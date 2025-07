Lleida.net incrementa su EBITDA en un 33 por ciento en el segundo trimestre del 2025

Madrid, 28 de julio.- La compañía de servicios tecnológicos Lleida.net (BME: LLN) (EPA: ALLN) (OTCQX: LLEIF) registró en el segundo trimestre del 2025 un EBITDA de 971.000 euros, o un 33 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el avance de resultados presentado hoy al mercado.



Este crecimiento fue consecuencia de un aumento significativo en su facturación en las líneas de notificación y contratación electrónica certificadas, que aumentaron a doble dígito.



En el periodo, el resultado antes de impuestos de la empresa alcanzó los 296.000 euros, o un 97 por ciento más que en el segundo trimestre del 2024.



En general, la compañía facturó 4,84 millones de euros en el segundo trimestre del 2025, en línea con la facturación del año pasado.



En términos semestrales, la empresa registra, a fecha de 30 de junio del 2025, una facturación acumulada de 10,13 millones de euros, seis por ciento por encima que el año pasado.



Igualmente, observa un EBITDA acumulado de 2,195 millones, o un 57 por ciento por encima que el año anterior.



Su resultado acumulado antes de impuestos para el 2025, no obstante, crece ya hasta los 937.000 euros, dos veces y media por encima del registrado hasta el verano del 2024.



“Un trimestre más, la compañía crece a doble dígito, con datos que certifican que nuestra actual política de trabajo, enfocada a optimizar la labor comercial y a reforzar el área tecnológica, está dando buenos resultados”, explicó Sisco Sapena, CEO y fundador de la empresa.



En términos de deuda, la empresa contabiliza deuda financiera neta por valor de 6,29 millones de euros, por debajo de los 7,41 millones que registraba a finales del 2024.



La línea de negocio que más ha crecido en este trimestre es la de notificación electrónica certificada, que aumenta en un 22 por ciento y hasta los 643.000 euros.



De igual manera, la línea de contratación electrónica certificada aumentó en un 15 por ciento, hasta los 904.000 euros.



La línea de ICX Wholesale disminuye en un ocho por ciento, mientras que la línea de Otros SaaS, decrece en un 39 por ciento.



Las soluciones SMS de la compañía crecieron igualmente en un 14 por ciento, hasta los 1,14 millones de euros, frente al segundo trimestre del año pasado.



Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales proveedores europeos de servicios de certificación, notificación y firma electrónica registrada.



La empresa cuenta con más de 300 patentes en más de 60 países en materia de notificación, contratación y firma electrónica certificadas.



En este momento, sus títulos se comercializan en BME Growth (Madrid) desde hace 10 años, Euronext París, OTCQX en Nueva York, Stuttgart y Frankfurt.



El pasado mes de junio, la empresa se convirtió en la primera cotizada de BME Growth en lograr la plena paridad de género en su Consejo de Administración, tras la entrada en vigor del nombramiento de cuatro nuevas consejeras independientes.



