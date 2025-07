JCDecaux remporte la concession publicitaire exclusive de Brussels Airport

Paris, le 29 juillet 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Belgique a remporté, à la suite d’un appel d’offres, la concession publicitaire exclusive de Brussels Airport. L’aéroport est situé à deux pas de la capitale belge, qui est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

Brussels Airport Company (BAC) a choisi de faire à nouveau confiance à JCDecaux pour prendre en charge, à partir du 1er janvier 2026, l’installation, la gestion et la commercialisation des dispositifs publicitaires à l’intérieur, à l’extérieur ainsi qu’aux abords de Brussels Airport qui, avec 23,6 millions de passagers en 2024, figure parmi les aéroports les plus importants d’Europe.

Partenaire de Brussels Airport depuis déjà 18 ans, JCDecaux, fidèle à sa stratégie de qualité et d’innovation technologique, mettra à la disposition de Brussels Airport son expertise et son savoir-faire pour enrichir l’expérience passager et la visibilité des annonceurs, tout en répondant aux exigences de durabilité et de qualité de service. JCDecaux renouvellera l’ensemble de ses mobiliers et espaces digitaux et développera une large gamme de solutions créatives comme les podiums d’activation, les dispositifs événementiels immersifs, créateurs d’engagement entre les marques et les passagers.

Conformément aux engagements RSE des deux entreprises, le développement durable et la sécurité seront des priorités fortes du contrat, avec des objectifs clairs en matière d’énergie renouvelable, de matériaux recyclables et de gestion des déchets.

JCDecaux est le partenaire média de 157 aéroports clés dans 39 pays à travers le monde. Numéro un de la communication extérieure et du mobilier urbain en Belgique, il bénéficie d'un positionnement stratégique sur ce marché clé en plein cœur de l’Europe, avec les concessions de mobilier urbain d’Anvers, Charleroi, Bruges, Hasselt, Liège, Mons ou encore Namur et Bruxelles, où JCDecaux opère également le contrat des vélos en libre-service Villo!. Les nouveaux écrans digitaux prévus dans le cadre de ce nouveau contrat à Brussels Airport seront intégrés à l’offre programmatique de JCDecaux Belgique, en complément des 1 400 mobiliers digitaux JCDecaux déjà présents à l’échelle nationale dans les centres commerciaux, les magasins Carrefour et Delhaize, dans des villes comme Bruxelles, Anvers, Liège et Charleroi ainsi que dans le métro de Bruxelles.

Sylvie Van den Eynde, Chief Passenger Aviation Officer de Brussels Airport Company, a déclaré : « La publicité à Brussels Airport va au-delà de la simple visibilité, elle contribue pleinement à l’expérience passager. Grâce au renouvellement de notre collaboration avec JCDecaux, avec qui nous entretenons une excellente collaboration depuis de nombreuses années, nous pouvons rendre cette expérience encore plus impactante et innovante. Nos campagnes publicitaires s’inscrivent régulièrement dans des moments culturels et sportifs majeurs pour notre pays, contribuant ainsi à affirmer l’identité et l’authenticité belges à l’aéroport, situé au cœur de l’Europe. Du contenu dynamique sur nos écrans digitaux aux campagnes qui accueillent les voyageurs dans leur langue maternelle, chaque initiative vise à créer une expérience chaleureuse et mémorable. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat fructueux avec Brussels Airport Company. Grâce à 18 ans de collaboration étroite et une attention particulière aux demandes des annonceurs, notre nouvelle offre vise à mieux répondre à leurs besoins actuels et émergents dans un marché en évolution rapide. Véritable reconnaissance des compétences de JCDecaux pour proposer des solutions publicitaires innovantes et de grande qualité, ce nouveau contrat nous permettra de poursuivre le déploiement stratégique de dispositifs iconiques et d’une offre digitale premium et durable au sein de ce hub européen majeur. Siège de l’Europe et de grandes institutions, Bruxelles attire de nombreuses délégations qui transitent par son aéroport et suscitent l’intérêt d’annonceurs internationaux spécifiques. Nous tenons à remercier Brussels Airport Company de nous avoir renouvelé sa confiance et continuerons à nous mobiliser afin de proposer des produits et services à même de transformer l’environnement aéroportuaire et d’améliorer l’expérience passager tout en garantissant une visibilité optimale aux annonceurs et à leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)



