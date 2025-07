Résultats 1er semestre 2025 : HAUSSE DE LA MARGE OPÉRATIONELLE ET DU CASH-FLOW NET TRANSFORMATION EN COURS OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS

NANTERRE (FRANCE)

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025

HAUSSE DE LA MARGE OPÉRATIONELLE ET DU CASH-FLOW NET

TRANSFORMATION EN COURS

OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS

DES AM ÉLIORATIONS PORTÉES PAR UNE POLITIQUE DE COÛTS ET UNE GESTION DE TRÉSORERIE RIGOUREUSES Croissance organique de 1,1%, soutenue par Electronics et Seating. Marge opérationnelle en hausse de 20 points de base grâce à un strict contrôle des coûts, l’impact limité des droits de douanes américains et les premiers bénéfices du programme EU-FORWARD. Cash-Flow Net plus que doublé par rapport au S1 2024, porté par des éléments récurrents : EBITDA en augmentation de 127m€, investissements et R&D capitalisée en diminution de 232m€. Résultat net pénalisé par la dépréciation sans effet cash des actifs financiers relatifs à SYMBIO.



En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation Ventes 13 477 13 534 - 0,4% Croissance organique (à périmètre et taux de change constants)



+ 1,1% EBITDA ajusté

En % des ventes 1 762

13,1% 1 635

12,1% + 7,8%

+ 100 pb Résultat opérationnel 722 700 + 3,1% en % des ventes 5,4% 5,2% + 20 pb Résultat net, part du Groupe - 269 5 - Cash-flow net 418 201 + 217m€ Ratio dette nette/EBITDA 1,8x 2,0x - 20 pb

TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE POUR RENFORCER LA RESPONSABILISATION ET L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE Nouvelle organisation centrée sur les divisions, avec des lignes de responsabilité claires en matière de pilotage du résultat, afin de stimuler la performance de l’entreprise. Lancement du projet SIMPLIFY pour rationaliser l'organisation et réduire les coûts indirects et de structure ; objectif de réduction de la base de coûts de 110 millions d'euros d'ici 2028, soutenu par des coûts de restructuration d'environ 150 millions d'euros sur la période 2025–2028.

OBJECTIFS 2025 CONFIRMÉS Objectifs de ventes, de marge opérationnelle, de cash-flow net et de levier financier réitérés.





Martin FISCHER, Directeur général de FORVIA, a déclaré :

"Nos trois grandes priorités – générer de la performance, conduire la transformation de notre activité et dynamiser notre culture d’entreprise - déterminent nos décisions et nos actions.

La qualité de nos résultats au premier semestre témoigne de l'engagement remarquable de nos équipes et de l'importance que nous accordons à ces priorités. Cette performance, associée aux bénéfices croissants de nos mesures d’optimisation et à la poursuite d'un contrôle strict des coûts et de la trésorerie, nous permet de confirmer nos prévisions pour l'ensemble de l'année dans un environnement volatil. Elle soutient également notre objectif principal de réduction de la dette.

Au cours du premier semestre, nous avons lancé des initiatives majeures qui contribuent à notre changement stratégique.

Nous simplifions notre modèle opérationnel en une organisation centrée sur les divisions afin d’améliorer l’agilité, accélérer la prise de décision et favoriser la responsabilisation. Dans le même temps, le projet SIMPLIFY met en place une organisation allégée, générant des économies supplémentaires.

Parallèlement, nous transformons notre portefeuille d'activités en procédant à un examen stratégique approfondi de chaque groupe d'activités et de chaque ligne de produits, tout en poursuivant activement les cessions d'actifs.

Nous présenterons notre stratégie et nos objectifs financiers à moyen terme lors de notre Journée Investisseurs le 24 février 2026."

RÉSULTATS FINANCIERS DU S1 2025 (analyses détaillées en annexes)

Ventes et résultat opérationnel consolidés du groupe pour le

1er semestre 2025





GROUPE (en millions d’euros) S1 2024 Effet devises Croissance organique S1 2025 Variation Ventes

13 534 - 205 +148 13 477 - 57

- 1,5% + 1,1% - 0,4% Résultat opérationnel 700 722 + 3,1% En % des ventes 5,2%

5,4% + 20 pb

Au premier semestre 2025, la production automobile mondiale a augmenté de 3,1%, pour atteindre 44,9 millions de véhicules légers (estimation de juillet de S&P Mobility). La forte croissance en Asie (+7,8%) a plus que compensé la baisse des volumes dans la zone EMEA

(- 3,1%) et dans les Amériques (- 2,4%). Ces variations régionales ont représenté un mix géographique défavorable de près de 4 points pour FORVIA au premier semestre.

Croissance organique des ventes du premier semestre 2025 de + 1,1% par rapport au premier semestre 2024 :

La croissance organique des ventes de produits, à +2,9 %, est en ligne avec la croissance du marché automobile en volume, tirée par Electronics, Seating et Interiors. Les ventes d'outillage ont été exceptionnellement élevées au cours du premier semestre 2024.

est en ligne avec la croissance du marché automobile en volume, tirée par Electronics, Seating et Interiors. Les ventes d'outillage ont été exceptionnellement élevées au cours du premier semestre 2024. En excluant le mix géographique défavorable, la croissance organique a représenté une surperformance de 2 points, portée par l'Europe et le reste de l'Asie.

L'effet de change a représenté un impact négatif de 205 millions d’euros sur les ventes

(- 1,5 %), qui a commencé à se matérialiser au deuxième trimestre.

Résultat d'exploitation consolidé du premier semestre 2025 à 722 millions d'euros, en hausse de 20 points de base, soit 5,4 % du chiffre d'affaires.

L'évolution des marges a été soutenue par l'amélioration de Seating, Electronics et Interiors.

Les droits de douane n’ont pas eu d’effet significatif grâce à l’efficacité des mesures d’adaptation prises par le Groupe.

L'augmentation du résultat d'exploitation à 722 millions d'euros au premier semestre 2025 par rapport à l'année précédente reflète principalement :

Une plus grande flexibilité des coûts de production et une réduction des coûts fixes (gel des embauches, restrictions des voyages, réduction des dépenses de marketing…)

Les premiers bénéfices du programme EU-FORWARD comme le montre l'augmentation de 100 points de base de la marge de la zone EMEA à

4,1 % des ventes et les synergies avec FORVIA HELLA, pour un montant total de 65 millions d’euros.

Et malgré :

Des difficultés opérationnelles dans les activités Interiors et Lighting en Amérique du Nord

Un impact négatif des taux de change de 20 millions d'euros.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DU PREMIER SEMESTRE 2025

en millions d'euros S1 2025 S1 2024 Variation Ventes 13 477 13 534 Résultat opérationnel 722 700 Amortissement des actifs incorporels acquis -92 -93 Restructurations -248 -222 -26 Autres produits et charges opérationnels non courants -16 -43 +27 Charges de financement -236 -250 +14 Autres revenus et charges financiers -72 79 -151 Résultat avant impôt des sociétés intégrées 59 171 -112 Impôts sur les bénéfices -124 -59 -65 Part de résultat net des sociétés liées -154 -12 -142 Résultat net consolidé avant intérêts minoritaires -219 100 -319 Part des intérêts minoritaires -50 -95 +45 Résultat net consolidé, part du Groupe -269 5 -274

Le résultat net consolidé part du Groupe est une perte nette de 269 millions d'euros au premier semestre 2025 ; il est pénalisé par une dépréciation d'actifs de 136 millions d'euros (non cash) liée à la co-entreprise SYMBIO, tandis que le bénéfice de 5 millions d'euros généré au premier semestre 2024 comprenait une plus-value de cession de

134 millions d'euros.

Il reflète également :

Des coûts de restructuration





Le rythme rapide de déploiement du programme EU-FORWARD explique le niveau élevé des coûts de restructuration. Les nouvelles opérations du premier semestre 2025 ont représenté environ 2 100 suppressions d'emplois annoncées. Avec un total de 2 900 réductions en 2024, EU-FORWARD a déjà atteint la moitié de son objectif initial de

10 000 suppressions, en avance sur le calendrier.

Des charges de financement





Les intérêts financiers nets représentent une charge de 236 millions d'euros, soit une amélioration de 14 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024, reflétant notamment l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur la dette à taux variable.

Autres revenus et charges financiers





Les revenus financiers de l'année dernière comprenaient 134 millions d'euros de plus-values réalisées par FORVIA HELLA lors de la vente de sa participation dans BHTC à AUO Corporation en Chine.

Part des intérêts minoritaires : SYMBIO





SYMBIO est une société française spécialisée dans les systèmes hydrogène pour véhicules, détenue conjointement par FORVIA, Michelin et Stellantis. Mi-juillet 2025, Stellantis a annoncé l'arrêt de son programme de développement de la technologie des piles à hydrogène, une décision qui a des implications majeures pour SYMBIO, qui dépend du constructeur automobile pour plus de 80% de son volume d'affaires.

Compte tenu des risques opérationnels et financiers importants pour l'avenir de SYMBIO, FORVIA a comptabilisé une dépréciation des actifs financiers liés à la

co-entreprise, consolidée par mise en équivalence, pour un montant de 136 millions d'euros, sans effet cash.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU S1 2025





en M€ S1 2025 S1 2024 Variation Résultat opérationnel 722 700 +22 Amortissements. et provisions pour dépréciation 1 040 935 +105 EBITDA ajusté 1 762 1 635 +127 % des ventes 13,1% 12,1% +100 pb Dépenses d'investissement (capex) -274 -419 +146 R&D capitalisée -420 -507 +87 Variation du BFR, y compris affacturage -24 97 -121 Restructurations -109 -90 -19 Autres (opérationnels) -27 -52 +25 Frais financiers -269 -289 +20 Impôts -221 -175 -46 Cash-flow net 418 201 +217

Le flux de trésorerie net a augmenté de 108 % pour atteindre 418 millions d'euros, avec une amélioration de sa qualité reflétant trois éléments récurrents :

L’augmentation de l’EBITDA qui s’élève à 13,1% des ventes, en hausse de 100 points de base par rapport au premier semestre 2024 ;

Les 35% de diminution des investissements, principalement en Europe ;

Les 17% de baisse des frais de développement capitalisés, résultant principalement des 14% de réduction de la R&D brute (-130 millions d’euros).





La variation du besoin en fonds de roulement a représenté une sortie de 24 millions d'euros, résultant de :

Une sortie liée au besoin en fonds de roulement limitée (92 millions d'euros), avec des stocks contrôlés et un décaissement net au titre des créances clients et dettes fournisseurs ;

Une contribution de 68 millions d'euros de l'affacturage pour anticiper le recouvrement des droits de douane aux États-Unis. Le montant de l'affacturage des créances a été maintenu en dessous de 1,3 milliard d'euros au 30 juin 2025.

L'augmentation d'une année sur l'autre des impôts résulte principalement du remboursement de 68 millions d'euros de l'impôt à la source au premier semestre 2024, lié au dividende extraordinaire de FORVIA HELLA perçu en 2023.

Après les dividendes versés aux actionnaires minoritaires (56 millions d'euros), les nouveaux contrats de location (72 millions d'euros, en baisse de 42 %) et 90 millions d'euros d'autres flux (principalement liés aux variations de devises), la dette financière nette au 30 juin 2025 a été réduite de 193 millions et s’élève à 6 430 millions d’euros.

Le ratio Dette nette/EBITDA ajusté s’élève à 1,8 au 30 juin 2025, contre 2,0 au 31 décembre 2024.



MATURITÉ DE LA DETTE DU GROUPE

Amélioration du profil de dette grâce aux refinancements effectués depuis le début de l'année 2025

Depuis le début de l'année et à ce jour, le groupe a émis avec succès un montant cumulé d'environ 1,7 milliard d'euros de nouveaux instruments de dette, arrivant essentiellement à échéance en 2030.

Les nouvelles émissions ont reflété une diversification accrue des sources (marché obligataire en euros, obligation inaugurale sur le dollar américain et Schuldschein pour environ 220 millions d’euros émis en juillet 2025). Le produit de ces émissions a été utilisé pour racheter les échéances 2026, désormais en grande partie apurées comme celles de 2025, ainsi qu’une partie des échéances 2027. Parallèlement, le groupe a étendu de juin 2027 à juin 2028 l'échéance d'un prêt bancaire de 650 millions d'euros.

Au total, ces opérations ont permis à FORVIA d'allonger la durée moyenne de sa dette1, qui s’établit à 3,3 ans, contre 3,1 ans à la fin de l'année 2024.

La dette brute a été réduite de 321 millions d'euros pour atteindre 10 802 millions d'euros au 30 juin 2025 et la trésorerie brute a été réduite de 128 millions d’euros pour atteindre 4 372 millions d’euros.

AUTRES FAITS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE 2025

Transformation de l’entreprise et désendettement

Un examen complet du portefeuille est effectué afin de privilégier les positions de leader par ligne de produits par rapport à la taille globale du Groupe. Cette analyse porte sur les 6 groupes d'activités et les 24 lignes de produits du Groupe, afin de dégager des synergies plus fortes, de simplifier le périmètre et d'abandonner certaines activités. En particulier, il a été décidé de réduire la consommation de trésorerie des activités liées à l'hydrogène tout en maintenant leur potentiel stratégique à long terme.

Parallèlement, les démarches de cession d’actifs ont progressé, le nombre d'actifs éligibles ayant été revu à la hausse et des processus pour des cessions importantes étant en cours.

Des initiatives majeures pour stimuler l'agilité et la performance grâce à une organisation hautement efficace

L'industrie automobile évolue dans un environnement complexe et rapide, exigeant une plus grande agilité et une meilleure réactivité. Pour soutenir sa profonde transformation, le groupe a lancé deux projets stratégiques afin de conduire le changement de manière efficace.

Le modèle d'organisation est en cours de transformation, avec la mise en place d’une structure claire de responsabilité du compte de résultat. Celle-ci est désormais centrée sur les divisions, ce qui favorise la responsabilisation et l'autonomie au sein des équipes.

Le projet SIMPLIFY vise à redéfinir les méthodes de travail dans les structures centrales et indirectes. Le Groupe a mené un exercice de benchmarking approfondi, pour identifier les domaines d'amélioration. Cela a conduit à la définition de leviers structurels clés, tels que l'élimination des tâches non essentielles, l'automatisation des activités transactionnelles avec l’intelligence artificielle générative, et l'optimisation de l’organisation.

L'ambition du projet est de réduire les coûts de 110 millions d'euros d'ici à 2028, prenant en compte des coûts de restructuration d'environ 150 millions d'euros sur la période 2025-2028.

Prises de commandes

Au premier semestre 2025, FORVIA a enregistré des prises de commandes de 14 milliards d'euros, contre 15 milliards d'euros au premier semestre 2024, une baisse reflétant le report d’appels d'offres, notamment en Amérique du Nord dans le contexte des nouveaux droits de douane imposés par l'administration américaine.

Cette prise de commandes a continué à démontrer une dynamique solide chez Electronics et en Chine :

Electronics représente 34% des commandes ;

L’Asie représente 36% des commandes (30% en Chine).

PERSPECTIVES POUR S2 2025 ET GUIDANCE 2025 CONFIRMÉE

Le Groupe prévoit que l'environnement de production restera volatil et incertain.

Sur la base des estimations de S&P Mobility de juillet, la production automobile devrait atteindre 45 millions de véhicules légers au second semestre 2025, soit un volume légèrement supérieur à celui du premier semestre 2025.

Cela représenterait une baisse de 2,2% par rapport au second semestre 2024, toutes les principales régions étant touchées, y compris la Chine. Le mix géographique, fortement défavorable au premier semestre (-4 pts), devrait se stabiliser.

Pour préserver sa performance, le Groupe maintiendra un contrôle rigoureux des coûts et une gestion disciplinée de la trésorerie. Il bénéficiera également d'économies plus importantes liées au programme EU-FORWARD.

Par conséquent, en prenant en considération les droits de douane mis en place à ce jour, le groupe confirme ainsi ses prévisions pour l'année 2025* :

un chiffre d’affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros, à taux de change constants**

compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros, à taux de change constants** une marge d’exploitation comprise entre 5,2 % et 6 % du chiffre d’affaires

comprise entre 5,2 % et 6 % du chiffre d’affaires un cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (i.e. 655M€)

supérieur ou égal au niveau de 2024 (i.e. 655M€) un ratio Dette/EBITDA ajusté ≤ 1,8 au 31 décembre 2025, sur une base organique***

Au-delà de cet objectif de désendettement organique, le groupe s’est engagé à restaurer un bilan solide avec l’objectif de réduire le ratio Dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 1,5x en 2026, soutenu par des cessions d’actifs.

*Les prévisions supposent qu'aucune autre perturbation majeure n'affecte matériellement la production ou les ventes au détail dans l'une ou l'autre des principales régions automobiles au cours de l'année.

**Taux de change moyens 2024 : EUR/USD = 1.08, EUR/CNY = 7.79

***Sans contribution nette de cessions d’actifs.

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 25 juillet 2025 et a examiné le présent communiqué de presse.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées de juillet 2025, avec 89,9 millions de véhicules produits en 2025.

À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 78 centres de R&D et 150 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle d’environ 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

ANNEXES

VENTES ET MARGE OPÉRATIONNELLE PAR BUSINESS GROUPS DU S1

Ventes

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation Croissance organique SEATING 4 305 4 197 + 2,6% + 3,7% ELECTRONICS 2 286 2 091 + 9,3% + 10,0% INTERIORS 2 497 2 557 - 2,3% + 0,1% LIGHTING 1 849 1 968 - 6,1% - 5,5% CLEAN MOBILITY 2 043 2 191 - 6,8% - 4,2% LIFECYCLE SOLUTIONS 497 530 - 6,2% - 3,2% GROUPE 13 477 13 534 - 0,4% + 1,1%

La croissance organique est principalement liée aux activités Electronics et Seating :

Les ventes de Seating ont bénéficié d'une forte dynamique en Chine, en particulier avec BYD et Chery. L'Europe a enregistré une croissance solide, soutenue par BMW (châssis et sièges complets) et Renault (Master et 5 E-Tech) ;

Electronics a connu une croissance à deux chiffres, avec une progression solide dans toutes les régions. L’activité a été tirée par les constructeurs japonais en Asie, par VW et Stellantis en Europe et par GM en Amérique du Nord ;

Interiors : les ventes organiques sont restées stables, pénalisées par une base de comparaison élevée des ventes d'outillages en Amérique du Nord et en Europe. Les ventes en Chine ont crû à deux chiffres, soutenues par la montée en puissance des programmes avec BYD ;

Clean Mobility : les ventes ont été pénalisées notamment par la cession de Hug Engineering. Les ventes ont été quasi stables au T2, soutenues par une croissance solide en Amérique du Nord, notamment avec Ford ;

L'activité Lighting a été pénalisée par la fin de programmes ;

Lifecycle Solutions a été pénalisé par la baisse des investissements de ses clients.

Résultat opérationnel

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation SEATING 239 194 + 23,0% En % des ventes 5,5% 4,6% + 0,9 pt ELECTRONICS 142 122 + 16,9% En % des ventes 6,2% 5,8% + 0,4 pt INTERIORS 48 37 + 29,5% En % des ventes 1,9% 1,4% + 0,5 pt LIGHTING 81 99 - 18,0% En % des ventes 4,4% 5,0% - 0,6 pt CLEAN MOBILITY 167 187 - 10,5% En % des ventes 8,2% 8,5% - 0,3 pt LIFECYCLE SOLUTIONS 45 62 - 27,6% En % des ventes 9,1% 11,7% - 2,6 pts GROUPE 722 700 + 3,1% En % des ventes 5,4% 5,2% + 0,2 pt

L'augmentation de la marge d'exploitation du groupe au premier semestre 2025 a été soutenue par une amélioration notable des marges dans Seating, Interiors et Electronics

La marge opérationnelle a augmenté de 90 points de base chez Seating , bénéficiant de l'effet de levier opérationnel en Europe et en Chine.

, bénéficiant de l'effet de levier opérationnel en Europe et en Chine. La marge opérationnelle s'est améliorée de 40 points de base chez Electronics , grâce à la poursuite du rattrapage des activités de Clarion et à l'amélioration continue des activités de HELLA.

, grâce à la poursuite du rattrapage des activités de Clarion et à l'amélioration continue des activités de HELLA. La rentabilité a augmenté de 50 points de base chez Interiors , avec une expansion de plus de 100 points de base en Europe, mais une sous-performance de certaines usines en Amérique du Nord.

, avec une expansion de plus de 100 points de base en Europe, mais une sous-performance de certaines usines en Amérique du Nord. La rentabilité globale de Lighting a été pénalisée par des volumes manquants mais s'est améliorée en Europe.

a été pénalisée par des volumes manquants mais s'est améliorée en Europe. Clean Mobility a maintenu une marge solide de 8,2 % malgré la baisse des ventes. La marge opérationnelle hors activité hydrogène s’est établie à environ 10%.

a maintenu une marge solide de 8,2 % malgré la baisse des ventes. La marge opérationnelle hors activité hydrogène s’est établie à environ 10%. La rentabilité de Lifecycle Solutions a pâti d’un mix produit défavorable et de volumes faibles.

VENTES DU S1 ET MARGE OPÉRATIONNELLE PAR RÉGIONS

Ventes

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation Croissance organique Effet devises Perf vs. auto prod EMEA 6 570 6 518 + 0,8% + 1,6% - 0,8% + 5 pts dont Europe 6 421 6 353 + 1,1% + 1,9% - 0,8% + 6 pts AMERICAS 3 499 3 686 - 5,1% - 2,4% - 2,7% - dont Amérique du Nord 3 116 3 283 - 5,1% - 4,0% - 1,1% - ASIA 3 408 3 331 + 2,3% + 4,0% - 1,7% - 4 pts dont Chine 2 563 2 566 - 0,1% + 1,5% - 1,6% - 10 pts dont Reste de l’Asie 845 764 + 10,6% + 12,5% - 2,0% + 10 pts GROUPE 13 477 13 534 - 0,4% + 1,1% - 1,5% - 2 pts

FORVIA a enregistré une surperformance dans toutes les régions, à l'exception de la Chine, au premier semestre :

EMEA : dans un marché en baisse de 4% (estimation S&P Mobility de juillet), les ventes en Europe hors Russie ont enregistré une croissance organique positive de 1,9%, soit une surperformance de 6 points, porté par Seating, Electronics et Lighting ;

Amériques : dans un marché en baisse de 4,1%, les ventes de produits (hors ventes d'outillage dont la base de comparaison était élevée) n'ont baissé que de 2% en Amérique du Nord, soit une surperformance par rapport au marché, notamment soutenue par Electronics et Clean Mobility ;

Asie : la Chine a enregistré une croissance organique de 1,5%, soutenue par une croissance à deux chiffres avec les équipementiers chinois, mais a sous-performé par rapport au marché. Dans le reste de l'Asie, la croissance de 12,5% a représenté une surperformance de 10 points.





Résultat opérationnel

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Variation EMEA 268 202 + 32,9% En % des ventes 4,1% 3,1% + 1 pt AMERIQUES 122 166 - 26,4% En % des ventes 3,5% 4,5% - 1 pt ASIE 331 332 - 0,3% En % des ventes 9,7% 10,0% - 0,3 pt GROUPE 722 700 + 3,1% En % des ventes 5,4% 5,2% + 0,2 pt

L'évolution de la marge d'exploitation a été contrastée selon les régions :

EMEA : la marge d'exploitation a augmenté de 100 points de base, une progression principalement portée par les premiers résultats significatifs du programme EU-FORWARD ;

Amériques : la rentabilité a été pénalisée par des performances insuffisantes en Amérique du Nord en raison de volumes manquants et de difficultés opérationnelles chez Interiors et Lighting ;

L'Asie a maintenu une marge opérationnelle proche des deux chiffres, reflétant une forte progression dans le reste de l'Asie et un léger retrait en Chine.





VENTES AU T2 PAR BUSINESS GROUPS ET RÉGIONS

Par Business Groups

En millions d’euros T2 2025 T2 2024 Variation Croissance organique SEATING 2 152 2 221 - 3,1% - 0,3% ELECTRONICS 1 142 1 081 + 5,6% + 7,9% INTERIORS 1 280 1 361 - 5,9% - 1,4% LIGHTING 914 975 - 6,2% - 4,1% CLEAN MOBILITY 1 041 1 109 - 6,1% - 1,0% LIFECYCLE SOLUTIONS 246 256 - 4,0% + 0,6% GROUPE 6 775 7 003 - 3,3% + 0,1%

Par Régions

En millions d’euros T2 2025 T2 2024 Variation Croissance organique Effet devises Perf vs. auto prod (pb) EMEA 3 330 3 383 - 1,6% - 0,3% - 1,3% + 2 pts dont Europe 3 252 3 294 - 1,3% - 0,1% - 1,2% + 2 pts AMERIQUES 1 766 1 904 - 7,2% - 1,1% - 6,2% +1 pt dont Amérique du Nord 1 561 1 692 - 7,8% - 2,7% - 4,9% - ASIE 1 679 1 716 - 2,1% + 2,4% - 4,5% - 4 pts dont Chine 1 259 1 320 - 4,6% + 0,4% - 5,0% - 9 pts dont Reste de l’Asie 420 397 + 5,9% + 8,9% - 3,0% + 7 pts GROUPE 6 775 7 003 - 3,3% + 0,1% - 3,4% - 2 pts

AVERTISSEMENT

Cette présentation contient certaines déclarations prospectives concernant FORVIA. Ces déclarations prospectives représentent des tendances ou des objectifs et ne peuvent être interprétées comme des prévisions concernant les résultats futurs de FORVIA ou tout autre indicateur de performance. Dans certains cas, vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l’usage de termes prospectifs, tels que « estimer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « planifier », « viser », « croire », « probablement », « peut-être », « objectif », « guidance », « but », « pourrait », « peut », « continuer », « convaincu », « confiant », dans leur version négative et plurielle également, et d’autres termes comparables. Les déclarations prospectives énoncées dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, les projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures (y compris l’intégration réussie de HELLA au sein du Groupe FORVIA), les attentes et déclarations concernant le fonctionnement de FORVIA, ainsi que le fonctionnement, l’orientation et le succès futurs des activités de FORVIA. Bien que FORVIA estime que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques, connus ou inconnus, ainsi qu’à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui peuvent tous échapper au contrôle de FORVIA et qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Pour une description détaillée de ces risques et incertitudes et autres facteurs, veuillez consulter les documents publics déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les communiqués de presse, les présentations et notamment les risques et incertitudes décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document de référence 2024 de FORVIA déposé par FORVIA auprès de l’AMF le 7 mars 2025 sous le numéro D. 24-0080 (dont une version est disponible sur www.forvia.com). Sous réserve des exigences réglementaires, FORVIA ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ou à revoir ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Toute information relative aux performances passées contenues dans le présent document ne constitue pas une garantie des performances futures. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme une recommandation d’investissement ou comme un conseil juridique, fiscal ou comptable ou comme un conseil de placement. Les chiffres historiques relatifs à HELLA inclus dans cette présentation ont été communiqués à FORVIA par HELLA dans le cadre du processus d’acquisition. Ces chiffres historiques n’ont pas été audités ou font l’objet d’un examen limité par les auditeurs de FORVIA. FORVIA HELLA reste une société cotée. Pour en savoir plus sur FORVIA HELLA, de plus amples informations sont disponibles sur www.hella.com. Cette présentation ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres de FORVIA.



DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS CE DOCUMENT

Croissance des ventes

L’évolution des ventes de FORVIA sur un an comprend trois éléments :

un « effet devises » calculé en appliquant les taux de change moyens de la période aux ventes de l’année précédente ;

un « effet de périmètre » (acquisition/cession) ;

et la « croissance à taux de change constants ».





FORVIA définit l’effet de périmètre comme l’ensemble des acquisitions et cessions, dont les ventes annuelles dépassent 250 millions d’euros.

Les autres acquisitions dont le montant des ventes est inférieur à ce seuil sont considérées comme des « acquisitions bolt-on » et sont comprises dans la « croissance à taux de change constants ».

En 2021, il n’y a eu aucun effet des « acquisitions bolt-on » ; en conséquence, la « croissance à taux de change constants » est équivalente à la croissance des ventes à périmètre et taux de change constants également présentée comme une croissance organique.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est le principal indicateur de performance du groupe FORVIA. Il correspond au résultat net des sociétés intégrées avant prise en compte :

de l’amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ;

des autres produits et charges d’exploitation non courants, qui correspondent à des éléments exceptionnels, ponctuels et significatifs, notamment les coûts de réorganisation et de départs à la retraite anticipés, l’impact d’événements exceptionnels tels que l’arrêt définitif d’une activité, la fermeture ou la vente d’un site industriel, la cession d’immeubles non affectés à l’exploitation, la constatation de pertes de valeurs d’actifs incorporels ou corporels et d’autres pertes inhabituelles et significatives ;

des produits de prêts, de trésorerie et de titres de placement ; des charges de financement ;

des autres produits et charges financiers qui comprennent l’effet de l’actualisation des engagements de retraite et du rendement des fonds affectés à la couverture de ceux-ci, la partie inefficace des couvertures de change et de taux, les variations de valeur des instruments de change et de taux pour lesquels les relations de couverture ne remplissent pas les critères de la norme IFRS 9, et les résultats sur cession de titres de filiales ;

des impôts.





EBITDA ajusté

Afin d’être pleinement conforme à la réglementation de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), le terme « EBITDA ajusté » est utilisé par le Groupe depuis le 1er janvier 2022.

Flux de trésorerie net

Le flux de trésorerie net est défini comme l’excédent/le besoin de trésorerie des activités d’exploitation et d’investissement duquel on soustrait les (acquisitions)/cessions de titres de participation et d’activités (net de la trésorerie apportée), les autres variations et les produits de cession d’actifs financiers ainsi que les nouveaux crédit-baux ou extension de crédit-baux. Le remboursement de la dette IFRS 16 n’est pas inclus.

Dette financière nette

La dette financière nette est définie comme la dette financière brute minorée des placements de trésorerie et disponibilités ainsi que des instruments dérivés actifs non courants et courants. Cela inclut les crédits-baux (dette IFRS 16).

1 Hors billets de trésorerie, crédit-bail et découvert

