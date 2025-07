RENOUVELLEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL DE VALLOUREC

RENOUVELLEMENT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VALLOUREC

Meudon (France), 24 juillet 2025 – Le Conseil d’administration de Vallourec a décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, de proposer le renouvellement du mandat de Philippe Guillemot en tant que Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Vallourec.

Son mandat, qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale prévue en 2026, sera renouvelé pour une durée de quatre ans, sous réserve de l’approbation des actionnaires.

Angela Minas, Administratrice Référente du Conseil d’administration de Vallourec, a déclaré :

« En trois ans, le plan stratégique « New Vallourec » engagé à l’initiative et sous la conduite de Philippe Guillemot a non seulement permis de sauver Vallourec, mais il a également redonné un avenir au Groupe. Désormais désendetté et solide sur le plan financier, Vallourec enregistre une croissance soutenue, rentable et durable sur l’ensemble de ses marchés. Il nous parait donc essentiel d’accompagner cette dynamique retrouvée en confiant à Philippe Guillemot un second mandat de Président-Directeur Général. »

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré :

« Aujourd’hui, Vallourec est un fleuron industriel non seulement redressé mais également profondément transformé avec de fortes ambitions pour répondre aux nouveaux enjeux du marché de l'énergie. En maintenant le cap d'une croissance qui privilégie la valeur sur les volumes et un positionnement premium grâce à une force d'innovation unique dans notre secteur, notre plan stratégique à horizon 2030 et au-delà visera des objectifs ambitieux en matière d'excellence industrielle, de développement et de création de valeur pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour nos actionnaires qui nous font confiance. »

