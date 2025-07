KALMAR OYJ, TAMMI–KESÄKUUN 2025 PUOLIVUOSIKATSAUS, 25.7.2025 KLO 9.00

Kalmarin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2025: Suoriutuminen ja saadut tilaukset vahvat toisella vuosineljänneksellä

Tilaukset jatkuivat vahvana yleisesti suotuisassa kysyntäympäristössä

Laitteet-segmentin tilaukset kasvoivat 28 prosenttia edellisvuodesta

Vakaa vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, 13,1 prosenttia, vahvan 13,9 prosentin laitteet-segmentin kannattavuuden tukemana

Kauppajännitteet lisäävät epävarmuutta globaaleihin kasvunäkymiin

Vuoden 2025 ohjeistus ennallaan.



Huhti–kesäkuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia ja olivat 450 (375) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 029 (31.12.2024: 955) miljoonaa euroa

Liikevaihto kasvoi 1 prosenttia ja oli 420 (417) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto oli 44 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 9 prosenttia ja oli 184 (168) miljoonaa euroa

tuoteryhmän liikevaihto oli 44 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 9 prosenttia ja oli 184 (168) miljoonaa euroa Liikevoitto oli 54 (36) miljoonaa euroa eli 12,8 (8,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -1 (-16) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 (52) miljoonaa euroa eli 13,1 (12,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 5 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 22 (11) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 39 (31) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,49) euroa 2

Korollinen nettovelka / EBITDA3 oli 0.4x (n/a).



Tammi–kesäkuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia ja olivat 931 (777) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 1 029 (31.12.2024: 955) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 818 (856) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 43 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 3 prosenttia ja oli 353 (344) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 100 (82) miljoonaa euroa eli 12,2 (9,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -3 (-25) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 103 (106) miljoonaa euroa eli 12,6 (12,4) prosenttia liikevaihdosta, laskua oli 3 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 107 (113) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 73 (65) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,14 (1,01) euroa.2





Vuoden 2025 ohjeistus

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2025.



Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Vuoden 2025 toinen neljännes oli Kalmarille vahva huolimatta lisääntyneistä kauppajännitteistä ja haastavasta geopoliittisesta tilanteesta. Olen ylpeä Kalmarin suorituskyvystä, vahvoista saaduista tilauksista ja tärkeiden strategisten aloitteiden tasaisesta edistymisestä. Toimitimme vakaan vuosineljänneksen, jossa vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli vakaa, 13,1 prosenttia, minkä taustalla oli vahva kannattavuus laitteet-segmentissä, 13,9 prosenttia. Tämä vankka suoritus saavutettiin kaiken kaikkiaan suotuisassa globaalissa kysyntäympäristössä, vaikka se hieman laantui Amerikoissa vuosineljänneksen loppua kohti. Kommunikoimme myös useita merkittäviä saavutuksia, jotka tukevat matkaamme kohti kestävää ja kannattavaa kasvua.

Saadut tilaukset olivat 450 miljoonaa euroa, mikä kuvastaa positiivista aktiivisuutta ja kasvua sekä laitteet- että palvelut-segmentissä. Tilauskanta pysyi hyvällä tasolla. Vallitsevista epävarmuuksista huolimatta kysyntäkuva oli kokonaisuudessaan suotuisa vuosineljänneksen aikana. Satamissa ja terminaaleissa kysyntä pysyi vahvana maailmanlaajuisesti. Näimme vahvaa kasvua Euroopassa ja vakaata suorituskykyä AMEA-alueella4. Yhdysvaltain jakeluasiakassegmentin kysyntää kuitenkin heikensi lisääntynyt markkinoiden epävarmuus.

Kalmarin toisen neljänneksen taloudellinen suoritus oli vankka. Liikevaihto palasi maltilliseen kasvuun, vaikka Amerikoissa oli jonkin verran pehmeyttä. Keskittymisemme kaupalliseen ja toiminnalliseen suorituskykyyn on antanut meille mahdollisuuden säilyttää vahvan kannattavuuden. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 54,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vaihteli vuosineljänneksittäin suurten tilausten ajoituksen vuoksi ja oli 21,9 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä, kun taas viimeisten kahdentoista kuukauden rahavirtasuhde pysyi vahvana 95 prosentissa. Nettovelka on laskenut 42 prosenttia viime vuoden aikana 157 miljoonasta eurosta 91 miljoonaan euroon. Velkaantumisasteemme on terveellä 0,4x tasolla. Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämisen aloite on edistynyt erittäin hyvin, ja sen avulla on saatu noin 16 miljoonan euron vuotuiset bruttotehokkuusparannukset vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Suurin osa tähän mennessä saavutetuista parannuksista on peräisin onnistuneesta toiminnasta hankinnan suhteen.

Vaikka toisen neljänneksen suoritus oli vahva, globaali tilanne on edelleen epävakaa. Maailmassa on nykyään lisääntyneitä epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät tulleihin, meneillään oleviin geopoliittisiin jännitteisiin ja maailmanlaajuisiin kasvunäkymiin. On edelleen vaikea tehdä lopullisia johtopäätöksiä siitä, miten nämä tekijät vaikuttavat toimialaamme, kysyntäympäristöön ja globaaliin kauppaan. Seuraamme tilannetta tarkasti ja olemme ottaneet käyttöön tullilisämaksuja tai tulleihin liittyviä hintojen tarkastuksia kaikissa divisioonissa suurimmalle osalle asiakkaistamme. Olemme valmiita toimimaan edelleen nopeasti tarvittaessa.

Toisen vuosineljänneksen aikana strateginen keskittymisemme innovaatioihin ja kestävään kehitykseen tuotti merkittäviä tuloksia, ja ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus liikevaihdosta pysyi korkeana, 44 prosentissa. Olimme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Kalmarin lähi- ja pitkän aikavälin tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, vahvistaen nettonolla-tavoitteemme vuoteen 2045 mennessä. Nämä kunnianhimoiset tavoitteet ovat linjassa Pariisin sopimuksen kanssa, mikä vahvistaa Kalmarin sitoutumista rajoittamaan globaalin lämpötilan nousua 1,5 asteeseen.

Tuote- ja palveluinnovaatioiden osalta esittelimme useita merkittäviä edistysaskeleita liittyen OEM- ja laitetyyppikohtaisesti riippumattomiin automaatiojärjestelmiin, palvelukeskeisiin digitaalisiin sovelluksiin ja toisen sukupolven litiumioniakkuratkaisuihin sähkökäyttöisille laitteillemme, mukaan lukien konttikurottajat, tyhjien konttien käsittelijät ja trukit.

Tulevaisuudessa epävarmuustekijät, erityisesti globaalin kasvun ja kauppajännitteiden osalta, säilyvät. Pidämme vuoden 2025 ohjeistuksemme ennallaan. Keskitymme edelleen strategiamme toteuttamiseen, lähellä asiakkaitamme pysymiseen ja parhaiden raskaiden materiaalinkäsittelyratkaisujen toimittamiseen maailmanlaajuisesti. Olemme hyvällä tiellä vahvan ensimmäisen puolivuotiskauden ansiosta. Laaja kattavuutemme, johon sisältyy 68 000 koneen asennettu kanta ja läsnäolo yli 120 maassa, pysyy merkittävänä voimavarana tulevan palvelukasvun edistämisessä innovatiivisten tarjoamien ja digitaalisten ratkaisujen kautta.

Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata, tukien sen maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja sen laajaa laitekantaa joka koostuu yli 68 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 200 työntekijää, joista 1 400 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen tuottavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille



Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;





Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.5





Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän puolivuosikatsauksen taloudelliset tiedot ennen jakautumista on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen eivätkä Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Carve-out laadintaperiaatteet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.

Kalmarin avainluvut

MEUR Q2/25 Q2/24 Muutos Q1–Q2/25 Q1–Q2/24 Muutos 2024 Carve-out Carve-out Saadut tilaukset 450 375 20 % 931 777 20 % 1 679 Tilauskanta kauden lopussa 1 029 925 11 % 1 029 925 11 % 955 Liikevaihto 420 417 1 % 818 856 -4 % 1 720 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 184 168 9 % 353 344 3 % 698 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 44 % 40 % 43 % 40 % 41 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset 199 n/a 412 n/a n/a Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset, % kaikista tilauksista 44 % n/a 44 % n/a n/a Liikevoitto 53,9 35,9 50 % 99,6 81,6 22 % 174,4 Liikevoitto, % 12,8 % 8,6 % 12,2 % 9,5 % 10,1 % Vertailukelpoinen liikevoitto 54,9 52,3 5 % 102,9 106,3 -3 % 216,8 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,1 % 12,6 % 12,6 % 12,4 % 12,6 % Tulos ennen veroja 51,7 39,7 30 % 95,0 87,5 9 % 172,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 21,9 11,3 94 % 107,3 113,0 -5 % 249,1 Kauden tulos 39,2 31,2 25 % 73,3 64,7 13 % 127,9 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,61 0,49 26 % 1,14 1,01 14 % 1,99 Korollinen nettovelka kauden lopussa 91 157 -42 % 91 157 -42 % 76 Nettovelkaantumisaste, % 14,8 % 27,3 % 14,8 % 27,3 % 11,9 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % *** 20,7 % 20,2 % 20,7 % 20,2 % 18,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk, % 22,9 % 20,3 % 22,9 % 20,3 % 17,6 % Henkilöstö kauden lopussa 5 309 5 198 2 % 5 309 5 198 2 % 5 207 * Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella. ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA *** Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa jakautumis- ja listautumiskuluihin, oli -2,2 (-3,6) prosenttiyksikön vaikutus ROCE:en toisen vuosineljänneksen aikana ja -4,1 prosenttiyksikön vaikutus koko vuonna 2024.

Kaudet ennen 30.6.2024 tapahtunutta osittaisjakautumista on esitetty carve-out perusteisesti. Nettovelkaantumisaste, % ja korollinen nettovelka / EBITDA on esitetty vain 31.12.2024 lähtien, sillä aiempien kausien carve-out perusteiset taloudelliset tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset esitetään vuoden 2025 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q2/25 Q2/24 Muutos Q1–Q2/25 Q1–Q2/24 Muutos 2024 Carve-out Carve-out Laitteet 304 238 28 % 626 485 29 % 1 099 Palvelut 146 137 7 % 304 292 4 % 580 Muut — 0 — 0 0 Yhteensä 450 375 20 % 931 777 20 % 1 679

Tilauskanta

MEUR 30.6.2025 31.3.2025 31.12.2024 Muutos verrattuna 31.12.2024 Laitteet 892 902 831 7 % Palvelut 135 136 120 13 % Muut 1 3 4 -63 % Yhteensä 1 029 1 041 955 8 %

Liikevaihto

MEUR Q2/25 Q2/24 Muutos Q1–Q2/25 Q1–Q2/24 Muutos 2024 Carve-out Carve-out Laitteet, ulkoinen liikevaihto 275 279 -1 % 527 581 -9 % 1 160 Laitteet, sisäinen liikevaihto 0 0 0 0 1 Palvelut 144 139 4 % 289 275 5 % 560 Muut ja sisäisen liikevaihdon eliminointi 1 -1 > 100% 2 -1 > 100% 0 Yhteensä 420 417 1 % 818 856 -4 % 1 720

Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.



Liikevoitto

MEUR Q2/25 Q2/24 Muutos Q1–Q2/25 Q1–Q2/24 Muutos 2024 Carve-out Carve-out Laitteet 38,1 36,4 5 % 66,4 75,7 -12 % 139,4 Palvelut 24,2 24,0 1 % 50,4 46,8 8 % 97,8 Muut -8,4 -24,6 66 % -17,1 -40,8 58 % -62,7 Yhteensä 53,9 35,9 50 % 99,6 81,6 22 % 174,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q2/25 Q2/24 Muutos Q1–Q2/25 Q1–Q2/24 Muutos 2024 Carve-out Carve-out Laitteet 38,3 36,4 5 % 67,4 75,7 -11 % 150,1 Palvelut 24,3 24,0 1 % 51,9 46,8 11 % 97,8 Muut -7,7 -8,1 5 % -16,4 -16,2 -1 % -31,1 Yhteensä 54,9 52,3 5 % 102,9 106,3 -3 % 216,8

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q2/25 Q2/24 Muutos Q1–Q2/25 Q1–Q2/24 Muutos 2024 Carve-out %-yksikkö Carve-out %-yksikkö Laitteet 13,9 % 13,1 % 0,8 12,8 % 13,0 % -0,2 12,9 % Palvelut 16,9 % 17,3 % -0,5 17,9 % 17,0 % 0,9 17,5 % Muut n/a n/a n/a n/a n/a Yhteensä 13,1 % 12,6 % 0,5 12,6 % 12,4 % 0,1 12,6 %

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.kalmar.fi viimeistään klo 10.00 Suomen aikaa.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta:

https://events.inderes.com/kalmar/q2-2025/dial-in . Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://kalmar.events.inderes.com/q2-2025/ . Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:

Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai niiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella.

3 Viimeisten 12 kuukauden EBITDA.

4 AMEA = Aasia, Lähi-Itä ja Afrikka

5 Science Based Targets initiative mukaisesti.

Liite