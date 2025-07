Stingray élargit son offre sur VIZIO en lançant six nouvelles chaînes musicales sur WatchFree+

MONTRÉAL, 24 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires est ravi d'annoncer le lancement de six nouvelles chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) sur WatchFree+, le service de streaming gratuit de VIZIO. Cette expansion enrichit considérablement l'offre de Stingray sur la plateforme, offrant aux consommateurs de VIZIO une gamme encore plus large d'expériences musicales soigneusement sélectionnées.

Les nouvelles chaînes ont été conçues pour satisfaire une multitude de préférences musicales et s'adapter à toutes les humeurs.



Stingray Flashback 70s : Propose un voyage dans l'une des décennies les plus explosives de l'histoire de la musique, marquée par Woodstock et la fin de l’ère disco.

: Propose un voyage dans l'une des décennies les plus explosives de l'histoire de la musique, marquée par Woodstock et la fin de l’ère disco. Stingray Remember the 80s : Permet aux téléspectateurs de revivre la décennie des coiffures bouclées et des épaulettes. Son son synth-pop inimitable leur rappellera tous leurs meilleurs souvenirs des années 80.

: Permet aux téléspectateurs de revivre la décennie des coiffures bouclées et des épaulettes. Son son synth-pop inimitable leur rappellera tous leurs meilleurs souvenirs des années 80. Stingray Country Greats : Présente le Country classique des années 50 jusqu'au milieu des années 80, avant que les tendances Hot Country et New Country ne marquent les années 90.

: Présente le Country classique des années 50 jusqu'au milieu des années 80, avant que les tendances Hot Country et New Country ne marquent les années 90. Stingray SPA : Conçue pour apaiser l'âme, détendre le corps et inspirer l'esprit avec de la musique électro-acoustique purement instrumentale.

: Conçue pour apaiser l'âme, détendre le corps et inspirer l'esprit avec de la musique électro-acoustique purement instrumentale. Stingray Easy Listening : Invite les auditeurs à se détendre avec une sélection de musique instrumentale. La chaîne offre le mélange idéal pour s’accorder une pause, respirer profondément et savourer l’instant présent.

: Invite les auditeurs à se détendre avec une sélection de musique instrumentale. La chaîne offre le mélange idéal pour s’accorder une pause, respirer profondément et savourer l’instant présent. Stingray Nothin' but the 90s : Permet aux téléspectateurs de se replonger dans les années 90 et de redécouvrir les sonorités grunge, pop, hip-hop et country d'une décennie mémorable, riche en succès incontournables.