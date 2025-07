Orange : Information financière au 30 juin 2025

Communiqué de presse

Paris, le 29 juillet 2025





Information financière au 30 juin 2025

Résultats solides au 1er semestre

Performance commerciale retail robuste en France, Europe et Afrique et Moyen-Orient

Croissance de l’EBITDAaL de 3,8% et du Cash-flow organique des activités télécoms 1 de 7,7%

de 7,7% Accélération de la croissance d’EBITDAaL en France à +0,9% avec une augmentation d’un point du taux de marge

Rehaussement des objectifs annuels 2025 avec une croissance de l’EBITDAaL supérieure à 3%

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 942 0,1 % (0,5)% 19 853 0,3 % 0,1 % EBITDAaL 3 195 4,2 % 2,9 % 5 675 3,8 % 3,0 % Résultat net de l'ensemble consolidé hors GEPP 1 167 6,9 % Résultat net de l'ensemble consolidé (105) na Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère (398) na eCAPEX (hors licences)1 1 560 1,8 % 1,5 % 3 023 4,1 % 3,5 % EBITDAaL - eCAPEX1 1 636 6,7 % 4,3 % 2 653 3,5 % 2,4 % Cash-flow organique (activités télécoms)1 1 670 7,7 % Free cash-flow all-in (activités télécoms)1 1 086 (13,5)%

Commentant ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Orange réalise un solide premier semestre qui nous permet de relever notre ambition de croissance de l’EBITDAaL en 2025.

Sur le semestre, nous affichons une croissance de l’EBITDAaL de 3,8%, avec une accélération notable de 0,9% en France, et une croissance de notre cash-flow organique de 7,7%. Cette performance est le fruit de notre stratégie Lead the Future et reflète nos efforts pour améliorer notre efficacité opérationnelle.

Nous réalisons d’excellentes performances commerciales en France, en Europe et en Afrique et Moyen-Orient. En France, nos réseaux mobiles ont été reconnus meilleurs réseaux pour la 14ème fois consécutive.

Je tiens également à souligner la performance de nos activités en Afrique et au Moyen-Orient, avec une croissance de l’EBITDAaL à deux chiffres pour le dixième semestre consécutif. Cette performance remarquable est portée par l’accès à nos réseaux 4G et 5G, désormais utilisés par plus de la moitié de nos 167 millions de clients, le développement d’Orange Money et la croissance du B2B.

S’agissant d’Orange Business, nous avons lancé une nouvelle direction dédiée à la défense et à la sécurité pour saisir les opportunités dans le domaine de la souveraineté. Cela permettra de capitaliser sur la puissance d’innovation d’Orange, notre expertise en cybersécurité et la qualité de nos réseaux.

Je tiens à remercier sincèrement tous les collaborateurs d’Orange pour leur engagement et leurs performances ce semestre. »



Le chiffre d’affaires du groupe Orange est en légère croissance sur le 1er semestre2 (+0,3% ou 67 millions d’euros) grâce à la croissance des services de détail (+2,1% ou +312 millions d’euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-4,4% ou -129 millions d’euros). Les ventes d'équipements suivent la tendance du marché (-5,8% ou -75 millions d’euros).

Sur le plan commercial , le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en France et en Europe avec un total de 9,2 millions de clients convergents (+1,5%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 261,6 millions d’accès dans le monde (+6,4%), dont 98,1 millions de forfaits (+7,8%). Les services fixes totalisent 38,0 millions d’accès dans le monde (-2,2%), les accès fixes haut débit 22,4 millions d'accès (+4,4%), dont 15,5 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,3%).

, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en France et en Europe avec un total de 9,2 millions de clients convergents (+1,5%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 261,6 millions d’accès dans le monde (+6,4%), dont 98,1 millions de forfaits (+7,8%). Les services fixes totalisent 38,0 millions d’accès dans le monde (-2,2%), les accès fixes haut débit 22,4 millions d'accès (+4,4%), dont 15,5 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,3%). L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de la croissance avec des revenus en forte hausse (+12,8% ou +469 millions d’euros).

est le principal contributeur de la croissance avec des revenus en forte hausse (+12,8% ou +469 millions d’euros). Les revenus de la France diminuent (-2,2% ou -193 millions d’euros) mais les services de détail sont stables (-0,2% ou -10 millions d’euros) avec une croissance de +0,9% hors RTC 3 , tandis que les services aux opérateurs sont en baisse comme attendu (-6,8% ou -148 millions d’euros).

diminuent (-2,2% ou -193 millions d’euros) mais les services de détail sont stables (-0,2% ou -10 millions d’euros) avec une croissance de +0,9% hors RTC , tandis que les services aux opérateurs sont en baisse comme attendu (-6,8% ou -148 millions d’euros). Les revenus de l’Europe sont stables. Les services de détail (hors IT&SI) progressent de +1,2% (+27 millions d’euros). Les services IT et d'intégration sont en croissance de +7,7% (+18 millions d’euros) tandis que les revenus à faible marge sont en baisse.

sont stables. Les services de détail (hors IT&SI) progressent de +1,2% (+27 millions d’euros). Les services IT et d'intégration sont en croissance de +7,7% (+18 millions d’euros) tandis que les revenus à faible marge sont en baisse. La baisse des revenus d'Orange Business (-5,4% ou -213 millions d’euros) est principalement due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,6% ou -115 millions d’euros) et du mobile (-8,0% ou -39 millions d’euros). La croissance des revenus d’Orange Cyberdéfense est toujours dynamique (+6,9% ou +39 millions d’euros).





L'EBITDAaL du Groupe est en hausse de 4,2% sur le 2ème trimestre. Sur le 1er semestre 2025, il s'élève à 5 675 millions d’euros (+3,8% ou +207 millions d’euros). Cette croissance est tirée par la performance remarquable de l'Afrique et Moyen Orient (+12,8%), par une accélération de la croissance en France (+0,9%) et une performance solide en Europe (+2,2%). Orange Business poursuit sa trajectoire d’amélioration (-5,2%). L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 5 709 millions d’euros (+2,9%).

Le résultat net de l'ensemble consolidé au 1er semestre 2025 s'élève à 1 167 millions d’euros hors provision nette de 1 272 millions d’euros, comptabilisée au 1er semestre au titre de l’engagement lié à l'accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en France (GEPP) signé en février 2025, et relatif principalement au dispositif Temps Partiel Seniors 2025-2028. Le résultat net de l’ensemble consolidé y compris GEPP s’établit à -105 millions d’euros.

Le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère s’établit à -398 millions d’euros. Le résultat net par action, part du groupe (ou EPS : Earnings per share) hors impact de la provision GEPP net d’impôt s'élève à 0,29 euro.

Les eCAPEX1 s'élèvent au 1er semestre 2025 à 3 023 millions d'euros, en croissance de +4,1%, en particulier en Afrique et Moyen-Orient pour soutenir la croissance. Le taux de eCAPEX des activités télécoms rapporté au chiffre d’affaires est de 15,2%, conforme à l'objectif annuel. Le nombre de foyers raccordables au FTTH1 atteint 62,9 millions (+9,3%) et la base clients FTTH1 14,4 millions (+14,2%).

Le cash-flow organique des activités télécoms1 s'élève au 30 juin 2025 à 1 670 millions d’euros, en ligne avec l’objectif d’atteindre au moins 3,6 milliards d’euros fin 2025. Cette forte amélioration de génération de cash de 7,7% sur un an (+119 millions d'euros) résulte principalement de l'amélioration de l’indicateur « EBITDAaL-eCAPEX » et de la variation du Besoin en Fond de Roulement.

Le free cash-flow "All-In" des activités télécoms1 s'élève à 1 086 millions d'euros, en baisse de -13,5% sur un an en raison d’un effet de phasage sur les paiements de licence.

L'endettement financier net s'élève à 23 294 millions d'euros, en augmentation de 812 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2024, suite notamment au rachat de titres subordonnés. Le ratio "endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms" à 1,88x au 30 juin 2025 est en ligne avec l’objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme. La position de liquidité des activités télécoms de 16 160 millions d'euros est solide et le coût moyen de la dette brute est de 3,06%.

Objectifs financiers

Le Groupe rehausse ses objectifs annuels4 :

EBITDAaL en croissance de plus de +3%

Discipline sur les eCAPEX conformément au Capital Market Day

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Pour l’exercice 2025, Orange a défini un dividende plancher à 0,75 euro par action5. Orange versera le 4 décembre 2025 un acompte sur le dividende 2025 de 0,30 euro en numéraire.





Engagements d'Orange en matière de durabilité

Orange a poursuivi au cours du 1er semestre 2025 ses initiatives pour créer de la valeur durable.

En mai, Orange a réalisé une émission obligataire durable de 750 millions d’euros à 10 ans.

Pour réduire son impact environnemental :

Orange a dépassé son objectif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 et 2 avec -41% pour un objectif 2025 de -30% par rapport à 2015.

Le programme « Partners to net zero carbon » d’Orange, dont l’objectif est d’accélérer la transition environnementale en co-construisant avec ses fournisseurs des actions significatives pour réduire les émissions de GES, a vu la signature de son premier Plan de Progrès avec Camusat, fournisseur d’infrastructures télécoms d’Orange en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe depuis de nombreuses années.

Pour développer l’inclusion numérique :

Le nombre de bénéficiaires de formation gratuite au numérique a atteint 2,9 millions depuis 2021, en ligne avec l’ambition.

Pour renforcer la confiance numérique :

Orange Business a créé une division dédiée à la défense et à la sécurité, lancé un service conçu pour protéger ses clients contre les cyberattaques quantiques et annoncé la qualification SecNumCloud de son offre Cloud Avenue SecNum.

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 28 juillet 2025 et a examiné les comptes consolidés résumés et le rapport d’activité au 30 juin 2025. Conformément aux normes d’audit, les commissaires aux comptes du Groupe ont procédé à l’examen limité des comptes semestriels consolidés et à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 272 (3,1)% (2,8)% 8 569 (2,2)% (1,9)% Services de détail (B2C+B2B) 2 803 (0,8)% (0,7)% 5 608 (0,2)% (0,2)% Convergence 1 336 1,7 % 1,7 % 2 668 2,6 % 2,6 % Mobile seul 576 (2,6)% (2,6)% 1 146 (2,6)% (2,6)% Fixe seul 891 (3,2)% (3,1)% 1 795 (2,6)% (2,6)% Services aux opérateurs 1 002 (9,3)% (8,2)% 2 024 (6,8)% (5,7)% Ventes d'équipements 282 (4,8)% (4,8)% 600 (3,3)% (3,3)% Autres revenus 185 0,2 % 0,1 % 337 (3,9)% (3,9)% EBITDAaL 2 883 0,9 % 0,4 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 33,6 % 1,0 pt 0,8 pt eCAPEX 1 418 (2,1)% (1,9)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,5 % 0,0 pt 0,0 pt

Solide performance commerciale et accélération de la croissance d'EBITDAaL

Le chiffre d’affaires en France s’élève à 8 569 millions d’euros au 1er semestre et 4 272 millions d’euros au 2ème trimestre avec une croissance des services de détail hors RTC de +0,4% (+10 millions d’euros). Orange délivre au 2ème trimestre une performance solide avec des ventes nettes mobiles6 de +116 000, fixes haut débit de +29 000 et convergentes de +15 000. L’ARPO convergent atteint 77,9 euros, en hausse de +1,4 euro sur un an. La satisfaction clients continue de s’améliorer avec un Net Promoter Score dépassant 33 au 2ème trimestre et un taux de résiliation mobile à 11,4%. La croissance des services de détail hors RTC ne compense pas le déclin des services aux opérateurs (-9,3% ou -102 millions d’euros) et la baisse des ventes d’équipements. Ainsi, le chiffre d’affaires total de la France est en baisse de -3,1% (-138 millions d'euros).

Au 1er semestre, l’EBITDAaL de la France s’élève à 2 883 millions d’euros, en croissance de +0,9%, confirmant sa capacité à optimiser les coûts. La marge d’EBITDAaL est en amélioration d’un point sur un an.

La performance du semestre conforte l’ambition 2025 de légère croissance de l'EBITDAaL, au-dessus de celle de 2024.

La politique d’investissement disciplinée se traduit par une baisse des eCAPEX de -2,1% et le maintien d'un ratio eCAPEX sur Chiffre d'affaires de 16,5% au 1er semestre. 41,4 millions de foyers sont raccordables à la fibre Orange au 30 juin 2025, soit 93% des foyers en France.

Orange France confirme son leadership en matière de qualité réseau, se positionnant pour la 14ème fois consécutive en tête de la qualité réseau mobile en France métropolitaine7.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 093 12,8 % 10,6 % 4 140 12,8 % 10,6 % Services de détail (B2C+B2B) 1 911 13,6 % 11,8 % 3 770 13,5 % 11,8 % Mobile seul 1 618 13,2 % 11,0 % 3 187 12,9 % 11,0 % Fixe seul 262 14,1 % 12,6 % 526 14,4 % 13,3 % IT & services d'intégration 32 38,6 % 59,3 % 58 48,5 % 58,1 % Services aux opérateurs 149 2,7 % (0,3)% 301 4,2 % (0,6)% Ventes d'équipements 21 16,2 % (5,2)% 47 12,9 % 1,4 % Autres revenus 11 11,5 % 5,6 % 22 18,9 % 10,1 % EBITDAaL 1 573 12,8 % 10,4 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 38,0 % 0,0 pt (0,1 pt) eCAPEX 774 14,8 % 11,8 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 18,7 % 0,3 pt 0,2 pt

Croissance à deux chiffres des revenus et de l’EBITDAaL

Au 2ème trimestre 2025, l’Afrique et Moyen-Orient enregistre une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires de +12,8% (+238 millions d’euros). Le secteur affiche également une remarquable croissance des revenus en données historiques de +10,6% sur le 2ème trimestre.

Dans la continuité des trimestres précédents, cette performance est soutenue par le développement des services de détail (+13,6%) grâce à la croissance sur l’année des quatre moteurs de croissance que sont la data mobile (+19,8%), le haut débit fixe (+19,7%), Orange Money (+19,3%) et en transverse le B2B (+11,7%), avec des effets volume et valeur favorables. La base de clients mobile atteint 166,7 millions, en croissance sur un an de +6,9% avec le maintien d'une croissance à deux chiffres de la base de clients mobile 4G (+20,2% sur un an), et une augmentation de l’ARPO mobile moyen de +6,2% au 2ème trimestre. La base de clients fixe haut débit atteint 4,4 millions, en croissance de +23,1%. Enfin Orange Money compte 42,8 millions de clients actifs, en croissance de +20,0%.

L’EBITDAaL a progressé au 1er semestre de 12,8% (+179 millions d'euros) à base comparable et de 10,4% (+148 millions d'euros) en données historiques. Il s’agit du 10ème semestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Cette remarquable performance permet de relever l’ambition de croissance de l’EBITDAaL du secteur Afrique et Moyen-Orient à une croissance à deux chiffres en 2025.

Les eCAPEX du semestre augmentent de 14,8% pour accompagner la forte croissance.

Europe

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 749 0,2 % 0,5 % 3 495 0,0 % 0,8 % Services de détail (B2C+B2B) 1 288 1,0 % 1,3 % 2 568 1,8 % 2,6 % Convergence 374 5,3 % 6,0 % 745 5,3 % 6,5 % Mobile seul 543 (0,7)% (0,5)% 1 086 (0,2)% 0,4 % Fixe seul 245 (0,6)% (0,9)% 490 (1,5)% (1,3)% IT & services d'intégration 125 (0,1)% 0,7 % 247 7,7 % 9,3 % Services aux opérateurs 210 (0,0)% 0,2 % 398 (3,2)% (2,5)% Ventes d'équipements 224 (3,5)% 0,1 % 471 (5,6)% (2,2)% Autres revenus 27 (4,9)% (25,4)% 59 (5,3)% (21,2)% EBITDAaL 986 2,2 % 3,2 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 28,2 % 0,6 pt 0,7 pt eCAPEX 522 2,6 % (22,3)% dont hors Espagne 522 2,6 % 3,2 % eCAPEX / Chiffre d'affaires hors Espagne 14,9 % 0,4 pt 0,3 pt

Stabilisation des revenus et solide croissance de l’EBITDAaL

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2025 de l’Europe est stable à 1 749 millions d'euros (+0,2% ou +4 millions d’euros). La hausse des services de détail (+1,0% ou +13 millions d’euros) est tirée par une solide performance commerciale. Les ventes nettes s’élèvent à +132 000 sur le mobile8 et +15 000 sur le fixe haut débit (dont +55 000 sur la fibre). Les services convergents (+5,3% ou +19 millions d’euros) sont portés par des ventes nettes en hausse de +26 000 et une croissance de l’ARPO Convergent, notamment en Pologne (+4,5%). Les services IT et d'intégration et les services aux opérateurs sont stables. Les ventes d'équipements à faible marge sont en baisse (-3,5% ou -8 millions d'euros).

La Pologne augmente ses revenus au 2ème trimestre 2025 de +1,1% (+8 millions d'euros).

L'EBITDAaL augmente de 2,2% (+22 millions d'euros) tiré par la forte croissance du sous-secteur Belgique et Luxembourg à +4,7% et de la Pologne à +3,4%.

Ces bons résultats confortent l’ambition de réaliser en 2025 un EBITDAaL en légère croissance pour l’Europe.

Orange Business

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 840 (5,9)% (7,0)% 3 691 (5,4)% (5,8)% Fixe seul 686 (7,9)% (8,6)% 1 388 (7,6)% (7,6)% Voix 168 (13,7)% (14,0)% 344 (13,1)% (13,1)% Données 517 (5,8)% (6,7)% 1 044 (5,7)% (5,7)% IT & services d'intégration 930 (3,6)% (4,9)% 1 850 (3,1)% (3,3)% Mobile 225 (9,1)% (10,8)% 454 (8,0)% (9,7)% Mobile seul 173 (2,1)% (2,1)% 347 (1,3)% (1,3)% Services aux opérateurs 4 (19,0)% (57,5)% 9 (19,0)% (57,5)% Ventes d'équipements 48 (27,1)% (27,1)% 98 (25,1)% (25,1)% EBITDAaL 258 (5,2)% (7,0)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 7,0 % 0,0 pt (0,1 pt) eCAPEX 159 13,8 % 14,9 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 4,3 % 0,7 pt 0,8 pt

Objectif d’amélioration de l’EBITDAaL confirmé

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025 du secteur Orange Business s’élève à 1 840 millions d’euros, en baisse de -5,9% (-116 millions d’euros) du fait du déclin anticipé du Fixe seul (-7,9% ou -59 millions d’euros) et de la baisse des revenus du mobile (-9,1% ou -22 millions d'euros).

Orange Cyberdefense réalise toujours une croissance dynamique (+5,8% ou +16 millions d’euros) tandis que le marché IT concurrentiel et la réduction du portefeuille de produits et services opérée l’année dernière affectent les services IT et d’intégration (-3,6% ou -35 millions d’euros).

Pour renforcer son engagement souverain, Orange Business a créé ce trimestre une nouvelle direction dédiée à la défense et à la sécurité, afin de répondre aux besoins des ministères, opérateurs et industriels de ces secteurs. Orange Business a aussi lancé un service conçu pour protéger ses clients contre les cyberattaques quantiques et a annoncé la qualification SecNumCloud de son offre Cloud Avenue SecNum ainsi que l’acquisition de ensec en Suisse pour enrichir les activités d’Orange Cyberdéfense.

Orange Business poursuit activement l'optimisation de sa base de coûts ainsi que la transformation de ses produits et services IT. En avril 2025, Orange Business et Shiftmove ont annoncé leur entrée en négociation exclusive en vue de la cession de l’activité Océan (gestion de flottes) d'Orange Business à Shiftmove. Orange Business poursuit ainsi l’exécution de sa stratégie consistant à recentrer son portefeuille d’activités et à optimiser ses investissements sur ses priorités stratégiques.

L’amélioration de la tendance de l’EBITDAaL au 1er semestre (-5,2%) est en ligne avec l’ambition.

Orange Business maintient son objectif de poursuivre l’amélioration de tendance en 2025, en réduisant de moitié la décroissance de l’EBITDAaL par rapport à 2024, pour atteindre la stabilisation en 2026.

TOTEM

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 184 5,5 % 5,5 % 363 4,0 % 4,0 % Services aux opérateurs 184 5,5 % 5,5 % 363 4,0 % 4,0 % Autres revenus - - - - - - EBITDAaL 182 (1,4)% (1,4)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 50,3 % (2,7 pt) (2,7 pt) eCAPEX 71 11,4 % 11,4 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 19,6 % 1,3 pt 1,3 pt

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre de la Towerco TOTEM atteint 184 millions d'euros, en augmentation de +5,5% (+10 millions d'euros).

Le nombre de sites atteint 26 794 au 30 juin 2025 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,44 colocataire par site, en augmentation sur un an de 3 points et en cohérence avec l’objectif de 1,5 colocataire par site en 2026.

Sur le 1er semestre, l’EBITDAaL diminue légèrement de -1,4% (-3 millions d'euros) du fait d’une moindre activité non récurrente « travaux et études ». L’EBITDAaL récurrent d’hébergement progresse de +1,2% sur la période.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T2 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 311 (5,0)% (5,1)% 595 (9,6)% (10,0)% Services aux opérateurs 208 (6,8)% (7,0)% 392 (8,3)% (8,4)% Autres revenus 103 (1,1)% (0,8)% 204 (11,9)% (13,0)% EBITDAaL (174) (42,9)% (22,7)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires (29,3)% (10,7 pt) (7,8 pt) eCAPEX 77 10,3 % 3,8 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 13,0 % 2,3 pt 1,7 pt

Les revenus des Opérateurs Internationaux et Services Partagés sont en baisse au 2ème trimestre de -5,0% (-16 millions d’euros) du fait principalement de la baisse tendancielle du trafic de la voix et des messages (SMS).

Sur le 1er semestre, l’EBITDAaL se dégrade de -52 millions d'euros, en raison de divers éléments exceptionnels.

Services Financiers Mobiles

Le plan de cessation des activités d’Orange Bank en Europe se déroule conformément à l’attendu. Après avoir cédé ses portefeuilles de crédits en France et en Espagne en 2024, Orange Bank a cédé l'essentiel de ses portefeuilles de placements (non arrivés à échéance) au cours du 1er semestre 2025 pour un montant total de 171 millions d'euros.

Par ailleurs, Orange a annoncé en mai 2025 la signature d'un protocole d'accord en vue de la cession par Orange Bank au Crédit Coopératif de la société Anytime, plateforme digitale de gestion de comptes et de services de paiement à destination des professionnels et des associations.

MASORANGE9

En Espagne, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre a augmenté de +6,8%, tiré par la croissance des services de détail de +2,4%, du Wholesale de +8,6% et des ventes d’équipements de +35,4%.

La coentreprise a réalisé une très bonne performance commerciale avec +30 000 lignes additionnelles sur la fibre et +23 00010 lignes additionnelles sur le mobile.

L’EBITDAaL est en croissance à deux chiffres à +12,9%.

MASORANGE confirme son ambition de réaliser des synergies d'au moins 500 millions d’euros sur les quatre premières années.

En 2025, MASORANGE vise des synergies de plus de 300 millions d'euros, représentant plus de la moitié des synergies attendues, une légère croissance des revenus et une croissance à deux chiffres de l'EBITDA ajusté moins les CAPEX nets récurrents.

La transaction pour créer la FiberCo prévue par l'accord engageant signé le 2 janvier 2025 entre MASORANGE et Vodafone Espagne devrait aboutir à la fin de l'été 2025.

Calendrier des événements à venir

23 octobre 2025 - Publication des résultats du 3ème trimestre 2025

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T2 2025 T2 2024

à base

comparable T2 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 942 9 937 9 989 0,1 % (0,5)% France 4 272 4 409 4 396 (3,1)% (2,8)% Europe 1 749 1 746 1 741 0,2 % 0,5 % Afrique & Moyen-Orient 2 093 1 856 1 893 12,8 % 10,6 % Orange Business 1 840 1 957 1 980 (5,9)% (7,0)% Totem 184 175 175 5,5 % 5,5 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 311 327 327 (5,0)% (5,1)% Eliminations intra-Groupe (508) (533) (524) EBITDAaL (1) 3 195 3 066 3 106 4,2 % 2,9 % dont Activités télécoms 3 212 3 114 3 133 3,2 % 2,5 % En % du chiffre d'affaires 32,3 % 31,3 % 31,4 % 1,0 pt 0,9 pt dont Services Financiers Mobiles (16) (49) (28) (67,0)% (42,7)% eCAPEX 1 560 1 533 1 537 1,8 % 1,5 % dont Activités télécoms 1 559 1 533 1 537 1,7 % 1,4 % En % du chiffre d'affaires 15,7 % 15,4 % 15,4 % 0,3 pt 0,3 pt dont Services Financiers Mobiles 1 (1) (1) na na EBITDAaL - eCAPEX 1 636 1 533 1 569 6,7 % 4,3 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 juin

En millions d’euros 6M 2025 6M 2024

à base

comparable 6M 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 19 853 19 786 19 839 0,3 % 0,1 % France 8 569 8 762 8 736 (2,2)% (1,9)% Europe 3 495 3 495 3 468 0,0 % 0,8 % Afrique & Moyen-Orient 4 140 3 671 3 742 12,8 % 10,6 % Orange Business 3 691 3 904 3 919 (5,4)% (5,8)% Totem 363 349 349 4,0 % 4,0 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 595 659 662 (9,6)% (10,0)% Eliminations intra-Groupe (1 000) (1 053) (1 036) EBITDAaL (1) 5 675 5 468 5 511 3,8 % 3,0 % dont Activités télécoms 5 709 5 550 5 573 2,9 % 2,4 % En % du chiffre d'affaires 28,8 % 28,0 % 28,1 % 0,7 pt 0,7 pt France 2 883 2 856 2 872 0,9 % 0,4 % Europe 986 965 956 2,2 % 3,2 % Afrique & Moyen-Orient 1 573 1 394 1 425 12,8 % 10,4 % Orange Business 258 272 277 (5,2)% (7,0)% Totem 182 185 185 (1,4)% (1,4)% Opérateurs Internationaux & Services partagés (174) (122) (142) (42,9)% (22,7)% dont Services Financiers Mobiles (33) (83) (62) 60,6 % 47,6 % Résultat d'exploitation 685 2 119 2 032 (67,7)% (66,3)% dont Activités télécoms 732 2 273 2 172 (67,8)% (66,3)% dont Services Financiers Mobiles (47) (155) (140) 69,5 % 66,4 % Résultat net de l'ensemble consolidé (105) 1 092 na Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère (398) 824 na eCAPEX 3 023 2 905 3 087 4,1 % (2,1)% dont hors Espagne 3 023 2 905 2 921 4,1 % 3,5 % dont Activités télécoms 3 021 2 905 2 921 4,0 % 3,4 % En % du chiffre d'affaires 15,2 % 14,7 % 14,7 % 0,5 pt 0,5 pt dont Services Financiers Mobiles 1 0 0 ns ns dont Espagne - - 166 - na EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 2 653 2 563 2 590 3,5 % 2,4 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





En millions d’euros Au 30 juin

2025 Au 30 juin

2024 Cash-flow organique des activités télécoms (hors Espagne) 1 670 1 551 Free cash-flow all-in des activités télécoms (hors Espagne) 1 086 1 255 En millions d’euros Au 30 juin

2025 Au 31 décembre

2024 Endettement financier net (1) 23 294 22 482 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) 1,88 1,84 (1) L’endettement financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour laquelle ce concept n’est pas pertinent. (2) Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms est calculé sur la base de l’endettement financier net du Groupe rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms calculé sur les 12 mois précédents.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T2 2025 T2 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 9 942 - 9 942 9 989 - 9 989 Achats externes (3 974) 2 (3 971) (4 054) (2) (4 056) Autres produits opérationnels 229 - 229 211 26 237 Autres charges opérationnelles (92) (14) (106) (130) (4) (133) Charges de personnel (2 157) (30) (2 187) (2 162) (0) (2 162) Impôts et taxes d'exploitation (301) (1) (302) (289) (1) (290) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 42 42 na 12 12 Coûts des restructurations na (54) (54) na (64) (64) Dotations aux amortissements des actifs financés (29) - (29) (40) - (40) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (358) 2 (356) (352) 2 (350) Pertes de valeur des droits d'utilisation - (37) (37) (0) (34) (34) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (3) 3 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes locatives (60) 60 na (64) 64 na EBITDAaL 3 195 (27) na 3 106 3 na Principaux litiges (12) 12 na 24 (24) na Charges spécifiques de personnel (38) 38 na 0 (0) na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 42 (42) na 12 (12) na Coûts des programmes de restructuration (79) 79 na (95) 95 na Coûts d'acquisition et d'intégration (4) 4 na (6) 6 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (3) (3) na (4) (4) Intérêts sur les dettes locatives na (60) (60) na (64) (64)

Données au 30 juin

6M 2025 6M 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 19 853 - 19 853 19 839 - 19 839 Achats externes (7 980) 1 (7 978) (8 110) (2) (8 112) Autres produits opérationnels 411 - 411 440 26 466 Autres charges opérationnelles (187) (16) (203) (247) (8) (255) Charges de personnel (4 314) (1 612) (5 926) (4 346) (8) (4 354) Impôts et taxes d'exploitation (1 206) (1) (1 207) (1 164) (2) (1 166) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 41 41 na (140) (140) Coûts des restructurations na (163) (163) na (108) (108) Dotations aux amortissements des actifs financés (58) - (58) (77) - (77) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (715) 2 (713) (690) 0 (689) Pertes de valeur des droits d'utilisation - (37) (37) (1) (34) (34) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (6) 6 na (8) 8 na Intérêts sur les dettes locatives (123) 123 na (125) 125 na EBITDAaL 5 675 (1 655) na 5 511 (143) na Principaux litiges (12) 12 na 23 (23) na Charges spécifiques de personnel (1 620) 1 620 na (7) 7 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 41 (41) na (140) 140 na Coûts des programmes de restructuration (188) 188 na (143) 143 na Coûts d'acquisition et d'intégration (6) 6 na (10) 10 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (6) (6) na (8) (8) Intérêts sur les dettes locatives na (123) (123) na (125) (125)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

Données trimestrielles

T2 2025 T2 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 1 841 - 1 841 1 626 - 1 626 Actifs financés (4) - (4) (35) - (35) Prix de cession des actifs immobilisés (71) - (71) (54) - (54) Licences de télécommunication (207) - (207) 0 - 0 eCAPEX 1 560 - 1 560 1 537 - 1 537

Données au 30 juin

6M 2025 6M 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 3 555 - 3 555 3 099 168 3 267 Actifs financés (16) - (16) (56) - (56) Prix de cession des actifs immobilisés (131) - (131) (121) - (121) Licences de télécommunication (386) - (386) (2) (2) (4) eCAPEX 3 023 - 3 023 2 921 166 3 087

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 juin

2025 Au 30 juin

2024 Nombre de clients des services convergents 9 213 9 077 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 261 600 245 899 dont Accès mobiles de clients convergents 16 030 15 602 Accès mobiles seuls 245 570 230 297 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 98 137 91 065 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 163 464 154 834 Nombre d'accès fixes (2) 37 998 38 864 Accès fixes Retail 26 658 26 700 Accès fixes Haut débit 22 358 21 426 dont Accès fixes Très haut débit 15 481 13 669 Accès fixes des clients convergents 9 213 9 077 Accès fixes seuls 13 145 12 349 Accès fixes Bas débit 4 300 5 274 Accès fixes Wholesale 11 340 12 164 Total des accès Groupe (1+2) 299 598 284 763 Les données 2024 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q2 2025" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Hors Espagne

2 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 1er semestre 2024 et à base comparable.

3 Réseau Téléphonique Commuté

4 Ces objectifs sont établis en données à base comparable

5 Sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires

6 Contrats mobiles hors M2M

7 Source : enquête ARCEP 2024 sur la qualité des réseaux du 26 juin 2025

8 Contrats mobiles hors M2M

9 MASORANGE est consolidé selon la méthode de mise en équivalence depuis le 2ème trimestre 2024

10 Postpayé hors M2M

