Bitget 七月储备金证明报告显示，比特币 (BTC) 用户持有量增长 45%

维多利亚，塞舌尔, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所及 Web3 公司 Bitget 发布了其最新的储备金证明 (PoR) 数据，该数据显示用户持有的比特币大幅增加，7 月比特币余额环比激增超 45%。 这标志着在该平台所追踪的所有主要资产中，比特币实现了最强劲的增长。

根据已公布的储备金证明公开数据，用户持有的比特币从 6 月的 6,594 枚增长至 7 月的 9,531 枚。 USDT 持有量同样出现显著增长，增幅达 21%，从约 16.1 亿枚升至近 19.5 亿枚。 以太坊 (ETH) 余额环比增长 31%，从 148,754 枚增至 195,466 枚，与此同时，USDC 持有量增长 14%。

用户资产持有量的显著增加，是在行业持续推动储备金透明化的背景下出现的。 Bitget 持续通过 Merkle Tree 基础设施及开源验证工具发布实时储备金数据。 截至 7 月 23 日，该平台主要资产的储备金率保持在 200% 以上，达到了行业基准 (100%) 的两倍。

“平台上用户资产（尤其是比特币）的增加在一定程度上反映了用户行为的大趋势，即交易者和机构可能越来越青睐允许独立资产验证的交易所，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “我们的首要任务始终是保持 Bitget 作为最大、最安全的加密货币交易平台之一的地位，”她补充道。

7 月储备金证明的增长也与市场情绪改善以及机构对数字资产兴趣升温相呼应，尤其是在比特币价格近期稳定在 11 万美元关口上方之后。

Bitget 的储备金证明方法包括资产余额的月度快照和每日更新，并通过可公开审计的加密证明与负债进行匹配。 随着全球监管机构不断加强对中心化交易所的问责力度，该平台的储备金透明度仍是一个关键的差异化优势。

7 月，比特币、以太坊、USDT 和 USDC 的所有储备金数据均超过 100% 基准，且该交易所仍是少数持续发布实时快照供用户查阅的顶级平台之一。 这种一贯的透明度，正日益受到希望寻求保障以规避管理不善或资产负债表不透明问题的散户和机构用户的青睐。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案，帮助用户更智能地进行交易，同时为用户提供比特币、以太坊以及其他加密货币的实时价格。 Bitget Wallet (原名 BitKeep) 是一款领先的非托管加密钱包，支持 130 多个区块链和数百万种代币。 它提供多链交易、质押、支付以及直接访问 20,000 多个 DApp 的功能，并将先进的兑换和市场洞察整合到一个平台上。

Bitget 正通过战略合作推动加密货币的普及。例如，Bitget 是世界顶级足球联赛 西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚及拉丁美洲区域的官方加密货币合作伙伴。此外，Bitget 还是多位土耳其国家级运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın （土耳其排球国家队成员）的全球合作伙伴，Bitget 希望藉此合作激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为践行其全球影响力战略，Bitget 已与 UNICEF 携手，计划到 2027 年为 110 万人提供区块链教育支持。 在赛车运动领域，Bitget 是 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴，该赛事是全球最激动人心的赛事之一。

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