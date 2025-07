Cannara Biotech enregistre son chiffre d’affaires et sa rentabilité les plus élevés depuis sa création au troisième trimestre de l’exercice 2025

Chiffre d’affaires record : le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour atteindre 27,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour atteindre 27,3 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Rentabilité record : la marge brute avant ajustements de la juste valeur a atteint 12,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 110 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La marge brute avant ajustements de la juste valeur a atteint 44 % au troisième trimestre 2025, contre 29 % à la même période de l’exercice précédent.

la marge brute avant ajustements de la juste valeur a atteint 12,1 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une augmentation de 110 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. La marge brute avant ajustements de la juste valeur a atteint 44 % au troisième trimestre 2025, contre 29 % à la même période de l’exercice précédent. BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté record: Dix-septième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif, qui a augmenté à 7,6 millions de dollars, soit 28 % du total des produits au troisième trimestre de 2025 1 , ce qui représente une augmentation de 173 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté a augmenté à 28% lors du T3 2025, comparé à 14% à la même période de l’exercice précédent 1 .

Dix-septième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif, qui a augmenté à 7,6 millions de dollars, soit 28 % du total des produits au troisième trimestre de 2025 , ce qui représente une augmentation de 173 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté a augmenté à 28% lors du T3 2025, comparé à 14% à la même période de l’exercice précédent . Flux de trésorerie d’exploitation et flux de trésorerie disponible records : Flux de trésorerie d’exploitation de 13,9 millions de dollars et flux de trésorerie disponible 1 de 11,7 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une augmentation respective de 221 % et 841 % par rapport à la même période de l’exercice précédent sans dépenses en capital supplémentaires.

Flux de trésorerie d’exploitation de 13,9 millions de dollars et flux de trésorerie disponible de 11,7 millions de dollars au troisième trimestre 2025, soit une augmentation respective de 221 % et 841 % par rapport à la même période de l’exercice précédent sans dépenses en capital supplémentaires. Amélioration du rendement : Des travaux de recherche et développement approfondis visant à optimiser les procédures de culture ont permis d’améliorer le rendement de 26 % dans l’ensemble des installations de Cannara, faisant passer la capacité annuelle actuelle de 39 500 kg à 50 000 kg, ce qui permettra à la Société d’atteindre son objectif de culture pour l’exercice 2026 avec un an d’avance.

Des travaux de recherche et développement approfondis visant à optimiser les procédures de culture ont permis d’améliorer le rendement de 26 % dans l’ensemble des installations de Cannara, faisant passer la capacité annuelle actuelle de 39 500 kg à 50 000 kg, ce qui permettra à la Société d’atteindre son objectif de culture pour l’exercice 2026 avec un an d’avance. Lance ment de la catégorie de vapotage au Québec: acceptation de 5 produits, sujet à la finalisation des dernières procédures d’enregistrement, pour le lancement de la catégorie des produits de vapotage dans la province de Québec, représentant 20 % des cartouches de vapotage que la SQDC prévoit distribuer en magasin.

acceptation de 5 produits, sujet à la finalisation des dernières procédures d’enregistrement, pour le lancement de la catégorie des produits de vapotage dans la province de Québec, représentant 20 % des cartouches de vapotage que la SQDC prévoit distribuer en magasin. Réduction du taux d’intérêt : Réduction du taux d’intérêt sur la facilité de crédit BMO de 50 points de base, puis de 25 points de base supplémentaires après la fin du trimestre. Le coût de la dette de Cannara sur sa facilité de crédit est désormais inférieur à 6 %.



Tous les résultats financiers sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

MONTRÉAL, 28 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 mai 2025.

L’ensemble complet des états financiers consolidés condensés intermédiaires pour les périodes de trois et neufs mois terminés le 31 mai 2025, ainsi que le rapport de gestion qui les accompagne, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/ ou en accédant au profil SEDAR+ de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca .

« Le troisième trimestre de l’exercice 2025 représente un autre trimestre record pour Cannara, avec des résultats records en termes de revenus, de bénéfice brut, de marge brute, de BAIIA ajusté, marge du BAIIA ajusté, de flux de trésorerie d’exploitation et de flux de trésorerie disponible, ce qui témoigne de la mise en œuvre réussie de notre stratégie commerciale à long terme et de notre position de leader dans le secteur », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara.

1 Veuillez-vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour les définitions correspondantes.

« En plus de nos excellents résultats d’exploitation, nous avons franchi deux étapes très importantes dans le cadre de nos activités. Tout d’abord, en vue du lancement prochain de la catégorie très demandée des produits de vapotage au Québec, l’acceptation de 5 produits de Cannara, en attente des dernières procédures d’acceptation, représentant 20 % de tous les produits de vapotage accepté en magasin par la province. Ensuite, l’optimisation de nos procédures de culture, qui a permis d’améliorer de 26 % le rendement de l’ensemble de nos installations, permettant ainsi à Cannara d’atteindre son objectif de culture pour l’exercice 2026 avec un an d’avance. »

« Je tiens à féliciter sincèrement nos équipes commerciales et opérationnelles pour leur travail, et je me réjouis de concrétiser ces nouvelles opportunités », a conclu M. Krivorot.

« Nos résultats financiers records pour le troisième trimestre de l’exercice 2025 soulignent la solidité de la stratégie de Cannara Biotech et notre priorité absolue accordée à une gestion rigoureuse des coûts et à l’évolution de nos compétences opérationnelles, tout en poursuivant la croissance rentable de nos activités », a commenté Nicholas Sosiak, directeur financier de Cannara. « La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté de 110 % pour atteindre 12,1 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2025 comparativement à la même période comparative, grâce à l’augmentation de la capacité de production, à l’amélioration des rendements de récolte grâce au programme de recherche de phénotypes de la Société et à l’amélioration continue des techniques de culture. Les marges brutes ont dépassé les prévisions, passant de 29 % il y a un an à 44 % au troisième trimestre 2025, grâce à l’augmentation des rendements, aux efforts d’optimisation des coûts et aux économies d’échelle. »

« Nous avons enregistré notre dix-septième trimestre consécutif de BAIIA ajusté positif, générant un montant record de 7,6 millions de dollars, soit une augmentation de 173 % par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui souligne l’évolutivité et la rentabilité de nos activités. Le flux de trésorerie d’exploitation a atteint un niveau record de 13,9 millions de dollars, en forte hausse par rapport aux 4,3 millions de dollars du troisième trimestre de 2024, et nous avons enregistré un flux de trésorerie disponible record de 11,7 millions de dollars, contre 1,2 million de dollars au troisième trimestre de 2024. Nous avons également obtenu une réduction du taux d’intérêt sur notre facilité de crédit BMO, ce qui a ramené le coût de la dette sur notre facilité de crédit à moins de 6 %.

Ce profil de rentabilité, le meilleur du secteur, reflète notre leadership extrêmement ciblé, nos installations de production de pointe et les nombreux avantages concurrentiels inhérents à notre plateforme opérationnelle. Il nous permettra de renforcer encore notre situation financière avant de saisir les opportunités importantes, peu coûteuses et à fort retour sur investissement qui se présentent dans notre périmètre actuel », a conclu M. Sosiak.

WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2025

Le chef de la direction financière de Cannara Biotech, Nicholas Sosiak, animera une webdiffusion sur les résultats aujourd’hui, lundi 28 juillet 2025, à 11 h (heure de l’Est), qui comprendra des remarques préparées suivies d’une séance de questions-réponses.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Les participants peuvent suivre la webdiffusion en direct ici ou sur le site web de Cannara Biotech à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/investisseurs/evenements-de-lentreprise . Pour les personnes intéressées qui ne peuvent pas se joindre à nous, l’événement sera archivé sur le site web de la Société.

Les investisseurs sont invités à soumettre leurs questions à l’avance à l’adresse investors@cannara.ca . Bien que les questions en direct soient acceptées pendant la session, la priorité sera donnée à celles soumises par courriel.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

T3 2025 vs T3 2024 Faits saillants de la période comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté pour atteindre 37,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 26,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, soit une augmentation de 11,6 millions de dollars ou 44 %. Cette augmentation est attribuable à une pénétration accrue des marchés existants, à l’entrée sur de nouveaux marchés et à l’ajout de nouvelles génétiques et de nouveaux produits dans son portefeuille, ce qui a entraîné une augmentation globale des ventes.

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour passer de 19,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2024 à 27,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, soit une augmentation de 7,8 millions de dollars ou de 40 %.

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté à 12,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, en hausse de 110 % par rapport à 5,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette forte croissance a été stimulée par l’augmentation de la capacité de production suite à l’activation de la 10 e zone de culture au premier trimestre de 2025 et des 11e et 12e zones de culture au troisième trimestre de 2025. En outre, l’amélioration continue des pratiques culturales a permis d’accroître considérablement l’efficacité opérationnelle et les rendements, soutenue par le programme de recherche phénotypique de la Société, qui a permis d’identifier des génétiques à haut rendement.

zone de culture au premier trimestre de 2025 et des 11e et 12e zones de culture au troisième trimestre de 2025. En outre, l’amélioration continue des pratiques culturales a permis d’accroître considérablement l’efficacité opérationnelle et les rendements, soutenue par le programme de recherche phénotypique de la Société, qui a permis d’identifier des génétiques à haut rendement. Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté, passant de 29 % au troisième trimestre de 2024 à 44 % au troisième trimestre de 2025, grâce à l’augmentation de la capacité de production ainsi qu’à l’amélioration et à l’optimisation des opérations de culture et de post-traitement.

Le bénéfice d’exploitation a atteint 6,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 3,6millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Cette amélioration est attribuable à la hausse des ventes et à la baisse des coûts de production, qui ont été partiellement contrebalancées par l’augmentation des frais de vente et de marketing d’un exercice à l’autre.

Le bénéfice net avant impôts s’est élevé à 5,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 2,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2024. Il s’agit d’une étape importante qui souligne le succès et la rentabilité continus de la Société.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 173 %, passant de 2,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2024 à 7,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 2 .

. La société a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 13,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, contre 4,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.

Le flux de trésorerie disponible pour le troisième trimestre de 2025 a augmenté de 10,5 millions de dollars, passant de 1,2 million de dollars au troisième trimestre de 2024 à 11,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 2 ;

; Bénéfice par action généré de 0,05 $ au troisième trimestre de 2025, contre 0,02 $ au troisième trimestre de 2024.

Période cumulative T3 2025 vs T3 2024 Faits saillants de l’exercice comparable

Les produits bruts du cannabis avant les taxes d’accise ont augmenté pour atteindre 109,5 millions de dollars pour la période de neuf mois de l’exercice se terminant au troisième trimestre de 2025, comparativement à 78,8 millions de dollars pour la même période en 2024, soit une augmentation de 30,7 millions de dollars ou 39 %. Cette croissance reflète une pénétration plus profonde du marché dans les provinces existantes, une entrée réussie sur de nouveaux marchés et l’élargissement du portefeuille de produits de la Société grâce au lancement de nouvelles variétés génétiques et de nouvelles références qui ont renforcé les performances commerciales.

Le total des produits, déduction faite des taxes d’accise, a augmenté pour atteindre 79 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025, contre 58,7 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024, soit une augmentation de 20,3 millions de dollars ou 35 %.

La marge brute avant ajustements de la juste valeur a augmenté pour atteindre 32,7 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025, contre 20,8 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024, soit une augmentation de 11,8 millions de dollars ou 57 %. Cette augmentation est attribuable à l’augmentation de la capacité de production, combinée aux gains d’efficacité générés par l’échelle des opérations et à diverses améliorations opérationnelles, de la culture à la post-transformation.

Le pourcentage de marge brute avant ajustements de la juste valeur au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025 s’est établi à 41 %, en hausse de 6 % par rapport à 35 % au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024, reflétant notre capacité à réaliser des économies d’échelle.

Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 16,9 millions de dollars pour la période de neuf mois de l’exercice 2025, contre 5,0 millions de dollars pour la même période comparative de l’exercice 2024, en raison de l’augmentation des ventes et de la réduction des coûts de production, compensées par la hausse des coûts de vente et de marketing par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Bénéfice net avant impôts de 13,6 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025, contre un bénéfice net de 0,7 million de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024 ;

Le BAIIA ajusté a augmenté de 81 %, passant de 11,4 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024 à 20,7 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025 2 ;

; La Société a généré un flux de trésorerie d’exploitation de 17,2 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025, contre 7,5 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024 ;

Le flux de trésorerie disponible pour le troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025 a augmenté de 11,8 millions de dollars, passant de 0,5 million de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2024 à 12,3 millions de dollars au troisième trimestre cumulatif de l’exercice 2025 2 ;

; Bénéfice par action généré de 0,11 $ pour la période de neuf mois de l’exercice 2025, contre un bénéfice par action de 0,01 $ pour la même période de l’exercice 2024.

2 Veuillez-vous reporter à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir les définitions correspondantes.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

EXPANSION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION

Augmentation de la capacité et optimisation du rendement

Au cours du trimestre, la Société a continué de mettre l’accent sur l’exécution, l’expansion de ses activités et de sa chaîne d’approvisionnement afin de soutenir la croissance continue de ses ventes et de sa part de marché au Canada. Dans le cadre de son plan d’expansion pour 2025, Cannara a accéléré la mise en service de deux salles de culture supplémentaires dans son installation de Valleyfield. Ces salles ont été mises en service en mai et juin 2025, ajoutant une capacité supplémentaire de 50 000 pieds carrés. Parallèlement, la Société a franchi une étape opérationnelle importante en optimisant la durée de son cycle de culture grâce à ses efforts continus et importants en matière de recherche et développement. Ces améliorations ont permis d’augmenter à la fois le rendement et la fréquence des récoltes, ce qui a permis à Cannara d’augmenter sa capacité de production de 39 500 kg à 50 000 kg par an, atteignant ainsi son objectif de production pour l’exercice 2026 avec un an d’avance, tout en maintenant une stratégie de croissance rigoureuse et axée sur les marges.

Bien que l’usine de Valleyfield n’ait réalisé que la moitié de sa capacité totale de 24 zones, la stratégie de la Société consiste à augmenter progressivement la production, en fonction de la demande du marché, plutôt que de rechercher une croissance rapide des volumes au détriment de la rentabilité. Cette approche rigoureuse, associée à des investissements dans les ventes et le marketing, permet à Cannara de renforcer la notoriété et la fidélité à ses trois marques phares, Tribal, Nugz et Orchid CBD, tout en protégeant ses marges dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Innover pour devenir leader du marché

En développant des gammes de produits à succès et en renforçant sa position dans les catégories prioritaires, Cannara conquiert efficacement des parts de marché supplémentaires et renforce son leadership grâce à une gestion rigoureuse des catégories et à des innovations ciblées. Parmi les lancements phares du portefeuille de produits de Cannara pour le troisième trimestre 2025, citons

Les pré-roulés infusés Quebec Tribal G Mint Trifecta (une offre unique à moins de 30 % de THC pour le Québec, conformément à la réglementation provinciale) ;

Pré-roulés infusés Nugz Neon Bubble Bath ;

Produit de vapotage tout-en-un à base de résine séchée Nugz Neon Bubble Bath ; et

Fleurs séchées Nugz Meat Pie.

Pour le quatrième trimestre de 2025, la Société a obtenu l’autorisation de lancer 11 nouveaux produits : 10 en Ontario et 1 au Québec. Il s’agit notamment de deux nouvelles variétés, Waygu Delight et Porto Leche, et du premier accessoire de Cannara référencé par la SQDC, la pipe à haschisch en verre Häpple. Les produits à venir sur le marché prochainement sont :

Nugz Waygu 7 g de fleurs séchées et multipack de 7 pré-roulés de 0,5 g ;

Tribal Porto Leche 3,5 g de fleurs séchées et multipack de 5 pré-roulés de 0,6 g ;

Nugz Guava Jam 7 x 0,5 g multipack pré-roulés ;

Tribal G Mint Supernova, vaporisateur tout-en-un à résine vivante ;

Tribal Galactic Rntz Supernova, vaporisateur tout-en-un à résine vivante ;

Tribal Triple Burger Supernova, vaporisateur tout-en-un à résine vivante ;

Tribal Bubble Up Trifecta pré-roulés infusés ;

Batterie pour vaporisateur Tribal Neon Sunshine Genetic Pro 510 ; et

Pipe à haschisch en verre Häpple.

Lancement de la catégorie de vapotage au Québec

Suite à l’annonce récente de la SQDC concernant l’ouverture de la catégorie de vapotage au Québec à partir de novembre 2025, Cannara a obtenu en juillet 2025 l’autorisation, sous réserve des dernières étapes d’acceptation de lancer 5 cartouches de vapotage de résine vivante et de rosine, formulées pour offrir une expérience à spectre complet, sans agents de remplissage ni distillat, tout en restant sous la barre des 30 % de THC. Ces produits devraient être commercialisés à l’échelle provinciale dans les magasins SQDC et en ligne sur SQDC.ca en novembre 2025 (1er trimestre de l’exercice 2026).

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2025 (suite)

Augmentation de la part de marché et renforcement du leadership à travers le Canada

Le tableau ci-dessous présente la part de marché nationale de la Société pour le dernier trimestre clos, ainsi qu’une comparaison avec le trimestre précédent. Les résultats récents de Cannara dans différentes provinces soulignent la poursuite de ses performances sur tous les marchés, démontrant sa capacité à conquérir des parts de marché sur ses concurrents.

Part de marché par province - T3 2025 par rapport au T2 2025 3

Le tableau ci-dessous présente la part de marché nationale et provinciale de la Société pour le dernier trimestre clos, ainsi qu’une comparaison avec le trimestre précédent.

Province T3 2025 T2 2025 Écart Québec 12.3% 12.8% -4.0% Ontario 2.9% 2.9% 0% Alberta 2.6% 2.7% -3.7% Colombie-Britannique 1.7% 1.5% +13.3% Saskatchewan 1.5% 1.0% +50.0% Manitoba 0.6% 0.6% 0% Nouvelle-Écosse 0.4% 0.5% -20.0%



Part de marché par province - T3 2025 par rapport au T3 2024 3

Le tableau ci-dessous présente la part de marché nationale et provinciale de la Société pour le dernier trimestre clos, ainsi qu’une comparaison avec la même période de l’année précédente.

Province T3 2025 T3 2024 Écart Québec 12.3% 9.7% +26.8% Ontario 2.9% 2.9% 0% Alberta 2.6% 3.1% -16.1% Colombie-Britannique 1.7% 0.8% +112.5% Saskatchewan 1.5% 0.4% +275% Manitoba 0.6% NA NA Nouvelle-Écosse 0.4% NA NA



3 Selon les données Hifyre pour les périodes de mars 2024 à mai 2024, décembre 2024 à février 2025 et mars 2025 à mai 2025 dans toutes les provinces où la Société est présente, à l’exception du Québec, où Weed Crawler a été jugé plus précis, et de la Nouvelle-Écosse, où les données de vente en gros de la NSLC ont été jugées plus précises.



SOMMAIRE DES FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le Principaux faits saillants financiers 31 mai 2025 31 mai 2024 31 mai 2025 31 mai 2024 Financial Summary Produits nets 1 $ 27,268,032 $ 19,475,137 $ 78,681,871 $ 58,563,040 Autres produits 64,853 69,779 307,585 148,373 Total des produits 27,332,885 19,544,916 78,989,456 58,711,413 Bénéfice brut, avant ajustements de la juste valeur 12,057,743 5,747,047 32,672,116 20,824,040 Marge brute 12,882,763 6,958,256 35,017,236 19,334,110 Charges opérationelles 6,118,036 3,404,212 18,143,204 14,300,967 Bénéfice opérationnel 6,764,727 3,554,044 16,874,032 5,033,143 Charges financières nettes 972,377 1,530,658 3,318,384 4,349,098 Bénéfice net avant impôt 5,792,350 2,023,386 13,555,648 684,045 Bénéfice net 4,142,169 2,023,386 9,762,573 684,045 BAIIA ajusté 2 7,600,525 2,776,397 20,684,044 11,447,529 Pourcentages du total des produits Marge brute, avant ajustements de la juste valeur en tant que pourcentage du total des produits 3 44% 29% 41% 35% Marge brute en tant que pourcentage du total des produits 4 47% 36% 44% 33% Bénéfice opérationnel en tant que pourcentage du total des produits 5 25% 18% 21% 9% Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits 6 21% 10% 17% 1% Bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits 7 15% 10% 12% 1% BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits 8 28% 14% 26% 19% Earnings per share Bénéfice de base par action $ 0.05 $ 0.02 $ 0.11 $ 0.01 Bénéfice dilué par action $ 0.04 $ 0.02 $ 0.11 $ 0.01 31 mai 2025 31 août 2024 Trésorerie $ 14,407,569 $ 6,620,387 Comptes débiteurs 14,087,899 13,036,873 Actifs biologiques 7,403,862 6,649,591 Stocks 41,588,100 33,423,515 Fonds de roulement 9 49,385,349 40,471,844 Total de l'actif 170,087,355 154,719,973 Total des passifs courants 34,616,948 27,002,000 Total des passifs non-courants 36,877,001 39,766,484 Actifs nets 98,593,406 87,951,489 Flux de trésorerie disponibles 10 11,695,142 2,693,427





1 Les produits nets comprennent les produits provenant de la vente de biens, nettes de droits d’accise, et les produits de location. 2 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. 3 La marge brute avant ajustements de la juste valeur en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 4 La marge brute en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 5 Le bénéfice opérationnel en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 6 Le bénéfice net avant impôt en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 7 Le bénéfice net en pourcentage du total des produits est une mesure financière supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse. 8 Le BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 9 Le fonds de roulement est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse. 10 Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails, voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de ce communiqué de presse.



MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

La Société présente ses résultats financiers conformément aux normes internationales d’information financière (« IFRS »). Cannara utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivants utilisés par la Société : (i) les mesures financières non conformes aux PCGR et (ii) les ratios financiers non conformes aux PCGR et supplémentaires. Dans ce communiqué de presse, les mesures non conformes aux PCGR et ratios financiers supplémentaires suivants sont utilisés : BAIIA ajusté, flux de trésorerie disponible, fonds de roulement, marge brute avant ajustements de la juste valeur en pourcentage des produits totaux, marge brute en pourcentage des produits totaux, bénéfice opérationnel en pourcentage des produits totaux, marge brute en pourcentage des produits totaux et BAIIA ajusté en pourcentage des produits totaux. Vous trouverez plus de détails sur ces mesures financières non conformes aux PCGR et sur d’autres mesures financières à la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion de Cannara pour les périodes de trois et neufs mois terminés 31 mai 2025 qui est affiché sur le site web de Cannara à l’adresse www.cannara.ca et déposé sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Les rapprochements des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous. La direction estime que ces mesures financières et ratios non conformes aux PCGR fournissent aux investisseurs des informations utiles sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société, car ils constituent des indicateurs clés de sa performance. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS, n’ont pas de signification standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent différer de calculs similaires présentés par d’autres émetteurs et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes préparées conformément aux normes IFRS.

Rapprochement du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du revenu net, la mesure financière IFRS la plus directement comparable, comme détaillé ci-dessous.

Le BAIIA ajusté en pourcentage du total des revenus est un ratio nancier non conforme aux PCGR, déterminé comme le BAIIA ajusté divisé par le total des produits.

Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le Rapprochement du BAIIA ajusté 31 mai 2025 31 mai 2024 31 mai 2025 31 mai 2024 Bénéfice net $ 4,142,169 $ 2,023,386 $ 9,762,573 $ 684,045 Ajustements : Variations de la juste valeur des stocks vendus 6,511,629 5,137,341 19,285,605 17,161,049 Gain non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (7,336,649) (6,348,550) -21,630,725 -15,671,119 Amortissement, y compris l’amortissement du coût des produits vendus 1,194,959 1,785,153 4,240,409 4,134,592 Réduction des stocks à la valeur nette de réalisation 204,596 283,244 1,035,679 1,206,613 Gain sur la cession d’immobilisations corporelles destinés à la vente - (2,039,007) - -2,039,007 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles (1,509) - (300) 5,380 Rémunération fondée sur des actions 262,772 404,172 879,344 1,616,878 Charges financières nettes 972,377 1,530,658 3,318,384 4,349,098 Impôts 1,650,181 - 3,793,075 - BAIIA ajusté* $ 7,600,525 2,776,397 $ 20,684,044 11,447,529 BAIIA ajusté en tant que pourcentage du total des produits** 28% 14% 26% 19% *Mesure financière non conforme aux PCGR **Ratio financier non conforme aux PCGR

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Rapprochement du flux de trésorerie disponible



Le flux de trésorerie disponible est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché de la trésorerie provenant des activités d’exploitation, la mesure nancière IFRS la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Périodes de trois mois closes le Périodes de neuf mois closes le Rapprochment des flux de trésorerie disponibles 31 mai 2025 31 mai 2024 31 mai 2025 31 mai 2024 Trésorerie provenant des activités d'exploitation $ 13,901,855 $ 4,325,380 $ 17,186,288 $ 7,496,392 Ajustement: Dépenses en capital 2,206,713 3,082,853 4,892,715 6,975,869 Flux de trésorerie disponibles* $ 11,695,142 $ 1,242,527 $ 12,293,573 $ 520,523 *Mesure financière non conforme aux PCGR

Rapprochement du fonds de roulement



Le fonds de roulement est une mesure non conforme aux PCGR et peut être rapproché du total des actifs courants et du total des passifs courants, la mesure nancière conforme aux PCGR la plus directement comparable, comme indiqué ci-dessous.

Rapprochment du fonds de roulement 31 mai 2025 31 mai 2024 Total des actifs courants $ 84,002,297 $ 67,473,844 Total des passifs courants 34,616,948 27,002,000 Fonds de roulement* $ 49,385,349 $ 40,471,844 *Mesure financière non conforme aux PCGR

ÉVÉNEMENTS TRIMESTRIELS PRÉCÉDEMMENT DIVULGUÉS

Juin 2025 – Prix de la marque de l’année

Le 18 juin 2025, la Société a annoncé qu’elle avait reçu deux prix lors du 6e gala annuel des « Grow Up Awards » qui s’est tenu à Toronto le 28 mai 2025. La marque Tribal de la Société a été nommée marque de l’année et son produit Nugz Happle a reçu le prix de l’accessoire de l’année. Le gala des « Grow Up Awards » est un événement de renommée nationale qui célèbre les réalisations exceptionnelles de l’industrie canadienne du cannabis.

Juin 2025 – Réduction du taux d’intérêt sur la convention de crédit BMO

Le 18 juin 2025, la Société a annoncé qu’elle avait conclu une entente visant à modifier et à reformuler sa convention de crédit existante avec BMO agissant à titre d’agent administratif, d’arrangeur principal, d’agent de syndication et de seul teneur de livres afin d’obtenir une réduction totale de 50 points de base sur le taux d’intérêt sur sa facilité de crédit avec la BMO. Cette réduction a été réalisée en deux étapes : une première baisse de 25 points de base obtenue par le biais d’un amendement à la convention de crédit, suivie d’une réduction supplémentaire de 25 points de base déclenchée par l’atteinte par la Société de certains seuils de clauses restrictives à compter du deuxième trimestre 2025 (clos le 28 février 2025). En conséquence, le coût global de la dette de Cannara est désormais inférieur à 6 %, ce qui souligne les solides performances financières de la Société et son approche disciplinée de la gestion de la structure du capital.

Après la fin du trimestre, la Société a obtenu une réduction supplémentaire de 25 points de base du taux d’intérêt après avoir atteint les seuils clés fixés dans le cadre des clauses restrictives au troisième trimestre 2025, ce qui se traduira par des économies supplémentaires qui seront entièrement réalisées sous forme de réduction des charges d’intérêts à l’avenir.

De plus, en mars 2025, la Société a respecté les principaux seuils de ses engagements en vertu de sa convention de crédit avec BMO, éliminant ainsi la nécessité de la garantie à recours limité précédemment fournie par une partie liée à la Société. Cette étape importante permettra de réduire les charges d’intérêts annuelles de 375 000 dollars, renforçant ainsi la structure financière de Cannara et abaissant le coût de sa dette.

Une copie de la convention de crédit a été déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Juin 2025 – Remboursement de la débenture convertible d’Olymbec

Le 18 juin 2025, la Société a annoncé qu’elle avait effectué un remboursement de 1 million de dollars sur sa débenture convertible émise le 21 juin 2021, telle qu’amendée le 31 août 2023 et le 30 janvier 2024, et le 21 février 2025, en faveur d’Olymbec (la « débenture convertible Olymbec »). Ce remboursement s’inscrit dans l’approche disciplinée de Cannara en matière de gestion du capital et reflète son engagement à réduire l’effet de levier tout en maintenant sa flexibilité financière.

Une copie de la débenture convertible Olymbec (telle que modifiée et mise à jour) a été déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL ET AUTRES ÉVÉNEMENTS

Opérations sur le capital

Au cours du troisième trimestre de 2025, la Société a octroyé 100 000 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 1,25 $ et 84 400 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 1,80 $ à des employés, sous réserve de certaines conditions d’acquisition et autres conditions conformément au régime d’options d’achat d’actions de la Société. La société a également octroyé 22 500 UAR sans condition de performance et pouvant être exercées sans contrepartie, qui seront acquises dans deux ans, à un membre du conseil d’administration.

Après la fin du trimestre, la Société a attribué 7 500 options d’achat d’actions à un prix d’exercice de 1,80 $ à des employés soumis à certaines conditions d’acquisition et à certaines conditions conformément au plan d’options d’achat d’actions des employés de la Société et expirant dans 7 ans.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef de la direction financière

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Président et directeur général

zohar@cannara.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

A PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention, ni l’obligation, de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent document constituent des informations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant ses activités commerciales futures, ses projets d’expansion, les produits qu’elle prévoit de commercialiser, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les clauses financières et autres clauses restrictives prévues dans ses conventions de prêt, ses performances économiques futures et sa capacité à devenir un leader dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Les déclarations prospectives concernent des événements ou des performances futurs et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles portent notamment sur la Société et ses activités, ses projections ou estimations concernant ses activités commerciales futures, ses activités d’expansion prévues, ses offres de produits anticipées, l’adéquation de ses ressources financières, sa capacité à respecter les clauses financières et autres des contrats de prêt, les performances économiques futures et la capacité de la Société à devenir un chef de file dans le domaine de la culture, de la production et de la vente de cannabis.

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou d’une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des termes tels que « peut », « futur », « attendu », « a l’intention » et « estimations ». De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société soient matériellement différents des résultats, des performances ou des réalisations futures exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/fr/investisseurs . D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle considère comme non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent document soient basées sur ce que nous estimons être des hypothèses raisonnables, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats

réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives.

Certaines hypothèses ont été émises lors de la préparation des déclarations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances de l’entreprise, les conditions du marché, ainsi que la demande des clients. Par conséquent, toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont assorties des mises en garde susmentionnées, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.