Lebronze alloys acquiert M Lego auprès du groupe AUREA pour poursuivre sa stratégie de croissance

Lebronze alloys (LBA), leader mondial sur le marché des matériaux avancés, annonce l’acquisition de M Lego, un fabricant français reconnu pour son expertise dans les produits semi-finis en alliages de cuivre haut de gamme.

Basé en France, LBA propose une large gamme d’alliages de cuivre et de nickel de spécialité, chacun combinant des propriétés spécifiques telles que la conductivité thermique, la capacité à résister à la friction et la performance électrique, ce qui fait d’eux des composants critiques dans de nombreux systèmes et marchés finaux. LBA sert ainsi plus de 1 000 clients dans le monde, dans des secteurs aussi variés que l’aéronautique, les dispositifs médicaux, l’énergie, l’électronique et le luxe.

En 2024, LBA a accueilli Astorg, un fonds de capital-investissement paneuropéen de premier plan, en tant qu’actionnaire, afin d’accélérer ses ambitions de croissance, notamment par le biais d’acquisitions ciblées. Avec le soutien d’Astorg, LBA poursuit son expansion internationale et renforce son positionnement de leader, en mettant l’accent sur la qualité, l’innovation et l’excellence opérationnelle.

Fondée en 1894 sous le nom d’Etablissements Maurice LEGO, M Lego est spécialisée dans la production et la commercialisation d’alliages de cuivre de haute qualité sous forme de produits semi-finis : barres rondes, plats, profilés et autres sections sur mesure. Depuis janvier 2011,

M Lego faisait partie du groupe AUREA, acteur industriel majeur du recyclage.

L’opération porte sur 100% du capital de M Lego, précédemment détenu par le groupe AUREA, et concerne un périmètre représentant un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros au 31 décembre 2024. Les 85 collaborateurs de M Lego rejoignent désormais le groupe LBA.

Michel Dumont, Président de Lebronze alloys, déclare : « Avec l’intégration de M Lego, Lebronze alloys élargit sa gamme de produits longs en alliages spéciaux au service de ses clients. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance, soutenue par Astorg, et renforce notre engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et de l’excellence opérationnelle. »

Joël Picard, Président Exécutif du groupe AUREA, explique : « Cette cession d’une filiale de notre division Métaux & Alliages illustre l’engagement affirmé du groupe AUREA à rationaliser son portefeuille, afin de mieux allouer nos ressources à des projets de développement à forte valeur ajoutée, et ainsi améliorer notre performance opérationnelle. »

Le closing de l’opération marque le début d’un travail d’intégration, qui mobilisera les équipes dans les mois à venir.

Prochain rendez-vous :

Résultats semestriels 2025, le 24 septembre 2025 après bourse

Réunion d’information sur les résultats semestriels 2025, le 25 septembre 10h00

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

À propos de Lebronze alloys

Lebronze alloys est un groupe industriel leader spécialisé dans la production de produits semi-finis et finis en alliages techniques de cuivre et de nickel de haute performance, élaborés à partir de matière recyclée. Depuis plus de 90 ans, le groupe investit durablement dans l'innovation pour répondre aux besoins fonctionnels évolutifs de ses clients et réduire l'empreinte environnementale de ses solutions. Pour plus d'informations sur Lebronze alloys : www.lebronze-alloys.com | Suivez Lebronze alloys sur LinkedIn

À propos d'Astorg

Astorg est une société de private equity pan-européenne de premier plan qui gère plus de 23 milliards d'euros d'actifs. Astorg travaille avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour acquérir des entreprises mondiales leaders sur leur marché, principalement basées en Europe et aux États-Unis, en leur fournissant l'orientation stratégique, la gouvernance et le capital dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Bénéficiant d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective d'actionnaire à long terme et d'un organe de décision allégé, Astorg possède une expertise sectorielle précieuse dans les domaines de la santé, des logiciels et de la technologie, des services aux entreprises et des sociétés industrielles basées sur la technologie. Basée au Luxembourg, Astorg a des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort et Milan. Pour plus d'informations sur Astorg : www.astorg.com | Suivez Astorg sur LinkedIn









Contacts



AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr

Déborah Schwartz

Relations Presse

01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com





Pièce jointe