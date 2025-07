WORLDLINE : annonce une cession stratégique

Worldline annonce la cession stratégique prévue de sa branche Mobilité & Services Web Transactionnels et une partie de ses Services Financiers au Groupe Magellan Partners, marquant une étape déterminante dans sa stratégie de recentrage sur le paiement

A la suite de l’approbation du Conseil d’administration, le Groupe a engagé des discussions exclusives avec Magellan Partners ;

Valeur d'entreprise proposée de 410 millions d'euros1 ;

Closing prévu d'ici la fin du premier semestre 2026, soumis à l’accord des autorités réglementaires compétentes.



Paris-La Défense, le 29 juillet 2025 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiement, annonce être entré en négociations exclusives avec Magellan Partners, acteur français et européen de Conseil et de Technologies, spécialiste de la transformation augmentée. La transaction envisagée concerne l'acquisition de sa ligne de services Mobilité & Services Web Transactionnels (MeTS), ainsi qu’une partie de ses activités de Services Financiers (FS)2, représentant un chiffre d'affaires total d'environ 450 millions d'euros en 2024.

Après dix ans de consolidation du paysage des paiements en Europe, Worldline a étudié la possibilité de céder certains actifs dans le cadre d'un recentrage stratégique. Le carve-out envisagé (« Périmètre MeTS ») concerne MeTS, l’activité de services numériques de Worldline offrant des solutions et produits informatiques innovants à destination des clients des secteurs public et privé, et inclut également certaines activités issues de FS Digital Banking, principalement centrées sur des opérations hors paiement – le tout reposant sur des modèles commerciaux, des portefeuilles clients, ainsi que des processus de vente et de livraison distincts. Le Périmètre MeTS représente un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros en 2024 et comprend environ 3 800 employés, principalement situés en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Inde.



Dans ce contexte, Worldline a entamé des négociations exclusives avec Magellan Partners après avoir reçu une offre engageante avec une valeur initiale d'entreprise de 400 millions d'euros, complétée par une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 10 millions d'euros, basée sur la performance opérationnelle de 2025 du Périmètre. Cela représente environ 11 fois le résultat opérationnel ajusté pro forma autonome pour 2024.

Une opération visant à soutenir le développement stratégique de Worldline, ainsi que l’intégration ambitieuse des activités MeTS au sein de Magellan Partners

Pour Worldline, cette cession contribuerait à rationaliser les opérations du Groupe et à optimiser l’allocation des ressources, en recentrant l’attention de la direction sur ses activités stratégiques principales dans les activités de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Les ressources générées par l’opération permettraient de renforcer le profil financier du Groupe et d'améliorer sa flexibilité stratégique à moyen terme, tout en réaffectant les capitaux vers les activités principales de paiement. A titre de référence, l'impact de la déconsolidation de l'EBITDA ajusté du Périmètre sur Worldline est estimé à environ 100 millions d'euros sur une année complète3.

Pour le Périmètre MeTS, la séparation avec le Groupe Worldline offrirait l’opportunité de mettre en place une stratégie plus ciblée adaptée à chaque segment de marché. Cette orientation permettrait à l’activité d’explorer de nouvelles opportunités et de poursuivre ses objectifs de croissance de manière autonome. L'association de l’expertise de Magellan Partners en conseil en business, management, en IA générative et en technologies de pointe sur des solutions reconnues (Microsoft, Salesforce, ServiceNow, SAP, AWS, Google, Pega, cybersécurité) aux solutions numériques B2B2C de MeTS offrirait à MeTS l’opportunité de concevoir de nouveaux produits et d’innover, d’accélérer sa croissance et de pénétrer de nouveaux marchés.

Les divisions commerciales de MeTS sont :

Services de confiance : la fourniture de services numériques sécurisés qui soutiennent des processus critiques et à fort volume - depuis les services aux citoyens et pour les acteurs de l’écosystème de la santé jusqu'aux opérations bancaires, systèmes industriels, programme de fidélité pour les commerçants et infrastructures énergétiques ;

Transport et Mobilité : la fourniture de services numériques sécurisés et innovants pour simplifier l'accès au transport, améliorer l'expérience voyageur et soutenir les opérateurs pour leur billettique, la fidélité des passagers et des solutions de mobilité en tant que service (MaaS) ;

Interactions Omnicanales : la fourniture de solutions de Customer Contact-as-a-service (CCaaS) et des centres de contact spécialisés dans tous les marchés, permettant aux entreprises et administrations de fidéliser leurs clients et citoyens de manière transparente à tout moment, partout et via tous les canaux.





Les activités spécifiques de la division commerciale Digital Banking de FS envisagées pour le transfert vers le Périmètre MeTS assurent actuellement la fourniture de plateformes de messagerie sécurisée et de communication aux établissements bancaires, s’intégrant de manière parfaitement adaptées au portefeuille de solutions existant de MeTS.



Créer un leader européen dans le domaine du Conseil, de la Technologie, des Solutions et de la Confiance Numérique

Basée en France, Magellan Partners est une entreprise européenne de premier plan de Conseil et de Technologies, ainsi que dans les systèmes d'information, avec une expertise approfondie en technologie, en IA générative et dans les données. Fondée en 2008, la société s’est développée pour devenir un acteur majeur dans le domaine de la transformation numérique. L’entreprise appartient à ses co-fondateurs et à son équipe de direction. Aujourd’hui, Magellan Partners compte 14 activités spécialisées combinant des capacités en Conseil et en technologie pure-player, emploie 2 900 professionnels et opère à travers 23 agences en France (16), au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, au Maroc et à Maurice, avec un chiffre d’affaires annuel attendu d’environ 420 millions d’euros cette année. L’intégration du Périmètre MeTS au sein de Magellan Partners constituerait une proposition commerciale solide, positionnant stratégiquement le groupe pour fournir des services numériques avancés à destination des secteurs de la santé, ainsi qu’aux acteurs publics et privés sur l’ensemble du territoire européen.

Grâce à ce projet, Magellan Partners et le Périmètre MeTS uniraient leurs forces pour créer un acteur européen unique - une véritable plateforme tout-en-un - capable de fournir du conseil spécialisé par secteur, une expertise technologique dans des solutions de marché de premier plan, offrant des services numériques sécurisés et critiques, s’appuyant sur l’IA générative à grande échelle, pour les secteurs public et privé.

Grâce à la complémentarité de leurs compétences et de leurs offres, cette entité fusionnée se trouverait en position optimale pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique, en proposant une gamme élargie de services axés sur la confiance, la sécurité et la souveraineté. En réponse aux évolutions du marché, la nouvelle organisation pourrait proposer des offres avec une plus grande échelle, plus cohérentes et avec une meilleure capacité opérationnelle. Le nouveau groupe Magellan Partners post-acquisition, intégrant le Périmètre MeTS, représenterait plus de 6 700 employés, avec un chiffre d’affaires combiné de 900 millions d’euros en 2025.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Nous entamons un chapitre crucial de notre transformation qui va nous permettre de recentrer nos activités sur notre cœur de métier. Cette transaction marque une première étape importante, témoignant de notre confiance dans notre expertise des paiements et permettant à MeTS d’accélérer sa transformation numérique en tant qu’acteur indépendant. Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers les équipes de MeTS pour leur contribution essentielle au succès de Worldline. Je suis convaincu que l’engagement de Magellan Partners permettrait d’introduire une dynamique innovante de croissance, consolidant le rôle de MeTS ainsi que celui des activités Digital Banking Financial Services en tant que piliers du futur numérique européen. »

Didier Zeitoun, co-fondateur et Président de Magellan Partners, a déclaré : « Le projet industriel que nous envisageons avec MeTS vise à proposer à nos clients une offre distinctive, combinant conseil en organisation et management, expertise technologique, solutions digitales sur mesure et services de souveraineté. Cette approche permettrait d'accompagner efficacement la transformation augmentée des métiers de nos clients. Cette ambition repose sur la force combinée de nos deux organisations réunies. Nous partageons avec MeTS des valeurs fondamentales telles que l’excellence, l’intégrité, l’esprit entrepreneurial ainsi qu’un engagement envers l’innovation ; ces principes serviront de base solide à notre future collaboration. Nous avons construit un projet ambitieux et, pour atteindre nos objectifs, nous nous appuyons sur l'expertise remarquable de MeTS. En travaillant tous ensemble, nous créerons de la valeur et favoriserons l'innovation. L'engagement, le talent et le savoir-faire de nos équipes seront la clé de notre succès commun. »

Caroline Jéséquel, Directrice de l’activité MeTS chez Worldline, a commenté : « Cette initiative marquerait le début d'une aventure unique pour les équipes MeTS et pour nos clients. Au travers du rapprochement avec Magellan Partners, notre nouvelle société serait en effet en mesure de proposer une offre de services unique en Europe dans le domaine de la transformation digitale augmentée, du Conseil aux Opérations, en s'appuyant sur des solutions à grande échelle, y compris des solutions hautement sécurisées et souveraines, et, ce, pour les secteurs privé comme public. Cette initiative stratégique permettra à MeTS d’anticiper de nouvelles opportunités de développement, ainsi que de renforcer les synergies avec des services, technologies et méthodes complémentaires partageant les valeurs de Magellan Partners. L’entreprise demeure pleinement engagée à assurer la continuité et la sécurité de ses plateformes B2B2C, utilisées par des millions de consommateurs et de citoyens, tout en maintenant une exigence constante en matière de satisfaction client. »

La signature d’un accord final et définitif entre les parties sera réalisée dans le cadre des processus sociaux en vigueur et d’un dialogue en cours avec les représentants du personnel.

Cette transaction repose sur le financement des banques historiques du groupe, le groupe Crédit Agricole et BNP Paribas, ainsi que de l’entrée d’ICG dans le capital de Magellan Partners. Dans le cadre de l’acquisition envisagée, ICG acquerrait une participation minoritaire dans le capital de Magellan Partners pour soutenir son développement et également financer la transaction.



La réalisation de la transaction demeure également soumise à d’autres conditions suspensives (notamment la mise en œuvre du carve-out de la division MeTS, qui sera menée dans le cadre des processus sociaux en cours et du dialogue avec les représentants du personnel, ainsi que l’approbation des autorités réglementaires compétentes). La transaction envisagée devrait se conclure au premier semestre 2026.

Calendrier envisagé

Délai estimé du process social : T3 - T4 2025

Date estimée du signing : T4 2025

Date estimée du closing : S1 2026





A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2024. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

A PROPOS DE MAGELLAN PARTNERS

Créé en 2008, Magellan Partners est un groupe de Conseil et de Technologies en Transformation Augmentée. Classé 3ème Best Work Place France en 2024 (Great Place To Work) et fort de plus de 2900 consultants en 2025, Magellan Partners est le catalyseur de la transformation augmentée accompagnant les entreprises dans le changement profond de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux business modèles, la transition sociétale, énergétique et écologique. Magellan Partners a généré un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros en 2024.

Le Groupe intervient en conseil en organisation dans 7 secteurs métiers (Énergie, Utilities / Telecom & Média / Banque / Assurance / Santé & Secteur Public / Industrie & Services / Luxe & Retail), avec 6 practices transverses (Stratégie et Transformation augmentée, IA & Data, Cybersécurité, Ressources Humaines, Finance et CIO Advisory). Il regroupe également des activités IT spécialisées sur les plateformes technologiques majeures à savoir : Microsoft, Salesforce, Amazon, Google, SAP, ServiceNow, PROS, Selligent ainsi que PEGA. magellan-partners.eu

1 Valeur d’entreprise incluant une contrepartie conditionnelle de 10 millions d'euros, basée sur la performance opérationnelle de 2025 du Périmètre.

2 Le Périmètre MeTS regroupe toutes les activités MeTS dans toutes les régions, les activités de Digital Banking FS et certaines activités historiquement rattachées à la business unit Merchant Services (MS), qui présentent des synergies avec MeTS et ont des interactions minimales avec d'autres parties du Groupe. Des ressources supplémentaires seraient allouées pour gérer le périmètre, totalisant environ 3 800 employés en Europe et en Inde.

3 Contribution du Périmètre MeTS au Group Adjusted EBITDA, excluant les coûts centraux non-transférés et non-facturés une fois la transaction réalisée. L’EBITDA ajusté est basé sur la marge opérationnelle, excluant l'impact des amortissements et des coûts d'intégration, d'acquisition et de rationalisation.

