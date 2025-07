Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 : 124,6 M€ (-4%)

Ralentissement marqué au 2 ème trimestre du pôle Métaux & Alliages, pénalisé par la menace avérée de droits de douane avec les États-Unis

trimestre du pôle Métaux & Alliages, pénalisé par la menace avérée de droits de douane avec les États-Unis Reprise de la croissance pour le pôle Chimie Pharma sur le 2 ème trimestre

trimestre Visibilité limitée sur le second semestre, dans un contexte politique et économique toujours marqué par l’incertitude

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025 et en cumul du 1er semestre 2025.

En millions d’euros T2 2025 T2 20241 VAR S1 2025 S1 20241 VAR Métaux & Alliages 40,4 45,0 -10% 82,3 84,5 -3% Produits dérivés du Pétrole 10,6 11,2 -5% 23,3 23,7 -2% Caoutchouc & Développements 2,7 3,1 -13% 5,7 6,2 -8% Chimie Pharma 7,4 6,7 +11% 13,4 15,5 -14% TOTAL 61,0 65,9 -7% 124,6 129,9 -4%

1 Cessation de l’activité de RULO France suite à l’application de nouvelles règlementations sur le plomb (T3 2024 – pôle Produits dérivés du Pétrole) et TDA VALORISATION, dont le redressement s’est avéré impossible (T4 2024 – pôle Caoutchouc & Développement)

AUREA réalise au 2ème trimestre 2025 un chiffre d’affaires de 61,0 M€ en retrait de -7% par rapport à la même période en 2024. Cette évolution s’explique principalement par les difficultés rencontrées dans le pôle Métaux et Alliages, fortement perturbé par la menace de droits de douane entre les États-Unis et l’Europe sur l’aluminium et le cuivre. Ces tensions ont engendré une forte volatilité des cours ainsi qu’une pénurie de matières premières sur le continent européen, pénalisant ainsi la production.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2025, AUREA enregistre un chiffre d’affaires de

124,6 M€ en baisse de -4% (-3% à périmètre constant).

Pôle Métaux et Alliages (T2 2025, -10% / S1 2025, -3%)

Le pôle aluminium a été lourdement impacté au 2ème trimestre par des menaces de droits de douane des États-Unis. Cette situation a été aggravée par un conflit économique opposant les États-Unis au Canada, qui a conduit à une hausse massive des achats de déchets d’aluminium européen par l’Amérique de Nord, bien souvent à des prix supérieurs au marché. Cette conjoncture a généré une forte inflation et des pénuries de matières premières affectant directement les marges du Groupe.

Dans l’attente d’une meilleure visibilité, AUREA a décidé de limiter temporairement sa production, de différer la mise en service du 3ème four de Regeal, et de recentrer son activité sur les prestations de service. Cette stratégie permet de réduire l’exposition au risque matière et de ne pas supporter le stock.

Le mois de mai, particulièrement impacté par les jours fériés, a également entraîné la perte de 10 jours de production.

Dans le prolongement de la fin de l’année 2024, les activités dans les poudres et profilés de cuivre font preuve de résilience, malgré une visibilité réduite sur les carnets de commandes.

Enfin, comme annoncé le 8 juillet dernier , le Groupe est entré en négociations exclusives en vue de la cession de M LEGO. Hors cette activité, le chiffre d’affaires du pôle Métaux et Alliage s’élève à 63,8 M€ au 1er semestre 2025 (contre 65,7 M€ sur la même période en 2024).

Pôle Produits dérivés du Pétrole (T2 2025, -5% et -5% à périmètre constant / S1 2025 -2% et -1% à périmètre constant)

Malgré un léger recul des volumes, Eco Huile, premier contributeur du pôle, réalise une solide performance au 2ème trimestre 2025, soutenue par le niveau des cours du pétrole et une activité de collecte bien orientée.

EPR poursuit sa dynamique de croissance, portée par les activités de traitement des déchets pétroliers et des eaux polluées.

La distribution de combustibles bénéficie d’un bon début d’année, grâce à des conditions climatiques favorables.

Enfin, les activités dans le PVC, profitent du léger redémarrage observé dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

Pôle Caoutchouc et Développements (T2 2025, -13% et -3% à périmètre constant / S1 2025 -8% et +2% à périmètre constant)

L’activité de ROLL GOM, principale contribution du pôle, enregistre un recul par rapport au 2ème trimestre 2024. Néanmoins, les initiatives commerciales en cours et la mise en service d’une nouvelle ligne de production, devraient contribuer positivement au carnet de commandes d’ici la fin de l’exercice.

META GENERATION poursuit sa montée en puissance avec l’installation d’un nouveau four doublant sa capacité de production. Grâce à cet investissement, META s’impose comme la référence en France dans le traitement des déchets mercuriels.

Pôle Chimie Pharmaceutique (T2 2025, +11% / S1 2025, -14%)

Après un 1er trimestre marqué par une réduction volontaire de la production afin de lisser l’activité sur l’ensemble de l’exercice, RVA, premier contributeur du pôle, enregistre une forte croissance au 2ème trimestre 2025, avec un retour à un rythme de production normal.

FLAUREA CHEMICALS poursuit le développement de son outil industriel dédié à la production de poudre de cadmium. Dans l’attente de l’obtention de son nouveau permis d’exploitation, la société prépare activement la mise en service de sa nouvelle unité.

De son côté, SARGON subit une baisse d’activité, conséquence de la rupture, en mai 2024, des relations commerciales avec son principal client, jugées non rentables. Des actions commerciales ont été engagées afin d’accélérer le redéploiement de l’activité et de renforcer la visibilité à horizon 2026.

Perspectives de l’exercice 2025

Dans un contexte international toujours marqué par de fortes incertitudes politiques et géopolitiques, AUREA adopte une posture prudente pour le second semestre 2025, compte-tenu d’une visibilité encore limitée sur ses carnets de commandes. Le Groupe anticipe toutefois une amélioration significative de l’activité du pôle Chimie Pharma au cours des prochains trimestres.

Dans cet environnement incertain, le Groupe reste pleinement mobilisé pour améliorer sa performance opérationnelle, poursuivre la rationalisation de son portefeuille d’activités, et saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe ou de cession stratégique.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2025, le 24 septembre 2025 après bourse

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .





Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr



Déborah Schwartz

Relations Presse

01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com





Pièce jointe