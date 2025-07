Le tournoi de trading crypto KCGI 2025 de Bitget monte en température : avec l’ouverture des épreuves de bataille en équipe, l’heure est à l’alliance ou à la rupture

VICTORIA, Seychelles, 25 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, marque le coup d’envoi de la prochaine phase de son tournoi de trading crypto King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2025 en ouvrant officiellement la bataille en équipe aux participants. À raison d’un gros lot promotionnel valorisé à 6 millions d’USDT et d’un jeu de récompenses exclusives allant de billets d’accès VIP aux matches de LALIGA jusqu’à des passes pour visiter les circuits du MotoGP, cette étape annonce le début d’un affrontement collectif passionnant. La bataille en équipe est prévue du 24 juillet au 12 août.

Entre le 14 et le 23 juillet, des traders du monde entier ont formé des alliances, réuni des groupes d’envergure régionales et rallié des capitaines en vue de prendre part à la phase la plus chaude à ce jour du tournoi KCGI . Vous êtes un trader chevronné, un capitaine d’équipe fin stratège ou la nouvelle étoile montante du monde crypto ? Peu importe ! Le tournoi KCGI 2025 est l’événement ultime pour démontrer vos compétences en trading et faire ressortir les synergies au sein de vos équipes.

« La bataille en équipe incarne tout l’esprit de collaboration mondiale du KCGI », observe Gracy Chen, PDG de Bitget. « À l’heure où tous les traders se placent sous les ordres de leurs capitaines et participent à une compétition dépassant les frontières, ce tournoi permet de souligner tout le potentiel du collectif, de la réflexion stratégique et de la croissance durable du Web3 », poursuit-elle.

Plus de 1 300 équipes ont déjà rejoint les rangs du tournoi, et pour celles qui cherchent encore à atteindre le minimum requis de 10 membres, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 9 août. Bitget maintient ainsi son encouragement en faveur de la formation d’équipes dynamiques et diversifiées. Pour être éligible à une fraction de la cagnotte de 3,000,000 USDT adossée à la bataille en équipe, les équipes participantes doivent compter chacune 10 membres a minima et dégager un volume de trading combiné de 30 000 USDT. La cagnotte prévoit les récompenses suivantes :

une enveloppe d’1,2 million d’USDT pour les équipes réalisant les meilleurs résultats

pour les équipes réalisant les meilleurs résultats une autre enveloppe d’1,2 million d’USDT pour les meilleures équipes régionales au niveau du retour sur investissement

pour les meilleures équipes régionales au niveau du retour sur investissement une enveloppe de 300 000 USDT pour chaque classement individuel dans ces deux catégories



Les capitaines d’équipe bénéficient d’avantages exclusifs, notamment des cartes de réinitialisation propres au retour sur investissement, une reconnaissance dédiée et peuvent gagner jusqu’à 10 % des récompenses d’équipe s’ils conduisent leurs équipes à la victoire. Pour optimiser leur motivation, Bitget a institué le Team Leader Award (Prix spécial Chef d’équipe), représentant l’équivalent de 100 000 USDT en BGB pour récompenser les 200 premiers capitaines dont les équipes remplissent les conditions. Ce bonus initial récompense le leadership et l’initiative de ceux qui mobilisent rapidement et efficacement leurs troupes.

Le tournoi de cette année met l’accent sur la collaboration, la planification stratégique et le périmètre régional, et devient le terrain de jeu idéal pour exploiter les forces propres à tous les traders. Des équipes diversifiées peuvent conjuguer différents styles, réunissant des spécialistes du trading haute fréquence et des visionnaires long terme au sein d’un environnement où prévaut l’intelligence collective.

La date de mise en ligne du classement en direct approchant, chaque transaction compte. Tandis que les collectifs s’affrontent à travers la région Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Europe, et ailleurs, des rivalités amicales se forment, et les réseaux sociaux relaient les appels à candidature avec ardeur. Le système de classement vise à insuffler un esprit de compétition et à captiver l’intérêt du public à chaque rebondissement.

Pour renforcer l’effet buzz, Bitget communiquera les succès marquants et désignera les équipes vedettes sur ses canaux marketing internationaux, apportant de fait toute la visibilité nécessaire sur les meilleures performances.

Entrez dans la danse et suivez le tournoi en direct sur la page officielle du tournoi KCGI du site de Bitget.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67836a19-152b-41da-a3a8-e2d58d174632