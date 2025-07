CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2025

ADVINI RÉALISE 131,6 M€ (-3,7%)

SUR UN MARCHÉ DU VIN EN DÉCROISSANCE

Normes IFRS



(M€) S1 2024 S1 2025 Evolution S1 2024/ S1 2025

(%) À périmètre et change constants Chiffre d'affaires 137,5 131,6 -4,3% -3,7% Dont vin 134,8 129,7 -3,8% -3,8%

AdVini affiche à fin juin 2025 un Chiffre d’Affaires de 131,6M€, en repli de –3,7% à périmètre et change constant.

La Grande Distribution française souffre avec une baisse d’activité en valeur (-8,0%) de même que le Hard Discount (-10%). L’Asie est également en nette régression (-27%) ainsi que les monopoles scandinaves (-13,6%).

En revanche, les marchés du On Trade1 Europe, sur lesquels AdVini commercialise prioritairement ses marques Maisons de Vins valorisées comme Laroche, L’Oratoire des Papes, Château Patache d’Aux et Gassier compensent ces baisses ; de même que l’Amérique du Nord qui poursuit sa forte progression dans la lignée de l’année 2024 (+25%).

En conséquence, le mix des ventes AdVini est favorable sur le semestre et conforte sa politique de valorisation.

PERSPECTIVES 2025

Malgré un environnement Vin difficile dans un contexte international tendu sur le plan géopolitique, AdVini poursuit activement sa politique de conquête, et de valorisation de ses marques Maisons de Vins, en ciblant ses marchés prioritaires.

Dans cette dynamique, AdVini peut compter sur sa démarche ESG historique, la qualité de ses équipes, de ses vins et de ses vignobles, pour être un acteur majeur de l’inévitable consolidation du secteur.

Prochaine publication : le 8 octobre 2025 (après bourse), communiqué sur les résultats semestriels 2025

À propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

Vos contacts pour plus d’informations :

Vincent PALMIER

Directeur Administratif et Financier

04.67.88.80.00

vincent.palmier@advini.com

1 Vente de boissons consommées sur place, comme dans les bars, restaurants, hôtels, et autres établissements de restauration, ou les distributeurs spécialisés comme les cavistes

