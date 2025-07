Amundi : Résultats du premier semestre et du deuxième trimestre 2025

Collecte record de +52 Md€ au premier semestre

Collecte

déjà au niveau de l’année 2024

Encours1 à un nouveau record, à 2 267 Md€ à fin juin 2025, +5% juin/juin malgré l’effet change négatif



Collecte nette +52 Md€ au S1, dont +20 Md€ au T2 +48 Md€ en actifs moyen-long terme 2 (MLT) au S1

Semestre record pour les institutionnels : +31 Md€





Croissance du résultat

avant impôt

Premier semestre : résultat avant impôt3,4 895 M€, en croissance de +4% S1/S14 : Tirée par la croissance des revenus (+5%)

(+5%) Maîtrise des charges, avec un coefficient d’exploitation à 52,5%3





Succès confirmés sur les piliers stratégiques

Finalisation du partenariat avec Victory Capital au 1er avril

Forte collecte au premier semestre sur les axes de croissance :



Distribution Tiers +13 Md€, dont 40% de la collecte avec des acteurs digitaux

+13 Md€, dont 40% de la collecte avec des acteurs digitaux Asie +22 Md€, dont +13 sur les JV et +8 en distribution directe

+22 Md€, dont +13 sur les JV et +8 en distribution directe ETF +19 Md€, succès notamment des sous-jacents européens et de l’innovation

+19 Md€, succès notamment des sous-jacents européens et de l’innovation Investissement responsable : gain de mandats institutionnels significatifs Amundi Technology : revenus +48% S1/S1, forte croissance organique et intégration d’aixigo

Fund Channel : 613 Md€ d’encours sous distribution, objectif du plan Ambitions 2025 atteint

Paris, le 29 juillet 2025

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 28 juillet 2025 sous la présidence d’Olivier Gavalda, et a arrêté les comptes du premier semestre 2025.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : « Avec une collecte de +52 Md€ depuis le début de l’année, Amundi a réalisé sur le premier semestre une performance équivalente à celle de toute l’année 2024. La profondeur de notre offre et nos nombreuses expertises nous permettent de répondre de manière efficace aux demandes de nos clients, que ce soit via nos solutions de gestion active, de gestion passive, d’investissement responsable, d’épargne salariale, de services technologiques ou encore de distribution de fonds.

Amundi a ainsi poursuivi sa croissance tant en termes d’activité que de résultats, avec des revenus3 en hausse de +5% et un résultat avant impôt3 qui progresse de +4% sur le semestre4.

Par ailleurs, alors que nos clients investisseurs sont à la recherche de davantage de diversification dans leurs allocations, avec un regain d’intérêt pour l’Europe, Amundi a su tirer parti de son positionnement de premier gestionnaire d’actifs européen. Avec 2 267 Md€ d’encours sous gestion1, Amundi est le seul acteur européen dans le top 10 des gestionnaires d’actifs mondiaux, et sa plateforme est une porte d’entrée privilégiée pour les acteurs désirant investir sur le continent. Notre gamme complète de solutions permet aux investisseurs de financer les entreprises et économies européennes, et nous continuons à l’étoffer comme cela a été le cas récemment avec des ETF et fonds de gestion active sur la thématique de la souveraineté européenne. »

* * * * *

Faits marquants

Poursuite de la croissance organique grâce aux succès confirmés sur les piliers stratégiques

2025 est la dernière année de réalisation du Plan Ambitions 2025, qui fixe un certain nombre de piliers stratégiques pour accélérer la diversification des moteurs de croissance du Groupe et exploiter les opportunités de développement. Après une année 2024 durant laquelle plusieurs objectifs ont été atteints, le premier semestre 2025 a confirmé la dynamique de croissance d’Amundi.

Amundi, l’expert européen : Amundi est le premier gestionnaire d’actif européen, et le seul acteur européen au sein des 10 premiers mondiaux 5 ; ce positionnement lui permet de gérer ~1 700 Md€ d’encours pour le compte de clients européens, qui lui ont confié +29 Md€ de plus à gérer au cours du semestre ; Amundi investit, pour le compte de ses clients, plus de la moitié de ses actifs 6 dans des titres en euro ; cette expertise européenne constitue un facteur de différenciation fort pour la plateforme complète et innovante d’Amundi ; le lancement de nouveaux produits, tels que des ETF ou fonds de gestion active permettant d’investir dans le secteur de la défense européenne, permettent de nourrir cet élément distinctif fort trimestre après trimestre ;

Amundi est le premier gestionnaire d’actif européen, et le seul acteur européen au sein des 10 premiers mondiaux ; ce positionnement lui permet de gérer ~1 700 Md€ d’encours pour le compte de clients européens, qui lui ont confié +29 Md€ de plus à gérer au cours du semestre ; Amundi investit, pour le compte de ses clients, plus de la moitié de ses actifs dans des titres en euro ; cette expertise européenne constitue un facteur de différenciation fort pour la plateforme complète et innovante d’Amundi ; le lancement de nouveaux produits, tels que des ETF ou fonds de gestion active permettant d’investir dans le secteur de la défense européenne, permettent de nourrir cet élément distinctif fort trimestre après trimestre ; La division Institutionnelle a dégagé une collecte nette élevée ce semestre, à +31 Md€, grâce au gain du mandat en Defined Contribution au Royaume Uni avec The People’s Pension (+22 Md€), des succès en Asie (+5 Md€, notamment en Chine), à un niveau record de collecte en Epargne Salariale et Retraite et au regain d’intérêt en France pour les contrats d’assurance vie en euro ; par ailleurs, plusieurs mandats innovants ont été gagnés, par exemple en dette privée via l’expertise d’Amundi Alpha Associates qui a séduit un fonds de pension allemand, ou encore les expertises indicielle et ESG qui ont permis de gagner un mandat bas carbone pour le fonds souverain du Chili ;

a dégagé une collecte nette élevée ce semestre, à +31 Md€, grâce au gain du mandat en Defined Contribution au Royaume Uni avec The People’s Pension (+22 Md€), des succès en Asie (+5 Md€, notamment en Chine), à un niveau record de collecte en Epargne Salariale et Retraite et au regain d’intérêt en France pour les contrats d’assurance vie en euro ; par ailleurs, plusieurs mandats innovants ont été gagnés, par exemple en dette privée via l’expertise d’Amundi Alpha Associates qui a séduit un fonds de pension allemand, ou encore les expertises indicielle et ESG qui ont permis de gagner un mandat bas carbone pour le fonds souverain du Chili ; la Distribution Tiers enregistre des encours en progression de plus de +18% sur un an hors la contribution de la Distribution US à Victory Capital (effet périmètre de -62 Md€), grâce à une collecte nette sur 12 mois de +33 Md€, dont +13 Md€ 7 au premier semestre 2025, essentiellement en actifs MLT 8 , (+12,1 Md€) ; la collecte est tirée par les ETF et positive en gestion active, elle est diversifiée par zones géographiques et positive dans quasiment tous les pays en actifs MLT 8 , notamment en Asie (+3 Md€) ; la forte dynamique commerciale avec les plateformes digitales est confirmée, ce type de clients a représenté environ 40% de la collecte du semestre ; à noter qu’une présentation dédiée à la Distribution Tiers s’est tenue le 19 juin à Londres pour mettre en avant le potentiel de croissance de cet axe stratégique du PMT ;

enregistre des encours en progression de plus de +18% sur un an hors la contribution de la Distribution US à Victory Capital (effet périmètre de -62 Md€), grâce à une collecte nette sur 12 mois de +33 Md€, dont au premier semestre 2025, essentiellement en actifs MLT , (+12,1 Md€) ; la collecte est tirée par les ETF et positive en gestion active, elle est diversifiée par zones géographiques et positive dans quasiment tous les pays en actifs MLT , notamment en Asie (+3 Md€) ; la forte dynamique commerciale avec les plateformes digitales est confirmée, ce type de clients a représenté environ 40% de la collecte du semestre ; à noter qu’une présentation dédiée à la Distribution Tiers s’est tenue le 19 juin à Londres pour mettre en avant le potentiel de croissance de cet axe stratégique du PMT ; l’Asie : les encours sont en hausse de +2% sur un an malgré la baisse du dollar US et de la roupie indienne, pour atteindre 460 Md€ ; la collecte du semestre atteint +22 Md€, dont +14 Md€ au deuxième trimestre ; la collecte semestrielle provient des JV pour +14 Md€ (y compris Amundi BOC WM) et pour +8 Md€ de la distribution directe ; elle est également diversifiée par pays : Inde (+7 Md€), Chine (+5 Md€) avec les deux JV, la clientèle institutionnelle et désormais la licence QDLP 9 en Distribution Tiers 10 , Corée (+5 Md€) grâce à la JV, Hong Kong (+3 Md€) et Singapour (+1 Md€ ) grâce aux institutionnels et les distributeurs tiers ;

: les encours sont en hausse de +2% sur un an malgré la baisse du dollar US et de la roupie indienne, pour atteindre 460 Md€ ; la collecte du semestre atteint +22 Md€, dont +14 Md€ au deuxième trimestre ; la collecte semestrielle provient des JV pour +14 Md€ (y compris Amundi BOC WM) et pour +8 Md€ de la distribution directe ; elle est également diversifiée par pays : Inde (+7 Md€), Chine (+5 Md€) avec les deux JV, la clientèle institutionnelle et désormais la licence QDLP en Distribution Tiers , Corée (+5 Md€) grâce à la JV, Hong Kong (+3 Md€) et Singapour (+1 Md€ ) grâce aux institutionnels et les distributeurs tiers ; les ETF ont collecté +19 Md€ ce semestre, ce qui place Amundi au deuxième rang sur le marché des ETF européens en collecte comme en encours, qui atteignent 288 Md€ ; ce haut niveau d’activité a été obtenu grâce à la diversification de la ligne métier par types de clients, géographies et classes d’actifs couvertes ; l’Asie et l’Amérique latine ont contribué pour +4 Md€ de collecte sur le semestre ; la collecte reflète aussi le succès des produits flagships de la ligne métier : l’ETF Stoxx Europe 600 a collecté près de +3 Md€ au semestre et a dépassé 12 Md€ d’encours ; les stratégies européennes ont continué à bénéficier du regain d’intérêt des investisseurs pour les marchés du continent européen, avec +4 Md€ collectés sur le seul deuxième trimestre ; des produits innovants ont été lancés, comme l’ETF investi en obligations vertes souveraines de la zone euro à duration courte, capitalisant sur le succès de la version à duration longue qui a atteint les 3 Md€ d’encours, ou encore le lancement en mai du European Defence ETF, en partenariat avec STOXX, sur une plateforme et avec des partenaires uniquement européens ;

ont collecté +19 Md€ ce semestre, ce qui place Amundi au deuxième rang sur le marché des ETF européens en collecte comme en encours, qui atteignent 288 Md€ ; ce haut niveau d’activité a été obtenu grâce à la diversification de la ligne métier par types de clients, géographies et classes d’actifs couvertes ; l’Asie et l’Amérique latine ont contribué pour +4 Md€ de collecte sur le semestre ; la collecte reflète aussi le succès des produits flagships de la ligne métier : l’ETF Stoxx Europe 600 a collecté près de +3 Md€ au semestre et a dépassé 12 Md€ d’encours ; les stratégies européennes ont continué à bénéficier du regain d’intérêt des investisseurs pour les marchés du continent européen, avec +4 Md€ collectés sur le seul deuxième trimestre ; des produits innovants ont été lancés, comme l’ETF investi en obligations vertes souveraines de la zone euro à duration courte, capitalisant sur le succès de la version à duration longue qui a atteint les 3 Md€ d’encours, ou encore le lancement en mai du European Defence ETF, en partenariat avec STOXX, sur une plateforme et avec des partenaires uniquement européens ; Amundi Technology poursuit sa croissance : ses revenus ont progressé de +48% S1/S1, grâce à une forte croissance organique amplifiée par l’intégration d’aixigo ; Amundi Technology a conquis de nouveaux clients ce semestre, notamment AJ Bell au Royaume Uni.

poursuit sa croissance : ses revenus ont progressé de +48% S1/S1, grâce à une forte croissance organique amplifiée par l’intégration d’aixigo ; Amundi Technology a conquis de nouveaux clients ce semestre, notamment AJ Bell au Royaume Uni. Fund Channel, la plateforme de distribution de fonds, a dépassé avec six mois d’avance son objectif du plan stratégique Ambitions 2025, avec 613 Md€ d’encours sous distribution ; la filiale a lancé, en partenariat avec les équipes de Liquidity Solutions d’Amundi et CACEIS, Fund Channel Liquidity, une plateforme multi-gestion pour les produits de trésorerie, déjà récompensée par le prix de l’innovation de l’AFTE ;

la plateforme de distribution de fonds, a dépassé avec six mois d’avance son objectif du plan stratégique Ambitions 2025, avec 613 Md€ d’encours sous distribution ; la filiale a lancé, en partenariat avec les équipes de Liquidity Solutions d’Amundi et CACEIS, Fund Channel Liquidity, une plateforme multi-gestion pour les produits de trésorerie, déjà récompensée par le prix de l’innovation de l’AFTE ; Après le succès d’Ambitions 2025, un nouveau plan stratégique à trois ans sera présenté au quatrième trimestre.

Le 1er avril dernier, le partenariat avec Victory Capital, a été finalisé et Amundi a reçu la totalité des titres représentant 26% du capital en rémunération de l’apport d’Amundi US ; cette participation est consolidée dans les comptes du deuxième trimestre par mise en équivalence, avec un trimestre de décalage par rapport aux publications de Victory Capital car la société, cotée au Nasdaq, publie ses comptes après ceux d’Amundi (le 8 août pour ses résultats du deuxième trimestre 2025). Les encours sont consolidés à 26% dans une ligne séparée pour la partie des encours distribués à des clients américains, et à 100%, répartis par segments de clientèle et classes d’actifs, pour la partie gérée par Victory mais distribués par Amundi à des clients en dehors des Etats-Unis.

Activité

Collecte record au premier semestre de +52 Md€, déjà au niveau de l’année 2024

Les encours1 d’Amundi au 30 juin 2025 progressent de +5,2% sur un an, pour atteindre un nouveau record à 2 267 Md€. Ils profitent sur 12 mois d’un niveau élevé de collecte, de +75 Md€, de l’appréciation des marchés, à hauteur de +109 Md€, effet réduit pour plus de la moitié par l’impact défavorable du change (-60 Md€) lié à la baisse du dollar US et de la roupie indienne.

Ces deux devises ont baissé contre l’euro en valeurs moyennes au deuxième trimestre respectivement de -5% et -7% sur un an et de -7% et -6% entre le premier et le deuxième trimestre. Au premier semestre 2025, par rapport au même semestre de 2024 et en valeurs moyennes, le dollar US est en baisse de -1% et la roupie indienne de -4%.

Au premier semestre 2025, l’effet marché et l’effet change s’élèvent respectivement à +58 Md€ et -73 Md€,

Amundi enregistre un effet périmètre de -10 Md€ lié à la finalisation du partenariat avec le gestionnaire d’actifs américain Victory Capital au deuxième trimestre.

La collecte est dynamique à +52 Md€ au premier semestre, elle atteint presque le niveau de celle de l’ensemble de l’année 2024 (+55 Md€), et le dépasse largement en actifs MLT8 hors JV et distribution US à +48 Md€ (par rapport à +34 Md€ sur l’ensemble de 2024).

Cette collecte MLT8 (+48 Md€) provient de la gestion passive (+44 Md€), notamment les ETF (+19 Md€) et de la gestion active (+9 Md€), tirée par les stratégies obligataires.

Les produits de trésorerie hors JV et distribution US affichent une décollecte de -9 Md€ sur le semestre, entièrement due aux rachats des Corporates, particulièrement forts sur le semestre (-15 Md€) ; tous les autres segments de clientèles sont au contraire en collecte positive sur cette classe d’actifs, reflet de l’attentisme face à la volatilité des marchés d’actifs risqués.

Les trois grands segments de clientèle ont contribué à la collecte nette totale de +52 Md€ :

le segment Retail , à +7 Md€, grâce aux Distributeurs Tiers (+13 Md€) et Amundi BOC WM (+1.0 Md€), alors que l’aversion au risque continue d’affecter la collecte des Réseaux partenaires ;

, à grâce aux Distributeurs Tiers (+13 Md€) et Amundi BOC WM (+1.0 Md€), alors que l’aversion au risque continue d’affecter la collecte des Réseaux partenaires ; le segment des Institutionnels , à +31 Md€ , notamment sur l’obligataire et l’indiciel actions grâce au gain au premier trimestre du mandat de The People’s Pension (+21 Md€, +22 au S1) ; tous les sous-segments ont contribué, à noter le très haut niveau d’activité en Epargne salariale, à +4 Md€, un record depuis la création d’Amundi, et les mandats des assureurs Crédit Agricole et Société Générale, à +9 Md€, qui bénéficient du regain d’intérêt des épargnants français pour les supports en euro ;

, à , notamment sur l’obligataire et l’indiciel actions grâce au gain au premier trimestre du mandat de The People’s Pension (+21 Md€, +22 au S1) ; tous les sous-segments ont contribué, à noter le très haut niveau d’activité en Epargne salariale, à +4 Md€, un record depuis la création d’Amundi, et les mandats des assureurs Crédit Agricole et Société Générale, à +9 Md€, qui bénéficient du regain d’intérêt des épargnants français pour les supports en euro ; enfin les JVs ( +13 Md€ ) affichent une performance très positive sur le semestre ; malgré la volatilité des marchés en Inde, la filiale SBI MF collecte +7 Md€ grâce à un rebond au deuxième trimestre, NH-Amundi (Corée du Sud) +5 Md€ et ABC-CA (Chine) +2 Md€ (hors les activités de Channel Business en extinction), surtout tirée par les produits de trésorerie.

( ) affichent une performance très positive sur le semestre ; malgré la volatilité des marchés en Inde, la filiale SBI MF collecte +7 Md€ grâce à un rebond au deuxième trimestre, NH-Amundi (Corée du Sud) +5 Md€ et ABC-CA (Chine) +2 Md€ (hors les activités de Channel Business en extinction), surtout tirée par les produits de trésorerie. La collecte de la distribution auprès des clients américains de Victory Capital, comptabilisée seulement sur un trimestre et uniquement pour la quote-part de détention du Groupe de 26%, est à l’équilibre.



Au deuxième trimestre, la collecte atteint +20,4 Md€, répartie entre :

les actifs MLT 8 , à +11,1 Md€ , portés par les Distributeurs tiers (+4,5 Md€) et la division Institutionnelle (+10,8 Md€) ; l’activité a atteint un record en Epargne Salariale, même pour un trimestre saisonnièrement élevé (+4,1 Md€), et les mandats d’assurance Crédit Agricole et Société Générale enregistrent une bonne performance (+4,6 Md€), dans le contexte déjà mentionné du regain d’intérêt pour les contrats en euro et des arbitrages des placements court terme au profit de l’obligataire court ; à noter pour les classes d’actifs le succès confirmé des ETF (+8,2 Md€), mais aussi la collecte positive en gestion active (+2,9 md€), tirée par l’obligataire ;

, à , portés par les Distributeurs tiers (+4,5 Md€) et la division Institutionnelle (+10,8 Md€) ; l’activité a atteint un record en Epargne Salariale, même pour un trimestre saisonnièrement élevé (+4,1 Md€), et les mandats d’assurance Crédit Agricole et Société Générale enregistrent une bonne performance (+4,6 Md€), dans le contexte déjà mentionné du regain d’intérêt pour les contrats en euro et des arbitrages des placements court terme au profit de l’obligataire court ; à noter pour les classes d’actifs le succès confirmé des ETF (+8,2 Md€), mais aussi la collecte positive en gestion active (+2,9 md€), tirée par l’obligataire ; les JV , pour +10,3 Md€ , notamment grâce au rebond de l’activité de SBI MF en Inde (+7,8 Md€) après deux trimestres de volatilité des marchés et les retraits liés à la fin de l’année fiscale au premier trimestre ; ABC-CA (Chine, +1,2 Md€ hors Channel business) confirme aussi la reprise de son activité, en particulier en gestion obligataire, porté par un marché local plus favorable ;

, pour , notamment grâce au rebond de l’activité de SBI MF en Inde (+7,8 Md€) après deux trimestres de volatilité des marchés et les retraits liés à la fin de l’année fiscale au premier trimestre ; ABC-CA (Chine, +1,2 Md€ hors Channel business) confirme aussi la reprise de son activité, en particulier en gestion obligataire, porté par un marché local plus favorable ; les produits de trésorerie sont en décollecte (-1,0 Md€), avec la poursuite des sorties saisonnières des Corporates (-3,8 Md€), tous les autres segments étant en collecte nette ou au moins à l’équilibre.

Résultats du premier semestre 2025

Les comptes du premier semestre 2025 comprennent Amundi US intégrée globalement dans chaque ligne du compte de résultat au premier trimestre et, au deuxième trimestre, la contribution de Victory Capital mise en équivalence pour la quote-part du Groupe, soit 26%. A des fins de comparaison, les résultats du premier semestre de 2024 sont présentés pro forma : le premier trimestre 2024 est retraité en prenant en compte les résultats d’Amundi US en intégration globale et les activités US sont mises en équivalence au deuxième trimestre.

Par ailleurs, Victory Capital n’ayant pas encore publié ses comptes pour cette période, cette contribution est estimée en prenant les résultats du premier trimestre 2025.

Résultat avant impôt3 +4% S1/S14

Données ajustées3

Les résultats du Groupe au premier semestre 2025 intègrent, outre la contribution mise en équivalence de Victory Capital à 26%, la contribution d’aixigo, dont l’acquisition a été finalisée début novembre 2024, ainsi qu’Alpha Associates, acquisition finalisée en avril 2024, qui n’étaient donc pas intégrées ou seulement partiellement au premier semestre 2024.

La contribution de Victory Capital est comptabilisée en mise en équivalence pour la quote-part de 26% et avec un trimestre de décalage.

Le résultat avant impôt3 atteint 895 M€, en hausse de +4,2% par rapport au premier semestre 2024 pro forma4. Sa croissance provient essentiellement de la progression des revenus.

Les revenus nets ajustés3 ressortent à 1 703 M€, +4,9% par rapport au premier semestre 2024 (+4,0% hors intégration d’aixigo et d’un trimestre supplémentaire d’Alpha Associates). Contribuent à la progression, à périmètre courant :

les commissions nettes de gestion progressent de +4,6% par rapport au premier semestre 2024 pro forma 4 , à 1 542 M€, et reflètent, la progression des encours moyens 2 liée au bon niveau d’activité, et ce bien que l’évolution du mix produits pèse sur les marges de revenus ;

progressent de +4,6% par rapport au premier semestre 2024 pro forma , à 1 542 M€, et reflètent, la progression des encours moyens liée au bon niveau d’activité, et ce bien que l’évolution du mix produits pèse sur les marges de revenus ; les revenus d’ Amundi Technology , à 52 M€, sont en forte croissance (+48,0% par rapport au premier semestre 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+8 M€), la croissance organique est de +25% ;

, à 52 M€, sont en forte croissance (+48,0% par rapport au premier semestre 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+8 M€), la croissance organique est de +25% ; les revenus financiers et autres 3 s’élèvent à 52 M€, +10,4% par rapport au premier semestre 2024 pro forma 4 grâce à des plus-values sur le portefeuille de seed en private equity et un mark-to-market positif sur le portefeuille au premier trimestre, et bien que le semestre reste marqué par l’impact négatif sur les placements volontaires de la baisse des taux courts dans la zone euro, divisés par deux en un an ;

s’élèvent à 52 M€, +10,4% par rapport au premier semestre 2024 pro forma grâce à des plus-values sur le portefeuille de seed en private equity et un mark-to-market positif sur le portefeuille au premier trimestre, et bien que le semestre reste marqué par l’impact négatif sur les placements volontaires de la baisse des taux courts dans la zone euro, divisés par deux en un an ; les commissions de surperformance (58 M€), baissent en revanche de -13,2% par rapport au premier semestre 2024 pro forma4, reflet d’une plus forte volatilité des marchés depuis le début de l’année et notamment au deuxième trimestre ; pour autant la performance des gestions d’Amundi reste bonne, avec plus de 70% des encours classés dans les premier ou deuxième quartiles selon Morningstar11 sur 1, 3 ou 5 ans, et 243 fonds Amundi notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar au 30 juin.

La hausse des charges d’exploitation ajustées3, 894 M€, est de +5,3% par rapport au premier semestre 2024 pro forma4, et +3,4% hors intégration d’aixigo et d’un trimestre supplémentaire d’Alpha Associates. L’effet ciseaux est donc légèrement positif à périmètre constant, ce qui traduit l’efficacité opérationnelle du Groupe.

Cette hausse s’explique, outre l’effet périmètre, principalement par les investissements dans les initiatives de développement du Plan Ambitions 2025, notamment en technologie, en distribution tiers et en Asie.

Le coefficient d’exploitation, à 52,5% en données ajustées3, est stable par rapport au premier semestre de l’an dernier et en ligne avec l’objectif d’Ambitions 2025 (<53%).

Le Résultat brut d’exploitation ajusté3 (RBE) ressort à 808 M€, en hausse de +4,5% par rapport au premier semestre 2024 pro forma4, reflet de la croissance des revenus et de la maîtrise des charges.

La contribution des JV mises en équivalence12, à 66 M€, en hausse de +7,1% par rapport au premier semestre 2024, reflète la forte dynamique de la JV indienne SBI MF (+7,4%) qui représente plus de 80% de la contribution des JV. Le dynamisme commercial de la JV a permis la poursuite de la croissance de ses commissions de gestion et a plus que compensé les effets de la dépréciation de la roupie indienne (-3 M€, soit -6 points de pourcentage de croissance). Le semestre a également bénéficié de la rentabilité de la JV chinoise ABC-CA.

La contribution ajustée3 des activités américaines mises en équivalence, qui reprend la contribution de Victory Capital pour la quote-part du Groupe (26%) à partir du deuxième trimestre, s’élève à 26 M€. Comme expliqué ce chiffre correspond au résultat du premier trimestre de Victory Capital du fait du décalage de publication, et ne tient donc pas compte des synergies qui ont été annoncées dans le cadre du rapprochement avec Amundi US (110 M$ à 100%, en année pleine avant impôt) et dont 50 M$ ont déjà été réalisées au moment de la finalisation du partenariat. La comparaison avec la contribution d’Amundi US au deuxième trimestre 2024, à 32 M€, qui comprenait en outre des éléments positifs non récurrents n’est donc pas pertinente.

La charge d’impôt ajustée3 du premier semestre 2025 atteint -259 M€, en très forte progression – +35,0% – par rapport au premier semestre 2024 pro forma4.

En France, conformément à la Loi de finances pour 2025, une contribution exceptionnelle d’impôt est comptabilisée sur l’exercice 2025. Elle est calculée sur la moyenne des bénéfices réalisés en France en 2024 et 2025. Cette contribution exceptionnelle est estimée13 à -72 M€ pour l’ensemble de l’année, et n’est pas comptabilisée de façon linéaire au fil des trimestres. Elle s’élève ainsi à -54 M€ au premier semestre 2025. Hors cette contribution exceptionnelle, la charge d’impôt ajustée3 aurait été de -205 M€ et le taux d’impôt effectif ajusté3 ressortirait équivalent à celui du premier semestre 2024.

Le résultat net ajusté3 ressort à 638 M€. Hors la contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés, il aurait atteint 692 M€, en progression de +4% par rapport au premier semestre 2024 pro forma4.

Le Bénéfice net par Action ajusté3 au premier semestre 2025 atteint 3,11 €, y compris -0,26 € lié à la contribution exceptionnelle d’impôt en France. Hors cette contribution exceptionnelle le Bénéfice par action ajusté3 aurait donc été de 3,37 €, en progression de +3.3% par rapport au premier semestre 2024 pro forma4.

Données comptables au premier semestre 2025

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à près d’un milliard d’euros, à 998 M€. Il intègre une plus-value non monétaire de 402 M€ liée à la finalisation du partenariat avec Victory Capital.

Pour rappel, cette opération a pris la forme d’un échange de titres et n’a donné lieu à aucun paiement en numéraire. La plus-value comptable correspond à la différence entre la valeur de marché de ce que le Groupe Amundi a reçu à la date de transaction, à savoir 26% du capital du nouvel ensemble Victory Capital, et le prix de revient historique comptable d’Amundi US que le Groupe a apporté à Victory Capital.

Comme les autres semestres, le résultat net comptable intègre diverses charges non monétaires ainsi que des coûts d’intégration relatifs au partenariat avec Victory Capital, finalisé le 1er avril 2025. Enfin, la contribution de Victory Capital comprend également un certain nombre de charges, notamment d’amortissement d’actifs intangibles (voir le détail de tous ces éléments en p. 17).

Le Bénéfice net par Action comptable au premier semestre 2025 atteint 4,86 €, y compris la plus-value et la contribution exceptionnelle d’impôt en France.

Résultats du deuxième trimestre 2025

Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au premier trimestre 2025 inclus. Au deuxième trimestre, après la finalisation du partenariat avec Victory Capital, la contribution d’Amundi US est remplacée par la consolidation par mise en équivalence de la quote-part du Groupe (26%) dans Victory Capital, avec un décalage de publication d’un trimestre (intégration pour le résultat du deuxième trimestre 2025 du résultat publié par Victory Capital au premier trimestre 2025).

Baisse T2/T2 du résultat avant impôt3 à cause des commissions de surperformance et des revenus financiers

Données ajustées3

Les résultats intègrent aixigo, dont l’acquisition a été finalisée début novembre 2024.

Les revenus nets ajustés3 ressortent à 790 M€, en baisse de -1,0% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma4, mais les revenus liés à l’activité, commissions de gestion et revenus de technologie, sont en hausse :

les commissions nettes de gestion progressent de +1,2% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma 4 , à 717 M€, grâce à la hausse des encours moyens 2 sur la même période, en dépit de l’effet défavorable du mix produits sur les marges et de la dépréciation du dollar US, qui est la devise d’environ 25% des actifs sous-jacents aux encours gérés 2 ; par rapport au premier trimestre 2025 pro forma 4 , la baisse de ces commissions est expliquée aux deux tiers par la baisse du dollar US ;

progressent de +1,2% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma , à 717 M€, grâce à la hausse des encours moyens sur la même période, en dépit de l’effet défavorable du mix produits sur les marges et de la dépréciation du dollar US, qui est la devise d’environ 25% des actifs sous-jacents aux encours gérés ; par rapport au premier trimestre 2025 pro forma , la baisse de ces commissions est expliquée aux deux tiers par la baisse du dollar US ; les revenus d’ Amundi Technology , à 26 M€, poursuivent leur croissance soutenue (+49,8% par rapport au deuxième trimestre 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+3 M€) ; hors aixigo, ces revenus sont en croissance organique de +30% ;

, à 26 M€, poursuivent leur croissance soutenue (+49,8% par rapport au deuxième trimestre 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+3 M€) ; hors aixigo, ces revenus sont en croissance organique de +30% ; les commissions de surperformance sont en retrait du fait de la volatilité des marchés (-28,9% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma 4 ), mais elles progressent par rapport au premier trimestre pro forma 4 (+53,5%) ;

sont en retrait du fait de la volatilité des marchés (-28,9% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma ), mais elles progressent par rapport au premier trimestre pro forma (+53,5%) ; et les revenus financiers (-47,2%, sont en recul à cause de la baisse des taux courts en zone euro sur la période.

Les charges d’exploitation ajustées3 sont maîtrisées à 417 M€, soit +1,6% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma4, et ressortent stables hors aixigo, ce qui traduit l’efficacité opérationnelle du Groupe. Les investissements dans les initiatives de développement du Plan Ambitions 2025 ont été poursuivis, notamment en technologie, en distribution tiers et en Asie.

Le coefficient d’exploitation, à 52,7% en données ajustées3 est en ligne avec l’objectif Ambitions 2025 (<53%).

Le plan d’optimisation, qui avait été annoncé au premier trimestre, a été lancé et permettra de financer l’accélération des investissements en dégageant 35 à 40 M€ d’économies à partir de 2026. Il a fait l’objet de premières annonces concrètes au deuxième trimestre, notamment la fusion entre CPR et BFT pour créer un leader de la gestion d’actifs en France au sein du Groupe, avec environ 100 Md€ d'encours sous gestion. Les coûts de restructuration de ce plan seront comptabilisés à hauteur de 70 à 80 M€14 au second semestre.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté3 (RBE) ressort à 374 M€, en baisse de -3,8% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma4.

La contribution des JV asiatiques15, à 38 M€ (+16,6%), progresse fortement grâce à la croissance de l’activité et des commissions de gestion de la principale entité contributrice, la JV indienne SBI MF (à +19%), ainsi que la bonne rentabilité de la JV en Chine ABC-CA.

La contribution ajustée3 des activités américaines mises en équivalence reflète pour la première fois ce trimestre la contribution de Victory Capital pour la quote-part du Groupe (26%), à 26 M€. Comme expliqué ce chiffre correspond au résultat du premier trimestre de Victory Capital du fait du décalage de publication, et ne tient donc pas encore compte des synergies qui ont été annoncées dans le cadre du rapprochement avec Amundi US (110 M$ à 100% en année pleine avant impôt) et dont 50 M$ étaient réalisées au moment de la finalisation du partenariat au 1er avril 2025. La comparaison avec la contribution au résultat net du Groupe d’Amundi US au deuxième trimestre 2024 (32 M€), qui comprenait en outre des éléments positifs non récurrents n’est ainsi pas pertinente. Par ailleurs le dollar US moyen a baissé de -5% sur un an, pesant également sur la croissance de cette contribution.

Le résultat avant impôt3 atteint 437 M€, en baisse de -1,8% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma4.

La charge d’impôt ajustée3 du deuxième trimestre 2025 atteint -104 M€, en hausse de +9% par rapport au deuxième trimestre 2024 pro forma4.

En France, conformément à la Loi de finances pour 2025, une contribution exceptionnelle d’impôt est comptabilisée sur l’exercice 2025. Elle est calculée sur la moyenne des bénéfices réalisés en France en 2024 et 2025. Cette contribution exceptionnelle est estimée16 à -72 M€ pour l’ensemble de l’année, n’est pas comptabilisée de façon linéaire. Elle s’élevait à -9 M€ au deuxième trimestre 2025, contre -46 M€ au premier trimestre. Hors cette contribution exceptionnelle, la charge d’impôt ajustée3 aurait été de -95 M€ et le taux d’impôt effectif ajusté3 ressortirait à 25,4%, équivalent à celui du deuxième trimestre 2024 pro forma4.

Le résultat net ajusté3 ressort à 334 M€. Hors la contribution exceptionnelle d’impôt, il aurait été de 343 M€.

Le Bénéfice net par Action ajusté3 au deuxième trimestre 2025 atteint 1,63 €, y compris -4 cents liés à la contribution exceptionnelle d’impôt en France.

Données comptables au deuxième trimestre 2025

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 715 M€. Il intègre la plus-value non monétaire de 402 M€ liée à la finalisation du partenariat avec Victory Capital.

Comme les autres trimestres, le résultat net comptable intègre diverses charges non monétaires ainsi que des coûts d’intégration relatifs au partenariat avec Victory Capital, finalisé le 1er avril 2025. Enfin, la contribution de Victory Capital comprend également un certain nombre de charges, notamment d’amortissement d’actifs intangibles (voir le détail de tous ces éléments en p. 17).

Le Bénéfice net par Action comptable au deuxième trimestre 2025 atteint 3,48 €, y compris la plus-value sur l’opération Victory Capital et la contribution exceptionnelle d’impôt en France.

Une structure financière solide, 1,3 Md€ de surplus de capital

L’actif net tangible17 s’élève à 4,3 Md€ au 30 juin 2025, en légère baisse par rapport à fin 2024 compte tenu du paiement des dividendes (-0,9 Md€) au titre de l’exercice 2024 et de l’impact du change (-0,2 Md€), compensés pour la plus grande partie par le résultat net comptable du semestre (+1,0 Md€), y compris la plus-value liée au partenariat avec Victory Capital (+0,4 Md€).

Comme indiqué au moment de la signature en juillet 2024, le partenariat avec Victory Capital n’a pas eu d’effet significatif sur le ratio CET1.

Le surplus de capital au 30 juin 2025 s’établit à 1,3 Md€.

L’agence de notation FitchRatings a confirmé par un communiqué de presse daté du 4 juillet dernier la note d’émetteur d’Amundi18 A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

* * * * *

ANNEXES

Compte de résultat ajusté3 du premier semestre 2025

(M€)

S1 2025 S1 2024* % var. S1/S1*









Revenus nets - ajustés

1 703 1 623 +4,9% Commissions de gestion

1 542 1 475 +4,6% Commissions de surperformance

58 66 -13,2% Technologie

52 35 +48,0% Produits financiers & autres revenus

52 47 +10,4% Charges d'exploitation - ajustées

(894) (849) +5,3% Coefficient d'exploitation - ajusté (%)

52,5% 52,3% +0,2pp Résultat brut d'exploitation - ajusté

808 773 +4,5% Coût du risque & autres

(6) (8) -28,7% Sociétés mises en équivalence – JV

66 61 +7,1% Sociétés mises en équivalence – Victory Capital -ajusté

26 32 -16,8% Résultat avant impôt - ajusté

895 858 +4,2% Impôts sur les sociétés

(259) (192) +35,0% Minoritaires

2 1 +88,1% Résultat net part du Groupe - ajusté

638 668 -4,5% Amortissement des actifs intangibles après impôts

(28) (32) -10,8% Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts

(7) 0 NS Ajustements Victory Capital (après impôts, en quote-part)

(7) 0 NS Plus-value Victory Capital, après impôts

402 0 NS Résultat net part du Groupe

998 636 +56,9% Bénéfice par action (€)

4,86 3,11 +56,3% Bénéfice par action - ajusté (€)

3,11 3,26 -4,8%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au T1 2025 inclus ; pour le S1 2025 aucun retraitement n’a été appliqué et Amundi US est donc intégrée globalement au T1 2025, et le S1 2024 a été retraité comme si Amundi US avait été mis en équivalence au T2 2024 uniquement



Compte de résultat ajusté3 du deuxième trimestre

(M€)

T2 2025 T2 2024* % var.

T2/T2*

T1 2025* % var.

T2/T1*















Revenus nets - ajustés

790 799 -1,0%

823 -3,9% Commissions de gestion

717 709 +1,2%

737 -2,7% Commissions de surperformance

35 49 -28,9%

23 +53,5% Technologie

26 17 +49,8%

26 +0,7% Produits financiers & autres revenus

12 23 -47,2%

37 -66,9% Charges d'exploitation - ajustées

(417) (410) +1,6%

(416) +0,2% Coefficient d'exploitation - ajusté (%)

52,7% 51,4% +1,4pp

50,6% +2,2pp Résultat brut d'exploitation - ajusté

374 388 -3,8%

407 -8,1% Coût du risque & autres

(1) (8) -82,4%

(4) -67,4% Sociétés mises en équivalence – JV

38 33 +16,6%

28 +38,6% Sociétés mises en équivalence – Victory Capital - ajusté

26 32 -16,8%

22 +21,2% Résultat avant impôt - ajusté

437 445 -1,8%

452 -3,3% Impôts sur les sociétés

(104) (95) +9,0%

(149) -30,6% Minoritaires

1 0 NS

1 +32,6% Résultat net part du Groupe - ajusté

334 350 -4,5%

303 +10,2% Amortissement des actifs intangibles après impôts

(15) (17) -13,7%

(14) +8,8% Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts

(1) 0 NS

(3) -78,2% Ajustements Victory Capital (après impôts, en quote-part)

(7) 0 NS

(4) +62,2% Plus-value Victory Capital, après impôts

402 0 NS

0 NS Résultat net part du Groupe

715 333 NS

283 NS Bénéfice par action (€)

3,48 1,63 NS

1,38 NS Bénéfice par action - ajusté (€)

1,63 1,71 -4,8%

1,48 +10,2%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au T1 2025 inclus ; pour le S1 2025 aucun retraitement n’a été appliqué et Amundi US est donc intégrée globalement au T1 2025, et le S1 2024 a été retraité comme si Amundi US avait été mis en équivalence au T2 2024 uniquement



Séries historiques pro forma3 ajustées4 – premier semestre

(m€)

S1 2025

S1 2024 - Contrib.

Amundi US

T2 2024 S1 2024

pro forma

% var.

25/24 % var.

25/24

pro forma



















Commissions nettes de gestion

1 542

1 560 85 1 475

-1,2% +4,6% Commissions de surperformance

58

67 1 66

-14,1% -13,2% Revenus nets de gestion

1 599

1 627 86 1 541

-1,7% +3,8% Technologie

52

35 0 35

+48,0% +48,0% Produits nets financiers et autres revenus

12

6 3 3

NS NS Produits nets financiers et autres revenus, ajustés

52

50 3 47

+4,1% +10,4% Revenus nets (a)

1 663

1 667 89 1 578

-0,3% +5,4% Revenus nets - ajustés (b)

1 703

1 711 89 1 623

-0,5% +4,9% Charges d'exploitation (c)

(905)

(900) (51) (849)

+0,6% +6,6% Charges d'exploitation - ajustées (d)

(894)

(900) (51) (849)

-0,6% 5,3% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c)

758

767 38 729

-1,2% +4,0% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d)

808

811 38 773

-0,4% +4,5% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a)

54,4%

54,0% 57,2% 53,8%

+0,4pp +0,6pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b)

52,5%

52,6% 57,2% 52,3%

-0,1pp +0.2pp Coût du risque & autres (g)

397

(5) 3 (8)

NS NS Coût du risque & autres - ajusté (h)

(6)

(5) 3 (8)

+16,4% -28,7% Sociétés mises en équivalence - JV (i)

66

61 61

+7,1% +7,1% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US (j)

20

0 (32) 32

NS -37,7% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US - ajusté (k)

26

0 (32) 32

NS -16,8% Résultat avant impôts (l)=(e)+(g)+(i)+(j)

1 240

824 9 814

+50,6% +52,3% Résultat avant impôts - ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k)

895

868 9 858

+3,1% +4,2% Impôts sur les bénéfices (n)

(245)

(189) (9) (179)

+29,6% +36,4% Impôts sur les bénéfices - ajustés (o)

(259)

(201) (9) (192)

+28,8% +35,0% Minoritaires (p)

2

1 0 1

+88,1% +88,1% Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p)

998

636 0 636

+56,9% +56,9% Résultat net part du Groupe - ajusté (r)=(m)+(o)+(p)

638

668 0 668

-4,5% -4,5%



















Bénéfice par action (€)

4,86

3,11 3,11

+56,3% +56,3% Bénéfice par action - ajusté (€)

3,11

3,26 3,26

-4,8% -4,8%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au T1 2025 inclus ; pour le S1 2025 aucun retraitement n’a été appliqué et Amundi US est donc intégrée globalement au T1 2025, et le S1 2024 a été retraité comme si Amundi US avait été mis en équivalence au T2 2024 uniquement

Séries historiques pro forma3 ajustées4 – trimestres 2024-2025

(m€)

T2 2025

T2 2024 - Contrib.

Amundi US

T2 2024 T2 2024

pro forma

% var.

T2/T2 % var.

T2/T2

pro forma

T1 2025* - Contrib.

Amundi US

T1 2025 T1 2025

pro forma

% var.

T2/T1 % var.

T2/T1

pro forma Commissions nettes de gestion

717

794 85 709

-9,7% +1,2%

824 88 737

-13,0% -2,7% Commissions de surperformance

35

50 1 49

-29,9% -28,9%

23 0 23

+52,0% +53,5% Revenus nets de gestion

752

844 86 758

-10,9% -0,8%

847 88 760

-11,2% -1,0% Technologie

26

17 0 17

+49,8% +49,8%

26 0 26

+0,7% +0,7% Produits nets financiers et autres revenus

(7)

3 3 (0)

NS NS

19 2 18

NS NS Produits nets financiers et autres revenus, ajustés

12

26 3 23

-52,9% -47,2%

39 2 37

-68,4% -66,9% Revenus nets (a)

771

864 89 775

-10,8% -0,6%

892 90 803

-13,7% -4,0% Revenus nets - ajustés (b)

790

887 89 799

-10,9% -1,0%

912 90 823

-13,4% -3,9% Charges d'exploitation (c)

(418)

(461) (51) (410)

-9,2% +2,0%

(486) (67) (419)

-14,0% -0,2% Charges d'exploitation - ajustées (d)

(417)

(461) (51) (410)

-9,6% +1,6%

(478) (62) (416)

-12,8% +0,2% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c)

352

403 38 365

-12,6% -3,5%

406 22 384

-13,3% -8,2% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d)

374

426 38 388

-12,4% -3,8%

434 28 407

-14,0% -8,1% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a)

54,3%

53,4% 57,2% 52,9%

0,95pp 1,38pp

54,5% 75,0% 52,2%

-0,20pp 2,08pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b)

52,7%

51,9% 57,2% 51,4%

0,79pp 1,37pp

52,4% 69,0% 50,6%

0,35pp 2,16pp Coût du risque & autres (g)

401

(5) 3 (8)

NS NS

(4) (0) (4)

NS NS Coût du risque & autres - ajusté (h)

(1)

(5) 3 (8)

-71,0% -82,4%

(4) (0) (4)

-67,9% -67,4% Sociétés mises en équivalence - JV (i)

38

33 0 33

+16,6% +16,6%

28 0 28

+38,6% +38,6% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US (j)

20

0 (32) 32

NS -37,7%

0 (18) 18

NS +11,7% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US - ajusté (k)

26

0 (32) 32

NS -16,8%

0 (22) 22

NS +21,2% Résultat avant impôts (l)=(e)+(g)+(i)+(j)

811

431 9 421

+88,3% +92,5%

429 5 425

+89,0% +91,0% Résultat avant impôts - ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k)

437

454 9 445

-3,8% -1,8%

458 10 452

-4,5% -3,3% Impôts sur les bénéfices (n)

(97)

(98) (9) (89)

-0,5% +10,1%

(147) (5) (143)

-33,7% -31,6% Impôts sur les bénéfices - ajustés (o)

(104)

(105) (9) (95)

-0,8% +9,0%

(155) (6) (149)

-33,2% -30,6% Minoritaires (p)

1

0 0 0

NS NS

1 0 1

+32,6% +32,6% Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p)

715

333 0 333

NS NS

283 0 283

NS NS Résultat net part du Groupe - ajusté (r)=(m)+(o)+(p)

334

350 0 350

-4,5% -4,5%

303 0 303

+10,2% +10,2%

































Bénéfice par action (€)

3,48

1,63 1,63

NS NS

1,38 1,38

NS NS Bénéfice par action - ajusté (€)

1,63

1,71 1,71

-4,8% -4,8%

1,48 1,48

+10,2% +10,2%

Définition des encours

Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours et de la collecte des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et collecte sont repris pour la part d’Amundi dans le capital de la JV

Evolution des encours sous gestion de fin 2021 à fin juin 2025

(Md€) Encours sous gestion Collecte



nette Effet marché et change Effet



Périmètre

Variation des encours

vs. trimestre précédent Au 31/12/2021 2 064







+14%19 T1 2022

+3,2 -46,4

-

Au 31/03/2022 2 021







-2,1% T2 2022

+1,8 -97,7

-

Au 30/06/2022 1 925







-4,8% T3 2022

-12,9 -16,3

-

Au 30/09/2022 1 895







-1,6% T4 2022

+15,0 -6,2

-

Au 31/12/2022 1 904







+0,5% T1 2023

-11,1 +40,9

-

Au 31/03/2023 1 934







+1,6% T2 2023

+3,7 +23,8

-

Au 31/06/2023 1 961







+1,4% T3 2023

+13,7 -1,7

-

Au 30/09/2023 1 973







+0,6% T4 2023

+19,5 +63,8

-20

Au 31/12/2023 2 037







+3,2% T1 2024

+16,6 +62.9

-

Au 31/03/2024 2 116







+3,9% T2 2024

+15,5 +16,6

+7,9

30/06/2024 2 156







+1,9% T3 2024

+2,9 +32,5

-

30/09/2024 2 192







+1,6% T4 2024

+20,5 +28,1

-

31/12/2024 2 240







+2,2% T1 2025

+31,1 -24,0

-

31/03/2025 2 247







+0,3% T2 2025

+20,4 +10,1

-10,6

30/06/2025 2 267







+0,9%

Total sur un an entre le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025 : +5,2%

Collecte nette +74,9 Md€

Effet marché +108,8 Md€

Effet change -62,1 Md€

Effets périmètre -10,6 Md€

(T2 2025 effet de la sortie des encours US d’Amundi US et reprise de 26% des encours Victory Capital aux US, l’acquisition d’aixigo n’a pas d’effet sur les encours sous gestion)

Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle20

(Md€) Encours

30.06.2025 Encours

30.06.2024 % var.

/30.06.2024 Collecte

T2 2025 Collecte

T2 2024 Collecte

S1 2025 Collecte

S1 2024 Réseaux France 139 133 +4,3% -0,7 -2,4 -0,5 -0,9 Réseaux internationaux 161 165 -2,5% -2,9 -0,8 -5,6 -2,8 Dont Amundi BOC WM 3 3 -15,0% +0,7 +0,4 +1,0 +0,1 Distributeurs tiers 350 359 -2,5% +5,0 +5,4 +13,3 +12,4 Retail 650 658 -1,1% +1,4 +2,2 +7,2 +8,7 Institutionnels & Souverains (*) 548 520 +5,4% +1,7 +1,1 +31,8 +10,7 Corporates 107 108 -1,4% -3,7 -3,9 -14,0 -8,1 Epargne entreprises 101 90 +12,8% +4,9 +3,8 +4,0 +2,9 Assureurs CA & SG 445 424 +4,8% +5,9 +0,8 +9,4 +1,7 Institutionnels 1 201 1 142 +5,1% +8,7 +1,7 +31,2 +7,3 JVs 359 356 +0,6% +10,3 +11,6 +13,2 +16,1 Victory-distribution US 58 0 NS -0,0 0,0 -0,0 0,0 Total 2 267 2 156 +5,2% +20,4 +15,5 +51,6 +32,1

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs20

(Md€) Encours

30.06.2025 Encours

30.06.2024 % var.

/30.06.2024 Collecte

T2 2025 Collecte

T2 2024 Collecte

S1 2025 Collecte

S1 2024 Actions 556 515 +8,0% +6,9 +3,2 +33,3 +0,7 Diversifiés 270 282 -4,3% +0,1 +0,7 -0,9 -6,9 Obligations 737 706 +4,3% +6,6 +10,1 +20,9 +24,0 Réels, alternatifs et structurés 108 112 -4,0% -2,5 +1,0 -5,2 +0,7 ACTIFS MLT hors JVs 1 671 1 616 +3,4% +11,1 +15,1 +48,0 +18,5 Trésorerie hors JVs 180 184 -2,1% -1,0 -11,2 -9,6 -2,5 Actifs hors JVs 1 851 1 800 +2,8% +10,2 +3,9 +38,4 +16,0 JVs 359 356 +0,6% +10,3 +11,6 +13,2 +16,1 Victory-distribution US 58 0 NS -0,0 0,0 -0,0 0,0 TOTAL 2 267 2 156 +5,2% +20,4 +15,5 +51,6 +32,1 Dont actifs MLT 2 051 1 938 +5,8% +16,5 +23,7 +56,3 +31,5 Dont produits de trésorerie 216 218 -0,9% +3,9 -8,3 -4,7 +0,6



Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs20

(Md€) Encours

30.06.2025 Encours

30.06.2024 % var.

/30.06.2024 Collecte

T2 2025 Collecte

T2 2024 Collecte

S1 2025 Collecte

S1 2024 Gestion active 1 118 1 122 -0,4% +2,9 +8,0 +9,1 +9,3 Actions 196 207 -5,4% -0,8 -0,4 -4,8 -3,1 Diversifiés 261 272 -3,8% +0,0 +0,3 -0,9 -7,7 Obligations 661 643 +2,7% +3,7 +8,1 +14,9 +20,2 Produits structurés 41 42 -0,3% -1,4 +1,3 -3,5 +1,9 Gestion passive 446 382 +16,7% +10,7 +6,0 +44,2 +8,5 ETF & ETC 288 237 +21,2% +8,2 +4,5 +18,6 +9,5 Index & Smart beta 158 144 +9,2% +2,5 +1,5 +25,6 -1,0 Actifs réels et Alternatifs 67 71 -6,2% -1,0 -0,3 -1,8 -1,2 Actifs reels 63 67 -5,4% -0,6 -0,1 -1,2 -0,3 Alternatifs 4 4 -18,4% -0,4 -0,2 -0,5 -1,0 ACTIFS MLT hors JVs 1 671 1 616 +3,4% +11,1 +15,1 +48,0 +18,5 Trésorerie hors JVs 180 184 -2,1% -1,0 -11,2 -9,6 -2,5 TOTAL ACTIFS hors JVs 1 851 1 800 +2,8% +10,2 +3,9 +38,4 +16,0 JVs 359 356 +19,8% +11,6 -0,9 +16,1 -1,7 Victory-distribution US 58 0 NS -0,0 0,0 -0,0 0,0 TOTAL 2 267 2 156 +5,2% +20,4 +15,5 +51,6 +32,1 Dont actifs MLT 2 051 1 938 +5,8% +16,5 +23,7 +56,3 +31,5 Dont produits de trésorerie 216 218 -0,9% +3,9 -8,3 -4,7 +0,6

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques20

(Md€) Encours

30.06.2025 Encours

30.06.2024 % var.

/30.06.2024 Collecte

T2 2025 Collecte

T2 2024 Collecte

S1 2025 Collecte

S1 2024 France 1 028 971 +5,9% +8,7 +0,0 +9,3 +10,0 Italie 199 207 -3,9% -1,4 -1,8 -3,4 -2,9 Europe hors France & Italie 461 406 +13,6% -1,0 +0,1 +22,8 +4,1 Asie 460 451 +2,0% +13,8 +15,4 +21,6 +22,3 Reste du monde 119 121 -1,5% +0,3 +1,7 +1,3 -1,3 TOTAL 2 267 2 156 +5,2% +20,4 +15,5 +51,6 +32,1 TOTAL hors France 1 239 1 185 +4,6% +11,7 +15,5 +42,3 +22,1

Annexe méthodologique – Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Données comptables et ajustées

Données comptables - Elles comprennent

l’amortissement des actifs intangibles, enregistrés en autres revenus, et depuis le T2 2024, d’autres charges non monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges financières.

des coûts d’intégration au titre de l’opération avec Victory Capital et des amortissements de PPA au titre de l’acquisition d’aixigo comptabilisés au quatrième trimestre 2024 et au premier trimestre 2025 en charges d’exploitation. Aucun coût de cette nature n’avait été comptabilisé sur les neuf premiers mois de 2024.

Les montants agrégés de ces éléments sont les suivants pour les différentes périodes sous revue :

T2 2024 : -24 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-24 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts S1 2024 : -44 M€ avant impôts et -28 M€ après impôts

-44 M€ avant impôts et -28 M€ après impôts T1 2025 : -29 M€ avant impôts et -20 M€ après impôts

-29 M€ avant impôts et -20 M€ après impôts T2 2025 : -28 M€ avant impôts et -22 M€ après impôts + 402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

-28 M€ avant impôts et -22 M€ après impôts + 402 M€ de plus-value (sans effet fiscal) S1 2025 : -57 M€ avant impôts et -42 M€ après impôts + 402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

Données ajustées - Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell, des actifs intangibles représentant les contrats clients de Lyxor et, depuis le deuxième trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates ; ces amortissements et charges non monétaires sont comptabilisés en déduction des revenus nets ; retraitement de l‘amortissement d’un actif technologique lié à l’acquisition d’aixigo comptabilisé dans les charges d’exploitation. Les coûts d’intégration au titre de l’opération avec Victory Capital sont également retraités.

Partenariat avec Victory Capital

Victory Capital ajuste ses comptes en US GAAP pour que ses résultats ajustés reflètent mieux la performance économique du Groupe. Ces ajustements US GAAP vers Non-GAAP sont notamment, avec les chiffres au premier trimestre 2025 repris dans les comptes d’Amundi au titre du deuxième trimestre 2025, les amortissements d’actifs intangibles et autres charges liées aux acquisitions, certaines taxes sur l’activité, les rémunérations en titres, les coûts d’émissions de dette et la prise en compte d’un crédit d’impôt sur du goodwill et des actifs intangibles.

Indicateurs Alternatifs de Performance21

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont calculées conformément à l’annexe méthodologique présentée ci-dessus.

Les données ajustées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(M€)

S1 2025 S1 2024*

T2 2025 T2 2024 T2 2024*

T1 2025 T1 2025*











































Revenus net (a)

1 663 1 578

771 864 775

892 803 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt

(37) (43)

(18) (22) (22)

(18) (18) - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates

(3) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) Revenus - ajustés (b)

1 703 1 623

790 887 799

912 823





















Charges d’exploitation (c)

(905) (849)

(418) (461) (410)

(486) (419) - Coûts d'intégration avant impôt

(7) 0

0 0 0

(7) (2) - Amortissement du PPA lié à aixigo avant impôt

(4) 0

(2) 0 0

(2) (2) Charges d’exploitation - ajustées (d)

(894) (849)

(417) (461) (410)

(478) (416)





















Résultat Brut d’Exploitation (e)=(a)+(c)

758 729

352 403 365

406 384 Résultat Brut d’Exploitation – ajusté (f)=(b)+(d)

808 773

374 426 388

434 407 Coefficient d’exploitation (%) -(c)/(a)

54,4% 53,8%

54,3% 53,4% 52,9%

54,5% 52,2% Coefficient d’exploitation ajusté (%) -(d)/(b)

52,5% 52,3%

52,7% 51,9% 51,4%

52,4% 50,6% Coût du risque et autres (g)

397 (8)

401 (5) (8)

(4) (4) Coût du risque et autres - ajusté (h)

(6) (8)

(1) (5) (8)

(4) (4) Sociétés mises en équivalence – JV (i)

66 61

38 33 33

28 28 Sociétés mises en équivalence – Victory Capital (j)

20 32

20 0 32

0 18 Sociétés mises en equivalence Victory Capital - ajusté (k)

26 32

26 0 32

0 22 Résultat avant Impôt (l)=(e)+(g)+(i)+(j)

1 240 814

811 431 421

429 425 Résultat avant Impôt -ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k)

895 858

437 454 445

458 452 Impôts sur les bénéfices (m)

(245) (179)

(97) (98) (89)

(147) (143) Impôts sur les bénéfices - ajustés (n)

(259) (192)

(104) (105) (95)

(155) (149) Minoritaires (o)

2 1

1 0 0

1 1 Résultat net part du Groupe (n)=(i)+(k)+(m)

998 636

715 333 333

283 283 Résultat net part du Groupe - ajusté (o)=(j)+(l)+(m)

638 668

334 350 350

303 303





















Bénéfice par action (€)

4,86 3,11

3,48 1,63 1,63

1,38 1,38 Bénéfice par action - ajusté (€)

3,11 3,26

1,63 1,71 1,71

1,48 1,48























Actionnariat





30 juin 2025

31 mars 2025

31 décembre 2024

30 juin 2024 (unités)

Nombre

d'actions % du capital

Nombre

d'actions % du capital

Nombre

d'actions % du capital

Nombre

d'actions % du capital Groupe Crédit Agricole

141 057 399 68,67%

141 057 399 68,67%

141 057 399 68,67%

141 057 399 68,93% Salariés

4 398 054 2,14%

4 128 079 2,01%

4 272 132 2,08%

2 879 073 1,41% Autocontrôle

1 625 258 0,79%

1 961 141 0,95%

1 992 485 0,97%

963 625 0,47% Flottant

58 338 551 28,40%

58 272 643 28,37%

58 097 246 28,28%

59 747 537 29,20%

























Nombre d'actions en fin de période

205 419 262 100,0%

205 419 262 100,0%

205 419 262 100,0%

204 647 634 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année

205 419 262 -

205 419 262 -

204 776 239 -

204 647 634 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre

205 419 262 -

205 419 262 -

205 159 257 -

204 647 634 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions est inchangé entre le T1 2025 et le T2 2025 et a augmenté de +0,4% entre T2 2024 et T2 2025.

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 31 octobre 2024. 771 628 titres ont été créés (environ 0,4% du capital avant l’opération).

Amundi a annoncé le 7 octobre 2024 un programme de rachat d'au maximum 1 million d'actions (soit ~0,5% du capital avant l'opération) destiné à couvrir des plans d'actions de performance, Il a été finalisé au 27 novembre 2024.





Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2025 : mardi 28 octobre 2025

Quatrième trimestre 2025 : nouveau plan stratégique à moyen terme

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux22, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 300 milliards d’euros d’encours23.

Ses six plateformes de gestion internationales24, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Voir définition des encours p. 14

2 Hors JV et Victory Capital – Distribution US, dont les contributions au résultat sont mises en équivalence

3 Données ajustées : voir p. 16

4 Pour les explications sur les variations pro forma, voir p. 12 et 13

5 Source IPE “Top 500 Asset Managers” publié en juin 2025

6 Y compris JV et Victory Capital - Distribution US

7 Les collectes présentées dans cette partie ne sont pas cumulatives, puisqu’elles peuvent se recouper en partie, par exemple un ETF vendu à un distributeur tiers en Asie.

8 Actifs à Moyen Long Terme, hors JV

9 Qualified Domestic Limited Partner, ie des gestionnaires d’actifs autorisés à investir sur les marchés internationaux via des fonds en Renminbi proposés aux investisseurs domestiques en Chine

10 Cf. Third-Party Distribution Investor Workshop du 19 juin 2025

11 Source : Morningstar Direct, Broadridge FundFile - Fonds ouverts et ETF, périmètre fonds monde, mars 2025 ; en pourcentage des encours sous gestion des fonds en question ; le nombre de fonds ouverts d’Amundi notés par Morningstar était de 1071 fonds à fin mars 2025. © 2025 Morningstar, tous droits réservés

12 Reflétant la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI FM), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), consolidée par mise en équivalence après impôts

13 Sous l’hypothèse que le résultat fiscal 2025 en France sera équivalent à celui de 2024 et avant ajustement de la moyenne pour tenir compte du résultat fiscal 2025 définitif

14 En cours d’estimation

15 Reflétant la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI FM), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), consolidée par mise en équivalence après impôts

16 Sous l’hypothèse que le résultat fiscal 2025 en France sera équivalent à celui de 2024 et avant ajustement de la moyenne pour tenir compte du résultat fiscal 2025 définitif

17 Capitaux propres moins goodwill et immobilisations incorporelles

18 Long-Term Issuer Default Rating (IDR)

19 Lyxor, intégré au 31/12/2021 ; cession de Lyxor Inc. au T4 2023

20 Voir définition des encours, p. 14

21 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 16 avril 2025 sous le numéro D25-0272

22 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

23 Données Amundi au 30/06/2025

24 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe