Aramis Group - Activité du 3ème trimestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 24 juillet 2025

Activité du 3ème trimestre 2025

Croissance modérée des ventes dans un marché dégradé au T3

Chiffre d’affaires au 30 juin 2025, 3ème trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2025

Chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2025 de 591,2 millions d'euros, en croissance organique de +3,1% par rapport au 3 ème trimestre 2024

trimestre 2024 Croissance hétérogène sur les différentes géographies du Groupe : croissance à deux chiffres en France et en Belgique, portée par les véhicules pré-immatriculés, recul des ventes en Autriche et en Espagne dans des contextes spécifiques, ralentissement au UK et en Italie avec priorité donnée à la rentabilité unitaire

Malgré le recul constaté dans certains pays, bonne résilience d’Aramis Group qui surperforme de +8 points un marché 1 en baisse marquée de -6%, avec une hausse de +2,0% des volumes de véhicules vendus à des particuliers par rapport au 3 ème trimestre 2024

en baisse marquée de -6%, avec une hausse de +2,0% des volumes de véhicules vendus à des particuliers par rapport au 3 trimestre 2024 Grâce à l’engagement des équipes dans nos 6 pays, la satisfaction client atteint un niveau record avec un NPS 2 de 75

de 75 Objectifs 2025 ajustés le 7 juillet : une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés « mid single digit » (contre « à deux chiffres » précédemment), qui conduit à une croissance organique des volumes de véhicules B2C totaux « mid single digit » (contre « high single digit » précédemment) ; un EBITDA ajusté proche de 65 millions d’euros (contre supérieur à 65 millions d’euros précédemment) ; une amélioration progressive et continue du besoin en fonds de roulement opérationnel, exprimé en jours de chiffre d’affaires (inchangé).



Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

« Dans un contexte de marché plus difficile que prévu, nous avons poursuivi notre croissance avec un chiffre d’affaires en hausse et une performance supérieure à celle du marché. Cette résilience illustre la robustesse de notre modèle économique, l’engagement de nos équipes et notre capacité d'adaptation dans un environnement temporairement plus volatil. Dans les mois à venir, nous allons poursuivre nos investissements dans nos axes de croissance à long terme tout en maintenant notre discipline sur la rentabilité unitaire. »

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2025

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes B2C du 3eme trimestre 2025

En unités En données publiées T3 2025 T3 2024 Var. % 9M 2025 9M 2024 Var. % Voitures reconditionnées 22 197 22 571 -1,7% 69 257 64 933 +6,7% Voitures pré-immatriculées 7 176 6 237 +15,1% 20 985 19 104 +9,8% Total Volumes B2C 29 373 28 808 +2,0% 90 242 84 037 +7,4%

Chiffre d’affaires du 3eme trimestre 2025

Par segment

En millions d'euros En données publiées T3 2025 T3 2024 Var. % 9M 2025 9M 2024 Var. % Voitures reconditionnées 378,5 389,7 -2,9% 1 185,0 1 121,2 +5,7% Voitures pré-immatriculées 144,6 118,3 +22,3% 416,5 351,7 +18,4% Total B2C 523,1 508,0 +3,0% 1 601,6 1 472,9 +8,7% Total B2B 36,5 35,7 +2,2% 110,3 112,1 -1,6% Total Services 31,6 29,8 +5,9% 92,7 86,9 +6,8% Chiffre d’affaires 591,2 573,5 +3,1% 1 804,6 1 671,8 +7,9%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T3 2025 T3 2024 Var. % 9M 2025 9M 2024 Var. % France 264,0 238,3 +10,8% 783,6 716,1 +9,4% Belgique 78,1 69,7 +12,2% 243,5 208,8 +16,6% Espagne 71,2 82,8 -14,1% 233,2 233,3 -0,1% Royaume-Uni 125,8 118,4 +6,3% 380,3 332,1 +14,5% Autriche 45,0 56,4 -20,2% 143,1 159,9 -10,5% Italie 7,1 8,0 -11,3% 20,9 21,6 -3,1% Chiffre d’affaires 591,2 573,5 +3,1% 1 804,6 1 671,8 +7,9%

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures aux clients particuliers (88% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à des particuliers – s'établit à 523,1 millions d'euros au 3ème trimestre 2025, soit une hausse de +3,0% par rapport au 3ème trimestre 2024.

Dans un marché en décroissance de -6% au 3ème trimestre, le Groupe poursuit ses gains de parts de marché sur le segment des véhicules de moins de 8 ans, avec une surperformance de +8 points au 3ème trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures reconditionnées s'établit à 378,5 millions d'euros, en recul de -2,9% par rapport au 3ème trimestre 2024. 22 197 véhicules ont été livrés, soit une baisse de -1,7%. Cette évolution s'explique par :

Un marché globalement ralenti sur le troisième trimestre de l’année fiscale ;

La stratégie de convergence opérationnelle engagée par le Groupe, privilégiant d’abord l’atteinte de seuils de rentabilité unitaire à la croissance, notamment au Royaume-Uni ;

Des défis conjoncturels en Espagne et en Autriche ;

La croissance dynamique du segment pré-immatriculé, qui peut impacter la croissance des voitures reconditionnées les plus récentes.

Le chiffre d'affaires du segment des voitures pré-immatriculées atteint 144,6 millions d'euros, soit une hausse significative de +22,3% par rapport au 3ème trimestre 2024. Un segment dynamique comptabilisant 7 176 véhicules livrés, en progression de +15,1%.

B2B – Ventes de voitures à clients professionnels (6% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d'affaires du segment B2B s'élève à 36,5 millions d'euros au 3ème trimestre 2025, en hausse de +2,2% par rapport au 3ème trimestre 2024, porté par la croissance de la reprise de véhicules à particuliers notamment en Espagne et en Belgique. 7 736 unités ont été vendues, soit une progression de +5,4%.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 31,6 millions d’euros au 3ème trimestre 2025, en progression de +5,9% par rapport au 3ème trimestre 2024, porté par la croissance des volumes B2C, et l’augmentation du taux de pénétration des solutions de financement à 44%, soit une augmentation de 2 points par rapport à l’année dernière.

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires par pays

En France le chiffre d'affaires s'établit à 264,0 millions d'euros, en progression de +10,8% par rapport au 3ème trimestre 2024, dans un marché en recul de 5%. Cette performance continue et solide, soutenue par des bases opérationnelles saines en matière d’approvisionnement, de reconditionnement, et de ventes, confirme la pertinence du modèle d’affaires du Groupe. Ainsi, la France intensifie le déploiement de ses points de vente sur l’ensemble du territoire, et poursuit ses investissements dans ses technologies, notamment l’Intelligence Artificielle, pour toujours mieux servir ses clients.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires atteint 125,8 millions d'euros, en hausse de +6,3%, porté par des volumes en croissance de +3,9%. Après deux années de forte croissance, le Groupe a fait le choix de prioriser l’amélioration de la rentabilité unitaire, qui demeure en deçà des standards du Groupe.

En Belgique, le chiffre d'affaires s'établit à 78,1 millions d'euros, enregistrant une croissance de +12,2%, portée à la fois par les ventes de véhicules reconditionnés et pré-immatriculés. Cette croissance a été également soutenue par la commercialisation de véhicules issus d’autres filiales du Groupe via la marketplace interne, dont le groupe poursuit le déploiement. Les volumes progressent de +9,8% à 3 283 unités, en ligne avec les objectifs du Groupe.

En Espagne, le chiffre d'affaires recule de -14,1% à 71,2 millions d'euros et les volumes s'établissent à 3 905 unités (-10,8%). L’activité reste pénalisée par les inondations survenues en Espagne en octobre 2024, qui ont touché notre site local de Valence, deuxième point de vente et de reconditionnement du pays, impactant le volume de véhicules disponibles à la vente jusque fin mai. Le point de vente a été progressivement réouvert, et le site de reconditionnement a pu être inauguré le 5 mai 2025, nous permettant de relancer une dynamique de croissance sur la fin du trimestre.

En Autriche, le chiffre d'affaires s'établit à 45,0 millions d'euros, en recul de -20,2%, et les volumes atteignent 2 228 unités (-27,0%). Cette décroissance était attendue compte tenu d’un effet de base défavorable après une année 2024 de croissance exceptionnelle (+49% YoY au troisième trimestre 2024), dans un contexte de transition après le départ du fondateur en janvier 2025.

En Italie, le chiffre d'affaires s'élève à 7,1 millions d'euros (-11,3%) avec 483 unités vendues (-14,1%), dans un contexte de réorganisation opérationnelle de l'entité. En intégrant les livraisons aux autres entités du groupe, le total des volumes vendus par l’entité progresse de +16,9%, les véhicules italiens étant commercialisés dans d’autres pays du Groupe via la marketplace interne.

Perspectives

Après une croissance très solide au premier semestre, Aramis Group anticipe une croissance moins forte qu’initialement attendue au second semestre de l’année fiscale 2025.

C’est pourquoi, le 7 juillet 2025, Aramis Group a annoncé revoir ses objectifs financiers pour son exercice fiscal 2025 :

une croissance organique des volumes de véhicules reconditionnés « mid single digit » (contre « à deux chiffres » précédemment), qui conduit à une croissance organique des volumes de véhicules B2C totaux « mid single digit » (contre « high single digit » précédemment) ;

un EBITDA ajusté proche de 65 millions d’euros (contre supérieur à 65 millions d’euros précédemment) ;

une amélioration progressive et continue de son besoin en fonds de roulement opérationnel, exprimé en jours de chiffre d’affaires (inchangé).





Aramis Group demeure confiant dans sa capacité à générer une croissance pérenne et rentable.

Rachat des 40% restants du capital de Motordepot Ltd

Aramis Group annonce la signature d’un accord avec le fondateur de CarSupermarket.com en vue de l’acquisition par Aramis Group des 40 % restants du capital de Motordepot Ltd, la filiale britannique d’Aramis Group, pour un prix d’achat de 30 millions de livres sterling. Ce montant est conforme à la position retenue dans les comptes consolidés du groupe du premier semestre 2025.

La réalisation de l’opération, incluant le paiement du prix et le transfert des actions, est prévue pour janvier 2026, et au plus tard le 30 janvier 2026.

Le fondateur a également démissionné de ses fonctions d’administrateur de Motordepot Ltd, et le pacte d’actionnaires qui le liait à Aramis Group a pris fin.



Cette opération permettra un alignement plus fluide de la filiale britannique avec les priorités du Groupe.

Evolution de la gouvernance

La gouvernance du conseil d'administration d'Aramis Group évolue à la suite de la démission, intervenue le 2 juillet avec effet immédiat, de Philippe de Rovira de son mandat d’administrateur représentant le groupe Stellantis (via Automobiles Peugeot, son actionnaire de référence). Ce départ s’inscrit dans le cadre de nouvelles responsabilités assumées par Philippe de Rovira en dehors du groupe Stellantis. Son remplaçant au sein du conseil d’administration sera proposé prochainement.

Ce changement n’a pas d’impact sur la stratégie ou le fonctionnement d’Aramis Group, dont la gouvernance reste stable, avec notamment la présence active de trois administrateurs désignés par Stellantis. La composition du reste du conseil demeure inchangée.

***

Prochaines informations financières :

Résultats annuels 2025 : 26 novembre 2025 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence que les résultats ou performances réels, ou les résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés ou identifiés au chapitre 4 " Facteurs de risques et environnement de contrôle " du Document d'enregistrement universel en date du 19 décembre 2024, déposé par l'AMF sous le numéro D. 24-0891 et disponible sur le site Internet du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF (www.amffrance.org). Ces informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Contact Investisseurs Contacts Presse

investor@aramis.group Brunswick

Hugues Boëton - 06 79 99 27 15

Aude Lepreux - 07 84 46 10 66

aramisgroup@brunswickgroup.com

1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Net Promoter Score, indicateur répandu de la mesure de la satisfaction client

3 Nicolas Chartier est Président Directeur général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

Pièce jointe