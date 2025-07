OMS Energy Technologies Inc. Mengumumkan Penyata Kewangan bagi Tahun Fiskal 2025

SINGAPURA, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMS Energy Technologies Inc. (“OMS” atau “Syarikat”) (NASDAQ: OMSE), sebuah pengeluar berorientasikan pertumbuhan bagi sistem kepala telaga permukaan (“SWS”) dan barangan paip industri minyak dan gas (“OCTG”), hari ini mengumumkan penyata kewangan bagi tahun fiskal berakhir 31 Mac 2025.

Sorotan Kewangan Tahun Fiskal 2025

Encik How Meng Hock, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif OMS, mengulas, “Kami amat berbangga untuk melaporkan keputusan kukuh bagi tahun fiskal 2025 dalam pengumuman pendapatan pertama kami sebagai syarikat tersenarai awam. Pertumbuhan hasil dua digit, perluasan margin kasar dan peningkatan keuntungan operasi adalah hasil langsung daripada pelaksanaan berdisiplin oleh pasukan kami dan komitmen untuk memberikan nilai merentasi semua aspek perniagaan kami. Kami juga telah mencatat beberapa kejayaan pelanggan baharu dan pembaharuan kontrak sejak IPO kami pada bulan Mei, sekali gus memperluas dan mempelbagaikan asas hasil kami. Dengan fokus terhadap pertumbuhan jangka panjang, kami memasuki tahun fiskal 2026 dengan momentum yang kukuh dan strategi yang jelas untuk terus berinovasi dan berkembang.”

Encik Kevin Yeo, Ketua Pegawai Kewangan, menambah, “Prestasi kewangan kami bagi tahun fiskal 2025 mencerminkan kekuatan hasil keseluruhan dan peningkatan margin yang ketara. Jumlah hasil meningkat kepada $203.6 juta, dengan margin kasar mencapai 33.9%. Keuntungan operasi meningkat kepada $59.9 juta, menyerlahkan disiplin kos yang dipertingkatkan dan manfaat daripada skala ekonomi yang semakin berkembang. Keuntungan bersih kami bagi tahun ini ialah $47.0 juta. Apabila tidak mengambil kira keuntungan pembelian murah sekali sahaja sebanyak $49.4 juta yang diiktiraf pada tahun fiskal 2024 berkaitan dengan Pengambilalihan Pengurusan, keuntungan asas kami pada 2025 menunjukkan momentum pertumbuhan yang kukuh. Disokong oleh asas yang kukuh ini, kunci kira-kira yang sihat dan pangkalan pelanggan yang setia, kami kekal yakin untuk mendorong pertumbuhan mampan dan membina nilai pemegang saham jangka panjang.”

Penyata Kewangan Tahun Fiskal 2025

Jumlah hasil. Jumlah hasil pada tahun 2025 ialah $203.6 juta, berbanding dengan $18.2 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan $163.3 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

Kos hasil. Kos hasil pada tahun 2025 ialah $134.6 juta, berbanding dengan $13.2 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan $114.5 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

Keuntungan kasar. Keuntungan kasar pada tahun 2025 ialah $69.0 juta, berbanding dengan $5.0 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan $48.7 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024. Margin kasar pada tahun 2025 ialah 33.9%, berbanding dengan 27.6% bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan 29.9% bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024. Peningkatan ini terutamanya disebabkan oleh pertumbuhan hasil keseluruhan serta manfaat daripada skala ekonomi hasil daripada jumlah jualan yang lebih tinggi, produktiviti sumber dan peningkatan dalam peratusan perkhidmatan margin tinggi yang dijalankan.

Perbelanjaan jualan, am dan pentadbiran. Perbelanjaan jualan, am dan pentadbiran pada tahun 2025 ialah $9.1 juta, berbanding dengan $1.8 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan $8.6 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024. Penurunan ini terutamanya disebabkan oleh pengurangan dalam yuran guaman dan profesional, perbelanjaan kakitangan dan susut nilai.

Keuntungan operasi. Keuntungan operasi pada tahun 2025 ialah $59.9 juta, berbanding dengan $3.2 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan $40.2 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

Jumlah pendapatan/(perbelanjaan) lain, bersih. Jumlah pendapatan lain bersih pada tahun 2025 ialah $0.2 juta, berbanding dengan perbelanjaan lain, bersih sebanyak $0.08 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan pendapatan lain, bersih sebanyak $50.2 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024. Perubahan ini terutamanya disebabkan oleh keuntungan pembelian murah yang tidak berulang sebanyak $49.4 juta yang berkaitan dengan pengambilalihan pengurusan dalam tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

Keuntungan bersih. Keuntungan bersih pada tahun 2025 ialah $47.0 juta, berbanding dengan $2.4 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan $82.1 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

EPS asas dan tercair. Pendapatan sesaham asas dan cair masing-masing ialah $1.18 pada tahun 2025, berbanding dengan $2.19 bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

Kunci Kira-kira dan Aliran Tunai

Sehingga 31 Mac 2025, tunai dan setara tunai serta tunai terhad Syarikat berjumlah $75.8 juta, berbanding dengan $45.4 juta pada 31 Mac 2024.

Tunai bersih yang dijana daripada aktiviti operasi ialah $40.5 juta, berbanding dengan tunai bersih yang digunakan sebanyak $2.9 juta bagi tempoh dari 1 April 2023 hingga 15 Jun 2023 dan tunai bersih yang dijana sebanyak $24.0 juta bagi tempoh dari 16 Jun 2023 hingga 31 Mac 2024.

Perihal OMS Energy Technologies Inc.

OMS Energy Technologies Inc. merupakan sebuah pengeluar berorientasikan pertumbuhan bagi sistem kepala telaga yang permukaan (“SWS”) dan barangan tubular untuk industri minyak dan gas (“OCTG”). Sebagai pembekal sumber tunggal yang dipercayai merangkumi enam bidang kuasa utama di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), OMS menyediakan perkhidmatan kepada kedua-dua pengendali penerokaan dan pengeluaran di darat mahupun luar pesisir. Sebelas fasiliti pembuatan syarikat yang ditempatkan secara strategik di pasaran utama memastikan masa respons yang pantas, penyelesaian teknikal yang disesuaikan serta penyesuaian lancar kepada keperluan pengeluaran dan logistik yang sentiasa berkembang. Selain daripada penawaran utama SWS dan OCTG, OMS juga menyediakan perkhidmatan pemotongan benang premium untuk memaksimumkan kecekapan operasi pelanggan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari ir.omsos.com .

Kenyataan Safe Harbor

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang mungkin merupakan kenyataan “berwawasan” berdasarkan peruntukan “safe harbor” dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian A.S. tahun 1995. Kenyataan berwawasan ini boleh dikenal pasti oleh istilah seperti “akan”, “menjangka”, “menjangkakan”, “bertujuan”, “masa depan”, “berniat”, “merancang”, “percaya”, “menganggarkan”, “kemungkinan besar” dan kenyataan yang serupa. Kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan tentang kepercayaan, rancangan dan jangkaan Syarikat ialah kenyataan berwawasan. Kenyataan berwawasan sedemikian adalah tertakluk pada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Maklumat lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain terkandung dalam pemfailan Syarikat dengan SEC. Semua maklumat yang diberikan dalam siaran akhbar ini adalah berdasarkan tarikh siaran akhbar ini dan Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskinikan sebarang kenyataan berwawasan, kecuali seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Successor Successor Predecessor

For the

year ended

March 31, 2025 For the period

June 16, 2023

through

March 31, 2024 For the period

April 1

through

June 15, 2023

US$’000 US$’000 US$’000

Revenue – third parties 203,607 163,267 16,967

Revenue – related parties — — 1,215

Total revenue 203,607 163,267 18,182

Cost of revenue – third parties (134,620 ) (114,525 ) (13,080 )

Cost of revenue – related parties — — (75 )

Total cost of revenue (134,620 ) (114,525 ) (13,155 )

Gross profit 68,987 48,742 5,027

Selling, general and administrative expenses (9,122 ) (8,574 ) (1,790 )

Operating profit 59,865 40,168 3,237

Bargain purchase gain — 49,429 —

Other income/(expenses), net – third parties 246 775 (108 )

Other income, net – related parties — — 29

Total other income/(expenses), net 246 50,204 (79 )

Finance income – third parties 339 55 9

Finance income – related parties — — 65

Total finance income 339 55 74

Finance cost – third parties (284 ) (915 ) (38 )

Finance cost – related parties — — (162 )

Total finance cost (284 ) (915 ) (200 )

Profit before tax 60,166 89,512 3,032

Income tax expense (13,189 ) (7,424 ) (657 )

Net profit 46,977 82,088 2,375

Other comprehensive income/(loss):

Items that will not be reclassified to profit or loss

Foreign currency translation differences 2,258 (1,701 ) (610 )

Changes resulting from actuarial remeasurement of employee benefits obligation (2 ) (33 ) (9 )

Other comprehensive income/(loss), net of tax 2,256 (1,734 ) (619 )

Total comprehensive income 49,233 80,354 1,756

Net profit attributable to:

Shareholders of the Company 44,816 80,880 1,867

Non-controlling interests 2,161 1,208 508

Net profit 46,977 82,088 2,375

Total comprehensive income attributable to:

Shareholders of the Company 46,860 79,184 1,310

Non-controlling interests 2,373 1,170 446

Total comprehensive income 49,233 80,354 1,756

Basic and diluted weighted-average shares outstanding 37,822,500 36,900,000