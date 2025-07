OMS Energy Technologies, 2025 회계연도 재무실적 발표

싱가포르, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMS Energy Technologies(“OMS” 또는 “회사”) (나스닥: OMSE)는 석유•가스 산업을 대상으로 한 지표면 유정 시스템(“SWS”) 및 유정용 강관(“OCTG”)을 제조하는 성장 지향적 기업으로, 2025년 3월 31일 종료된 회계연도의 재무 결과를 오늘 발표했다.

2025 회계연도 재무 주요 사항

OMS의 회장 겸 최고경영자(CEO)인 How Meng Hock는 “공개 상장 기업으로서 첫 번째 실적 발표를 통해 2025 회계연도 기준 탄탄한 실적 결과를 보고하게 되어 자긍심을 느낀다. 두 자릿수 매출 성장, 확대된 영업 마진, 운영 이익 증가 등은 우리 팀의 엄격한 실행력과 비즈니스 모든 분야에서 가치 창출을 위해 헌신한 직접적인 결과물에 해당한다. 5월 상장 이후 새로운 고객 확보와 계약 갱신 사례를 다수 기록하며 매출 기반을 더욱 확대하고 다각화하였다. 장기 성장에 초점을 맞춘 우리는 2026 회계연도를 강력한 모멘텀과 지속적인 혁신 및 확장 전략을 바탕으로 시작하게 되었다.”라고 밝혔다.

최고재무책임자(CFO)인 Kevin Yeo는 “2025 회계연도 재무 성과는 매출 성장과 의미 있는 마진 개선을 모두 반영하고 있다. 총 매출은 2억 360만 달러로 증가했으며, 영업이익률은 33.9%를 기록했다. 영업이익은 5990만 달러로 증가해 비용 관리 강화와 규모의 경제 확대 효과를 잘 드러내고 있다. 올해 순이익은 4700만 달러였다. 2024 회계연도에 Management Buyout 인수합병과 관련해 인식된 일회성 4940만 달러의 할인 인수 이익을 제외하면, 2025년의 기본적인 수익성은 강력한 성장 모멘텀을 보여준다. 이러한 탄탄한 기본 요소, 건강한 재무 구조 및 충성스러운 고객 기반을 바탕으로, 우리는 지속 가능한 성장과 장기적인 주주 가치 창출을 이끌어 나갈 수 있다는 확신을 가지고 있다.”고 설명했다.

2025 회계연도 재무 결과

총 매출. 2025년에 달성한 총 매출은 2억 360만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 1820만 달러, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 1억 6330만 달러였다.

매출 원가. 2025년 매출 원가는 1억 3460만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 1320만 달러, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 1억 1450만 달러였다.

총 이익. 2025년의 총 이익은 6900만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 500만 달러, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 4870만 달러였다. 2025년의 총마진율은 33.9%로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 27.6%, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 29.9%였다. 이 증가는 주로 총 매출의 성장, 판매량 증가로 인한 규모의 경제 효과, 조달 효율성 향상 및 고마진 서비스 비중 증가에서 비롯된 혜택 때문이다.

판매, 일반 및 관리 비용. 2025년의 판매, 일반 및 관리 비용은 910만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 180만 달러, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 860만 달러였다. 감소는 주로 법률 및 전문 서비스 비용, 인력 비용 및 감가상각비의 감소로 인해 발생했다.

영업 이익. 2025년의 영업 이익은 5990만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 320만 달러, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 4020만 달러였다.

기타 수익/(비용), 순액. 2025년 기타 수익, 순액은 20만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간 동안의 기타 비용, 순액 8만 달러와 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간 동안의 기타 수익, 순액 5020만 달러와 비교된다. 이 변화는 주로 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간 동안 경영진 인수합병과 관련된 4940 달러의 비반복적 할인 구매 이익 때문이었다.

순이익. 2025년 순이익은 4700만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간에는 240만 달러, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간에는 8210만 달러였다.

기본 및 희석 주당 순이익. 2025년의 기본 및 희석 주당 순이익은 모두 1.18 달러 수준으로, 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간 동안 2.19 달러와 대비된다.

재무제표 및 현금 흐름

2025년 3월 31일 기준 회사의 현금 및 현금 등가물 및 제한적 현금 총액은 7580만 달러로, 2024년 3월 31일 기준 4540만 달러와 대비된다.

영업 활동으로 인한 순현금 유입은 4050만 달러로, 2023년 4월 1일부터 2023년 6월 15일까지의 기간 동안 290만 달러의 순현금 유출과 2023년 6월 16일부터 2024년 3월 31일까지의 기간 동안2400 달러의 순현금 유입과 대비된다.

OMS Energy Technologies Inc. 소개

OMS Energy Technologies Inc. (나스닥: OMSE) 는 석유•가스 산업을 대상으로 한 지표면 유정 시스템 (SWS) 및 유정용 강관 (OCTG)을 제조하는 성장 지향적 기업이다. 육상과 해상 탐사 및 생산 운영업체를 대상으로 서비스를 제공하는 OMS는 아시아 태평양, 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 내 6개 주요 시장에서 신뢰할 수 있는 단일 공급업체로 자리매김하고 있다. 전략적으로 설치된 회사의 주요 제조 시설은 주요 시장에서 신속한 대응 시간, 맞춤형 기술 솔루션, 변화하는 생산 및 물류 요구사항에 대한 원활한 적응을 보장하고 있다. 핵심 SWS 및 OCTG 제품 외에도 OMS는 고객의 운영 효율성을 극대화하기 위해 프리미엄 스레딩 서비스를 제공하고 있다.

자세한 정보는 ir.omsos.com 을 방문해 확인하시면 됩니다.

면책 조항 (세이프 하버) 진술

이 보도자료에는 1995년 미국 민사 증권소송 개혁법의 '세이프 하버' 조항에 따라 작성된 "미래예측 진술"이 포함되어 있을 수 있다. 이러한 미래예측 진술은 "할 것이다(will)", "예상한다(expects)", "예측한다(anticipates)", "목표로 한다(aims)", "향후(future)", "의도한다(intends)", "계획한다(plans)", "믿는다(believes)", "추정한다(estimates)", "가능성이 있다(likely to)" 등의 용어 및 이와 유사한 표현들로 식별할 수 있다. 역사적 사실이 아닌 진술, 즉 회사의 신념, 계획, 기대에 관한 진술은 모두 미래예측 진술에 해당한다.

미래예측 진술은 본질적으로 위험과 불확실성을 수반하게 된다. 이러한 위험 요소 및 기타 관련 위험 요소에 대한 보다 자세한 정보는 회사의 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 문서에 포함되어 있다. 본 보도자료에 포함된 모든 정보는 보도자료 발표일 기준이며, 관련 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고 회사는 어떠한 미래예측 진술도 갱신하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

투자자 및 언론 문의 연락처 정보:

OMS Energy Technologies Inc.

Investor Relations

Email: ir@omsos.com

Piacente Financial Communications

Brandi Piacente

Tel: +1-212-481-2050

Email: oms@thepiacentegroup.com

Hui Fan

Tel: +86-10-6508-0677

Email: oms@thepiacentegroup.com

연결 손익계산서 및 기타포괄손익표

Successor Successor Predecessor

For the

year ended

March 31, 2025 For the period

June 16, 2023

through

March 31, 2024 For the period

April 1

through

June 15, 2023

US$’000 US$’000 US$’000

Revenue – third parties 203,607 163,267 16,967

Revenue – related parties — — 1,215

Total revenue 203,607 163,267 18,182

Cost of revenue – third parties (134,620 ) (114,525 ) (13,080 )

Cost of revenue – related parties — — (75 )

Total cost of revenue (134,620 ) (114,525 ) (13,155 )

Gross profit 68,987 48,742 5,027

Selling, general and administrative expenses (9,122 ) (8,574 ) (1,790 )

Operating profit 59,865 40,168 3,237

Bargain purchase gain — 49,429 —

Other income/(expenses), net – third parties 246 775 (108 )

Other income, net – related parties — — 29

Total other income/(expenses), net 246 50,204 (79 )

Finance income – third parties 339 55 9

Finance income – related parties — — 65

Total finance income 339 55 74

Finance cost – third parties (284 ) (915 ) (38 )

Finance cost – related parties — — (162 )

Total finance cost (284 ) (915 ) (200 )

Profit before tax 60,166 89,512 3,032

Income tax expense (13,189 ) (7,424 ) (657 )

Net profit 46,977 82,088 2,375

Other comprehensive income/(loss):

Items that will not be reclassified to profit or loss

Foreign currency translation differences 2,258 (1,701 ) (610 )

Changes resulting from actuarial remeasurement of employee benefits obligation (2 ) (33 ) (9 )

Other comprehensive income/(loss), net of tax 2,256 (1,734 ) (619 )

Total comprehensive income 49,233 80,354 1,756

Net profit attributable to:

Shareholders of the Company 44,816 80,880 1,867

Non-controlling interests 2,161 1,208 508

Net profit 46,977 82,088 2,375

Total comprehensive income attributable to:

Shareholders of the Company 46,860 79,184 1,310

Non-controlling interests 2,373 1,170 446

Total comprehensive income 49,233 80,354 1,756

Basic and diluted weighted-average shares outstanding 37,822,500 36,900,000