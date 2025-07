LVMH : Résultats solides au premier semestre 2025 malgré la conjoncture

. Ventes : 40 milliards d’euros

. Résultat opérationnel courant : 9 milliards d’euros

. Cash flow disponible : 4 milliards d’euros

Paris, le 24 juillet 2025

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de haute qualité, réalise au premier semestre 2025 des ventes de 39,8 milliards d’euros. LVMH fait preuve d’une bonne résistance et poursuit sa forte dynamique d’innovation malgré un contexte géopolitique et économique perturbé.

L’Europe, en progression à devises et périmètre comparables sur le semestre, et les Etats-Unis, stables de leur côté, bénéficient d’une demande locale solide. Le Japon est en recul par rapport au premier semestre 2024 qui avait bénéficié de la hausse anormale des dépenses de la clientèle touristique à cause de la forte baisse du yen. Le reste de l’Asie connaît des tendances comparables à 2024 avec cependant une amélioration, au second trimestre, des ventes à la clientèle locale.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2025 s’établit à 9 milliards d’euros et fait ressortir une marge opérationnelle de 22,6 %. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à 5,7 milliards d’euros.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : « LVMH fait preuve de solidité dans le contexte actuel. Nous la devons à la force de nos marques emblématiques et à leur aptitude à se renouveler sans cesse dans la culture de leur savoir-faire artisanal incomparable. Au-delà des incertitudes présentes, nous gardons le cap grâce à la vision à long terme qui a toujours guidé notre groupe familial. Nous sommes animés par l’obsession de la qualité, de la désirabilité de nos créations, conjuguée à la modernité de nos marques historiques. Nous abordons la seconde partie de l’année avec une grande vigilance et je suis confiant dans le formidable potentiel de LVMH à long terme et dans l’engagement de nos équipes pour renforcer encore l’avance du Groupe sur le marché du luxe. Notre objectif prioritaire commun est d’offrir à nos clients les créations les plus exceptionnelles. »

Le premier semestre 2025 a été marqué par :

Une bonne solidité de LVMH dans un contexte difficile,

La tenue de la clientèle locale en Europe et aux Etats-Unis,

Le recul du Japon par rapport à un premier semestre 2024 en très forte croissance en raison des achats touristiques,

Une amélioration des tendances au second trimestre pour le Champagne et une demande toujours faible pour le Cognac,

La résistance de la demande locale en Mode et Maroquinerie, qui maintient un niveau très élevé de marge opérationnelle,

Des innovations remarquables et une distribution toujours sélective pour les Parfums et Cosmétiques,

Le succès des lignes iconiques des Maisons de Montres et Joaillerie ainsi que des boutiques rénovées de Tiffany & Co.,

Une bonne performance de Sephora, qui poursuit la croissance de ses ventes et de ses résultats,

Un cash flow disponible d’exploitation de 4 milliards d’euros, en forte progression.

Chiffres clés

En millions d'euros 1er semestre

2024 1er semestre

2025 % variation Ventes 41 677 39 810 - 4 % Résultat opérationnel courant 10 653 9 012 - 15 % Résultat net (part du Groupe) 7 267 5 698 - 22 % Cash flow disponible d’exploitation 3 130 4 032 + 29 % Dette financière nette 12 158 10 176 - 16 % Capitaux propres 66 480 66 875 + 1 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre 2025 % variation

Publiée Organique* Vins & Spiritueux 2 807 2 588 - 8 % - 7 % Mode & Maroquinerie 20 771 19 115 - 8 % - 7 % Parfums & Cosmétiques 4 136 4 082 - 1 % 0 % Montres & Joaillerie 5 150 5 090 - 1 % 0 % Distribution sélective 8 632 8 620 0 % + 2 % Autres activités et éliminations 181 315 - - Total LVMH 41 677 39 810 - 4 % - 3 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport au premier semestre 2024 est

négligeable et l’effet de change est de - 1 %.

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :

En millions d'euros 1er semestre

2024 1er semestre

2025 % variation Vins & Spiritueux 777 524 - 33 % Mode & Maroquinerie 8 058 6 636 - 18 % Parfums & Cosmétiques 445 425 - 4 % Montres & Joaillerie 877 762 - 13 % Distribution sélective 785 876 + 12 % Autres activités et éliminations (289) (211) - Total LVMH 10 653 9 012 - 15 %

Vins et Spiritueux : amélioration des tendances pour le champagne ; faiblesse de la demande pour le cognac

L’activité Vins et Spiritueux voit une diminution de ses ventes et de son résultat opérationnel au premier semestre 2025. Le premier semestre 2025 connaît des tendances similaires à celles de 2024, qui s’expliquent largement par l’impact sur la clientèle des tensions commerciales pesant sur les marchés clés américain et chinois. Dans ce contexte, l’activité Vins et Spiritueux diminue sur la période avec une amélioration séquentielle sur le Champagne et une bonne performance des Rosés de Provence. Pour soutenir la demande et conforter leur désirabilité, les Maisons ont lancé des initiatives d’envergure dès le premier semestre tout en œuvrant à la maîtrise de leurs coûts.

Mode et Maroquinerie : bonne résistance auprès des clientèles locales

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie voit ses ventes et son résultat diminuer au premier semestre 2025, faisant preuve néanmoins d’une bonne résistance auprès des clientèles locales et alors que le premier semestre 2024 bénéficiait de la forte croissance des achats touristiques, notamment au Japon. La marge opérationnelle reste à un niveau très élevé. Louis Vuitton continue d’illustrer sa force créative à travers ses produits iconiques sans cesse renouvelés et l’expérience unique de ses « maisons ». Par exemple, « The Louis », un espace muséal en forme de navire au cœur de Shanghai, symbolisant « l’âme du voyage » qui est au cœur de la Maison depuis sa création en 1854 par Louis Vuitton lui-même. En témoignent également le dernier défilé de Nicolas Ghesquière au Palais des Papes à Avignon et celui de Pharrell Williams à Paris. La Maison Christian Dior a nommé Jonathan Anderson, directeur artistique des collections de vêtements et accessoires Femme, Haute Couture et Homme. Son premier défilé Homme en juin à l’Hôtel des Invalides à Paris connaît un immense succès. Victoire de Castellane dévoile sa collection de haute joaillerie Diorexquis, ode à l’amour que Monsieur Dior portait à la nature. Pour marquer son centenaire, Loro Piana déploie sa toute première exposition au Musée d’Art de Shanghai. La ligne Resort 2025 et ses produits Icons réalisent une remarquable performance. Fendi débute la célébration de son centième anniversaire à Milan avec un défilé mixte imaginé par Silvia Fendi dans son nouvel espace « Solari ». Celine a présenté la première collection de Michael Rider tout comme Givenchy dévoile celle de Sarah Burton. Ces deux collections ont été particulièrement bien accueillies. Chez Loewe, l’arrivée de Jack McCollough et Lazaro Hernandez à la direction de la création a été annoncée.

Parfums et Cosmétiques : remarquables innovations et distribution sélective

L’activité Parfums et Cosmétiques est stable au premier semestre 2025 tandis que se poursuit notre politique d’innovation soutenue associée à une distribution très sélective. Christian Dior a développé ses parfums iconiques avec Sauvage qui reste le premier parfum vendu au monde, J’adore Eau de Parfum, le lancement de Dior Homme ainsi qu’en haute parfumerie, La Collection Privée enrichie par la nouvelle expression olfactive Bois Talisman. Le succès des innovations en maquillage de Forever et Dior Addict, et le soin contribuent à la performance solide de la Maison. Guerlain est porté par l’enrichissement de ses parfums Aqua Allegoria et L’Art & La Matière et par la relance mondiale de son soin sérum Abeille Royale. Parfums Givenchy bénéficie du développement de L’Interdit et du succès en maquillage de Prisme Libre. Maison Francis Kurkdjian dévoile un nouveau parfum Kurky.

Montres et Joaillerie : innovation continue en joaillerie et horlogerie ; poursuite de la rénovation des boutiques de Tiffany & Co.

L'activité Montres et Joaillerie est stable au premier semestre 2025. La diminution du résultat opérationnel courant est liée au maintien des investissements dans la rénovation des boutiques et en communication. Tiffany & Co. poursuit avec succès le renforcement de ses lignes iconiques et le déploiement mondial de son nouveau concept de boutiques inspiré du Landmark à New York. Bvlgari célèbre l’emblématique Serpenti à travers des expositions d’art immersives à Shanghai et Séoul, donnant le coup d’envoi des célébrations de l’Année du Serpent. La nouvelle collection de haute joaillerie Polychroma est dévoilée à Taormina. Chaumet continue de développer activement sa ligne de joaillerie emblématique Bee de Chaumet. En horlogerie, TAG Heuer met en œuvre le partenariat signé en 2024 avec la Formule 1, en particulier lors du Grand Prix de Monaco, dont la Maison est devenue le premier partenaire. Hublot célèbre les 20 ans de la collection Big Bang et Zenith fête son 160e anniversaire.

Distribution sélective : progression continue de Sephora ; amélioration de la rentabilité de DFS

La Distribution sélective voit la croissance de ses ventes et de son résultat. Sur une base de comparaison particulièrement élevée, Sephora poursuit la progression de ses ventes, bénéficiant de la solidité de sa stratégie et confortant son leadership mondial. La Maison accentue ses gains de parts de marché dans de nombreux pays et continue de faire croître sa communauté de clients fidèles grâce à sa différenciation produits et à l’innovation au service de l’expérience omnicanale. Chez DFS, des mesures de réduction des coûts et de rationalisation des opérations, avec notamment l’arrêt de l’activité de la Galleria de Venise, permettent une amélioration de la rentabilité malgré un niveau d’activité encore pénalisé par la conjoncture internationale. Les ventes du Bon Marché continuent de progresser grâce à la stratégie de différenciation du grand magasin avec une offre sans cesse renouvelée et une programmation culturelle originale. Le Groupe renforce l’organisation de ses grands magasins par la mise en place d’une gouvernance commune pour La Samaritaine et Le Bon Marché.

Perspectives 2025

Dans un contexte géopolitique et économique incertain, le Groupe reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques en s’appuyant sur l’exceptionnelle qualité de ses produits et sur l’excellence de sa distribution.

Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos équipes nous permettront de renforcer encore en 2025 l’avance du Groupe LVMH sur le marché mondial du luxe.

Un acompte sur dividende de 5,50 euros sera mis en paiement le jeudi 4 décembre 2025.

L'information réglementée liée à ce communiqué ainsi que la présentation des résultats semestriels et le rapport financier semestriel sont disponibles sur le site web www.l v mh.fr .

Procédures d’examen limité effectuées, rapport afférant émis à l'issue du Conseil d'administration.

Le détail du webcast relatif à la publication des résultats semestriels 2025 est disponible sur : www . lvm h .fr

ANNEXE

Les comptes consolidés résumés du premier semestre 2025 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

LVMH – Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2025 (en millions d’euros)

Année 2025 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 305 10 108 2 178 2 482 4 189 49 20 311 Deuxième trimestre 1 283 9 006 1 904 2 608 4 431 267 19 499 Premier semestre 2 588 19 115 4 082 5 090 8 620 315 39 810

Ventes 2025 (croissance organique par rapport à la même période de 2024)

Année 2025 Vins et

Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre - 9 % - 5 % - 1 % 0 % - 1 % - - 3 % Deuxième trimestre - 4 % - 9 % + 1 % 0 % + 4 % - - 4 % Premier semestre - 7 % - 7 % 0 % 0 % + 2 % - - 3 %

Ventes 2024 (en millions d’euros)

Année 2024 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres

et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 417 10 490 2 182 2 466 4 175 (36) 20 694 Deuxième trimestre 1 391 10 281 1 953 2 685 4 457 216 20 983 Premier semestre 2 807 20 771 4 136 5 150 8 632 181 41 677

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, LVMH utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation DEU (comptes consolidés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette DEU (notes 1.22 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés) Gearing DEU (Commentaires sur le bilan consolidé, page 318) Croissance organique DEU (Commentaires sur le compte de résultat consolidé, page 317)

DEU : Document d’Enregistrement Universel au 31 décembre 2024

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet, Joseph Phelps et Château Minuty. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou, Barton Perreira et Vuarnet. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la Distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos-Le Parisien, Paris Match, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

“ Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel établi par la Société et accessible sur son site internet ( www.lvm h .com ). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que LVMH ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions LVMH ou plus généralement à intervenir sur le titre LVMH. ”

