Communiqué de presse

Eviden va déployer un réseau mobile privé 5G au port de Ploče

Ploče, Croatie - 29 juillet 2025 – Eviden, la branche du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat stratégique pour le déploiement, dans le port de Ploče en Croatie, d'un réseau mobile privé 5G intégrant des composants clés de sa solution Lifelink. Cette initiative marque une étape majeure de Smart Port, le projet de transformation numérique du port, visant à moderniser la logistique, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à renforcer la sécurité à l'aide de la 5G.

Le port de Ploče est le hub logistique stratégique de l’Europe centrale et du Sud-Est, et le déploiement d'un réseau 5G dédié permettra la connexion transparente et temps réel des opérations portuaires. Le projet est réalisé en collaboration avec le partenaire local Markoja.

« Ce déploiement est une étape cruciale de la mise en œuvre d’opérations portuaires plus intelligentes, plus sûres et plus connectées afin de soutenir l'agenda numérique du port de Ploče », a déclaré Sandi Marušić, Responsable d'Eviden, Groupe Atos, en Croatie.

« Nous sommes fiers de présenter notre solution Lifelink, qui a fait ses preuves, et qui est conçue pour offrir une connectivité sécurisée et performante aux environnements critiques », a déclaré Lionel Toullier, Responsable mondial des solutions de communication critiques, Eviden, Groupe Atos.

« Grâce à cet accord, nous optimiserons et digitaliserons considérablement les processus au sein de la zone portuaire. Nous améliorerons in fine la gestion du trafic, l'efficacité du transport de marchandises et de passagers, la sécurité du transport de marchandises et des opérations portuaires, et nous réduirons la pollution », a déclaré Tomislav Batur, Directeur de l'Autorité portuaire de Ploče.

Les composants clés du réseau privé mobile 5G Lifelink déployés par les experts en communications critiques d'Eviden prennent en charge :

un système de localisation en temps réel (RTLS) : permet un suivi précis des navires et des véhicules, améliore la gestion du trafic, de l'amarrage et du stationnement dans le port et augmente la sécurité en empêchant les accès non autorisés.

permet un suivi précis des navires et des véhicules, améliore la gestion du trafic, de l'amarrage et du stationnement dans le port et augmente la sécurité en empêchant les accès non autorisés. la surveillance avancée du fret : mise en œuvre de caméras et de capteurs intelligents pour l'identification et l'analyse automatisées du fret, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des opérations du terminal.

mise en œuvre de caméras et de capteurs intelligents pour l'identification et l'analyse automatisées du fret, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité des opérations du terminal. la prévention et la gestion des incidents : déploiement de caméras thermiques, de capteurs d'incendie et de capteurs de mesure de la qualité de l'air et de la mer, ainsi que d'une station météorologique locale, pour renforcer les protocoles de sécurité et les capacités d'intervention d'urgence.

déploiement de caméras thermiques, de capteurs d'incendie et de capteurs de mesure de la qualité de l'air et de la mer, ainsi que d'une station météorologique locale, pour renforcer les protocoles de sécurité et les capacités d'intervention d'urgence. la surveillance par drone : le réseau privé 5G prendra également en charge les opérations de drones en temps réel pour la surveillance du fret et des infrastructures.

À propos de Lifelink :

La solution Lifelink d'Eviden est spécialement conçue pour les environnements critiques. Elle offre :

une communication sécurisée et résiliente

une connectivité à faible latence et à haut débit

une intégration avec l'IoT, l'IA et l'edge computing

une ingénierie sur mesure pour des environnements opérationnels complexes

Le succès établi de sa solution Lifelink dans les secteurs de la défense, de l'énergie et des services publics, conduit désormais Eviden à se développer dans des projets d'infrastructure à grande échelle dans les secteurs du transport et de l'industrie.

***

À propos d’Eviden

Eviden est la branche du Groupe Atos pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse

Groupe Atos : Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tel : +33 (0) 6 64 56 74 88

Eviden : Ivana Sotonica | ivana.sotonica@eviden.com | Tel : +385 91 2867 163

