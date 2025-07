Résultats du premier semestre 2025

Communiqué de presse

Paris, le 29 juillet 2025

Objectif de marge de Core EBITDA comprise entre 7% et 9% confirmé ; avec l’ambition d’atteindre le haut de cette fourchette, portée par la mise en œuvre rigoureuse du plan FOCUS-27, et malgré une performance commerciale plus contrastée

Chiffre d’affaires de 412,1 millions d’euros (-8,2% par rapport au S1 2024)

Base de comparaison difficile, principalement due à un élément exceptionnel de 21 millions d’euros au S1 2024. Hors cet élément exceptionnel, le chiffre d’affaires aurait reculé de 4%





EBITDA de 5,0 millions d’euros à comparer à (1,4) million d’euros au S1 2024

Core EBITDA de 39,5 millions d’euros (marge de 9,6%) à comparer à 47,6 millions d’euros au S1 2024 (marge de 10,6%)

Forte baisse des charges d’exploitation (OPEX), reflétant l’efficacité des mesures de contrôle des coûts





Résultat net de (28,5) millions d’euros à comparer à (34,8) millions d’euros au S1 2024

Position de trésorerie nette de 1,1 million d’euros à fin juin 2025

Exécution rigoureuse du plan FOCUS-27

Cession réussie du site de Haverhill à Particle Dynamics finalisée en juin

60% des CAPEX du S1 2025 allouées à des projets de croissance

Accord signé avec le Gouvernement français pour accorder à EUROAPI une aide publique pouvant aller jusqu’à 140 millions d’euros afin de soutenir les investissements liés au PIIEC Med4Cure

Objectif de marge de Core EBITDA pour l’ensemble de l’année 2025 réitéré entre 7% et 9%, avec pour ambition d’atteindre le haut de la fourchette. - Chiffre d’affaires annuel désormais attendu en baisse modérée (« low single digit »)1.

“Le premier semestre 2025 illustre notre capacité à maintenir le cap dans un environnement difficile, grâce à une efficacité renforcée et une discipline financière accrue », indique David Seignolle, Directeur général d’EUROAPI. « Nous poursuivons l’exécution de notre feuille de route FOCUS-27, avec la cession du site de Haverhill désormais réalisée et le processus d’arrêt des APIs non différenciés qui progresse conformément au plan. Forts de l’engagement et du soutien de nos principales parties prenantes et de nos collaborateurs, nous abordons le second semestre de l’année avec confiance et détermination pour poursuivre notre transformation commerciale et déployer notre plan FOCUS-27. »

Chiffres clés du premier semestre 2025

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 412,1 448,7 Variation annuelle (en %) -8,2% -9,6% Marge brute 76,6 98,0 Marge brute (en %) 18,6% 21,8% EBITDA 5,0 (1,4) Core EBITDA 39,5 47,6 Marge de Core EBITDA 9,6% 10,6% Résultat net (28,5) (34,8) BNPA (en euros) (0,30) (0,37)

Perspectives 2025 ajustées

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 est désormais attendu en baisse modérée (« low single digit ») à base comparable2, comparé à « en légère baisse à stable ». Ancrée dans une approche commerciale renforcée, la performance du second semestre devrait s’améliorer par rapport au S1. Des ventes soutenues d’opioïdes, un chiffre d’affaires plus élevé dans les molécules hautement actives (HP API), l’amélioration continue de l’activité de contract manufacturing (CMO), la poursuite de la constitution de stocks d’APIs arrêtés, et un rattrapage des volumes de vitamine B12 devraient soutenir la croissance jusqu’à la fin de l’année.

Nous réitérons notre objectif de marge de Core EBITDA comprise entre 7% et 9% du chiffre d’affaires. Confiants dans notre capacité à maintenir la discipline financière démontrée au S1, nous visons désormais le haut de cette fourchette.

Chiffre d’affaires du S1 2025

Le chiffre d’affaires d’EUROAPI a atteint 412,1 millions d’euros au S1 2025, en baisse de 8,2% par rapport au S1 2024 et de 7,6% à taux de change constants.

Chiffre d'affaires par type d'activité

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Variation API Solutions – Autres clients 175,9 168,6 +4,3% API Solutions – Sanofi 123,9 163,7 -24,4% API Solutions 299,7 332,4 -9,8% CDMO – Autres clients 60,2 72,3 -16,7% CDMO – Sanofi 52,2 44,1 +18,4% CDMO 112,4 116,4 -3,4% Chiffre d’affaires 412,1 448,7 -8,2% Chiffre d’affaires – Sanofi 176,1 207,8 -15,3% Chiffre d’affaires – Autres clients 236,0 240,9 -2,0%

API Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité API Solutions s’établit à 299,7 millions d’euros, en baisse de 9,8%.

Les ventes à Sanofi ont reculé de 24,4%, à 123,9 millions d’euros 3 . La baisse globale des ventes s’explique principalement par un effet de base défavorable, dans la mesure où le S1 2024 incluait un impact exceptionnel de 21 millions d’euros issus de l’écoulement des stocks de Buserelin. Par ailleurs, les ventes de Sevelamer, produit sur le site de Haverhill, ont chuté très significativement de 29%.

. La baisse globale des ventes s’explique principalement par un effet de base défavorable, dans la mesure où le S1 2024 incluait un impact exceptionnel de 21 millions d’euros issus de l’écoulement des stocks de Buserelin. Par ailleurs, les ventes de Sevelamer, produit sur le site de Haverhill, ont chuté très significativement de 29%. Les ventes aux Autres clients ont progressé de 4,3%3. La solide croissance des ventes d’opioïdes a été partiellement compensée par une baisse des ventes de vitamine B12 (notamment en raison d’un décalage de volumes vers le S2). La stratégie de ventes croisées a continué à être déployée, représentant environ 8% des ventes d’API Solutions aux Autres clients au S1.

CDMO

Le chiffre d’affaires de l’activité CDMO s’élève à 112,4 millions d’euros, en baisse de 3,4%.

Les ventes à Sanofi ont progressé de 18,4% , portées par la hausse des volumes de pristinamycine, un anti-infectieux produit sur le site d’Elbeuf, et par la demande croissante en acide poly-L-lactique (PLLA), produit à Vertolaye et utilisé en dermatologie.

, portées par la hausse des volumes de pristinamycine, un anti-infectieux produit sur le site d’Elbeuf, et par la demande croissante en acide poly-L-lactique (PLLA), produit à Vertolaye et utilisé en dermatologie. Les ventes aux Autres clients ont baissé de 16,7%. La montée en puissance graduelle du projet de CMO signé en 2024 avec un acteur mondial de la santé animale4 a été plus que compensée par la réduction et l’arrêt de contrats matures pré-carve out. Au cours du semestre, nous avons continué à dé-risquer notre portefeuille CDMO. A la fin de juin 2025, les grands groupes représentaient 48% des 50 projets actifs, en hausse par rapport aux 47% de la fin juin 2024, et 60% de ces projets étaient en phase avancée, un chiffre stable par rapport à la même période de l’an dernier.

Chiffre d’affaires par type de molécule

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Variation Grosses molécules 29,8 58,8 -49,3% Molécules hautement actives 30,9 47,1 -34,4% Molécules biochimiques issues de la fermentation 52,8 43,7 +20,7% Molécules de synthèse chimique complexe 298,6 299,1 -0,2% Chiffre d'affaires 412,1 448,7 -8,2%

La baisse du chiffre d’affaires des grosses molécules s’explique par un effet de base défavorable, dans la mesure où le S1 2024 incluait un impact exceptionnel de 21 millions d’euros liés à l’écoulement des stocks de Buserelin. La performance des molécules hautement actives a été affectée par un effet de phasage, ainsi que par la mise en pause, après leur achèvement, de deux projets CDMO en phase précoce. Alors que le S1 2024 avait été marqué par la suspension de la production sur le site de Brindisi, les ventes de molécules biochimiques issues de la fermentation ont bénéficié, au S1 2025, des volumes de pristinamycine livrés à Sanofi, partiellement compensés par une baisse des ventes de vitamine B12.

Performance financière

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 412,1 448,7 Autres revenus 2,4 2,2 Marge brute 76,6 98,0 Marge brute (en %) 18,6% 21,8% EBITDA 5,0 (1,4) Coûts de restructuration et assimilés 34,6 49,0 Core EBITDA 39,5 47,6 Marge de Core EBITDA 9,6% 10,6% Résultat opérationnel (27,8) (33,4) Produits/charges financiers (2,3) (8,1) Résultat avant impôt (30,1) (41,5) Charge d'impôt sur le revenu 1,5 6,7 Résultat (perte) net(te) (28,5) (34,8) BNPA (en euros) (0,30) (0,37) Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 94.6 94,3 BNPA entièrement dilué (en euros) (0,30) (0,37) Nombre moyen d'actions après dilution (en millions) 94.8 95,9

La marge brute s’est établie à 76,6 millions d’euros, contre 98,0 millions d’euros au S1 2024. La marge brute a atteint 18,6%, contre 21,8% au S1 2024, qui reflétait l’impact exceptionnel lié à l’écoulement des stocks de Buserelin.

Le Core EBITDA s’est établi à 39,5 millions d’euros, à comparer à 47,6 millions d’euros au S1 2024. La marge de Core EBITDA a atteint 9,6%, contre 10,6% un an plus tôt. La baisse des charges d’exploitation reflète une diminution des coûts de personnel, ainsi que des économies substantielles sur les dépenses externes, portées par une discipline financière renforcée et des mesures de contrôle des coûts efficaces.

Principaux composants de la variation de la marge de Core EBITDA S1 2025/S1 2024

en points (chiffres arrondis) Marge de Core EBITDA du 1er semestre 2024 10,6 % Impact du déstockage de Buserelin au S1 2024 -2,2 pts Effet Volumes - 1,9 pt Prix et Mix +2,2 pts APIs arrêtés +0,2 pt Performance industrielle -0,6 pt Energie et matières premières +2,1 pts Charges d’exploitation +2,4 pts Site de Brindisi -1,9 pt Site de Haverhill -1,2 pt Marge de Core EBITDA du 1er semestre 2025 9,6 %

L’EBITDA s’est établi à 5,0 millions d’euros, contre (1,4) million d’euros au S1 2024. Les charges non récurrentes se sont élevées à 34,6 millions d’euros, incluant 39,3 millions d’euros d’éléments exceptionnels2F2F5, répartis comme suit :

20,6 millions d’euros de coûts de sous activité3F3F 6 , liés à l’exécution de FOCUS-27,

, liés à l’exécution de FOCUS-27, 4,1 millions d’euros de coûts internes et externes liés à la transformation de l’entreprise,

12,4 millions d’euros de charges liées au personnel, dans le cadre du plan FOCUS-27.





Le résultat opérationnel s’est établi à (27,8) millions d’euros, contre (33,4) millions d’euros au S1 2024. Le résultat financier s’est établi à (2,3) millions d’euros, contre (8,1) millions d’euros un an plus tôt, reflétant une baisse des frais financiers à la suite du refinancement du groupe au second semestre 2024. Le revenu avant impôt s’est établi à (30,1) millions d’euros, et le résultat net à (28,5) millions d’euros au S1 2025.

Dette financière et Cash Flow

(en millions d’euros) 30 juin 2025 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2024 25,27 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 18,4 Dont variation du fonds de roulement opérationnel 9,3 (Augmentation)/diminution des stocks (7,2) (Augmentation)/diminution des créances clients 24,7 Augmentation/(diminution) des dettes clients 2,7 Autres actifs et passifs courants (10,8) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (38,3) Dont acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (CAPEX) (37,8) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4,6) Effets de change 0,5 Trésorerie/(dette) nette – juin 2025 1,1

La position nette de trésorerie était de 1,1 million d’euros, à comparer à 25,2 millions d’euros à fin décembre 2024. Bien que le besoin en fonds de roulement opérationnel soit resté sous contrôle, l’augmentation des stocks s’explique par la saisonnalité du cycle de production. Le nombre de mois en stock s’est établi à 7,8, contre 8,5 au S1 2024. La réduction des créances clients résulte notamment du lancement d’un programme d'affacturage destiné à améliorer la liquidité et sécuriser les encaissements. A fin juin 2025, 14,3 millions d’euros avaient été affacturés. Le DSO (qui exclut l’impact de l’affacturage) s’élevait à 43 jours, stable par rapport au S1 2024, reflétant la poursuite des efforts de recouvrement.

Les autres actifs et passifs courants du S1 2025 incluent 18 millions d’euros versés par Sanofi pour sécuriser des capacités de production sur cinq produits sélectionnés dans le cadre du financement du plan FOCUS-27 ainsi que divers éléments opérationnels. Au S1 2024, les autres actifs et passifs courants comprenaient une variation de TVA à rembourser de 27 millions d’euros.

Les CAPEX (investissements industriels) ont atteint 37,8 millions d’euros, soit 9,2% du chiffre d’affaires, dont 60% consacrés à des projets de croissance. Pour l’ensemble de l’année 2025, les CAPEX sont attendus entre 80 et 90 millions d’euros, en ligne avec l’objectif de FOCUS-27.

Le Free Cash Flow avant activités de financement s’est établi à (20,0) millions d’euros, à comparer à 10 millions d’euros à fin juin 20248. Cette évolution s’explique notamment par l’impact négatif des Autres actifs et passifs courants.

(en millions d’euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Solde bancaire 51,5 75,2 Revolving Credit Facilities (50,0) (50,0) Trésorerie 1,1 25,2

Point d’avancement sur le plan stratégique FOCUS-27

Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC)

Le Gouvernement français et EUROAPI ont signé, le 28 juillet 2025, un accord contractuel pour une aide publique pouvant aller jusqu’à 140 millions d’euros afin de soutenir les investissements liés au projet IPCEI Med4Cure. Cette aide sera accordée dans le cadre de France 2030, sur la base de dépenses réalisées entre 2025 et 2035. EUROAPI va coordonner un écosystème collaboratif associant start-ups, PME et équipes académiques afin de mener à bien des projets innovants et structurants.

Cession du site de Haverhill à Particle Dynamics

Conformément à la rationalisation de l’empreinte industrielle annoncée dans le cadre de FOCUS-27, le site de Haverhill, au Royaume-Uni, a été cédé à Particle Dynamics le 30 juin 2025. La transaction a été finalisée selon les termes financiers reflétant la juste valeur des actions cédées9, et son impact cash sur les résultats financiers consolidés d’EUROAPI au premier semestre 2025 est resté limité. La plus-value de cession a impacté l’EBITDA du S1 à hauteur de 4,7 millions d’euros.

Le site de Haverhill a contribué à hauteur de 14 millions d’euros au chiffre d’affaires et de 3 millions d’euros au Core EBITDA des résultats consolidés du S1 2025, contre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires et 9 millions d’euros de Core EBITDA au S1 2024, et 35 millions d’euros de chiffre d’affaires et (1) million d’euros de Core EBITDA sur l’ensemble de l’année 2024.

Arrêt de produits

Le programme de retrait progressif de certains APIs progresse conformément au plan. Les produits concernés représentaient environ 35 millions d’euros de chiffre d’affaires au S1 2025, dont environ 10 millions d’euros liés à la constitution de stocks. L’impact sur la marge brute a été neutre en raison de la hausse des volumes liée à la constitution de stocks avant l’arrêt des produits.



Glossaire et définition des indicateurs non-GAAP

Chiffre d’affaires à taux de change constants (TCC)

Le chiffre d’affaires du S1 2025 est calculé aux taux de change du S1 2024.

Sur une base comparable

A périmètre et taux de change constants. Les chiffres à périmètre constant excluent l’impact des acquisitions et des cessions intervenues durant l’année en cours ou l’année précédente, jusqu’à la date anniversaire de la transaction.

EBITDA et Core EBITDA

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel retraité des amortissements et des dépréciations nettes des immobilisations incorporelles et corporelles.

Le Core EBITDA correspond ainsi à l'EBITDA retraité des coûts de restructuration et éléments assimilés (hors amortissements), des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du Groupe ou liés aux effets des acquisitions ou cessions.

Cash Flow avant activités de financement

Le Cash Flow avant activités de financement correspond à la somme du Cash Flow des activités opérationnelles et du Cash Flow des activités d’investissements tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Ratio de rotation des stocks (« Months on Hand », MOH)

Niveau des inventaires nets fin de période en valeur divisé par le chiffre d’affaires.

Ventes croisées

Ventes d’un autre produit à un client existant qui achète déjà un ou plusieurs produits à EUROAPI.

Projets en phases initiales et avancées

Phases initiales : phases pré-cliniques, phase 1 et phase 2

Phases avancées : phase 3, phase de validation et phase commerciale

Présentation des résultats du premier semestre 2025

Une conférence téléphonique dédiée aux analystes et organisée par la direction d’EUROAPI se tiendra demain, le mercredi 30 juillet 2025, à 8h30 CET, lors d’un webcast audio (en direct et en replay). La présentation des résultats semestriels 2025 sera disponible sur le site internet de la Société Résultats du 1er semestre 2025.

Le rapport financier semestriel sera publié le 31 juillet 2025.

Calendrier financier (dates à confirmer)

3 mars 2026 : résultats annuels 2025

27 mai 2026 : Assemblée Générale 2026

28 juillet 2026 : résultats du S1 2026





A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 270 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com





























Contacts Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com









Léa Massonneau

Tél. : +33 (0) 7 60 32 29 50

lea.massonneau@euroapi.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er avril 2025. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Annexes

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2025 30 juin 2024 Chiffre d'affaires 412,1 448,7 Autres revenus 2,4 2,2 Coût des ventes (337,9) (352,9) Marge brute 76,6 98,0 Frais commerciaux et de distribution (17,0) (18,7) Frais de recherche et développement (10,2) (13,9) Frais administratifs et généraux (39,4) (46,6) Autres produits et charges opérationnels 0,8 1,3 Dépréciation d'actifs (3,0) (3,9) Coûts de restructuration et assimilés (40,3) (49,7) Autres gains et pertes, et litiges 4,7 0,0 Résultat opérationnel/(perte) (27,8) (33,4) Charges financières (4,9) (11,2) Produits financiers 2,6 3,1 Résultat/(perte) avant impôts (30,1) (41,5) Impôt sur le revenu 1,5 6,7 Résultat/(perte) (28,5) (34,8)

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Goodwill 0,0 0,0 Immobilisations corporelles 488,0 491,3 Droits d’utilisation 36,8 38,0 Immobilisations incorporelles 34,0 38,1 Autres actifs non courants 5,5 4,6 Actifs d'impôts différés 90,7 87,2 Actifs non courants 654,9 659,2 Stocks 538,4 524,2 Clients et comptes rattachés 134,6 161,3 Autres actifs courants 62,5 44,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 51,5 73,0 Actifs détenus en vue d’une cession 0,0 27,2 Actifs courants 787,0 830,3 Total de l’actif 1 441,9 1 489,5





(en millions d’euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Capitaux propres part du groupe 953,4 983,5 Capitaux propres – part attribuable aux intérêts non contrôlants 0,0 0,0 Total des capitaux propres 953,4 983,5 Passifs locatifs non courants 14,1 13,2 Provisions 163,3 164,4 Autres passifs non courants 0,0 0,0 Passifs d'impôts différés 0,0 0,0 Passifs non courants 177,5 177,6 Fournisseurs et comptes rattachés 111,1 104,9 Autres passifs courants 145,6 152,5 Passifs locatifs courants 3,8 5,3 Dettes à court terme et autres passifs financiers 50,5 50,6 Passifs liés aux actifs détenus en vue d’une cession 0,0 15,2 Passifs courants 311,0 328,4 Total des capitaux propres et du passif 1 441,9 1 489,5

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 30 juin 2025 30 juin 2024 Résultat net/(perte) (28,5) (34,8) Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, et des droits d’utilisation 32,7 32,0 Gains et pertes sur les cessions d’actifs non courants, nets d’impôts (4,7) Impôts sur le revenu (1,5) (6,7) Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie et

reclassement des intérêts 11,1 14,7 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant variation du fonds de roulement 9,0 5,1 (Augmentation)/diminution des stocks (7,2) 4,1 (Augmentation)/diminution des créances clients et comptes rattachés 24,7 40,0 Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés 2,7 (16,3) Variation nette des autres actifs courants et autres passifs courants (10,8) 38,3 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 18,4 71,2 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (37,8) (61,3) Produits/(paiements) liés à la cession d'activités(e) (0,5) 0,0 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (38,3) (61,3) Augmentations de capital - - Dividendes versés aux actionnaires Remboursement des passifs locatifs (2,9) (2,7) Variation nette des emprunts à moins d'un an 246,0 Charges financières payées (1,3) (4,1) Acquisitions et cessions d'actions autodétenues 0,1 - Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement 0,1 (0,3) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4,0) 238,8 Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents

de trésorerie 0,2 (0,5) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (23,8) 248,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 75,2 34,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 51,5 282,8

Réconciliation du résultat opérationnel consolidé (EBIT) et du Core EBITDA retraité

(en millions d’euros) 30 juin 2025 Résultat opérationnel (27,8) Dépréciations et amortissements 32,7 EBITDA 5,0 Coûts de restructuration et assimilés (hors amortissements

et dépréciations) 39,3 Dont coûts de sous activité 20,6 Dont dépenses liées au personnel 12,4 Dont coûts internes et externes liés à FOCUS-27 et à la transformation 4,1 Dont Autres 2,2 Dotations nettes de reprises de provisions non utilisées pour risques environnementaux - Autres (4,7) Core EBITDA 39,5

Au premier semestre 2025, les programmes de transformation et autres coûts comprennent des dépenses internes et externes, liées au plan de transformation FOCUS-27, parmi lesquelles des coûts de sous activité en lien avec la baisse des stocks, et 20,6 millions d’euros d’impact de l’arrêt temporaire de lignes de production. Les coûts de sous activité impactent principalement Francfort avec l’effet accentué de la décision de 2024 d’arrêter 9 APIs, et Haverhill considérant le recentrage de la stratégie commerciale de l’entreprise et le processus de cession finalisé en juin 2025.

Les (4,7) millions d’euros de “Autres” reflètent le gain de la cession de Haverhill.

1 Comparé à « en légère baisse à stable »

2 Voir glossaire page 7

3 Y compris un ajustement dans l’allocation des ventes entre Sanofi et les Autres clients à la suite du changement d’actionnaire majoritaire d’Opella. Depuis le 1er mai 2025, les ventes à Opella sont comptabilisées dans le segment Autres clients (le chiffre d’affaires d’Opella en mai et juin 2025 s’est élevé à 7 millions d’euros).

4 Voir le communiqué de presse diffusé en mai 2024.

5 Voir annexe page 12

6 Sous-activité due à la mise en œuvre de FOCUS-27

7 Y compris la dette nette d’Euroapi UK qui était reclassée en actifs destinés à être cédés dans les états consolidés au 31 décembre 2024

8 Voir les détails sur le cash flow consolidé en page 11.

9 Sous réserve des effets additionnels potentiels liés à des éléments identifiés ou à des ajustements comptables ultérieurs tels que définis par le SPA.

Pièce jointe