Bitget 的 GetAgent AI 交易助手迅速爆紅，引發社群熱潮

維多利亞，塞舌爾, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 推出全球首個加密原生 AI 交易助手 GetAgent 後，迎來需求急升。 短短幾天內，GetAgent 席捲加密世界，創下用戶參與度的新高，引發社交媒體瘋傳熱議，並促成大量代幣燃燒。
GetAgent 是 AI 交易助手，整合即時市場情報與個人化交易策略。 GetAgent 以 Bitget 訓練的大型語言模型為基礎，讓用戶以自然語言與市場互動，例如詢問「今日熱門行情是甚麼？」或「買入 1,000 USDT 的 ETH」，並獲得可行的洞察見解及執行支援。 此助手可根據用戶偏好而制訂度身打造的交易策略，甚至協助在 Bitget 上執行交易。
GetAgent 於 7 月初發佈後引發空前需求，Bitget 預測首 30 天將燃燒 30 萬至 50 萬美元等值的代幣。 此代幣燃燒不僅反映市場對 AI 推動加密交易的強烈興趣，更體現 Bitget 對於為社群及生態系統創造可持續價值的堅定承諾。
社交媒體平台湧現大量好評，用戶紛紛分享在 GetAgent 幫助下獲利的交易截圖。 上市首 14 天內提及次數超過 3 萬次、媒體曝光達 12 億次，候補名單仍有近 2 萬用戶，令其存取碼旋即成為加密圈最炙手可熱的商品之一。
用戶參與度指標進一步證明 GetAgent 的強勁氣勢。 獲准入用戶日均互動超過 15 次，週留存率逾 30 %，堪稱數碼產品領域的卓越指標。 用戶日益依賴 GetAgent 作為日常交易夥伴。
Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「GetAgent 超越工具的本質，開創全新交易模式，藉著 AI 而惠及讓所有加密交易者，不分經驗多寡。 社群迴響極為熱烈，再度確立我們的願景：為市場提供智能、易用、用戶為本的產品。 我們熱切期待 GetAgent 改寫交易未來的面貌。」
展望未來，GetAgent 預計於第三季度開放予所有 Bitget 用戶使用。 此產品更將升級而支援合約交易、收益產品及交易機械人，讓用戶透過簡單的對話式互動，便可完成廣泛多元的加密投資活動。
GetAgent 是行內首創的同類產品，融合對話型 AI 與即時市場執行功能，使加密交易變得更智能迅捷、簡單直觀。 Bitget 將持續向等候名單用戶開放存取權，同時提升產品效能。
關於 Bitget
Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。
透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。
配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。
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