontinentaux en prévision de variations de droits de douane.

Les effets prix & mix atteignent +4,0% et reflètent l’approche de valorisation menée par le Groupe. La marque MICHELIN renforce ses positions de marché dans les régions et secteurs ciblés, et les équipes commerciales déploient avec succès un plan produit largement renouvelé.

Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1,5 milliard € avec une marge de 11,3% à taux de change constants, temporairement pénalisée par le faible niveau de production.

Les projets d’ajustement des capacités industrielles se déploient au rythme prévu.

Le Cash-flow libre avant acquisitions s’élève à -102 millions €, avec un EBITDA des secteurs de 18,6%. Le Groupe retrouve une saisonnalité classique de génération de trésorerie, liée à l’augmentation au premier semestre du besoin en fonds de roulement.

Le segment Automobile et Deux-roues (SR1) enregistre une marge opérationnelle de 12,2%. Malgré des volumes de Première monte en baisse, elle reste soutenue par un fort enrichissement du mix des ventes : les dimensions « 18 pouces et plus » progressent de 4 points et représentent 68% des ventes de pneus tourisme à la marque MICHELIN. Le groupe déploie un plan produit offensif comprenant le renouvellement des gammes MICHELIN Primacy et MICHELIN CrossClimate, et le lancement du MICHELIN CrossClimate3 Sport qui initie un nouveau segment de marché.

Le segment Transport routier (SR2) voit sa marge opérationnelle baisser ponctuellement à 5,5%, pénalisée par la sous-absorption des coûts fixes résultant de la forte baisse de nos ventes en Première monte, notamment en Amérique du Nord où le marché chute de 19% sur le semestre. Les activités de services aux flottes sont en croissance, et le Groupe accélère le lancement de gammes innovantes en Europe et en Amérique du Nord.

Le segment Spécialités (SR3) affiche une marge opérationnelle de 14,5%, avec des volumes en retrait causés par le recul persistant des marchés Première monte dans les activités Agricole, Construction et Manutention. Les activités Avion et Mining sont en croissance. Les Polymer Composite Solutions se développent notamment les activités de Tissus enduits et films techniques ainsi que les Joints de haute technologie, et confirment leur rentabilité élevée.



Perspectives 2025

Pour l’ensemble de l’année 2025, les marchés sell-in des pneumatiques sont anticipés à un niveau stable par rapport à 2024, dans un environnement très incertain quant aux niveaux d’activité économique, de droits de douane et de taux de change.

Pour naviguer dans ce contexte erratique, Michelin s’appuie sur ses fondamentaux : des équipes agiles et impliquées, des offres différenciantes valorisées par des clients exigeants, des marchés de destination variés, une forte implantation locale sur les marchés principaux, une solidité financière assurant une liberté de décision et de pilotage.

En l’absence d’une nouvelle dégradation de l’environnement économique au second semestre, Michelin maintient ses ambitions financières pour l’année 2025.

Florent Menegaux, Président : “Les fondamentaux du Groupe sont des atouts déterminants dans cette période instable et hautement imprévisible. Ils nous permettent de piloter nos opérations au plus près et de nous adapter autant que possible aux turbulences. Je tiens à remercier toutes les équipes de Michelin pour leur engagement au quotidien dans ce contexte. Nous sommes résolus à encore renforcer la résilience de notre modèle sans renoncer à nos ambitions de moyen terme”.

Chiffres clés



(en millions €) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Ventes 13 028 13 481 Résultat opérationnel des secteurs 1 452 1 782 Marge opérationnelle des secteurs 11,1 % 13,2 % dont Automobile et Deux-roues1 12,2 % 13,2 %2 dont Transport routier1 5,5 % 9,5 %2 dont Activités de Spécialités1 14,5 % 17,1 %2 Autres produits et charges opérationnels -251 -211 Résultat opérationnel 1 200 1 571 Résultat net 840 1 163 Résultat net par action 1,18 1,62 EBITDA des secteurs 2 428 2 756 Investissements hors acquisitions 766 805 Endettement net 3 942 4 260 Ratio d’endettement net 22,2 % 23,9 % Engagement net pour avantages au personnel 2 498 2 350 Cash-flow libre3 -114 659 Cash-flow libre avant acquisitions -102 669 Effectif inscrit4 127 500 132 300

Et distribution associée.

2 Les données sectorielles du premier semestre 2024 ont été retraitées afin de tenir compte des modifications de périmètre des secteurs intervenues en fin d’année 2024. Ces modifications concernent principalement l’activité Deux-roues qui est désormais intégrée au secteur « Automobile, Deux-roues et distribution associée » pour refléter l’organisation du Groupe.

3 Cash-flow libre : flux de trésorerie sur activités opérationnelles moins les flux de trésorerie sur activités d’investissement retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts.

4 Données arrondies à la centaine la plus proche.

Évolution des marchés

Tourisme Camionnette & Deux-roues

TOURISME CAMIONNETTE

1er semestre



2025/2024



(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte -8 % -5 % +10 % 0 % Remplacement +5 % +2 % 0 % +3 %

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme Camionnette est en croissance de 2% sur le premier semestre de 2025, avec une Première monte stable (0%) et une demande Remplacement en hausse de 3%.

TOURISME CAMIONNETTE - PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est globalement stable (+0 %) par rapport à fin juin 2024. Elle se caractérise d'une part par un net recul en Europe et en Amérique du Nord : dans ces régions les nombreuses incertitudes économiques et réglementaires pèsent sur le pouvoir d'achat et sur la consommation des ménages. D'autre part, la demande est très dynamique en Chine, soutenue par un programme de subventions publiques encourageant l'achat de véhicules neufs.

En Europe, le marché est en baisse de 8 % sur le semestre, avec un recul plus marqué au premier trimestre (-11 %) qu'au deuxième (-5 %). Les ventes de véhicules neufs sont impactées par les contraintes de pouvoir d'achat ainsi que par des incertitudes réglementaires qui retardent les décisions d'achat des consommateurs.

En Amérique du Nord et centrale aussi le marché est en baisse significative (-5 %), avec deux trimestres équilibrés. Les turbulences générées par les risques de tarifs douaniers élevés ont nettement freiné l'activité des constructeurs sur la période. Par ailleurs la transition vers les véhicules électriques ou hybrides a ralenti.

En Chine, la demande progresse de 10 %, en réaction au programme de subventions publiques encourageant l'achat de véhicules neufs établi en 2024, avec toutefois un ralentissement de la tendance au deuxième trimestre. Les exports de véhicules demeurent également dynamiques. Par ailleurs, la moitié des ventes sur le semestre concernaient des véhicules électriques ou hybrides, confirmant la nette avance de la Chine dans la transition vers les voitures à énergie nouvelle.

En Asie hors Chine, la demande est en baisse de 2 %, tandis qu’elle augmente en Afrique, Inde, Moyen-Orient (+3 %).

TOURISME CAMIONNETTE - REMPLACEMENT

En Remplacement, la demande mondiale est en hausse de 3% par rapport au premier semestre de 2024. Si la demande intérieure chinoise a été relativement atone sur la période, les autres marchés ont affiché leur résilience et ont été pour certains impactés par de forts imports de pneumatiques à bas coût.

En Europe, la demande sell-in est en hausse de 5 % sur le semestre. Ce dynamisme s'explique notamment par l'effet ricochet de la relative faiblesse de la Première monte, ainsi que par un afflux de pneumatiques importés d'Asie, dans un contexte réglementaire incertain. En outre, le premier trimestre a bénéficié d'une solide demande de pneumatiques Hiver.

En Amérique du Nord et centrale, le marché sell-in augmente de 2% par rapport au premier semestre 2024. La demande est tirée principalement par le marché d’imports non-pool, dans un contexte de forte incertitude entourant l'évolution de la politique douanière des Etats-Unis depuis la fin de l'année 2024.

En Chine, le marché est stable sur le semestre (-0 %), dans un contexte économique morose, pénalisé notamment par une faible demande intérieure.

Enfin la demande est en légère hausse en Asie hors Chine (+1 %) ainsi qu’en Afrique, Inde, Moyen-Orient (+2 %).

DEUX-ROUES

Le marché du segment Moto est orienté à la hausse sur le premier semestre, porté notamment par le dynamisme de la Chine et de l'Europe. De manière générale, cette croissance s'inscrit dans la poursuite du rebond entamé en cours d'année dernière, après la crise importante du secteur observée en 2023.

Le marché du Vélo reste fragile, pénalisé par les difficultés économiques rencontrées par de nombreux constructeurs apparus en aval de la crise sanitaire Covid, qui font face à une surcapacité de l’industrie.

Poids lourd (radial & bias)

1er semestre



2025/2024



(en nb. de pneus) Europe* Amérique du Nord

& centrale Amérique du Sud Total Monde

(Hors Chine) Première monte -4 % -19 % -5 % -5 % Remplacement +4 % +4 % -1 % +2 %

* Y compris Turquie et Asie centrale

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine) est en hausse de 1 % par rapport au premier semestre de 2024.

En Chine, où la présence du Groupe est marginale, les marchés affichent une progression de 2 % sur le semestre, dont +7 % en Première monte, tirée par l'export, et -1 % en Remplacement.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial hors Chine est en retrait de 5 % sur le semestre, avec l'Europe et l'Amérique du Nord en baisse mais s'inscrivant dans des dynamiques opposées.

En Europe, la demande est en baisse de 4 % par rapport au premier semestre de 2024. Le premier trimestre s'est inscrit dans la continuité de la fin de l'année précédente, finalisant un processus de normalisation de la demande. Sur une base de référence relativement basse, le deuxième trimestre marque une inflexion positive du marché.

En Amérique du Nord et centrale, le marché est en recul très significatif (-19 %) et, contrairement à l'Europe, s'inscrit dans une dynamique négative avec un deuxième trimestre plus défavorable que le premier. Les nombreuses incertitudes politiques (remise en cause de réglementations environnementales) et économiques (tarifs douaniers, risques d’inflation et/ou de récession) incitent les flottes à retarder leurs investissements dans de nouveaux véhicules.

En Amérique du Sud, la demande est en baisse de 5 % sur le semestre. La situation économique du Brésil, pénalisée par des taux d'intérêt élevés et la forte dévaluation du real, ainsi que le ralentissement de la demande de remorques pèsent sur l'activité des constructeurs locaux.

La demande est stable en Asie hors Chine (0 %) et elle augmente en Afrique, Inde, Moyen-Orient (+5 %).

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial hors Chine s'inscrit en hausse de 2 % sur le semestre.

En Europe, la demande sell-in est en hausse de 4 % par rapport au premier semestre de 2024. Alors que l'activité de transport est globalement stable par rapport à l'année précédente, la hausse de la demande reflète surtout une augmentation des imports de pneumatiques asiatiques, dans un contexte d'euro fort, de coûts maritimes contenus et d'anticipation de mesures anti-dumping à l'encontre de certains manufacturiers chinois.

En Amérique du Nord et centrale, le marché affiche également une hausse de 4 %. Ici aussi les incertitudes liées aux droits de douane ont fait gonfler les flux d'importations au cours du premier semestre, avec toutefois un meilleur équilibre entre pool et non-pool (la base de comparaison des imports non-pool étant relativement élevée).

En Amérique du Sud, la demande est en légère baisse (-1 %), avec un net ralentissement au deuxième trimestre. Si le marché rebondit très positivement en Argentine, sous l'effet notamment d'une large ouverture aux flux entrants, la situation économique du Brésil pénalise globalement le continent.

Enfin la demande est stable en Asie hors Chine (0 %), tandis qu’elle augmente en Afrique, Inde, Moyen-Orient (+4 %).

Activités de Spécialité

PNEUMATIQUES DE SPÉCIALITÉ

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais, notamment pour alimenter la transition énergétique et les évolutions technologiques. Dans ce contexte, le marché s'est affiché en légère croissance sur le semestre, avec des opérateurs miniers maintenant un niveau de stock de pneumatiques proche du normatif.

Hors-la-route : dans ces segments où les marchés de Première monte dépassent ceux du Remplacement, les deux canaux évoluent de manière très contrastée.

Les marchés Première monte sont tous largement orientés à la baisse sur le semestre, avec toutefois un ralentissement de la tendance au deuxième trimestre. En Agricole, le large renouvellement de matériel opéré par les agriculteurs lors des années précédentes leur permet de retarder leurs décisions d'investissement dans une période encore incertaine, en particulier en Amérique du Nord. Le marché de la Construction demeure également pénalisé par un indice de confiance bas, même si là aussi le deuxième trimestre montre quelques signes encourageants pour la fin d'année.

Les marchés du Remplacement sont globalement stables par rapport au premier semestre de 2024. L'Europe se montre résiliente sur tous les marchés, tandis que l'Amérique du Nord affiche un très léger recul sur les segments Infrastructure et Manutention, mais bénéficie en revanche d'aides gouvernementales qui soutiennent le marché Agricole.

Avion : en dépit des difficultés de livraison rencontrées par les constructeurs aéronautiques, le marché de l'aviation commerciale poursuit sa croissance, tiré par la hausse du nombre de personnes transportées. Cela se traduit par des flottes en augmentation parfois significative, en Inde par exemple.

POLYMER COMPOSITE SOLUTIONS

Corrélés sur le long terme à la demande du secteur minier, les fondamentaux du marché des bandes transporteuses sont structurellement bien orientés. A cout terme, si les indicateurs d'activité demeurent résilients, notamment aux Etats-Unis, les nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques pèsent sur les décisions d'investissement des opérateurs miniers. Les activités de services, critiques pour la maintenance et l'optimisation des installations, sont bien orientées.

Sur les autres marchés des Polymer Composite Solutions : joints, courroies, tissus et films techniques destinés à des verticales de marché variées, la demande mondiale est globalement stable mais contrastée selon les segments. Les activités industrielles se sont montrées plutôt résilientes sur la période, tandis que celles qui dépendent de la production aéronautique ou maritime ont rencontré des difficultés ponctuelles qui devraient s’atténuer au second semestre.

Ventes et Résultats

Ventes

Sur les six premiers mois de l'année 2025, les ventes s'élèvent à 13 028 millions € par rapport à 13 481 millions € lors de la même période de 2024, soit une baisse de 3,4 %.

Cette variation s’explique par les facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en retrait de 6,1 %, résultant principalement du ralentissement significatif des activités Première monte sur les 3 segments ;

un effet prix-mix positif de 4,0 % : l’effet prix favorable (+ 285 millions €) résulte de l'application à la hausse des clauses dans les contrats indexés, ainsi que d'ajustements de prix locaux passés en 2024 et début 2025. L’effet mix se maintient à un niveau élevé (+ 257 millions €), tiré en premier lieu par l'accroissement de la part des produits à forte valeur ajoutée dans les ventes, tels que les pneus Tourisme 18 pouces et plus, ainsi que par l'effet favorable du mix marchés, les ventes Remplacement étant plus résilientes que les ventes Première monte ;

une croissance des ventes liées aux activités hors pneu, tirées principalement par les activités Lifestyle et Solutions connectées qui maintiennent leur dynamique de croissance ;

un impact fortement négatif (- 1,5 %) des parités monétaires, notamment en raison de la dépréciation de la plupart des devises par rapport à l'euro, avec un fort impact du dollar américain au deuxième trimestre, et du real brésilien ;

un écart de périmètre mineur, en l'absence d'opérations significatives sur le semestre.

Résultats

Au 30 juin 2025, le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 452 millions €, soit 11,1 % des ventes, contre 1 782 millions € et 13,2 % au 30 juin 2024.

Cette baisse de 330 millions € s’explique par les facteurs suivants :

un effet périmètre défavorable de 9 millions €, provenant d'opérations non significatives prises individuellement ;

un effet volume défavorable de 451 millions € reflétant : la baisse des volumes vendus ; la moindre absorption des coûts fixes résultant de la baisse de production et du sous-chargement global des usines ;



un effet prix-mix positif de 499 millions € qui se compose :

d'un effet prix favorable, conséquence de l'application, à la hausse, des clauses de contrats indexées, ainsi que de l'effet des hausses de prix passées en 2024 et début 2025 ;

d’un effet mix favorable, porté par la croissance des ventes de pneus 18 pouces et plus en Tourisme, par la faiblesse relative des ventes Première monte, ainsi que par la croissance du segment Minier ;

un effet matières premières négatif de 240 millions €, résultant de la hausse du prix des matières premières sur la fin de l'année 2024 qui impacte le coût de revient des ventes du premier semestre, incluant un surcoût de quelques dizaines de millions € lié à la règlementation EUDR ;

une hausse des coûts industriels et logistiques de 175 millions €, notamment liée à l'augmentation des droits de douane sur les produits finis ;

une évolution légèrement défavorable (23 millions €) des frais SG&A (incluant principalement les frais administratifs et généraux, les frais commerciaux et les frais de recherche et développement) des activités pneu, traduisant la capacité du Groupe à piloter ses coûts et à compenser une part significative de l'inflation, sur la masse salariale notamment ;

un effet favorable de 12 millions € de contribution des activités hors-pneu, en lien avec l'évolution des ventes et reflétant un bon niveau de profitabilité ;

un effet parité négatif de 48 millions €, reflétant l'impact de la dépréciation de nombreuses devises par rapport à l'euro ;

d'autres éléments favorables à hauteur de 105 millions €, incluant notamment un ajustement de provisions au titre des rémunérations variables relatives à l'année 2025.

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge nette de 251 millions €, en hausse de 40 millions € par rapport au premier semestre 2024.

Ils sont principalement constitués de provisions et dépréciations pour restructurations d'activités : d'une part les provisions passées sur le premier semestre de 2025, suite aux annonces de restructurations au Mexique et au Brésil, et d'autre part la constitution de nouvelles provisions et dépréciations au titre de l'amortissement des marques et relations clients acquises.

Le résultat net s’élève à 840 millions €, soit 6,4 % des ventes, contre un bénéfice de 1 163 millions € au premier semestre 2024 (8,6 % des ventes).

Cette diminution inclut la comptabilisation d'une provision négative de 140 millions € au titre des avances consenties à la co-entreprise Symbio et des risques futurs. Celle-ci fait suite à l'annonce par Stellantis, co-actionnaire et principal client de Symbio, de mettre un terme à son programme de développement de la technologie de pile à combustible.

Position financière nette

Au 30 juin 2025, le cash-flow libre après acquisitions est de -114 millions €, contre + 659 millions € au 30 juin 2024. Ce niveau de génération de trésorerie sur un premier semestre est cependant conforme à la saisonnalité habituelle des activités du Groupe.

Au 30 juin 2025, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 22,2 %, correspondant à un endettement financier net de 3 942 millions €, en diminution de 318 millions € par rapport au 30 juin 2024.

Information sectorielle

en millions €





Ventes Résultat opérationnel

des secteurs Marge opérationnelle

des secteurs 1er semestre 2025 1er semestre 2024 1er semestre 2025 1er semestre 2024 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Automobile et Deux-roues* 7 112 7 151 865 946 12,2% 13,2% Transport routier* 3 007 3 232 166 306 5,5% 9,5% Activités de Spécialités* 2 909 3 098 421 530 14,5% 17,1% Groupe 13 028 13 481 1 452 1 782 11,1% 13,2%

* et distribution associée

Les données sectorielles du premier semestre 2024 ont été retraitées afin de tenir compte des modifications de périmètre des secteurs intervenues en fin d’année 2024.

Automobile et Deux-roues

Les ventes du secteur Automobile, Deux-roues et distribution associée s'élèvent à fin juin 2025 à

7 112 millions € contre 7 151 millions € à fin juin 2024, soit une légère baisse de 0,5 %.

Les volumes vendus sont en baisse de 2,5 % sur le semestre, avec un recul plus marqué sur la Première monte, générant un effet mix marché favorable.

En Première monte automobile, les volumes de ventes sont en recul significatif sur le semestre dans toutes les régions à l'exception de la Chine.

Sur un marché toujours très hésitant, perturbé par les évolutions règlementaires et les incertitudes liées aux droits de douane, les ventes du Groupe sont également pénalisées par un mix client défavorable, les constructeurs sur lesquels le Groupe est davantage exposé étant plus impactés par la baisse globale de la demande.

En Chine, les ventes du Groupe sont en hausse, à la faveur du plan de soutien à la demande mis en place à l'automne 2024.

Le Groupe poursuit sa stratégie ciblée, priorisant les constructeurs valorisant la performance globale de ses produits.

En Remplacement automobile, les ventes en volume sont en retrait par rapport au premier semestre 2024, retrait constitué de deux tendances distinctes :

- les volumes à la marque MICHELIN sont stables, démontrant la solidité du modèle d'affaires et la pertinence du positionnement premium des produits du Groupe.

- la baisse des volumes vendus provient des marques régionales Tier 2 et Tier 3, davantage pénalisées par l'augmentation des importations en provenance d'Asie, ainsi que, de manière plus conjoncturelle, par l'ajustement de l'accès au marché aux Etats-Unis.

Le surstock en pneus importés chez certains distributeurs pourrait ainsi ralentir le sell-in hiver des marques premium.

Le Groupe poursuit le déploiement de sa stratégie priorisant la marque MICHELIN et les dimensions 18 pouces et plus, dont la part dans les ventes à la marque MICHELIN a augmenté de quatre points par rapport au premier semestre 2024 pour atteindre 68%. En 19 pouces et plus, la croissance des ventes est à deux chiffres.

Deux-roues : sur le marché Moto, les ventes du Groupe sont stables sur le semestre. L'activité est particulièrement dynamique en Europe portées par des conditions météorologiques favorables, ainsi qu'en Chine où le segment du commuting connait une montée en gamme rapide où le Groupe renforce ses positions. En revanche, les ventes sont en retrait en Amérique du Sud, challengées par un haut niveau d'imports de pneus budget et les difficultés ponctuelles de l'usine brésilienne du Groupe à fournir la totalité de la demande.

Sur le marché du Vélo encore perturbé par les difficultés économiques de nombreux acteurs de la chaîne de valeur, le Groupe accroit ses parts de marché sur les marchés matures d'Europe et d'Amérique du Nord.

Le résultat opérationnel du secteur Automobile et Deux-roues s’est établi à 865 millions €, soit 12,2 % des ventes, contre 946 millions € et 13,2 % des ventes à fin juin 2024.

Transport routier

Les ventes du secteur opérationnel Transport routier et distribution associée s'élèvent à 3 007 millions € par rapport à 3 232 millions € pour la même période en 2024, soit une baisse de 7,0 %.

L'environnement de marché est globalement défavorable avec une forte baisse en Première monte en Europe et en Amérique du Nord, et une activité Remplacement impactée par des imports de pneus asiatiques, en particulier sur le continent américain en raison des incertitudes liées aux droits de douane.

Dans ce contexte, les volumes vendus sont en baisse de 9,3 % sur le semestre, compensés par :

un effet mix favorable en raison de la faiblesse de la Première monte par rapport au Remplacement ;

un effet prix également favorable : outre l’impact positif des clauses des contrats indexés au 1er janvier 2025, il bénéficie des renégociations de contrats réalisées avec les constructeurs au cours de l’année 2024.

En Première monte, les volumes vendus sont en recul significatif sur un marché en net repli. Le Groupe travaille étroitement avec les constructeurs valorisant son leadership technologique.



En Remplacement, sur un marché en légère hausse mais impacté de manière erratique par les imports de pneus asiatiques, le Groupe défend ses parts de marché sur les segments les plus rémunérateurs. Les volumes globaux sont stables sur le semestre, combinant une hausse des volumes vendus en pneus neufs et des ventes rechapage orientées à la baisse. Les services de Solutions connectées poursuivent leur déploiement sous la marque Michelin Connected Mobility, soutenus par l'amélioration de leur performance opérationnelle.

Le résultat opérationnel du secteur Transport routier s’élève à 166 millions €, représentant 5,5 % des ventes, à comparer à 306 millions € et 9,5 % des ventes au premier semestre 2024.

La baisse significative des volumes pèse lourdement sur la capacité de l'activité à absorber ses coûts fixes, alors que le plein effet des restructurations industrielles annoncées depuis fin 2023 n'est que partiellement visible.

Activités de Spécialités

Les ventes du secteur opérationnel des Activités de spécialités s'élèvent à 2 909 millions €, à comparer à 3 098 millions € à fin juin 2024, soit une baisse de 6,1 %.

Le résultat opérationnel du secteur s’élève à 421 millions € soit 14,5 % des ventes, contre 530 millions € et 17,1 % des ventes au 30 juin 2024.

Mines : dans un marché des minerais qui reste structurellement bien orienté tiré par la demande croissante en métaux, les volumes vendus ont connu une croissance dynamique sur le semestre sur une base de comparaison défavorable, et après un deuxième semestre de 2024 pénalisé par des éléments ponctuels. Le momentum s'est accentué au cours du semestre, avec un premier trimestre stable, et un deuxième trimestre soutenu.

Hors-la-route : Au sein du segment Agricole, sur le marché très cyclique de la Première monte, les volumes de ventes suivent globalement l'évolution de marchés en bas de cycle, avec des volumes vendus de l'ordre de 30% inférieurs à leur niveau du premier semestre 2024. Au Remplacement, sur un marché stable en Europe, le Groupe maintient ses parts de marché, tandis que les ventes sont en baisse en Amérique du Nord sur un marché en léger repli.

Sur le segment Infrastructure, où le Groupe concentre ses ambitions, les marchés Première monte sont stables et le Groupe gagne des parts de marché. Au Remplacement, les volumes de ventes sont globalement en retrait en Amérique du Nord dans un marché très concurrencé par les imports asiatiques, tandis que les ventes en Europe sont en croissance, avec des gains significatifs de parts de marché.

Le segment de la Manutention connait un fort repli de l'activité Première monte dans laquelle le Groupe maintient cependant ses parts de marché. Les ventes Remplacement du Groupe sont en baisse, avec cependant des ventes à la marque MICHELIN en croissance.

Avion : dans un secteur du transport aérien qui maintient sa dynamique de croissance, les ventes du Groupe sur les trois segments aviation commerciale, aviation d'affaires et aviation militaire sont en hausse sur le semestre.

Les ventes des activités Polymer Composite Solutions sont globalement stables sur le semestre, avec une croissance au deuxième trimestre qui compense une baisse d'activité sur le premier trimestre. Les fondamentaux de marché demeurent favorables à long terme, mais l'activité reste soumise à de nombreux facteurs macro-économiques conjoncturels.

Les activités de joints et courroies sont en croissance soutenue, tandis que l'activité convoyeurs se stabilise après une année 2024 marquée par un déstockage important.

Les activités de tissus et films composites sont en légère croissance à fin juin, tirées notamment par les marchés de l'industrie et de l'énergie, ainsi que par l'impact positif de hausses de prix passées sur le secteur de la marine.

Performance extra-financière

Le Groupe est reconnu pour son engagement et ses performances, qu’elles soient environnementales, sociétales ou relatives à sa gouvernance.

Notations au 30 juin 2025 Agences de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS ESG Ecova-dis Scores* Low Risk



11,6 AAA A



Climate

change A-



Water

security A



Supplier engagement 73/100 B-



Prime 79/100



Gold

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site michelin.com

Michelin obtient pour la première fois le triple A dans le classement annuel du CDP – l’une des principales références mondiales en matière de divulgation d’informations environnementales – en reconnaissance de son engagement exemplaire et de la solidité des actions menées pour lutter contre le changement climatique, gérer durablement l’eau et mobiliser ses fournisseurs autour de pratiques durables.



Faits marquants

Corporate

Les agences Scope Ratings et Moody’s confirment leur notation de crédit à long terme de Michelin, à « A » et « A2 » respectivement, avec une perspective stable. Ces notations reflètent la solidité financière et la confiance dans la performance future du Groupe, elles font suite au relèvement effectué par Fitch et Standard & Poor’s au premier trimestre, à « A / Stable » également.

Michelin a été reconnu comme l’une des 100 entreprises les plus innovantes au monde par Clarivate, société spécialisée dans les domaines de la propriété intellectuelle et de la production de connaissances scientifiques, reconnaissant ainsi l’impact de ses 6 000 collaborateurs en R&D. Depuis plus de 130 ans, l'innovation fait partie de l’ADN de Michelin, contribuant au progrès humain et à un monde durable.

En Amérique du Nord, la co-entreprise TBC Corporation a cédé son réseau de franchise Midas à Mavis Tire Express Service Corp. Cette opération permet à TBC de se concentrer sur ses activités cœur et de renforcer leur croissance. La transaction aura un impact favorable d’environ 200 millions de dollars US sur le résultat net du Groupe Michelin en 2025.

Michelin reste la marque de pneus la plus valorisée et la plus puissante au monde : selon Brand Finance 2025, la valeur de marque progresse à 8,8 milliards de dollars et Michelin se classe dans le top 10 mondial des marques les plus puissantes en B2B, au 15eme rang tous secteurs d’activité confondus.

Lors de l’Assemblée générale 2025 du Groupe tenue à Clermont Ferrand en présence de près de 1000 actionnaires, l’ensemble des résolutions a été approuvé, dont un dividende porté à 1,38 € par action. Florent Menegaux a réaffirmé la pertinence et la poursuite de la stratégie « Michelin in Motion 2030 ».

Michelin annonce la fermeture progressive de ses sites de Querétaro (Mexique) et de Guarulhos (Brésil) d’ici fin 2025. Ces décisions répondent à l’évolution du marché des pneumatiques et à une surcapacité liée à l’afflux de produits à bas prix. Le Groupe accompagnera individuellement les 830 salariés concernés, en concertation avec les partenaires sociaux. Michelin réaffirme son engagement durable dans ces deux pays, où ses autres activités se poursuivent.

Michelin publie son tout premier rapport de durabilité, marquant une étape clé dans sa stratégie "Tout durable". Conformément à la directive CSRD de l’UE, ce rapport détaille les engagements du Groupe en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Il témoigne de la volonté de Michelin de contribuer activement à un avenir plus durable et transparent.

Publication du deuxième Rapport de transparence fiscale, illustrant un engagement renforcé en matière de responsabilité fiscale. Le document détaille la politique fiscale appliquée et les contributions réalisées à l’échelle mondiale. Il intègre les évolutions réglementaires récentes, notamment concernant les prix de transfert, le taux d’impôt minimum de 15 %, les douanes et l’export control.

People

À la suite de l’évaluation menée par l’ONG internationale Fair Wage Network, Michelin voit sa certification de « Global Living Wage Employer » renouvelée pour 2025 & 2026. Cette distinction confirme l’engagement du Groupe en faveur de politiques salariales équitables, assurant à l’ensemble de ses employés un « salaire décent » dans plus de 60 pays.

Après l’annonce fin 2024 de la fermeture des sites Michelin de Cholet et Vannes, un accord sur les mesures d’accompagnement social a été signé par les organisations syndicales représentatives des salariés, incluant la mobilité interne ou externe, et les fins de carrière. Parallèlement, la recherche de repreneurs, menée par Michelin Développement, a attiré de nombreuses entreprises intéressées par une implantation sur ces sites, offrant ainsi des opportunités aux salariés. Enfin, Michelin et l’État ont conclu deux accords de revitalisation des zones d’emploi de Cholet et Vannes, visant à recréer un nombre d’emplois équivalent à ceux perdus à la suite de la fermeture des deux sites.

13 entreprises internationales françaises, dont Michelin, unissent leurs forces et créent la coalition “Engage & Care Corporate Coalition” visant à promouvoir des conditions de vie et de travail justes et décentes pour leurs employés, et ainsi favoriser la justice sociale dans le monde entier.

Planète

Michelin démarre ses activités de recyclage de pneus miniers dans son usine basée au Chili, dans la région d'Antofagasta. Une fois collectés, les pneus usés sont déchiquetés, broyés et transformés en une matière première utilisable à nouveau dans la fabrication de pneus neufs ainsi que d'autres produits. Une nouvelle preuve de la démarche du Groupe en matière de recyclage des pneus en fin de vie et de circularité.

Michelin a inauguré une nouvelle collaboration avec le CNRS et trois universités françaises pour développer la production d’hydrogène décarbonée, à partir d’eau. Il s’agit du troisième laboratoire commun entre Michelin et le CNRS dédié au déploiement de technologies de production d’hydrogène vert.

Pour la quatrième année consécutive, Michelin a été classé premier parmi les fabricants de pneus dans l'évaluation du secteur du caoutchouc naturel par SPOTT, plateforme en ligne qui évalue les pratiques ESG des producteurs, transformateurs et négociants de matières premières, avec un score supérieur à 80%. Le Groupe se distingue également en étant le seul fabricant de pneus à prouver que sa chaîne d'approvisionnement est exempte de déforestation.

Michelin annonce la construction du premier démonstrateur industriel mondial de 5-HMF (5-Hydroxyméthylfurfural) biosourcé, une molécule clé pour remplacer des composants fossiles dans de nombreux secteurs industriels. L’unité, située en France, affichera une capacité de 3 000 tonnes par an dès 2026. Ce projet marque une étape majeure dans l’industrialisation des solutions développées par Michelin ResiCare et illustre la capacité d’innovation de rupture du Groupe et son ambition à développer l’usage de matériaux renouvelables ou recyclés.

Michelin illustre son engagement en matière de développement durable en décarbonant son usine d’Olsztyn (Pologne), passée du charbon au gaz naturel. Cette transition a permis de réduire de plus de 90% les émissions de CO₂ du site grâce à des équipements modernes. Elle s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant zéro émission nette à l’horizon 2050, avec un objectif intermédiaire de -47,2% d’ici 2030.

Michelin arrive en tête d’une vaste étude indépendante menée par l’ADAC, principal automobile-club allemand comptant 22 millions d’adhérents. L’analyse de 160 modèles de pneus été, hiver et toutes saisons, évalués selon leur usure et leur impact environnemental, met en avant la faible abrasion des pneus MICHELIN, dont la performance surpasse de 26% la moyenne des concurrents premium. Ce résultat illustre l’engagement « MICHELIN Total Performance » : sécurité, longévité, économies de carburant et impact environnemental réduit, sans compromis.

Michelin a inauguré dans son usine de Montceau-les-Mines un système Hydraloop permettant de recycler l’eau industrielle et de réduire les prélèvements de 80%. Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Groupe de diminuer ses prélèvements d’eau de 30% d’ici 2030 par rapport à 2019. Des projets similaires sont en cours dans d’autres pays touchés par la sécheresse, comme le Mexique ou l’Espagne.

Activités business

Dix ans après le lancement du MICHELIN CrossClimate qui a mené à l’émergence d’un marché européen des pneus toutes saisons, le Groupe lance la troisième génération de cette gamme. Il innove également en lançant MICHELIN CrossClimate 3 Sport, premier pneu toutes saisons dédié aux voitures sportives, et déjà homologué sur la nouvelle Alpine 390.

Michelin lance la gamme MICHELIN Primacy 5 et renforce son avance technologique. Avec une longévité en hausse de 18%, tout en maintenant une sécurité élevée sur sol mouillé, ce pneu réduit le bruit et améliore l'efficacité énergétique de 5% par rapport à son prédécesseur. Avec un impact environnemental réduit de 6%, il s'aligne parfaitement avec la stratégie « Tout Durable » de Michelin.

Les nouveaux MICHELIN X-CRANE 2 et X-Works Z2 & D2 répondent aux défis des secteurs du levage, de la construction et des déchets. Ils offrent plus de charge, plus de longévité et moins de consommation de carburant. Avec ces deux lancements, Michelin renforce son engagement pour une mobilité durable.

Michelin enrichit son offre de rechapage des pneumatiques poids lourds avec REMIX® 2, proposant un second rechapage premium à chaud pour la gamme MICHELIN X-MULTI. Les pneus REMIX® 2 de Michelin offrent une durée de vie proche de celle des pneus neufs, avec une adhérence, une motricité et une sécurité préservées.

Michelin lance le pneu MICHELIN City Touring, idéal pour les vélos urbains et les balades du week-end. Polyvalent sur asphalte et chemins, il offre une sécurité accrue sur sol mouillé et une meilleure protection contre les crevaisons, tout en bénéficiant d’un poids réduit de 31%.

Michelin signe un premier contrat commercial pour l’aile WISAMO, qui répond aux enjeux de décarbonation du transport, afin d’équiper un nouveau patrouilleur de la Direction des Affaires Maritimes de la Pêche et de l’Aquaculture française (DGAMPA), et de combiner de façon inédite propulsion hybride et assistance vélique.

Michelin devient fournisseur exclusif du Championnat du Monde FIM Superbike de 2027 à 2031. Ce partenariat stratégique renforce sa présence en compétition moto, après des années d’expérience en MotoGP et MotoE, et déploie sa puissance d’innovation à des machines plus proches des motos de série.

Le Guide MICHELIN a célébré à Metz l’excellence de la gastronomie française et le 125e anniversaire de son célèbre livre rouge, référence mondiale offrant des expériences inoubliables dans des restaurants et hôtels exceptionnels.

Après avoir révélé les sélections des Clefs MICHELIN dans de nombreux pays comme la France, la Grèce ou encore les États-Unis, le Canada ou le Japon, le Guide MICHELIN met à l’honneur le Portugal. À l'image des Étoiles MICHELIN pour la gastronomie, les Clefs distinguent désormais les hôtels offrant les expériences de séjour les plus remarquables.

Le Guide MICHELIN poursuit son expansion à l’international avec de nouvelles sélections, notamment en Chine avec le nouveau Guide Jiangsu et en Grèce avec une première sélection des Clefs, en attendant la publication à venir du Guide MICHELIN Tchéquie.

Pour la première fois, les distinctions du Guide MICHELIN sont intégrées à Apple Maps aux États-Unis, facilitant l’accès aux établissements d’exception. Cette première mondiale marque le début d’une expansion planétaire, affirmant l’ambition du Guide MICHELIN de devenir la référence indépendante en matière de réservation gastronomique et hôtelière.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe michelin.com

Dispositif de communication

Les résultats au 30 juin 2025 seront commentés aux analystes et investisseurs lors d’une conférence live en anglais, simultanément traduite en français ce jour (24 juillet 2025) à 19h00 heure de Paris. La conférence et toute information financière sont à retrouver sur le site michelin.com.

Calendrier

22 octobre 2025 Information trimestrielle au 30 septembre 2025

11 février 2026 Résultats annuels 2025

