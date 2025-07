Vicat - Résultats du premier semestre 2025

Stabilité du chiffre d’affaires à +0,2% à pcc 1

Effet change défavorable sur la période

Retrait de l’EBITDA de -2,0% et progression du résultat net consolidé de +6,3% à pcc

Solide génération de cash-flow et baisse de l’endettement net de 190 millions d’euros sur 1 an

Ajustement de l’objectif 2025 d’EBITDA pour refléter l’impact du change : croissance de +2 à +5% à pcc





(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 1 885 1 937 -2,7% +0,2% EBITDA 331 353 -6,3% -2,0% Taux de marge (en %) 17,5% 18,2% -0,7 pts EBIT courant 169 188 -10,0% -4,4% Taux de marge (en %) 9,0% 9,7% -0,7 pts Résultat net consolidé 116 115 +1,1% +6,3% Taux de marge (en %) 6,1% 5,9% +0,2 pts Résultat net, part du Groupe 102 104 -1,7% +3,1% Taux de marge (en %) 5,4% 5,3% +0,1 pts Cash-flow libre 44 -23 ns

*à périmètre et change constants

Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Dans un contexte géopolitique incertain qui réduit la visibilité économique, les résultats du premier semestre du Groupe témoignent de la résilience de notre modèle, fondé sur un équilibre entre pays développés et émergents. Cette solidité s’est illustrée par la progression du résultat net consolidé, par une amélioration des cash-flow libres et une baisse sensible de l’endettement financier net.

Le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan de marche avec le démarrage du four 6 au Sénégal qui représente un levier majeur de croissance organique du Groupe, le développement de l’activité de second œuvre du bâtiment avec la fusion de VPI et Cermix et l’acquisition de Realmix, qui renforce l’intégration verticale du Groupe au Brésil. Sur ces bases, nous confirmons les objectifs de désendettement 2025 et 2027 du Groupe et nous ajustons notre objectif de rentabilité opérationnelle 2025 pour tenir compte des effets de change conséquents. »



Les comptes consolidés du premier semestre 2025 ont été arrêtés par le Conseil d’administration réuni le 25 juillet 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission.

Activité : un premier semestre résilient, marqué par d’importants effets change négatifs et un ralentissement de l’activité aux Etats-Unis

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 1 885 millions d’euros au premier semestre 2025, en légère progression de +0,2% à périmètre et change constants et en baisse de -2,7% en base publiée, impacté par l’évolution négative des taux de changes :

L’effet de change s’élève à -93 millions d’euros (soit -4,8%) sous l’effet principalement de la dépréciation des livres turque, égyptienne et du réal brésilien face à l’euro ;

s’élève à -93 millions d’euros (soit -4,8%) sous l’effet principalement de la dépréciation des livres turque, égyptienne et du réal brésilien face à l’euro ; L’effet périmètre s’élève à +37 millions d’euros (soit +1,9%) et correspond essentiellement à l’intégration de Cermix dans les activités chimie du bâtiment de Vicat (VPI) ;

L’activité du Groupe est marquée par un ralentissement du rythme de baisse de l’activité ciment en France, par une reprise de l’activité en Suisse et par un ralentissement de l’activité aux Etats-Unis. Dans l’ensemble, les pays émergents enregistrent de meilleures performances, notamment le Brésil et la zone Méditerranée, avec la poursuite de la bonne dynamique en Egypte. Les zones Asie et Afrique restent contrastées.

L’activité Ciment a été résiliente au premier semestre avec un chiffre d’affaires consolidé en progression de +1,7% à périmètre et change constant malgré une baisse des volumes de -2,5% sur le premier semestre, principalement dans les pays développés (à l’exception de la Suisse) et en Asie. Les prix du ciment sont restés résilients dans la plupart des géographies du Groupe, à l’exception de l’Inde au premier trimestre et du Sénégal ;

a été résiliente au premier semestre avec un chiffre d’affaires consolidé en progression de +1,7% à périmètre et change constant malgré une baisse des volumes de -2,5% sur le premier semestre, principalement dans les pays développés (à l’exception de la Suisse) et en Asie. Les prix du ciment sont restés résilients dans la plupart des géographies du Groupe, à l’exception de l’Inde au premier trimestre et du Sénégal ; L’activité Béton & Granulats a été impactée par une baisse des volumes de béton de -3,9% et une progression des volumes granulats de +5,8% au premier semestre, grâce notamment à la progression du Sénégal et de la Turquie. Les dynamiques de prix varient considérablement d’une région à l’autre avec des progressions de prix notables dans le béton et les granulats au Brésil. Ainsi, Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité est en retrait de -1,4% à périmètre et change constant ;

a été impactée par une baisse des volumes de béton de -3,9% et une progression des volumes granulats de +5,8% au premier semestre, grâce notamment à la progression du Sénégal et de la Turquie. Les dynamiques de prix varient considérablement d’une région à l’autre avec des progressions de prix notables dans le béton et les granulats au Brésil. Ainsi, Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité est en retrait de -1,4% à périmètre et change constant ; Le chiffre d’affaires consolidé de l’activité Autres Produits & Services progresse de +17,5% au premier semestre 2025 en base publiée, grâce à l’intégration des activités chimie du bâtiment de Cermix. Hors effet périmètre, l’activité s’est légèrement contractée de -2,4%, du fait d’un effet de base défavorable en Suisse (Vigier Rail).





Résultats : Inflexion de l’EBITDA et progression du résultat net consolidé

L’EBITDA s’élève à 331 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 353 millions d’euros en 2024, qui constituait un record historique pour le Groupe. Ce retrait de -6,3% (-2,0% à périmètre et change constants) résulte principalement de l’inflexion des résultats aux Etats-Unis, en France ainsi que d’une base de comparaison plus défavorable au premier semestre en Inde. L’évolution de l’EBITDA publiée tient également compte d’un effet de change défavorable de -17 millions d’euros et d’un effet périmètre de +2 millions d’euros. La marge EBITDA s’établit à 17,5%, en baisse limitée de -70 points de base sur la période.

La baisse de l’EBITDA à périmètre et change constants est principalement expliquée par un effet volume négatif (-19 millions d’euros) au premier semestre et d’un écart prix / coûts qui reste favorable au niveau du Groupe (+11 millions d’euros).

Les coûts de l’énergie s’élèvent à 208 millions d’euros au premier semestre 2025. A change et volumes constants, les coûts de l’énergie baisse de -1,0%. Ils restent cependant supérieurs aux niveaux de 2021 (177 millions d’euros).

Les performances industrielles de l’activité Ciment sont en amélioration sur la période, avec notamment l’augmentation de l’utilisation de combustibles alternatifs, en substitution aux énergies fossiles, qui progresse de +2,4 points par rapport à juin 2024 pour atteindre 38,9% sur l’ensemble du Groupe.

L’EBIT courant est en recul de -4,4% à périmètre et change constant avec un taux de marge de 9,0%, en baisse de -70 points de base en ligne avec l’évolution de l’EBITDA.

Le résultat financier s’élève à -28 millions d’euros au premier semestre 2025, en amélioration par rapport à 2024 grâce à une baisse du coût net de la dette de -11 millions d’euros, bénéficiant à la fois d’une réduction de la dette moyenne en volume et de la baisse des taux d’intérêt nets de couverture.

La charge d’impôts augmente de 9 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024. Le taux apparent s’établit à 26,4%, en hausse par rapport au 30 juin 2024 (21,7%). Cette hausse s’explique notamment par la consommation des déficits fiscaux en Egypte en 2024, non constaté à l’ouverture.

Le résultat net consolidé atteint 116 millions d’euros au premier semestre 2025, en progression de +6,3% à périmètre et change constants et de +1,1% en base publiée. La marge nette est de 6,1%, en progression de +20 points de base.

Le résultat net part du Groupe progresse de +3,1% à périmètre et taux de change constants et baisse de -1,7% en base publiée, à 102 millions d’euros. Cette baisse s’explique par la hausse du résultat des intérêts minoritaires provenant de l’amélioration des résultats des filiales au Brésil, Égypte et Turquie.

Analyse par zones géographiques

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Chiffre d’affaires consolidé au 1er semestre 2025 :

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* France 608 594 +2,4% -3,8% Europe (hors France) 215 197 +9,2% +7,1% Amériques 465 494 -5,8% -1,5% Asie 204 242 -15,9% -10,6% Méditerranée 212 214 -0,9% +28,5% Afrique 181 196 -8,0% -7,8% TOTAL 1 885 1 937 -2,7% +0,2%

*à périmètre et change constants

EBITDA au 1er semestre 2025 :

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* France 85 99 -13,6% -15,7% Europe (hors France) 53 46 +15,4% +13,1% Amériques 91 106 -13,9% -9,6% Asie 37 46 -19,6% -15,8% Méditerranée 44 25 +76,8% +124,9% Afrique 21 32 -35,8% -35,5% TOTAL 331 353 -6,3% -2,0%

*à périmètre et change constants

Les résultats de la France ont été impactés par la poursuite de la baisse des volumes liée à la faiblesse du marché résidentiel. Les prix du ciment sont restés stables sur la période. Par ailleurs, l’intégration de Cermix a un impact dilutif sur le taux de marge de la zone.

En Europe (hors France), les résultats progressent sur la période, notamment grâce à la bonne performance des activités Ciment et Béton & Granulats en Suisse qui bénéficient de la poursuite de reprise du marché et de l’appréciation du franc suisse face à l’euro. Le succès commercial des ciments bas carbone de Vigier, notamment la gamme Progresso, a positivement contribué à la progression de l’activité en Suisse.

La zone Amériques, qui demeure la première contributrice à l’EBITDA du Groupe, a été impactée par un ralentissement de l’activité aux Etats-Unis, lié à un marché résidentiel qui reste déprimé et à un contexte d’incertitudes politiques qui limite la visibilité. L’activité en Alabama reste bien orientée, malgré l’impact d’une météo défavorable durant la période. L’usine poursuit l’amélioration de sa performance industrielle, avec notamment une baisse des prix de revient. La bonne performance opérationnelle au Brésil au premier semestre a été neutralisée, dans les comptes consolidés, par l’effet défavorable du change (dépréciation du real brésilien face à l’euro).

Les résultats du Groupe sont en retrait en Asie du fait d’un environnement concurrentiel tendu en Inde, qui a notamment pesé sur les prix au premier trimestre, et de la hausse des coûts au Kazakhstan. Malgré une base de comparaison défavorable, l’activité Ciment en Inde a montré des signes d’amélioration avec un redressement des prix au deuxième trimestre, un ralentissement de la baisse des volumes et des coûts maitrisés. La base de comparaison devrait être plus favorable au second semestre.

Les résultats du Groupe en Méditerranée progressent fortement grâce à la poursuite de la dynamique commerciale en Egypte et à l’amélioration de l’activité en Turquie au deuxième trimestre. La zone reste impactée par la forte dépréciation des devises turque et égyptienne face à l’euro sur la période.

Les résultats du Groupe en Afrique ont été impactés par la baisse des prix de vente du ciment et une hausse des achats de clinker au Sénégal, ainsi que par des perturbations politiques au Mali. La priorité du Groupe reste la montée en puissance du four 6 qui a produit son premier clinker, le 7 juin 2025, et dont la première contribution à l’EBITDA est attendue au second semestre 2025.

Investissements & cash-flows : progression des cash-flows libres

Au premier semestre 2025, les investissements industriels nets décaissés s’élèvent à 124 millions d’euros en baisse par rapport à 2024 (186 millions d’euros). Cette enveloppe comprend des investissements stratégiques de croissance, correspondant au dernier décaissement lié au four 6 au Sénégal.

Le cash-flow libre atteint 44 millions d’euros sur le semestre, en progression de 67 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024 (-23 million d’euros). Cette évolution s’explique par une baisse sensible des investissements nets décaissés et par une amélioration du besoin en fonds de roulement sur la période.

Situation bilantielle : poursuite du désendettement, en ligne avec l’objectif 2025 de leverage de 1,3x

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 30 juin

2023 Endettement brut 1 904 2 088 2 055 Trésorerie -529 -523 -463 Endettement net (hors options) 1 375 1 565 1 592 Ratio de "leverage" 1,81x 2,01x 2,59x





Au 30 juin 2025, le Groupe maintient une structure financière solide avec des capitaux propres importants et un endettement net en baisse de -190 millions d’euros sur 1 an. Le ratio de leverage s'établit à 1,81x, contre 2,01x fin juin 2024. Le ratio s’élevait à 1,58x fin décembre 2024, reflet de la forte saisonnalité de l’activité du Groupe.

Le Groupe dispose de lignes de financement confirmées non utilisées (non affectées à la couverture du risque de liquidité sur les NEU CP) pour un montant de 678 millions d’euros au 30 juin 2025 (399 millions d’euros au 30 juin 2024). Ces lignes de financement assurent une forte liquidité au Groupe.

Performance climat

30 juin

2025 30 juin

2024 Variation Objectifs 2030 Émissions spécifiques directes

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 569 575 -1,0% 497 Émissions spécifiques directes en Europe

(kg de CO 2 net / tonne de ciment équivalent) 488 501 -2,6% 430 Taux de combustibles de substitution (%) 38,9% 36,5% +2,4pts 50,0% Taux de Clinker (%) 76,1% 76,4% -0,3pts 69,0%

La performance climat du Groupe progresse sur l’ensemble des indicateurs au premier semestre 2025.

Aux Etats-Unis, la montée en puissance du four 2 de Ragland, plus efficient, et le passage au ciment de type 1L en Californie et dans le Sud-Est ont contribué respectivement à l’amélioration du taux de substitution et du facteur clinker. Le taux de substitution a également fortement progressé en Inde (+13 points sur 1 an) grâce au démarrage de nouvelles installations de préparation de combustibles solides de récupération à Bharathi et Kalburgi ainsi qu’à la diversification des sources d’approvisionnement.

L’évolution du mix géographique des ventes du Groupe (progression des exports en Egypte, progression des volumes à Mumbai en Inde…) a cependant limité la baisse du taux de clinker au premier semestre 2025.

Faits marquants

20 mai 2025, Projet d’acquisition de Realmix dans le béton au Brésil afin de renforcer l’intégration verticale du Groupe dans la région Centre-Ouest : Ciplan, filiale brésilienne détenu à 76,5 % par Vicat, a annoncé la conclusion d'un accord pour l'acquisition de 100% de la société Realmix et de sa filiale, Capital Concreto. Realmix dispose de 4 centrales à béton pour une capacité totale de près de 720 000 m³ de béton par an. Avec cette acquisition, Ciplan renforce sa position sur le marché de la construction dans la région Centre-Ouest et devrait permettre une croissance supplémentaire des volumes de ciment au second semestre. La réalisation de l'opération est soumise à l'approbation préalable du Conseil administratif de défense économique (Cade).

3 juin 2025, Annulation de l'accord de financement du projet Lebec Net Zero par le Department of Energy des Etats-Unis

Le Department of Energy des Etats-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstration a notifié à la filiale américaine du Groupe Vicat, National Cement Company of California Inc., l’annulation de l’accord de financement du projet de Carbone Capture Storage - Lebec Net Zero conclu le 4 décembre 2024. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une annonce plus large concernant la résiliation de 24 accords de subvention émise par le DOE.

23 juillet 2025, Lancement d’une opération d’achats des minoritaires de la filiale égyptienne Sinai Cement Company S.A.E:

Vicat, au travers de sa filiale Vicat Egypt Cement Industries (VECI), annonce avoir déposé une offre publique d’achat obligatoire visant l’acquisition des actions de Sinai Cement Company S.A.E. qui est cotée sur la bourse égyptienne. L’offre d’achat porte sur l’acquisition de 58 416 664 actions, représentant 22,4 % du capital de la société (VECI détient actuellement 77,6 % du capital de Sinai Cement Company S.A.E) au prix de 41 livres égyptiennes par action, soit un montant d’approximativement 40,7 millions d’euros au cours actuel de la livre égyptienne. L’offre est actuellement étudiée par les Autorités de marchés égyptienne.

Perspectives 2025

En raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes, et de l’impact sur les taux de change, notamment la dépréciation du dollar face à l’euro, Vicat ajuste ses perspectives pour l’ensemble de l’année 2025 :

Croissance du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Croissance de +2 à +5% de l’EBITDA à périmètre et change constants

Levier financier (Dette nette/EBITDA) de 1,3x à fin 2025

Ces objectifs tiennent compte :

D’une accélération de la performance sur la deuxième partie de l’année , notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal ;

, notamment grâce à la contribution du four 6 au Sénégal ; D’une stabilisation des coûts énergétiques ;

; D’un niveau d’investissements industriels nets décaissés de l’ordre de 280 millions d’euros et d’une maitrise du besoin en fonds de roulement.





Le groupe Vicat ambitionne d’atteindre un ratio d’endettement (Dette nette / EBITDA) inférieur à 1,0x à fin 2027, tout en maintenant un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur la période 2025-2027.

Perspectives géographiques pour 2025 :

En Europe, l’activité devrait rester impactée par la faiblesse de la construction résidentielle avec une décélération de la baisse. De grands projets d’infrastructures en France et en Suisse devraient contribuer positivement. L’intégration progressive du coût de la décarbonation devrait soutenir la tendance favorable des prix en Europe.

Aux États-Unis, dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes, l’activité ralentit. La croissance devrait se poursuivre dans le Sud-Est de manière plus modérée, soutenue par la pleine utilisation du réseau de terminaux ferroviaires autour de l’usine. En revanche, l’activité devrait continuer de ralentir en Californie. Les prix devraient rester résilients.

L’activité dans les pays émergents devrait être contrastée avec des effets devises encore sensibles, notamment dans la zone Méditerranée. La bonne dynamique devrait se poursuivre en Egypte, grâce aux exportations. Le Sénégal devrait bénéficier de la contribution du nouveau four au second semestre. Le Brésil devrait progresser dans un environnement concurrentiel qui reste tendu. L’activité en Turquie devrait rester impactée par un contexte d’hyperinflation et de faiblesse de la devise. L’activité en Inde devrait rester contenue dans le Sud où les marchés sont plus concurrentiels et bénéficier de l’augmentation de capacité logistique pour servir Mumbai.

Prochains événements

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 884 millions d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Avertissements

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en variation annuelle (2025/2024), et à périmètre et change constants ;

Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de « périmètre et change constants », de « chiffre d’affaires opérationnel », « d’EBITDA », « d’EBIT courant », « d’endettement net », ou encore de « leverage », font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse ;

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel du Groupe disponible sur son site Internet (www.vicat.fr). Elles ne reflètent donc pas les performances futures du groupe Vicat, qui peuvent en différer sensiblement. Le Groupe ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.





Des informations plus exhaustives sont disponibles sur son site Internet www.vicat.fr.

Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.

permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).

d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.

(Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.

: (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.

: il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.

représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le Leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé.





Groupe Vicat – Annexes

Comptes consolidés simplifiés au 30 juin 2025

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires Consolidé 1 885 1 937 -2.7% +0.2% EBITDA 331 353 -6.3% -2.0% Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires -162 -165 +2.2% -0.6% EBIT Courant 169 188 -10.0% -4.4% Résultat d’exploitation 184 185 -0.8% +4.8% Résultat financier -28 -39 +28.8% +22.4% Impôts sur les résultats -41 -32 -29.9% -35.7% Résultat net consolidé 116 115 +1.1% +6.3% Part attribuable aux intérêts minoritaires -14 -11 -27.4% -42.4% Résultat net – Part du Groupe 102 104 -1.7% +3.1% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base par action 2.28 2.33 -2.1% Résultat par action (en euros)

Résultat net part du groupe de base et dilué par action 2.27 2.32 -1.8% ROCE2 7.9% 7.8% +11 pb Capacité d’autofinancement3 270 293 -7.8% -3.7% Variation du besoin en fonds de roulement -87 -116 +24.8% Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles 182 176 +3.4% Investissement industriels nets de cessions -124 -186 +33.4% Investissement financiers nets de cessions -15 -15 -0.4% Cash-Flow libre 44 -23 ns Taux de conversion du cash-flow libre4 13.3% -6.8% +20.1 pp Dividendes -111 -97 -14.3% Remboursement dette locative -27 -27 +0.0% Autres variations -44 5 Variation endettement financier net (6 mois) +138 +143 Endettement financier net 1 375 1 565 -12.2%

*à périmètre et change constants

Résultats au 30 juin 2025 par zones géographiques

France

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 608 594 +2,4% -3,8% EBITDA 85 99 -13,6% -15,7% EBIT courant 29 45 -34,9% -36,0%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en France reste impactée par la faiblesse du marché résidentiel même si la baisse des volumes ciment continue de ralentir séquentiellement au deuxième trimestre. Le chantier d’infrastructure de la liaison ferroviaire Lyon-Turin (TELT) a contribué de manière limitée sur le semestre et ne permet de compenser que partiellement la baisse des volumes résidentiels. Les prix du ciment sont restés stables sur la période. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité ciment recule de -3,5% au premier semestre. L’EBITDA recule de -14,8% en raison d’un écart de volumes négatif amplifié par l’effet de levier opérationnel.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats baisse de -4,1% sur le semestre en raison de la poursuite de la baisse des volumes et d’effets prix négatifs sur le béton et le granulat. L’EBITDA baisse de -17,5%.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +16,2% en base publiée, grâce à l’intégration de Cermix dans les activités de la chimie de bâtiment. L’EBITDA de l’activité Autres Produits & Services progresse de +3,5% en base publiée.

Europe (Suisse et Italie)

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 215 197 +9,2% +7,1% EBITDA 53 46 +15,4% +13,1% EBIT courant 35 29 +22,7% +20,4%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en Suisse continue de progresser, portée par la poursuite de la reprise du marché et le succès commercial des ciments bas carbone de Vigier, notamment la gamme Progresso. L’activité au premier semestre a également bénéficié de la bonne dynamique des infrastructures (rénovation du tunnel de Weissenstein…) tandis que la construction du tunnel de Gléresse devrait favorablement contribuer à partir du second semestre. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment est en hausse de +8,5% à périmètre et change constants au premier semestre. L’EBITDA progresse de +7,5%.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats progresse de +11,8% à périmètre et change constants au premier semestre, grâce notamment à la bonne dynamique dans le granulat. L’EBITDA progresse de +58,0% avec la montée en puissance d’une nouvelle installation de traitement de granulats sur le marché Bernois, particulièrement performante en termes de coûts.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services fléchit de -13,3%, impacté par un effet de base défavorable pour Vigier Rail (livraison en 2024 d’un chantier exceptionnel). L’EBITDA baisse de -13,6% sur la période.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel baisse de -2,5% à périmètre constant, dans un contexte d’érosion des prix. L’EBITDA baisse de -11,0%.

Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 465 493 -5,8% -1,5% EBITDA 91 106 -13,9% -9,6% EBIT courant 52 63 -18,3% -13,9%

*à périmètre et change constants

Aux Etats-Unis, l’évolution de l’activité ciment est contrastée sur les deux régions avec une poursuite de la baisse des volumes résidentiels et commerciaux en Californie, partiellement compensée par une progression dans le Sud-Est. L’activité en Alabama reste mieux orientée mais a été impactée par une météo défavorable. L’environnement prix demeure résilient depuis le début de l’année. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment baisse de -6,9% à périmètre et change constants sur la période. L’EBITDA baisse de -7,9%. Les cash costs continuent de progresser dans le Sud-Est avec l’augmentation des combustibles de substitution.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux Etats-Unis recule de -6,0% à périmètre et change constants, en raison du ralentissement observé en Californie malgré des prix en hausse. L’EBITDA baisse de -39,4% à la suite d’un écart volume négatif et d’une hausse du coût des intrants (granulats).

Au Brésil, l’activité Ciment a progressé sur le semestre dans un contexte de marché favorable. L’acquisition de Realmix dans le béton – actuellement en attente de l’approbation par l’autorité de la concurrence prévue cet été – renforcera la position de Ciplan sur son marché et permettra une croissance supplémentaire au second semestre. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse de +9,4% à périmètre et change constants et baisse de -4,4% en base publiée à la suite de la dépréciation du Réal brésilien face à l’Euro. L’EBITDA progresse de +1,8% (+16,5% à périmètre et change constants) grâce à une bonne maitrise des coûts, notamment de l’énergie.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats au Brésil progresse de +14,9% à périmètre et change constants et est stable en base publiée en raison de la dépréciation de la devise. Cette croissance s’explique à la fois par une bonne dynamique des volumes dans le béton et les granulats et par des prix en progression. L’EBITDA recule de -6,9% (+6,5% à périmètre et change constants) avec la dépréciation du réal brésilien face à l’euro.

Asie (Inde et Kazakhstan)

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 204 242 -15,9% -10,6% EBITDA 37 46 -19,6% -15,8% EBIT courant 21 30 -31,4% -29,0%

*à périmètre et change constants

Après un premier trimestre difficile, l’activité Ciment en Inde a montré des signes d’amélioration au deuxième trimestre avec un redressement des prix et un ralentissement de la baisse des volumes, dans un contexte concurrentiel toujours tendu. La progression de l’activité sur le semestre dans le Maharashtra, toujours soutenue par la demande de Mumbai, n’a que partiellement compensé la baisse dans le Sud. Cette dynamique devrait se poursuivre au second semestre avec l’ajout de nouvelles capacités ferroviaires en juin pour servir Mumbai. Le chiffre d’affaires opérationnel décroît ainsi de -14,5% à périmètre et change constants. L’EBITDA se contracte de -17,4% (-13,6% à périmètre et change constants) malgré une bonne maitrise des cash costs liée à la baisse des prix des combustibles fossiles et à la forte progression du taux de combustibles alternatifs (+13 points sur un an avec un taux de substitution de 38%).

Au Kazakhstan, les prix ont continué de progresser après la hausse au second semestre 2024 pour refléter la hausse du coût des combustibles. Les volumes sont stables. Le chiffre d’affaires opérationnel croît de +13,8% à périmètre et change constants et décroît de -1,3% en base publiée dû à la dépréciation du tengue sur la période face à l’euro. L’EBITDA est en baisse de -71,3%, la hausse des prix de vente ne permettant pas de compenser les hausses de coûts logistiques (tarifs ferroviaires) et de l’énergie (Les prix de l’électricité & des combustibles fossiles sont décorrélés des marchés internationaux).

Méditerranée (Turquie et Égypte)

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 212 214 -0,9% +28,5% EBITDA 44 25 +76,8% +124,9% EBIT courant 32 12 +163,2% +229,9%

*à périmètre et change constants

Dans un environnement d’hyperinflation persistante, l’activité Ciment en Turquie a été impactée par une forte reprise au deuxième trimestre qui a plus que compensé la baisse du premier trimestre. La volonté du gouvernement de relancer les infrastructures, les efforts de reconstruction dans les zones touchées par le séisme de février 2023, ainsi qu’une reprise de la demande à l’export (notamment vers la Syrie), ont permis un certain regain d’activité sur le marché. Les prix de vente ont à nouveau progressé afin de compenser les effets de l’inflation sur les coûts de production. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment croit ainsi de +21,6% à périmètre et change constants (-8,9% en base publiée en raison de la dépréciation de la livre turque face à l’euro sur la période). L’EBITDA progresse fortement de +147,1% (+229,7% à périmètre et change constants) aidé par à un strict contrôle des coûts.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie est stable à périmètre et change constants (-24,8% en base publié due à l’évolution du taux de change). L’EBITDA est fortement impacté par l’environnement économique.

L’activité Ciment en Égypte a bénéficié d’une poursuite de la bonne dynamique sur le marché export avec des volumes en forte hausse et des prix en progression. Les volumes ciment à l’export représentent plus de 50% des volumes de vente du dispositif égyptien. Les prix sur le marché domestique ont évolué très favorablement sur la période et sont désormais supérieurs aux prix exports en devise locale. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse ainsi de +49,7% à périmètre et change constants et de +22,0% en base publiée. L’EBITDA progresse de +77.7% (+118,0% à périmètre et change constants).

Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 181 196 -8,0% -7,8% EBITDA 21 32 -35,8% -35,5% EBIT courant 1 9 -93,5% -92,7%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment au Sénégal a été impactée par une détérioration des prix domestiques avec l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal est en retrait de -5,8% au premier semestre. La priorité du Groupe est la montée en puissance du four 6 qui a produit son premier clinker le 7 juin 2025 et dont la première contribution à l’EBITDA est attendue au second semestre 2025. Ainsi, l’EBITDA se contracte à la suite d’une hausse temporaire des achats de clinker.

Le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal a progressé de +13,5% au premier semestre en raison d’une progression des volumes à la suite du redémarrage de certains chantiers d’infrastructures, alors que les prix sont restés stables sur la période. L’EBITDA croit de +45,3%.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Mali baisse de -38,3% avec des volumes en forte baisse, impactés par un contexte local difficile, des délestages du réseau électrique et une pénurie de transporteur limitant les importations de clinker. L’EBITDA recule de -62,3%.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie baisse de -4,9% à périmètre et change constants. L’EBITDA décroit de -8,3%.

Résultats au 30 juin 2025 par activités

Activité Ciment

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes

(milliers de tonnes) 13 746 14 100 -2.5% CA Opérationnel 1 166 1 232 -5.4% 0.7% CA Consolidé 1 001 1 050 -4.7% 1.7% EBITDA 252 263 -4.1% 2.4% EBIT courant 149 154 -3.2% 4.5%

*à périmètre et change constants

Activité Béton & Granulats

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton

(milliers de m3) 4 397 4 576 -3.9% Volume Granulats

(milliers de tonnes) 11 321 10 702 +5.8% CA Opérationnel 709 745 -4.8% -1.3% CA Consolidé 685 717 -4.6% -1.4% EBITDA 64 75 -15.0% -14.2% EBIT courant 15 27 -43.9% -43.8%

*à périmètre et change constants

Activité Autres Produits & Services

(en millions d’euros) 30 juin

2025 30 juin

2024 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 261 239 9.3% -3.2% CA Consolidé 200 170 17.5% -2.4% EBITDA 15 16 -2.1% -17.3% EBIT courant 5 7 -28.4% -50.2%

*à périmètre et change constants

1 Périmètre et change constants

2 ROCE = EBIT courant après impôts / Capitaux investis

3 CAF = Résultat net comptable – autres produits non encaissables (reprises d’exploitation, reprises financières et exceptionnelles) – produits de cession d’éléments d’actif + autres charges non décaissables (dotations d’exploitation, dotations financières et exceptionnelles) + valeur nette comptable d’éléments d’actifs cédés – quote-part des subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice

4 Taux de conversion de cash-flow libre = cash-flow libre / EBITDA

