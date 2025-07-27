Bitget 的 GetAgent AI 交易助手迅速爆紅，引發社群熱潮

維多利亞，塞舌爾, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 推出全球首個加密原生 AI 交易助手 GetAgent 後，迎來需求急升。 短短幾天內，GetAgent 席捲加密世界，創下用戶參與度的新高，引發社交媒體瘋傳熱議，並促成大量代幣燃燒。

GetAgent 是 AI 交易助手，整合即時市場情報與個人化交易策略。 GetAgent 以 Bitget 訓練的大型語言模型為基礎，讓用戶以自然語言與市場互動，例如詢問「今日熱門行情是甚麼？」或「買入 1,000 USDT 的 ETH」，並獲得可行的洞察見解及執行支援。 此助手可根據用戶偏好而制訂度身打造的交易策略，甚至協助在 Bitget 上執行交易。

GetAgent 於 7 月初發佈後引發空前需求，Bitget 預測首 30 天將燃燒 30 萬至 50 萬美元等值的代幣。 此代幣燃燒不僅反映市場對 AI 推動加密交易的強烈興趣，更體現 Bitget 對於為社群及生態系統創造可持續價值的堅定承諾。

社交媒體平台湧現大量好評，用戶紛紛分享在 GetAgent 幫助下獲利的交易截圖。 上市首 14 天內提及次數超過 3 萬次、媒體曝光達 12 億次，候補名單仍有近 2 萬用戶，令其存取碼旋即成為加密圈最炙手可熱的商品之一。

用戶參與度指標進一步證明 GetAgent 的強勁氣勢。 獲准入用戶日均互動超過 15 次，週留存率逾 30 %，堪稱數碼產品領域的卓越指標。 用戶日益依賴 GetAgent 作為日常交易夥伴。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「GetAgent 超越工具的本質，開創全新交易模式，藉著 AI 而惠及讓所有加密交易者，不分經驗多寡。 社群迴響極為熱烈，再度確立我們的願景：為市場提供智能、易用、用戶為本的產品。 我們熱切期待 GetAgent 改寫交易未來的面貌。」

展望未來，GetAgent 預計於第三季度開放予所有 Bitget 用戶使用。 此產品更將升級而支援合約交易、收益產品及交易機械人，讓用戶透過簡單的對話式互動，便可完成廣泛多元的加密投資活動。

GetAgent 是行內首創的同類產品，融合對話型 AI 與即時市場執行功能，使加密交易變得更智能迅捷、簡單直觀。 Bitget 將持續向等候名單用戶開放存取權，同時提升產品效能。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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