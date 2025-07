Bitget fortalece presença regional na Malaysia Blockchain Week 2025

KUALA LUMPUR, Malásia, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, participou da Malaysia Blockchain Week 2025 para fortalecer seus laços com a crescente economia digital do Sudeste Asiático. O evento, realizado no World Trade Centre de Kuala Lumpur, atraiu mais de 3.300 participantes de 20 países, com o apoio de agências malaias como MDEC, o Ministério Digital e a Tourism Malaysia.

A CEO da Bitget, Gracy Chen, fez um discurso de abertura intitulado "Duas Estratégias para Prosperar em um Mercado Volátil." Ela destacou o foco da Bitget na utilidade no mundo real, desde seu Fundo de Proteção ao Usuário de US$ 300 milhões até novas ferramentas como o GetAgent (um assistente de trading com IA) e o xStocks para ações tokenizadas. Gracy apontou sua visita à MYBW 2024 como o ponto de virada. Este ano, ela revelou o PayFi, a proposta da Bitget para simplificar pagamentos cripto transfronteiriços em mercados emergentes.

A CEO da Bitget, Gracy Chen, fazendo sua apresentação principal no palco da MYBW 2025.

"A Malaysia Blockchain Week se tornou uma plataforma principal nesta região", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "A Bitget continuará a construir aqui, através de parcerias, localização e inovação de produtos. Nosso objetivo é estar presente de forma significativa, por meio de utilidade, educação e experiências que ressoem."

A Bitget também se uniu a Pudgy Penguins (PENGU) para sediar o Hype Drop: Kopi Rave, um evento paralelo realizado no Thong Kee Kopitiam em Kuala Lumpur. Misturando bem-estar, streetwear, música e colecionáveis, o evento atraiu mais de 400 participantes e gerou forte burburinho nas mídias sociais.

Vencedores do Bitget Trivia com vários brindes, incluindo a muito cobiçada boneca Bitget Labubu.

A Malaysia Blockchain Week 2025 serviu como um palco oportuno para a Bitget reforçar sua liderança global enquanto celebra o papel do Sudeste Asiático na adoção da Web3. Desde a moldagem da infraestrutura de pagamentos transfronteiriços até o pioneirismo na trading de ativos do mundo real, a mensagem da Bitget na MYBW foi clara: construir neste espaço é mais do que inovação.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

