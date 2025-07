Atos classé leader européen dans trois catégories du rapport « Services et Solutions pour l’Industrie manufacturière » Provider Lens 2024 d’ISG

News

Atos classé leader européen dans trois catégories du rapport « Services et Solutions pour l’Industrie manufacturière » Provider LensTM 2024 d’ISG

Atos est reconnu comme un leader européen dans les services de transformation industrielle, les solutions pour l'usine intelligente et numérisée ainsi que pour les services aux chaînes d'approvisionnement et logistiques pour le secteur de l'industrie manufacturière

Paris, France – 29 juillet 2025 – Atos annonce aujourd'hui avoir été nommé leader dans trois catégories dans trois catégories du rapport « Services et Solutions pour l’Industrie manufacturière » Provider LensTM 2024 d’ISG. L'évaluation complète des fournisseurs de services et de solutions pour l'industrie manufacturière compare les forces, les faiblesses et les différenciateurs concurrentiels des principaux fournisseurs. Le rapport évalue leur capacité à fournir des services de conseil opérationnel et commercial qui aident les entreprises manufacturières à améliorer l'efficacité et la productivité de leurs processus, à accélérer l'innovation et à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Le rapport souligne qu'Atos est un leader dans les domaines suivants :

Services de transformation industrielle : Atos fournit des services de transformation numérique dans toute l'Europe, notamment des solutions d'IA avancées, des technologies pour l’usine intelligente et des écosystèmes numériques pour optimiser la production. L'évaluation a salué les atouts d'Atos en collaboration avec des acteurs majeurs de l'industrie tels que les principaux constructeurs automobiles, son soutien aux gigafactories ainsi que ses initiatives de R&D en intelligence des données ou en performance opérationnelle.





Solutions pour l'usine intelligente et numérique : Atos est reconnu pour sa gamme complète de solutions de bout-en-bout pour la production, allant de son service de conseil M4MFG et de l'ingénierie R&D à la gestion des process de production. ISG a également souligné ses points forts dans l'intégration de technologies de pointe dans les processus de fabrication, ainsi que son approche axée sur le conseil pour guider les initiatives de transformation numérique depuis les sites de production jusqu’aux process commerciaux.



Services pour les chaînes d’approvisionnement et la logistique : le rapport met en avant les solutions de fabrication avancées, la gestion intelligente de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement d'Atos en faveur de la protection de l'environnement. Il met l'accent sur les points forts de l'entreprise en matière de suivi des solutions de fabrication innovantes, son positionnement à l'avant-garde du « Manufacturing as a Service » (MaaS) qui améliore la gestion et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, offrant une transparence et une résilience de bout en bout, et enfin de sa solution pour le passeport numérique des produits, utilisant la technologie blockchain pour améliorer la transparence et la traçabilité tout au long du cycle de vie du produit.





« Nous tenons à remercier ISG pour cette superbe reconnaissance de notre dévouement et de notre engagement envers le succès de nos clients du secteur industriel », a déclaré Christian Rueß, Head of Manufacturing Portfolio, Atos. « Qu'il s'agisse de services de transformation industrielle, de solutions pour usines intelligentes et numérisées ou de services pour les chaînes d'approvisionnement et logistiques, Atos s'efforce de fournir à ses clients les solutions, les services et les innovations dont ils ont besoin pour maintenir et étendre leur excellence opérationnelle. »

Les 3 communiqués (en anglais) sont disponibles aux adresses suivantes :

Atos nommé leader dans l'ISG Provider Lens™ 2024 pour les services de transformation de l'industrie en Europe

Atos nommé leader dans l'ISG Provider Lens™ 2024 pour les solutions l'usine intelligente/numérique en Europe

Atos nommé leader dans l'ISG Provider Lens™ 2024 pour les services aux chaînes d'approvisionnement et logistiques en Europe

